Samsung sunʼiy intellekt tufayli DDR5 xotira ishlab chiqarishni tashqi sheriklarga oʻtkazmoqda
Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung Electronics oʻz ishlab chiqarish quvvatlarini zamonaviy sunʼiy intellekt tizimlari uchun zarur boʻlgan yuqori tezlikdagi HBM xotirasiga yoʻnaltirishni rejalashtirmoqda. Ushbu strategik oʻzgarish doirasida kompaniya shaxsiy kompyuterlar, noutbuklar va serverlar uchun moʻljallangan standart DDR5 xotira modullarini chiqarishni uchinchi tomon ishlab chiqaruvchilariga oʻtkazishga qaror qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ixbt.com nashrining xabar berishicha, sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi tufayli yuqori unumdorlikka ega xotiraga boʻlgan talab keskin oshib ketdi. Samsung oʻzining mavjud zavod liniyalarini qimmatroq va foydaliroq boʻlgan mahsulotlar ishlab chiqarish uchun boʻshatishni maqsad qilgan. Shu sababli, standart DDR5 modullarini yaratish hajmini oshirish vazifasi osiyolik hamkorlarga topshirilmoqda.
Ishlab chiqarish geografiyasi va hamkorlarJanubiy Koreya manbalariga tayanib tarqatilgan maʼlumotlarga koʻra, Samsung rahbariyati oʻz pudratchilaridan ishlab chiqarish liniyalarini kengaytirishni va mazkur sohaga investitsiyalarni koʻpaytirishni soʻragan. Hozirgi kunda kompaniyaning bir nechta yirik osiyolik hamkorlari ushbu jarayonga jalb etilgan boʻlib, ularning har biri turli xorijiy davlatlarda oʻz quvvatlariga ega.
Jumladan:
- Dreamtech Hindistonda DDR5 xotira modullarini ommaviy ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydi
- Hanyang Digitech Vyetnamdagi zavodlarida mazkur mahsulotlarni chiqarmoqda
- SFA Semicon esa Filippindagi ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanmoqda
Izohlar 0
…