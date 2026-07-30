Amazon kompaniyasiga qarashli Zoox robotaksilari uchun pullik xizmatni boshlaydi
Amazon kompaniyasiga tegishli Zoox avtonom transport texnologiyalari ishlab chiqaruvchisi AQSh federal tartibga soluvchi organidan oʻzining maxsus loyihalashtirilgan robotaksilarida yoʻlovchilardan haq olish imkonini beruvchi muhim ruxsatnomani qoʻlga kiritdi.
Amazon kompaniyasiga tegishli boʻlgan avtonom transport texnologiyalari ishlab chiqaruvchisi Zoox AQSh federal tartibga soluvchi organidan oʻzining maxsus loyihalashtirilgan robotaksilarida yoʻlovchilardan haq olish imkonini beruvchi muhim ruxsatnomani qoʻlga kiritdi. Milliy yoʻl harakati xavfsizligi boshqarmasi (NHTSA) tomonidan eʼlon qilingan mazkur vaqtinchalik istisno kompaniyaning tijorat avtopilot xizmatini yoʻlga qoʻyish yoʻlidagi soʻnggi toʻsiqlardan birini bartaraf etdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri va rasmiy federal manbalar tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Zoox tomonidan maxsus qurilgan avtomobillar anʼanaviy avtomobillarga xos boʻlgan koʻplab boshqaruv elementlariga ega emas. Jumladan, ushbu avtonom mashinalarda rul chambaragagisi ham, pechka pedallari ham koʻzda tutilmagan. Shu sababli boshqarma kompaniyaga shamol oynasini muzdan tushirish va yengil avtomobil tormoz tizimlariga oid talablarni oʻz ichiga olgan sakkizta federal motorli transport vositalari xavfsizligi standartlaridan vaqtinchalik ozod etilishini taqdim etdi.
Ruxsatnoma shartlari va cheklovlarBundan bir yil muqaddam NHTSA kompaniyaga San-Fransisko va Las-Vegas kabi shaharlarning jamoat yoʻllarida sinovlar oʻtkazish hamda yoʻlovchilarga bepul safarlar taqdim etish imkonini beruvchi ruxsatnoma bergan edi. Biroq oʻsha paytda Zoox ushbu xizmat uchun mijozlardan pul undirish huquqiga ega emas edi. Yangi berilgan istisno esa qatʼiy xavfsizlik cheklovlari va nazorat mexanizmlari bilan birga kelmoqda.
Ushbu ruxsatnomaga koʻra, Zoox tijorat parki ikki yil davomida yiliga koʻpi bilan 2500 ta avtomobil bilan cheklanadi. Shuningdek, kompaniya texnologiya rivojlanib borishi bilan oʻzgarib boradigan kuchaytirilgan va moslashuvchan nazorat tuzilmasiga boʻysunishi shart. Zoox vakili bergan maʼlumotga qaraganda, kompaniya oʻz xizmatlari uchun haq olishni birinchi boʻlib Las-Vegas shahrida boshlaydi.
Kelgusidagi rejalar va rahbarlar fikriLas-Vegasdan soʻng, kompaniya tijoratlashtirish boʻyicha shtat darajasidagi talablarni bajargani sari qoʻshimcha bozorlarga chiqishni rejalashtirmoqda. Biroq shtab-kvartirasi joylashgan va avtonom transport vositalarini sinovdan oʻtkazib kelayotgan Kaliforniya shtatida Zoox hali ham shtat Jamoat xoʻjaligi komissiyasi hamda Motorli transport departamentidan haydovchisiz foydalanish ruxsatnomalarini olishi zarur boʻladi.
Zoox bosh direktori Aicha Evans ushbu kun kompaniya va avtonom harakatchanlik kelajagi uchun muhim bosqich ekanini alohida taʼkidladi. “Biz NHTSA tomonidan maxsus qurilgan robotaksi uchun ilk tijorat istisnosini olganimizdan sharaflanamiz, bu bizga xizmatlarimiz uchun haq olishni boshlash va avtonom taksi xizmatlarini boshqa jamoalarga ham yetkazish yoʻlida yana bir qadam tashlash imkonini beradi,” dedi u oʻz bayonotida.
…