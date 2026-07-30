Amazon kompaniyasiga qarashli Zoox robotaksilari uchun pullik xizmatni boshlaydi

·27·Texno
Amazon kompaniyasiga qarashli Zoox robotaksilari uchun pullik xizmatni boshlaydi
Qisqacha

Amazon kompaniyasiga tegishli Zoox avtonom transport texnologiyalari ishlab chiqaruvchisi AQSh federal tartibga soluvchi organidan oʻzining maxsus loyihalashtirilgan robotaksilarida yoʻlovchilardan haq olish imkonini beruvchi muhim ruxsatnomani qoʻlga kiritdi.

Amazon kompaniyasiga tegishli boʻlgan avtonom transport texnologiyalari ishlab chiqaruvchisi Zoox AQSh federal tartibga soluvchi organidan oʻzining maxsus loyihalashtirilgan robotaksilarida yoʻlovchilardan haq olish imkonini beruvchi muhim ruxsatnomani qoʻlga kiritdi. Milliy yoʻl harakati xavfsizligi boshqarmasi (NHTSA) tomonidan eʼlon qilingan mazkur vaqtinchalik istisno kompaniyaning tijorat avtopilot xizmatini yoʻlga qoʻyish yoʻlidagi soʻnggi toʻsiqlardan birini bartaraf etdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri va rasmiy federal manbalar tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Zoox tomonidan maxsus qurilgan avtomobillar anʼanaviy avtomobillarga xos boʻlgan koʻplab boshqaruv elementlariga ega emas. Jumladan, ushbu avtonom mashinalarda rul chambaragagisi ham, pechka pedallari ham koʻzda tutilmagan. Shu sababli boshqarma kompaniyaga shamol oynasini muzdan tushirish va yengil avtomobil tormoz tizimlariga oid talablarni oʻz ichiga olgan sakkizta federal motorli transport vositalari xavfsizligi standartlaridan vaqtinchalik ozod etilishini taqdim etdi.

Ruxsatnoma shartlari va cheklovlar

Bundan bir yil muqaddam NHTSA kompaniyaga San-Fransisko va Las-Vegas kabi shaharlarning jamoat yoʻllarida sinovlar oʻtkazish hamda yoʻlovchilarga bepul safarlar taqdim etish imkonini beruvchi ruxsatnoma bergan edi. Biroq oʻsha paytda Zoox ushbu xizmat uchun mijozlardan pul undirish huquqiga ega emas edi. Yangi berilgan istisno esa qatʼiy xavfsizlik cheklovlari va nazorat mexanizmlari bilan birga kelmoqda.

Ushbu ruxsatnomaga koʻra, Zoox tijorat parki ikki yil davomida yiliga koʻpi bilan 2500 ta avtomobil bilan cheklanadi. Shuningdek, kompaniya texnologiya rivojlanib borishi bilan oʻzgarib boradigan kuchaytirilgan va moslashuvchan nazorat tuzilmasiga boʻysunishi shart. Zoox vakili bergan maʼlumotga qaraganda, kompaniya oʻz xizmatlari uchun haq olishni birinchi boʻlib Las-Vegas shahrida boshlaydi.

Kelgusidagi rejalar va rahbarlar fikri

Las-Vegasdan soʻng, kompaniya tijoratlashtirish boʻyicha shtat darajasidagi talablarni bajargani sari qoʻshimcha bozorlarga chiqishni rejalashtirmoqda. Biroq shtab-kvartirasi joylashgan va avtonom transport vositalarini sinovdan oʻtkazib kelayotgan Kaliforniya shtatida Zoox hali ham shtat Jamoat xoʻjaligi komissiyasi hamda Motorli transport departamentidan haydovchisiz foydalanish ruxsatnomalarini olishi zarur boʻladi.

Zoox bosh direktori Aicha Evans ushbu kun kompaniya va avtonom harakatchanlik kelajagi uchun muhim bosqich ekanini alohida taʼkidladi. “Biz NHTSA tomonidan maxsus qurilgan robotaksi uchun ilk tijorat istisnosini olganimizdan sharaflanamiz, bu bizga xizmatlarimiz uchun haq olishni boshlash va avtonom taksi xizmatlarini boshqa jamoalarga ham yetkazish yoʻlida yana bir qadam tashlash imkonini beradi,” dedi u oʻz bayonotida.

ZooxRobotaksiAmazonAvtonom transportTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQShdagi infratuzilma loyihalari uchun sunʼiy intellekt yaratildiAQShdagi infratuzilma loyihalari uchun sunʼiy intellekt yaratildiBugun, 19:26SpaceX maxfiy sunʼiy yoʻldoshni orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqdiSpaceX maxfiy sunʼiy yoʻldoshni orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqdiBugun, 19:23Inforcer sunʼiy intellekt va xavfsizlik uchun 50 million dollar mablagʻ jalb qildiInforcer sunʼiy intellekt va xavfsizlik uchun 50 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 18:58Yerga eng yaqin qora tuynukni oʻrganish loyihasi taqdim etildiYerga eng yaqin qora tuynukni oʻrganish loyihasi taqdim etildiBugun, 18:58AQShda Hims & Hers kompaniyasi foydalanuvchilar tibbiy maʼlumotlarini sizdirganlikda ayblanmoqdaAQShda Hims & Hers kompaniyasi foydalanuvchilar tibbiy maʼlumotlarini sizdirganlikda ayblanmoqdaBugun, 18:55Spotify ilovasida yugurish ixlosmandlari uchun yangi rejim ishga tushdiSpotify ilovasida yugurish ixlosmandlari uchun yangi rejim ishga tushdiBugun, 18:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi