«Real» o‘z iqtidorini «Fulhem»ga sotdi : aqlli strategik bandlar...

·26·Sport
«Real» o‘z iqtidorini «Fulhem»ga sotdi : aqlli strategik bandlar...
Qisqacha

Madridning «Real» klubi hujumchi Gonsalo Garsiyaning Angliya Premer-ligasi vakili «Fulhem»ga doimiy asosda ko‘chib o‘tishi bo‘yicha yakuniy kelishuvga erishganini rasman e’lon qildi. Ushbu transfer doirasida «Fulhem» kafolatlangan 40 million yevro to‘laydi va kelishuvning umumiy qiymati bonuslar bilan birga 42 million yevroga yetishi mumkin.

Madridning «Real» klubi hujumchi Gonsalo Garsiyaning Angliya Premer-ligasi vakili «Fulhem»ga doimiy asosda ko‘chib o‘tishi bo‘yicha yakuniy kelishuvga erishganini rasman e’lon qildi. Ushbu transfer yozgi transfer oynasining eng diqqatga sazovor va moliyaviy jihatdan muhim bitimlaridan biriga aylandi.

Moliyaviy Tafsilotlar: Kafolatlangan €40 Million va Bonuslar

Kelishuvning umumiy qiymati 42 million yevroga yetishi mumkin. «Fulhem» «Real»ga kafolatlangan 40 million yevro transfer haqini to‘laydi. Qo‘shimcha 2 million yevro esa futbolchining va jamoaning ko‘rsatkichlariga bog‘liq bo‘lgan turli bonuslar sifatida ko‘zda tutilgan.

«Real» uchun Strategik Ustunlik: 30% Ulush va Qayta Sotib Olish Huquqi

«Real» Madrid rahbariyati transferni aqlli strategik bandlar bilan mustahkamlashga muvaffaq bo‘ldi. Kelishuvga ko‘ra, «Qirollik klubi» futbolchining keyingi har qanday transferidan 30 foizlik ulushni saqlab qoladi. Bu, agar Gonsalo Garsiya kelajakda yanada qimmatroqqa sotilsa, «Real» sezilarli darajada qo‘shimcha foyda olishini ta’minlaydi.

Bundan tashqari, Madridliklar Gonsalo Garsiyani kelajakda birinchi bo‘lib qayta sotib olish huquqiga (option of first refusal) ham ega bo‘ladi. Ushbu band «Real»ga agar futbolchi «Fulhem»da o‘zini ko‘rsata olsa va Madridga qaytishni istasa, uni qaytarish uchun ustunlik beradi.

Gonsalo Garsiya uchun Yangi Bosqich va «Fulhem» Ambitsiyalari

«Fulhem» uchun bu transfer klubning Premer-ligadagi mavqeini mustahkamlash va hujum chizig‘ini kuchaytirishga qaratilgan jiddiy qadamdir. 40 million yevro plyus bonuslar sarflash London klubining yosh va istiqbolli futbolchilarga sarmoya kiritishga tayyorligini ko‘rsatadi.

Yaqin vaqt ichida Gonsalo Garsiya Londonda tibbiy ko‘rikdan o‘tib, «Fulhem» bilan shartnoma imzolashi kutilmoqda. Futbolchi uchun «Real»ning yoshlar tizimidan Premer-liganing asosiy tarkibiga o‘tish katta imkoniyat va mas’uliyatdir.

Ushbu transfer «Real»ning o‘z akademiyasi tarbiyalanuvchilaridan foyda olish strategiyasining muvaffaqiyatli namunasi sifatida baholanmoqda, shu bilan birga kelajakda ularni qaytarish imkoniyatini saqlab qolmoqda. «Fulhem» esa o‘z ambitsiyalarini amalda namoyish etdi.

Real MadridFulhamGonzalo GarcíaLondon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anchelotti Neymarning JCH-2026dagi omadsiz ishtiroki sababini ochiqladiAnchelotti Neymarning JCH-2026dagi omadsiz ishtiroki sababini ochiqladiBugun, 19:37Rasman: «Manchester Siti» yulduzi Jon Stounz Milanda - barcha tafsilotlarRasman: «Manchester Siti» yulduzi Jon Stounz Milanda - barcha tafsilotlarBugun, 19:25Rasman: «Chelsi» «Kristal Pelas» yulduzini rekord summaga sotib oldi!Rasman: «Chelsi» «Kristal Pelas» yulduzini rekord summaga sotib oldi!Bugun, 19:16Shaun Wright-Phillips Strictly Come Dancing shousida qatnashadiShaun Wright-Phillips Strictly Come Dancing shousida qatnashadiBugun, 18:54Fulxem Real Madriddan 50 million yevroga ikki iqtidorli futbolchini sotib olmoqdaFulxem Real Madriddan 50 million yevroga ikki iqtidorli futbolchini sotib olmoqdaBugun, 18:35Milan Roganovich Andrej Kostichni "Chernogoriyalik Garri Keyn" deb atadiMilan Roganovich Andrej Kostichni "Chernogoriyalik Garri Keyn" deb atadiBugun, 17:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi