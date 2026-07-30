Spotify ilovasida yugurish ixlosmandlari uchun yangi rejim ishga tushdi
Striming platformasi Spotify mobil ilovasiga yugurishni xush koʻruvchi foydalanuvchilar uchun maxsus yangi rejim qoʻshildi. Ushbu funksiya mashgʻulot tempiga va shaxsiy afzalliklarga qarab qoʻshiqlarni tanlab beradi hamda yugurish bosqichlarini boshqarishda yordam beradi. Yangi rejimdan foydalanish imkoniyati faqat pullik Premium obunachilar uchun yaratilgan boʻlib, uni ilovadagi Fitness Hub boʻlimidan topish mumkin.
Mashhur striming platformasi Spotify oʻzining mobil ilovasiga yugurishni xush koʻruvchi foydalanuvchilar uchun maxsus yangi rejimni qoʻshdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu funksiya mashgʻulot tempiga va shaxsiy afzalliklarga qarab qoʻshiqlarni tanlab beradi hamda yugurish bosqichlarini boshqarishda yordam beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi yugurish rejimidan foydalanish imkoniyati faqat pullik Premium obunachilar uchun yaratilgan boʻlib, uni ilovadagi Fitness Hub boʻlimidan topish mumkin. Bunda foydalanuvchilar oʻzlari yoqtirgan 25 ta tayyor presets variantlaridan birini tanlashlari yoki mashgʻulot turini oʻzlari belgilashlari mumkin.
Mashgʻulotlarni shaxsiylashtirish imkoniyatlariFoydalanuvchilar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda quyidagi mashgʻulot turlarini tanlashlari mumkin:
- Interval yugurish
- Barqaror tempdagi yugurish
- Piramida usulidagi mashgʻulotlar
Sunʼiy intellekt va kelib chiqish tarixiMaʼlum qilinishicha, ushbu yangi rejim Spotify soʻnggi bir yil davomida sinovdan oʻtkazib kelayotgan sunʼiy intellekt texnologiyalariga asoslanadi. Striming xizmati koʻplab foydalanuvchilar fitness va mashgʻulotlar uchun sunʼiy intellekt yordamida pleylistlar tuzishayotganini kuzatib, aynan shu kuzatishlar ilhomi ostida mazkur yugurish rejimini yaratganini taʼkidladi.
Eslatib oʻtamiz, yil boshida kompaniya mashhur Peloton fitnes qurilmalari ishlab chiqaruvchisi bilan hamkorlikda maxsus fitnes kontentini taqdim etgan edi. Biroq strava ilovasi oʻzining Record funksiyasida Spotify integratsiyasini toʻxtatganidan bir necha oy oʻtib ushbu yangilik taqdim etilishi eʼtiborga molik.
Hozircha faqat ingliz tilida ishlaydigan yangi yugurish rejimi chorshanba kunidan boshlab AQSh, Kanada, Buyuk Britaniya, Irlandiya, Avstraliya, Yangi Zelandiya va Shvetsiyadagi iOS foydalanuvchilari uchun mavjud boʻldi.
…