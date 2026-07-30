«Real» o‘z iqtidorini «Fulhem»ga sotdi : aqlli strategik bandlar...
Madridning «Real» klubi hujumchi Gonsalo Garsiyaning Angliya Premer-ligasi vakili «Fulhem»ga doimiy asosda ko‘chib o‘tishi bo‘yicha yakuniy kelishuvga erishganini rasman e’lon qildi. Ushbu transfer doirasida «Fulhem» kafolatlangan 40 million yevro to‘laydi va kelishuvning umumiy qiymati bonuslar bilan birga 42 million yevroga yetishi mumkin.
Madridning «Real» klubi hujumchi Gonsalo Garsiyaning Angliya Premer-ligasi vakili «Fulhem»ga doimiy asosda ko‘chib o‘tishi bo‘yicha yakuniy kelishuvga erishganini rasman e’lon qildi. Ushbu transfer yozgi transfer oynasining eng diqqatga sazovor va moliyaviy jihatdan muhim bitimlaridan biriga aylandi.
Moliyaviy Tafsilotlar: Kafolatlangan €40 Million va Bonuslar
Kelishuvning umumiy qiymati 42 million yevroga yetishi mumkin. «Fulhem» «Real»ga kafolatlangan 40 million yevro transfer haqini to‘laydi. Qo‘shimcha 2 million yevro esa futbolchining va jamoaning ko‘rsatkichlariga bog‘liq bo‘lgan turli bonuslar sifatida ko‘zda tutilgan.
«Real» uchun Strategik Ustunlik: 30% Ulush va Qayta Sotib Olish Huquqi
«Real» Madrid rahbariyati transferni aqlli strategik bandlar bilan mustahkamlashga muvaffaq bo‘ldi. Kelishuvga ko‘ra, «Qirollik klubi» futbolchining keyingi har qanday transferidan 30 foizlik ulushni saqlab qoladi. Bu, agar Gonsalo Garsiya kelajakda yanada qimmatroqqa sotilsa, «Real» sezilarli darajada qo‘shimcha foyda olishini ta’minlaydi.
Bundan tashqari, Madridliklar Gonsalo Garsiyani kelajakda birinchi bo‘lib qayta sotib olish huquqiga (option of first refusal) ham ega bo‘ladi. Ushbu band «Real»ga agar futbolchi «Fulhem»da o‘zini ko‘rsata olsa va Madridga qaytishni istasa, uni qaytarish uchun ustunlik beradi.
Gonsalo Garsiya uchun Yangi Bosqich va «Fulhem» Ambitsiyalari
«Fulhem» uchun bu transfer klubning Premer-ligadagi mavqeini mustahkamlash va hujum chizig‘ini kuchaytirishga qaratilgan jiddiy qadamdir. 40 million yevro plyus bonuslar sarflash London klubining yosh va istiqbolli futbolchilarga sarmoya kiritishga tayyorligini ko‘rsatadi.
Yaqin vaqt ichida Gonsalo Garsiya Londonda tibbiy ko‘rikdan o‘tib, «Fulhem» bilan shartnoma imzolashi kutilmoqda. Futbolchi uchun «Real»ning yoshlar tizimidan Premer-liganing asosiy tarkibiga o‘tish katta imkoniyat va mas’uliyatdir.
Ushbu transfer «Real»ning o‘z akademiyasi tarbiyalanuvchilaridan foyda olish strategiyasining muvaffaqiyatli namunasi sifatida baholanmoqda, shu bilan birga kelajakda ularni qaytarish imkoniyatini saqlab qolmoqda. «Fulhem» esa o‘z ambitsiyalarini amalda namoyish etdi.
…