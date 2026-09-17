Samsung sunʼiy intellekt tufayli DDR5 xotira ishlab chiqarishni tashqi sheriklarga oʻtkazmoqda

·7·Texno
Samsung sunʼiy intellekt tufayli DDR5 xotira ishlab chiqarishni tashqi sheriklarga oʻtkazmoqda

Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung Electronics oʻz ishlab chiqarish quvvatlarini zamonaviy sunʼiy intellekt tizimlari uchun zarur boʻlgan yuqori tezlikdagi HBM xotirasiga yoʻnaltirishni rejalashtirmoqda. Ushbu strategik oʻzgarish doirasida kompaniya shaxsiy kompyuterlar, noutbuklar va serverlar uchun moʻljallangan standart DDR5 xotira modullarini chiqarishni uchinchi tomon ishlab chiqaruvchilariga oʻtkazishga qaror qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ixbt.com nashrining xabar berishicha, sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi tufayli yuqori unumdorlikka ega xotiraga boʻlgan talab keskin oshib ketdi. Samsung oʻzining mavjud zavod liniyalarini qimmatroq va foydaliroq boʻlgan mahsulotlar ishlab chiqarish uchun boʻshatishni maqsad qilgan. Shu sababli, standart DDR5 modullarini yaratish hajmini oshirish vazifasi osiyolik hamkorlarga topshirilmoqda.

Ishlab chiqarish geografiyasi va hamkorlar

Janubiy Koreya manbalariga tayanib tarqatilgan maʼlumotlarga koʻra, Samsung rahbariyati oʻz pudratchilaridan ishlab chiqarish liniyalarini kengaytirishni va mazkur sohaga investitsiyalarni koʻpaytirishni soʻragan. Hozirgi kunda kompaniyaning bir nechta yirik osiyolik hamkorlari ushbu jarayonga jalb etilgan boʻlib, ularning har biri turli xorijiy davlatlarda oʻz quvvatlariga ega.

Jumladan:

  • Dreamtech Hindistonda DDR5 xotira modullarini ommaviy ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydi
  • Hanyang Digitech Vyetnamdagi zavodlarida mazkur mahsulotlarni chiqarmoqda
  • SFA Semicon esa Filippindagi ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanmoqda
Ushbu korxonalar yordamida Samsung oʻzining asosiy resurslarini yuqori marjaga ega boʻlgan HBM xotirasi hamda boshqa ilgʻor texnologik mahsulotlar turlarini yaratishga toʻliq safarbar etish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu esa bozor talablaridan kelib chiqqan holda kompaniya samaradorligini yanada oshiradi.

SamsungDDR5HBMTexnologiyaSunʼiy intellekt
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mobil GeForce RTX 5090 quvvat cheklovi olib tashlandiMobil GeForce RTX 5090 quvvat cheklovi olib tashlandiBugun, 18:25AQSh xalqaro yordamni jalb qilgan holda yangi kosmik dasturni boshladiAQSh xalqaro yordamni jalb qilgan holda yangi kosmik dasturni boshladiBugun, 17:57Buyuk Britaniya Starlink tizimiga muqobil sifatida stratosferadan internet tarqatmoqchiBuyuk Britaniya Starlink tizimiga muqobil sifatida stratosferadan internet tarqatmoqchiBugun, 15:56O‘g‘irlik, yolg‘on:OpenAI o‘z sun’iy intellektlarining dahshatli xatti-harakatlarini tan oldiO‘g‘irlik, yolg‘on:OpenAI o‘z sun’iy intellektlarining dahshatli xatti-harakatlarini tan oldiBugun, 15:20«Maxfiy muloqot!»: Sun’iy intellektlar inson tushunmaydigan o‘z tilini ixtiro qildi«Maxfiy muloqot!»: Sun’iy intellektlar inson tushunmaydigan o‘z tilini ixtiro qildiBugun, 13:46ColorOS faol foydalanuvchilari soni 770 milliondan oshdiColorOS faol foydalanuvchilari soni 770 milliondan oshdiBugun, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi