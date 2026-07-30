SpaceX maxfiy sunʼiy yoʻldoshni orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqdi
AQShning SpaceX kompaniyasi navbatdagi muvaffaqiyatli kosmik parvozni amalga oshirdi. Florida shtatidagi Kanaveral burnida joylashgan Kosmik kuchlar bazasidan Falcon 9 raketasi Milliy harbiy-kosmik razvedka boshqarmasi (NRO) manfaatlari yoʻlida maxfiy NROL-95 missiyasini orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqdi. Mazkur muvaffaqiyatli start kompaniyaning aerokosmik sohadagi yetakchiligini yana bir bor tasdiqladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, parvoz SLC-40 majmuasidan amalga oshirilgan boʻlib, uning barcha asosiy bosqichlari reja asosida yakunlandi. Raketaning ilk bosqichi ajralib chiqqandan soʻng, uchirish joyi yaqinidagi LZ-2 qoʻnish maydonchasiga muvaffaqiyatli qaytib keldi. Qoʻnish jarayonida atrofdagi hududlarda oʻziga xos guvullash va tovush toʻlqini eshitilgan.
Takroriy foydalanish va raketa tarixiMazkur missiyada qoʻllanilgan B1096 raqamli birinchi bosqich uchun bu parvoz yettinchisi boʻldi. Taʼkidlash joizki, ushbu tezlatkich avval ham bir qator muhim loyihalarda, jumladan, Kuiper loyihasi, IMAP, Starlink 6-87, NROL-77, GPS III-9 hamda Xalqaro kosmik stansiyaga yuk olib boruvchi CRS-34 yuk kemasini uchirishda muvaffaqiyatli qoʻllanilgan edi.
Ushbu bosqichning navbatdagi marta muvaffaqiyatli qoʻndirilishi SpaceX kompaniyasiga uni yana-da qayta ishlash va kelgusidagi parvozlarga tayyorlash imkonini beradi. Kompaniya oʻzining koʻp martalik raketalari yordamida kosmosga chiqish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishga erishib kelmoqda.
Milliy xavfsizlik va sir saqlanayotgan yukLoyiha AQSh milliy xavfsizligi manfaatlarini koʻzlab amalga oshirilgani bois, foydali yuk va uning texnik xususiyatlari haqidagi maʼlumotlar sir saqlanmoqda. Ochiq manbalarga koʻra, missiya toʻgʻridan-toʻgʻri AQShning razvedka sunʼiy yoʻldoshlarini yaratish va ularning ekspluatatsiyasi uchun masʼul boʻlgan NRO buyurtmasi asosida bajarilgan.
Bunday maxfiy missiyalar AQSh mudofaa tizimi uchun muhim ahamiyat kasb etib, ularni kosmosga chiqarishda asosan sinovdan oʻtgan va ishonchli Falcon 9 raketalari tanlanmoqda. SpaceX va harbiy idoralar oʻrtasidagi hamkorlik kelgusida ham davom etishi kutilmoqda.
…