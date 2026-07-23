Ijtimoiy tarmoqlar qaramligiga qarshi yangi yechim: MeBeMe ilovasi taqdim etildi

·37·Texno
Ijtimoiy tarmoqlar qaramligiga qarshi yangi yechim: MeBeMe ilovasi taqdim etildi

Zamonaviy dunyoda smartfon ekraniga mixlanib qolish va soatlab foydasiz kontentni ko'zdan kechirish, ya'ni "doomscrolling" muammosi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Ushbu global tendensiyaga qarshi kurashish maqsadida MeBeMe deb nomlangan yangi mobil ilova ishga tushirildi. U foydalanuvchini shunchaki ijtimoiy tarmoqlardan cheklab qo'ymaydi, balki uning diqqatini foydali mashg'ulotlarga yo'naltirish orqali shaxsiy rivojlanishga yordam beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

MeBeMe ilovasining asosiy farqi shundaki, u boshqa ko'plab "bloklovchi" dasturlardan farqli o'laroq, taqiqlar qo'ymaydi. Buning o'rniga u "to'xtatuvchi" (interrupter) vazifasini bajaradi. Ilova foydalanuvchiga u tanlagan shaxsiyat turiga mos keladigan kichik vazifalar yoki "missiyalar" yuborib turadi. Bu haqda xalqaro texnologik nashrlar xabar bermoqda.

Shaxsiy rivojlanish uchun 75 dan ortiq yo'nalish

Ilovadan foydalanishni boshlash uchun foydalanuvchi o'zi intilayotgan shaxsiyat turini tanlashi lozim. Dasturda 75 dan ortiq turli xil yo'nalishlar mavjud bo'lib, ular bir nechta asosiy toifalarga bo'lingan:

  • Aql va bilim: matematik, olim, tarixchi yoki shaxmatchi kabi rollar;
  • Salomatlik: sportchi, raqqos, velosipedchi yoki yuguruvchi;
  • Uy va munosabatlar: pazandachilik, bog'dorchilik va oilaviy munosabatlarga oid yo'nalishlar.
Masalan, agar foydalanuvchi "bilimga chanqoq" shaxsiyatini tanlasa, ilova unga yetti daqiqa davomida biron bir ta'limiy videoni ko'rishni taklif qilishi mumkin. Klassik adabiyot ixlosmandlariga esa mahalliy kitobxonlar klubiga a'zo bo'lish yoki ma'ruza tinglash kabi vazifalar yuboriladi. Bunday yondashuv insonni virtual olamdan real hayotdagi foydali odatlarga qaytarishga xizmat qiladi.

Maxfiylik va foydalanish qulayligi

Ilova yaratuvchisi Eric Wolframning so'zlariga ko'ra, loyiha dastlab uning o'g'li uchun shaxsiy yordamchi sifatida ishlab chiqilgan, biroq keyinchalik uning samaradorligi barcha uchun foydali ekani ma'lum bo'lgan. Wolframning ta'kidlashicha, kichik harakatlarning muntazam takrorlanishi inson shaxsiyatini shakllantiradi va bu butun umr davom etadigan jarayondir.

MeBeMe ilovasida maxfiylik masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Foydalanuvchilardan ro'yxatdan o'tish yoki akkaunt ochish talab etilmaydi. Barcha ma'lumotlar faqat qurilmaning o'zida saqlanadi va begona serverlarga uzatilmaydi. Shuningdek, foydalanuvchilar bildirishnomalar chastotasini o'zlari nazorat qilishlari mumkin.

Hozirgi vaqtda MeBeMe ilovasi iOS platformasi foydalanuvchilari uchun bepul taqdim etilgan. Dasturda hech qanday reklamalar yoki pullik obunalar mavjud emas. Yaratuvchilar yaqin orada ilovaning Android versiyasini ham chiqarishni rejalashtirishmoqda. O'zbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu vosita ijtimoiy tarmoqlardagi vaqtni samarali boshqarishda foydali yordamchi bo'lishi mumkin.

MeBeMeSmartfonMobil IlovaTexnologiyaShaxsiy Rivojlanish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob