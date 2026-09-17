BYD Atto 2 krossoverining yangilangan versiyasi taqdim etildi
Xitoyning yetakchi avtoishlab chiqaruvchisi BYD kompaniyasi oʻzining ommabop krossoverining navbatdagi modifikatsiyasini namoyish etdi. Tashqi bozorlarda BYD Atto 2 nomi bilan tanilgan ushbu model Xitoy bozorida Yuan UP Feichi Edition 2027 nomi ostida sotuvga chiqarilmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi avtomobil oʻzining hamyonbop narxi bilan birga uzoq masofaga harakatlanish imkonini beruvchi batareyasi bilan eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangilangan krossoverning asosiy oʻzgarishlaridan biri bu CLTC sikli boʻyicha 501 kilometrgacha masofani bosib oʻta oladigan yangi modifikatsiyaning paydo boʻlishidir. Xitoy bozorida mazkur elektromobilning boshlangʻich narxi taxminan 11 150 AQSh dollaridan boshlanadi. Bu esa uni zamonaviy va hamyonbop shahar krossoveri izlayotgan xaridorlar uchun yanada jozibador qiladi.
Texnik xususiyatlar va yangi batareyaModelning barcha beshta komplektatsiyasi endilikda yagona oldingi elektromotor bilan jihozlangan. Uning quvvati 70 kilovatni, aylanish momenti esa 180 nyuton-metrni tashkil etadi. Shuni taʼkidlash joizki, avvalroq Yuan UP modeli uchun 130 kilovatli kuchliroq agregat ham taklif qilingan edi, biroq ishlab chiqaruvchi yangi versiyada yagona muvozanatlashgan tizimni tanladi.
Avtomobil FinDreams Battery tomonidan ishlab chiqarilgan yangi Blade Battery akkumulyatori bilan jihozlandi. Ushbu 51,13 kilovat-soat sigʻimli batareya CLTC boʻyicha 501 km masofani taʼminlaydi, bu esa Yevropadagi WLTC usulida taxminan 370 kilometrga teng. Shuningdek, xaridorlarga mos ravishda 32 va 45,12 kilovat-soatli batareyalarga ega 301 hamda 401 kilometr masofaga moʻljallangan variantlar ham taqdim etiladi.
Zaryadlash va interyer imkoniyatlariTezkor oʻzgarmas tok zaryadlash qurilmasi batareya quvvatini 30 foizdan 80 foizgacha atigi 30 daqiqa ichida tiklash imkonini beradi. Mashina asosi sifatida anʼanaviy BYD e-Platform 3.0 platformasi va Cell-to-Body texnologiyasi saqlanib qolgan. Krossoverning oʻlchamlari quyidagicha:
- Uzunligi: 4310 millimetr
- Eni: 1830 millimetr
- Balandligi: 1675 millimetr
- Gʻildirak bazasi: 2620 millimetr
Axborot-koʻngilochar tizim vazifasini 12,8 dyuymli buriluvchi ekran va 8,8 dyuymli raqamli boshqaruv paneli bajaradigan DiLink 100 majmuasi bajaradi. Yuqori komplektatsiyalardagi xaridorlar uchun esa avtomagistrallarda avtopilot va avtomatik toʻxtash funksiyalarini oʻz ichiga olgan DiPilot C xavfsizlik va yordamchi tizimlar majmuasi taqdim etiladi.
Izohlar 0
…