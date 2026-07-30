Inforcer sunʼiy intellekt va xavfsizlik uchun 50 million dollar mablagʻ jalb qildi
Londonda joylashgan Inforcer kompaniyasi kichik biznes subyektlariga kiberxavfsizlik va sunʼiy intellekt xavf-xatarlariga qarshi kurashishda yordam berish maqsadida oʻtkazilgan C seriyali moliyalashtirish raundida Insight Partners boshchiligida 50 million dollar mablagʻ toʻpladi. Soʻnggi 18 oy ichida kompaniya ketma-ket uchta raundda jami 110 million dollar mablagʻ jalb etishga muvaffaq boʻldi va biznes yiliga 300 foizlik oʻsish surʼatini qayd etmoqda.
Londonning Inforcer kompaniyasi kichik biznes subyektlariga zamonaviy sunʼiy intellekt va kiberxavfsizlik xavf-xatarlariga qarshi kurashishda koʻmaklashish maqsadida oʻtkazilgan C seriyali moliyalashtirish raundida Insight Partners boshchiligida 50 million dollar mablagʻ toʻpladi. Ushbu investitsiya aksariyat kichik korxonalarning oʻz IT boʻlimini saqlab qolishga qurbi yetmagani sababli autsorsing xizmatlariga, yaʼni boshqariladigan xizmat koʻrsatuvchi provayderlarga (MSP) boʻlgan talab keskin ortib borayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, Inforcer aynan shunday provayderlar uchun moʻljallangan dasturiy taʼminotni ishlab chiqadi. Ushbu platforma orqali mutaxassislar oʻzlarining kichik va oʻrta biznes mijozlarining Microsoft 365 yozuvlarini yagona markazdan turib samarali boshqarish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bugungi kunda kiberxavfsizlik va sunʼiy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi ichki IT jarayonlarini murakkablashtirib yuborgani bois, koʻplab kompaniyalar aynan shunday tashqi ekspertlar yordamiga tayanmoqda.
Moliyaviy oʻsish va tezkor qadamlarSoʻnggi 18 oy ichida Inforcer ketma-ket uchta raundda jami 110 million dollar mablagʻ jalb etishga muvaffaq boʻldi. Kompaniyaning bosh direktori va hammuassisining soʻzlariga koʻra, biznes yiliga 300 foizlik oʻsish surʼatini qayd etmoqda. B seriyali va C seriyali raundlar orasida kompaniyaning qiymati ikki baravar oshgan, biroq aniq raqamlar oshkor etilmagan. Qisqa fursat ichida amalga oshirilgan bu kabi moliyalashtirish raundlari kiberxavfrlar hamda sunʼiy intellektning misli koʻrilmagan tezlikda oʻzgarib borayotgani bilan izohlanadi.
2023-yilda oʻz faoliyatini boshlagan startap kapitalning katta qismini mahsulotlarni rivojlantirishga yoʻnaltirdi. Xususan, xodimlarning kompaniya qurilmalarida ruxsatsiz sunʼiy intellekt vositalaridan foydalanishini aniqlovchi Shadow AI funksiyasi hamda xavflarni real vaqt rejimida qayd etuvchi vositalar ishlab chiqildi. Kiberxavfsizlik bugungi kunda eng jiddiy muammolardan biriga aylangan boʻlib, hujumlar endilikda oylar davomida rejalashtirilmay, balki daqiqalar ichida amalga oshirilmoqda.
Yangi tahdidlar va kelgusidagi rejalarHujumchilar nishonga olinadigan obyektlarni tahlil qilish hamda yanada ishontirarli firibgarlik xatlarini (phishing) yozish uchun kengaytirilgan til modellaridan (LLM) foydalanmoqda. Bu esa kichik biznes subyektlari ilgari hech qachon kuzatilmagan avtomatlashtirilgan va keng koʻlamli xavflarga duch kelayotganini anglatadi. Shuningdek, xakerlardan tashqari kompaniya maʼlumotlarini himoya qilish hamda biznesda sunʼiy intellekt agentlaridan foydalanishni tartibga solish masalalari ham dolzarb vazifa boʻlib qolmoqda.
Hozirgi kunda Inforcer AQSh bozorida oʻz oʻrnini yanada kengaytirishni rejalashtirmoqda. Yangi mahsulotlarning joriy etilishi biznes modelining ham biroz oʻzgarishiga olib keldi. Agar avvalgi 365 Manager mijozlar soniga qarab baholangan boʻlsa, endilikda tahdidlarni aniqlash vositasi uchun foydalanuvchiga asoslangan modelga oʻtilmoqda. Kelgusida platformaga sunʼiy intellekt imkoniyatlari qoʻshilishi bilan token yoki isteʼmolga asoslangan narx siyosati ham joriy etilishi mumkin.
Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, ular asosan Microsoft paketlari bilan ishlashga eʼtibor qaratishda davom etadi. Microsoft oʻz mahsulotlarini asosan yirik korxonalarga moʻljallab yaratgani bois, kichikroq va segmentlashgan mijozlarga xizmat koʻrsatishda ixtisoslashgan vendorlar uchun keng imkoniyatlar mavjud. Inforcer oʻzini Microsoft bilan raqobatchi emas, balki uni toʻldiruvchi hamkor sifatida koʻradi.
…