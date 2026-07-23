Ijtimoiy tarmoqlar qaramligiga qarshi yangi yechim: MeBeMe ilovasi taqdim etildi
Zamonaviy dunyoda smartfon ekraniga mixlanib qolish va soatlab foydasiz kontentni ko'zdan kechirish, ya'ni "doomscrolling" muammosi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Ushbu global tendensiyaga qarshi kurashish maqsadida MeBeMe deb nomlangan yangi mobil ilova ishga tushirildi. U foydalanuvchini shunchaki ijtimoiy tarmoqlardan cheklab qo'ymaydi, balki uning diqqatini foydali mashg'ulotlarga yo'naltirish orqali shaxsiy rivojlanishga yordam beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
MeBeMe ilovasining asosiy farqi shundaki, u boshqa ko'plab "bloklovchi" dasturlardan farqli o'laroq, taqiqlar qo'ymaydi. Buning o'rniga u "to'xtatuvchi" (interrupter) vazifasini bajaradi. Ilova foydalanuvchiga u tanlagan shaxsiyat turiga mos keladigan kichik vazifalar yoki "missiyalar" yuborib turadi. Bu haqda xalqaro texnologik nashrlar xabar bermoqda.
Shaxsiy rivojlanish uchun 75 dan ortiq yo'nalishIlovadan foydalanishni boshlash uchun foydalanuvchi o'zi intilayotgan shaxsiyat turini tanlashi lozim. Dasturda 75 dan ortiq turli xil yo'nalishlar mavjud bo'lib, ular bir nechta asosiy toifalarga bo'lingan:
- Aql va bilim: matematik, olim, tarixchi yoki shaxmatchi kabi rollar;
- Salomatlik: sportchi, raqqos, velosipedchi yoki yuguruvchi;
- Uy va munosabatlar: pazandachilik, bog'dorchilik va oilaviy munosabatlarga oid yo'nalishlar.
Maxfiylik va foydalanish qulayligiIlova yaratuvchisi Eric Wolframning so'zlariga ko'ra, loyiha dastlab uning o'g'li uchun shaxsiy yordamchi sifatida ishlab chiqilgan, biroq keyinchalik uning samaradorligi barcha uchun foydali ekani ma'lum bo'lgan. Wolframning ta'kidlashicha, kichik harakatlarning muntazam takrorlanishi inson shaxsiyatini shakllantiradi va bu butun umr davom etadigan jarayondir.
MeBeMe ilovasida maxfiylik masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Foydalanuvchilardan ro'yxatdan o'tish yoki akkaunt ochish talab etilmaydi. Barcha ma'lumotlar faqat qurilmaning o'zida saqlanadi va begona serverlarga uzatilmaydi. Shuningdek, foydalanuvchilar bildirishnomalar chastotasini o'zlari nazorat qilishlari mumkin.
Hozirgi vaqtda MeBeMe ilovasi iOS platformasi foydalanuvchilari uchun bepul taqdim etilgan. Dasturda hech qanday reklamalar yoki pullik obunalar mavjud emas. Yaratuvchilar yaqin orada ilovaning Android versiyasini ham chiqarishni rejalashtirishmoqda. O'zbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu vosita ijtimoiy tarmoqlardagi vaqtni samarali boshqarishda foydali yordamchi bo'lishi mumkin.
…