Nima uchun tinimsiz mehnat boylik keltirmaydi? Ongni mo‘l-ko‘llikka moslashning 7 ta siri
Nima uchun ayrim insonlar kunu tun tinim bilmay mehnat qilsa-da, topgan puli barmoqlari orasidan suvdek oqib ketadi, boshqalar esa har qanday moliyaviy imkoniyatni osonlik bilan o‘ziga jalb etadi? Zamonaviy psixologiya, neyrobiologiya va kvant fizikasi chorrahasidagi eng so‘nggi tadqiqotlar hayratlanarli haqiqatni ochib bermoqda: insonning qashshoq yoki boy bo‘lishi mehnatsevarlik yoki dangasalikka emas, balki u har kuni o‘ziga ongsiz ravishda takrorlaydigan fikrlash kodlariga bog‘liq.
Inson miyasi sekundiga 11 million bit ma’lumotdan atigi 40 tasinigina ongga o‘tkazadigan maxsus retikulyar filtrga ega bo‘lib, agar siz doimo qo‘rquv, tanqislik va qarzlar xavotirida yashasangiz, miya atrofdagi milliardlab tayyor imkoniyatlarni shunchaki ko‘rinmas qilib qo‘yadi. Kvant nazariyasining asoschisi Maks Plank ong birlamchi ekanini isbotlaganidek, ruhiy ustozlar ham «siz xohlagan narsangizni emas, balki o‘zingiz kim bo‘lsangiz, shuni jalb qilasiz» degan qonuniyatni uqtirishadi.
Xo‘sh, insonni qashshoqlikda ushlab turuvchi «ov qilish rejimi» nima, ongni boylik va mo‘l-ko‘lchilikka ochadigan 7 ta tub burilish qanday ishlaydi va moliyaviy oqimni o‘zingizga burish uchun har kuni qaysi 6 ta amaliy odatni bajarish kerak?
«Ov qilish»dan «Qabul qilish»ga: Miyadagi retikulyar filtr qanday ishlaydi?
Inson hayoti va moliyaviy holatini belgilab beruvchi ikki xil ichki holat:
«Ov qilish rejimi» (Tanqislik fikrlashi): Tongda uyg‘onish bilan boshlanadigan xavotir — «qancha pul qoldi?», «to‘lovlarni qanday yopaman?», «qayerda tejash kerak?». Bu rejim inson ongidan qo‘rquv, umidsizlik va yetishmovchilik signallarini taratadi hamda pulni yanada nari itaradi;
«Qabul qilish rejimi» (Mo‘l-ko‘llik holati): Men bugun hayotdan qancha ne’mat va imkoniyatni anglay olaman, mening rizqim qanday ajoyib va kutilmagan tarzda kelishi mumkin degan xotirjam ishonch holati;
Sekundiga 40 bitlik filtr (Neyrobiologiya): Miyadagi retikulyar faollashtiruvchi tizim tashqaridan kelayotgan 11 million bitlik axborot okeanidan faqat insonning ichki ishonchiga mos bo‘lgan 40 ta signalni ajratib ko‘rsatadi;
Imkoniyatlarning ochilishi: Siz tanqislikni o‘ylasangiz, miya faqat muammo va xavflarni ko‘radi; mo‘l-ko‘llikka moslashsangiz, yillar davomida ko‘zingiz ilg‘amagan real pul topish yo‘llari to‘satdan kaftdek oydinlashadi.
«Menga pul kerak»dan «Men qaror qildim»gacha: Ongni o‘zgartiruvchi 7 ta qadam
Moliyaviy oqimni o‘zingizga moslashtirishning fundamental bosqichlari:
1. Ehtiyojdan erkinlikka: «Menga pul kerak» (bu yetishmovchilikni e’tirof etishdir) jumlasidan ➔ «Men har doim pulni osonlikcha va munosib tarzda qabul qilaman» holatiga o‘tish;
2. Shartli baxtdan asl holatga: «Pul kelganda men baxtli bo‘laman» emas ➔ «Men hozir baxtliman, shuning uchun farovonlik meni tanlaydi» tushunchasiga o‘tish;
3. Quvonchda rivojlanish: Ruhiy azob va uyg‘unliksiz tinimsiz mehnat qilishdan ➔ o‘z ishidan zavqlanib gullab-yashnashga yo‘naltirilish;
4. Loyiqlik hissi: «Men bunga qattiq kurashib erishishim shart» qarashidan ➔ «Men tug‘ilishim bilan barcha yaxshiliklarga sukut bo‘yicha loyiqman» degan ichki ruxsatga o‘tish;
5. Imkonsizlikni sindirish: «Buning iloji yo‘q» degan shubhadan ➔ «Hayot men uchun eng maqbul yo‘l va yechimni allaqachon tayyorlamoqda» ishonchiga o‘tish;
6. Zaiflikdan g‘oliblikka: «Men harakat qilib ko‘raman» (noaniq va zaif pozitsiya) o‘rniga ➔ «Men qat’iy qaror qabul qildim!» deb mas’uliyatni bo‘yniga olish;
7. Bezovtalikni xotirjamlikka almashtirish: «Bu qachon sodir bo‘ladi?» degan qo‘rquvdan ➔ «Har bir narsa eng mukammal vaqtda o‘z o‘rnini topadi» xotirjamligiga ko‘chish.
Boylikni hayotga chaqiruvchi 6 ta kundalik amaliy odat
Psixologlar va ruhiy ustozlar tavsiya etadigan dastur:
Ertalabki dasturlash marosimi: Kunni yangilik va minnatdorchilik bilan boshlab, miyaga mo‘l-ko‘llik va muvaffaqiyat signallarini yuklash;
«Egalik» holatidagi xulq-atvor: O‘zini muhtoj odamdek emas, o‘z qadrini biladigan va imkoniyatlari cheksiz inson sifatida tutish;
Yangilik uchun joy ochish: Uydagi, ishdagi va xayoldagi eski, keraksiz buyumlar hamda salbiy fikrlardan voz kechib, hayotda yangi oqimlarga bo‘shliq yaratish;
Aylanma saxovatga ochiqlik: Puldan qo‘rqib qismaslik, halol va quvonch bilan xayr-ehson qilib, energiya aylanishini ta’minlash;
Kutilmagan tushumlarga ruhiy tayyorlik: Daromad faqat bitta manbadan emas, har tomondan kelishi mumkinligiga ongni ochish;
Minnatdorchilik kundaligi: Har kuni hatto eng kichik moddiy va ma’naviy yutuqlarni, kutilmagan quvonchlarni yozib borib, shukronalik hissini mustahkamlash.
Maks Plank va Florens Skavel Shinn ta’limotlari shuni tasdiqlaydiki, tashqi dunyo faqatgina bizning ichki ongimiz ko‘zgusidir — qachonki ichki tanqislik qo‘rquvi mo‘l-ko‘llik ishonchiga almashsa, moddiy farovonlik xuddi metall magnitga tortilgandek hayotingizga kirib kela boshlaydi.
Sizningcha, insonning moliyaviy erkinlikka erishishida kundalik fikrlash tarzi va ichki ruhiy kayfiyat qanchalik ahamiyatga ega — boylik faqatgina jismoniy mehnat mahsulimi yoki ong darajasining natijasi? O‘z tajribangiz va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda hayotni tubdan o‘zgartiruvchi ushbu psixologik va ilmiy tahlilni yaqinlaringiz va do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…