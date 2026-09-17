AQSh xalqaro yordamni jalb qilgan holda yangi kosmik dasturni boshladi

·33·Texno
AQSh xalqaro yordamni jalb qilgan holda yangi kosmik dasturni boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSh Davlat departamenti xorijiy hamkorlikni kuchaytirish hamda Amerika kosmik sanoati uchun yangi bozorlar ochish maqsadida Space Catalyst Partnership (SCP) nomli yangi tashabbusni ishga tushirdi.
  • Ushbu dasturning ilk ikki yillik loyihasi 6,5 million dollarga baholanib, Peru janubidagi olis qishloq hududlarini sunʼiy yoʻldosh interneti bilan taʼminlashga yoʻnaltiriladi.

AQSh Davlat kotibi Marko Rubio Lima shahrida Space Catalyst Partnership (SCP) deb nomlangan yangi tashabbus eʼlon qilindi. Ushbu Davlat departamenti dasturi xorijiy hukumatlar hamda kosmik agentliklarning Amerika fuqarolik va tijorat kosmik sektoriga kirish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirishga qaratilgan. Dastur doirasida xalqaro hamkorlikni kuchaytirish bilan birga, AQShning kosmik texnologiyalari va sanoati uchun yangi bozorlar ochish koʻzda tutilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur tashabbusning ilk loyihasi ikki yilga moʻljallangan boʻlib, uning qiymati 6,5 million dollarni tashkil etadi. Mablagʻlar Peru janovidagi olis qishloq hududlarini zamonaviy sunʼiy yoʻldosh internet tarmogʻiga ulashga yoʻnaltiriladi. Biroq hozircha ushbu hududlarda aloqa xizmatlarini aynan qaysi Amerika kompaniyasi taqdim etishi maʼlum qilinmagan.

Artemis dasturi va yangi yondashuv

Yangi SCP dasturida ishtirok etish shartlari qatʼiy belgilangan boʻlib, unga faqat Artemis bitimlarini imzolagan davlatlargina qoʻshila oladi. Masalan, Peru mazkur kelishuvga 2024-yilda rasman qoʻshilib, uning 41-ishtirokchisiga aylangan edi. Aynan shu omil mamlakatning yangi kosmik sheriklik loyihasining birinchi manziliga aylanishini taʼminladi.

Davlat departamenti vakillarining taʼkidlashicha, ushbu dasturning oʻziga xos jihati shundaki, idora tarixda ilk bor xorijiy yordam mablagʻlarini muvofiqlashtirilgan formatda aynan Amerika kosmik sanoati manfaatlariga xizmat qiladigan loyihalarga yoʻnaltirmoqda. Bu esa davlat siyosati va tijorat kompaniyalari imkoniyatlarini oʻzaro uygʻunlashtirish uchun muhim qadam hisoblanadi.

Moliyalashtirish mexanizmi va geosiyosiy fon

Hozircha Space Catalyst Partnership dasturining umumiy byudjeti aniq belgilanmagan. Davlat departamenti kelgusida har bir alohida loyiha uchun AQSh Kongressi bilan birgalikda turli xil tashqi yordam manbalarini jalb qilishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, dasturni amalga oshirish jarayonida NASA bilan yaqindan hamkorlik qilinishi alohida urgʻu bilan taʼkidlanmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, ushbu dasturning ishga tushirilishi Lotin Amerikasi mintaqasida Xitoyning kosmik taʼsiri keskin ortib borayotgan bir davrga toʻgʻri keldi. Xususan, Pekin allaqachon Argentina Patagoniyasida uzoq kosmik aloqa stansiyasini oʻrnatgan hamda Boliviya va Venesuela uchun maxsus sunʼiy yoʻldosh dasturlarini amalga oshirib kelmoqda.

Shunga qaramay, SCP ishtirokchilariga xitoylik yetkazib beruvchilar bilan hamkorlik qilish qatʼiy taqiqlanmagan. Vashington oʻz navbatida cheklovlar orqali emas, balki yuqori sifatli texnologiyalar, ishonchli standartlar hamda oʻziga xos yechimlar evaziga raqobat qilishni maqsad qilgan.

AQShKosmosInternetTexnologiyaSiyosat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung sunʼiy intellekt tufayli DDR5 xotira ishlab chiqarishni tashqi sheriklarga oʻtkazmoqdaSamsung sunʼiy intellekt tufayli DDR5 xotira ishlab chiqarishni tashqi sheriklarga oʻtkazmoqdaBugun, 18:55Mobil GeForce RTX 5090 quvvat cheklovi olib tashlandiMobil GeForce RTX 5090 quvvat cheklovi olib tashlandiBugun, 18:25Buyuk Britaniya Starlink tizimiga muqobil sifatida stratosferadan internet tarqatmoqchiBuyuk Britaniya Starlink tizimiga muqobil sifatida stratosferadan internet tarqatmoqchiBugun, 15:56O‘g‘irlik, yolg‘on:OpenAI o‘z sun’iy intellektlarining dahshatli xatti-harakatlarini tan oldiO‘g‘irlik, yolg‘on:OpenAI o‘z sun’iy intellektlarining dahshatli xatti-harakatlarini tan oldiBugun, 15:20«Maxfiy muloqot!»: Sun’iy intellektlar inson tushunmaydigan o‘z tilini ixtiro qildi«Maxfiy muloqot!»: Sun’iy intellektlar inson tushunmaydigan o‘z tilini ixtiro qildiBugun, 13:46ColorOS faol foydalanuvchilari soni 770 milliondan oshdiColorOS faol foydalanuvchilari soni 770 milliondan oshdiBugun, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi