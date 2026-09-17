BYD Atto 2 krossoverining yangilangan versiyasi taqdim etildi

·3·Avto
BYD Atto 2 krossoverining yangilangan versiyasi taqdim etildi

Xitoyning yetakchi avtoishlab chiqaruvchisi BYD kompaniyasi oʻzining ommabop krossoverining navbatdagi modifikatsiyasini namoyish etdi. Tashqi bozorlarda BYD Atto 2 nomi bilan tanilgan ushbu model Xitoy bozorida Yuan UP Feichi Edition 2027 nomi ostida sotuvga chiqarilmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi avtomobil oʻzining hamyonbop narxi bilan birga uzoq masofaga harakatlanish imkonini beruvchi batareyasi bilan eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangilangan krossoverning asosiy oʻzgarishlaridan biri bu CLTC sikli boʻyicha 501 kilometrgacha masofani bosib oʻta oladigan yangi modifikatsiyaning paydo boʻlishidir. Xitoy bozorida mazkur elektromobilning boshlangʻich narxi taxminan 11 150 AQSh dollaridan boshlanadi. Bu esa uni zamonaviy va hamyonbop shahar krossoveri izlayotgan xaridorlar uchun yanada jozibador qiladi.

Texnik xususiyatlar va yangi batareya

Modelning barcha beshta komplektatsiyasi endilikda yagona oldingi elektromotor bilan jihozlangan. Uning quvvati 70 kilovatni, aylanish momenti esa 180 nyuton-metrni tashkil etadi. Shuni taʼkidlash joizki, avvalroq Yuan UP modeli uchun 130 kilovatli kuchliroq agregat ham taklif qilingan edi, biroq ishlab chiqaruvchi yangi versiyada yagona muvozanatlashgan tizimni tanladi.

Avtomobil FinDreams Battery tomonidan ishlab chiqarilgan yangi Blade Battery akkumulyatori bilan jihozlandi. Ushbu 51,13 kilovat-soat sigʻimli batareya CLTC boʻyicha 501 km masofani taʼminlaydi, bu esa Yevropadagi WLTC usulida taxminan 370 kilometrga teng. Shuningdek, xaridorlarga mos ravishda 32 va 45,12 kilovat-soatli batareyalarga ega 301 hamda 401 kilometr masofaga moʻljallangan variantlar ham taqdim etiladi.

Zaryadlash va interyer imkoniyatlari

Tezkor oʻzgarmas tok zaryadlash qurilmasi batareya quvvatini 30 foizdan 80 foizgacha atigi 30 daqiqa ichida tiklash imkonini beradi. Mashina asosi sifatida anʼanaviy BYD e-Platform 3.0 platformasi va Cell-to-Body texnologiyasi saqlanib qolgan. Krossoverning oʻlchamlari quyidagicha:

  • Uzunligi: 4310 millimetr
  • Eni: 1830 millimetr
  • Balandligi: 1675 millimetr
  • Gʻildirak bazasi: 2620 millimetr
Salon ichida ham sezilarli oʻzgarishlar amalga oshirilgan. Xususan, yangi ikki spokli rul chambaragi, old oʻrindiqlarni ventilyatsiya qilish va qizdirish funksiyalari, elektr parda bilan jihozlangan panoramali tom hamda 50 vatt quvvatga ega simsiz quvvatlash paneli qoʻshildi.

Axborot-koʻngilochar tizim vazifasini 12,8 dyuymli buriluvchi ekran va 8,8 dyuymli raqamli boshqaruv paneli bajaradigan DiLink 100 majmuasi bajaradi. Yuqori komplektatsiyalardagi xaridorlar uchun esa avtomagistrallarda avtopilot va avtomatik toʻxtash funksiyalarini oʻz ichiga olgan DiPilot C xavfsizlik va yordamchi tizimlar majmuasi taqdim etiladi.

BYDElektromobilAtto 2Xitoy avtolariKrossover
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdiToyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdiBugun, 01:54Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldiGeely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldiKecha, 20:56BYD 2027-yilda yangi turdagi akkumulyatorli mashinani chiqaradiBYD 2027-yilda yangi turdagi akkumulyatorli mashinani chiqaradi14.09, 16:24Kia PV7 elektromobili taqdim etildi: Ford E-Transit Custom raqibiKia PV7 elektromobili taqdim etildi: Ford E-Transit Custom raqibi14.09, 14:54Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladiXiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi14.09, 14:54Hyundai avtopilot joriy etishni ataylab sekinlashtirmoqdaHyundai avtopilot joriy etishni ataylab sekinlashtirmoqda14.09, 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi