Spotify ilovasida yugurish ixlosmandlari uchun yangi rejim ishga tushdi

·32·Texno
Spotify ilovasida yugurish ixlosmandlari uchun yangi rejim ishga tushdi
Qisqacha

Striming platformasi Spotify mobil ilovasiga yugurishni xush koʻruvchi foydalanuvchilar uchun maxsus yangi rejim qoʻshildi. Ushbu funksiya mashgʻulot tempiga va shaxsiy afzalliklarga qarab qoʻshiqlarni tanlab beradi hamda yugurish bosqichlarini boshqarishda yordam beradi. Yangi rejimdan foydalanish imkoniyati faqat pullik Premium obunachilar uchun yaratilgan boʻlib, uni ilovadagi Fitness Hub boʻlimidan topish mumkin.

Mashhur striming platformasi Spotify oʻzining mobil ilovasiga yugurishni xush koʻruvchi foydalanuvchilar uchun maxsus yangi rejimni qoʻshdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu funksiya mashgʻulot tempiga va shaxsiy afzalliklarga qarab qoʻshiqlarni tanlab beradi hamda yugurish bosqichlarini boshqarishda yordam beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi yugurish rejimidan foydalanish imkoniyati faqat pullik Premium obunachilar uchun yaratilgan boʻlib, uni ilovadagi Fitness Hub boʻlimidan topish mumkin. Bunda foydalanuvchilar oʻzlari yoqtirgan 25 ta tayyor presets variantlaridan birini tanlashlari yoki mashgʻulot turini oʻzlari belgilashlari mumkin.

Mashgʻulotlarni shaxsiylashtirish imkoniyatlari

Foydalanuvchilar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda quyidagi mashgʻulot turlarini tanlashlari mumkin:

  • Interval yugurish
  • Barqaror tempdagi yugurish
  • Piramida usulidagi mashgʻulotlar
Shuningdek, sozlamalar orqali mashgʻulot davomiyligini, daqiqadagi zarbalar sonini (BPM) va tinglanadigan musiqa turini toʻliq moslashtirish imkoniyati mavjud. Musiqa chalishdan tashqari, mazkur rejim yugurishning turli bosqichlari uchun maxsus ovozli eslatmalarni ham yaratib berishga qodir.

Sunʼiy intellekt va kelib chiqish tarixi

Maʼlum qilinishicha, ushbu yangi rejim Spotify soʻnggi bir yil davomida sinovdan oʻtkazib kelayotgan sunʼiy intellekt texnologiyalariga asoslanadi. Striming xizmati koʻplab foydalanuvchilar fitness va mashgʻulotlar uchun sunʼiy intellekt yordamida pleylistlar tuzishayotganini kuzatib, aynan shu kuzatishlar ilhomi ostida mazkur yugurish rejimini yaratganini taʼkidladi.

Eslatib oʻtamiz, yil boshida kompaniya mashhur Peloton fitnes qurilmalari ishlab chiqaruvchisi bilan hamkorlikda maxsus fitnes kontentini taqdim etgan edi. Biroq strava ilovasi oʻzining Record funksiyasida Spotify integratsiyasini toʻxtatganidan bir necha oy oʻtib ushbu yangilik taqdim etilishi eʼtiborga molik.

Hozircha faqat ingliz tilida ishlaydigan yangi yugurish rejimi chorshanba kunidan boshlab AQSh, Kanada, Buyuk Britaniya, Irlandiya, Avstraliya, Yangi Zelandiya va Shvetsiyadagi iOS foydalanuvchilari uchun mavjud boʻldi.

SpotifyMusiqaTexnologiyalarFitnessIlova
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQShdagi infratuzilma loyihalari uchun sunʼiy intellekt yaratildiAQShdagi infratuzilma loyihalari uchun sunʼiy intellekt yaratildiBugun, 19:26SpaceX maxfiy sunʼiy yoʻldoshni orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqdiSpaceX maxfiy sunʼiy yoʻldoshni orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqdiBugun, 19:23Inforcer sunʼiy intellekt va xavfsizlik uchun 50 million dollar mablagʻ jalb qildiInforcer sunʼiy intellekt va xavfsizlik uchun 50 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 18:58Yerga eng yaqin qora tuynukni oʻrganish loyihasi taqdim etildiYerga eng yaqin qora tuynukni oʻrganish loyihasi taqdim etildiBugun, 18:58AQShda Hims & Hers kompaniyasi foydalanuvchilar tibbiy maʼlumotlarini sizdirganlikda ayblanmoqdaAQShda Hims & Hers kompaniyasi foydalanuvchilar tibbiy maʼlumotlarini sizdirganlikda ayblanmoqdaBugun, 18:55Amazon kompaniyasiga qarashli Zoox robotaksilari uchun pullik xizmatni boshlaydiAmazon kompaniyasiga qarashli Zoox robotaksilari uchun pullik xizmatni boshlaydiBugun, 18:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi