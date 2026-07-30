Inforcer sunʼiy intellekt va xavfsizlik uchun 50 million dollar mablagʻ jalb qildi

·23·Texno
Inforcer sunʼiy intellekt va xavfsizlik uchun 50 million dollar mablagʻ jalb qildi
Qisqacha

Londonda joylashgan Inforcer kompaniyasi kichik biznes subyektlariga kiberxavfsizlik va sunʼiy intellekt xavf-xatarlariga qarshi kurashishda yordam berish maqsadida oʻtkazilgan C seriyali moliyalashtirish raundida Insight Partners boshchiligida 50 million dollar mablagʻ toʻpladi. Soʻnggi 18 oy ichida kompaniya ketma-ket uchta raundda jami 110 million dollar mablagʻ jalb etishga muvaffaq boʻldi va biznes yiliga 300 foizlik oʻsish surʼatini qayd etmoqda.

Londonning Inforcer kompaniyasi kichik biznes subyektlariga zamonaviy sunʼiy intellekt va kiberxavfsizlik xavf-xatarlariga qarshi kurashishda koʻmaklashish maqsadida oʻtkazilgan C seriyali moliyalashtirish raundida Insight Partners boshchiligida 50 million dollar mablagʻ toʻpladi. Ushbu investitsiya aksariyat kichik korxonalarning oʻz IT boʻlimini saqlab qolishga qurbi yetmagani sababli autsorsing xizmatlariga, yaʼni boshqariladigan xizmat koʻrsatuvchi provayderlarga (MSP) boʻlgan talab keskin ortib borayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, Inforcer aynan shunday provayderlar uchun moʻljallangan dasturiy taʼminotni ishlab chiqadi. Ushbu platforma orqali mutaxassislar oʻzlarining kichik va oʻrta biznes mijozlarining Microsoft 365 yozuvlarini yagona markazdan turib samarali boshqarish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bugungi kunda kiberxavfsizlik va sunʼiy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi ichki IT jarayonlarini murakkablashtirib yuborgani bois, koʻplab kompaniyalar aynan shunday tashqi ekspertlar yordamiga tayanmoqda.

Moliyaviy oʻsish va tezkor qadamlar

Soʻnggi 18 oy ichida Inforcer ketma-ket uchta raundda jami 110 million dollar mablagʻ jalb etishga muvaffaq boʻldi. Kompaniyaning bosh direktori va hammuassisining soʻzlariga koʻra, biznes yiliga 300 foizlik oʻsish surʼatini qayd etmoqda. B seriyali va C seriyali raundlar orasida kompaniyaning qiymati ikki baravar oshgan, biroq aniq raqamlar oshkor etilmagan. Qisqa fursat ichida amalga oshirilgan bu kabi moliyalashtirish raundlari kiberxavfrlar hamda sunʼiy intellektning misli koʻrilmagan tezlikda oʻzgarib borayotgani bilan izohlanadi.

2023-yilda oʻz faoliyatini boshlagan startap kapitalning katta qismini mahsulotlarni rivojlantirishga yoʻnaltirdi. Xususan, xodimlarning kompaniya qurilmalarida ruxsatsiz sunʼiy intellekt vositalaridan foydalanishini aniqlovchi Shadow AI funksiyasi hamda xavflarni real vaqt rejimida qayd etuvchi vositalar ishlab chiqildi. Kiberxavfsizlik bugungi kunda eng jiddiy muammolardan biriga aylangan boʻlib, hujumlar endilikda oylar davomida rejalashtirilmay, balki daqiqalar ichida amalga oshirilmoqda.

Yangi tahdidlar va kelgusidagi rejalar

Hujumchilar nishonga olinadigan obyektlarni tahlil qilish hamda yanada ishontirarli firibgarlik xatlarini (phishing) yozish uchun kengaytirilgan til modellaridan (LLM) foydalanmoqda. Bu esa kichik biznes subyektlari ilgari hech qachon kuzatilmagan avtomatlashtirilgan va keng koʻlamli xavflarga duch kelayotganini anglatadi. Shuningdek, xakerlardan tashqari kompaniya maʼlumotlarini himoya qilish hamda biznesda sunʼiy intellekt agentlaridan foydalanishni tartibga solish masalalari ham dolzarb vazifa boʻlib qolmoqda.

Hozirgi kunda Inforcer AQSh bozorida oʻz oʻrnini yanada kengaytirishni rejalashtirmoqda. Yangi mahsulotlarning joriy etilishi biznes modelining ham biroz oʻzgarishiga olib keldi. Agar avvalgi 365 Manager mijozlar soniga qarab baholangan boʻlsa, endilikda tahdidlarni aniqlash vositasi uchun foydalanuvchiga asoslangan modelga oʻtilmoqda. Kelgusida platformaga sunʼiy intellekt imkoniyatlari qoʻshilishi bilan token yoki isteʼmolga asoslangan narx siyosati ham joriy etilishi mumkin.

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, ular asosan Microsoft paketlari bilan ishlashga eʼtibor qaratishda davom etadi. Microsoft oʻz mahsulotlarini asosan yirik korxonalarga moʻljallab yaratgani bois, kichikroq va segmentlashgan mijozlarga xizmat koʻrsatishda ixtisoslashgan vendorlar uchun keng imkoniyatlar mavjud. Inforcer oʻzini Microsoft bilan raqobatchi emas, balki uni toʻldiruvchi hamkor sifatida koʻradi.

InforcerKiberxavfsizlikSunʼiy intellektInvestitsiyaBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQShdagi infratuzilma loyihalari uchun sunʼiy intellekt yaratildiAQShdagi infratuzilma loyihalari uchun sunʼiy intellekt yaratildiBugun, 19:26SpaceX maxfiy sunʼiy yoʻldoshni orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqdiSpaceX maxfiy sunʼiy yoʻldoshni orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqdiBugun, 19:23Yerga eng yaqin qora tuynukni oʻrganish loyihasi taqdim etildiYerga eng yaqin qora tuynukni oʻrganish loyihasi taqdim etildiBugun, 18:58AQShda Hims & Hers kompaniyasi foydalanuvchilar tibbiy maʼlumotlarini sizdirganlikda ayblanmoqdaAQShda Hims & Hers kompaniyasi foydalanuvchilar tibbiy maʼlumotlarini sizdirganlikda ayblanmoqdaBugun, 18:55Amazon kompaniyasiga qarashli Zoox robotaksilari uchun pullik xizmatni boshlaydiAmazon kompaniyasiga qarashli Zoox robotaksilari uchun pullik xizmatni boshlaydiBugun, 18:27Spotify ilovasida yugurish ixlosmandlari uchun yangi rejim ishga tushdiSpotify ilovasida yugurish ixlosmandlari uchun yangi rejim ishga tushdiBugun, 18:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi