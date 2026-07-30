SpaceX maxfiy sunʼiy yoʻldoshni orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqdi

·0·Texno
SpaceX maxfiy sunʼiy yoʻldoshni orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqdi

AQShning SpaceX kompaniyasi navbatdagi muvaffaqiyatli kosmik parvozni amalga oshirdi. Florida shtatidagi Kanaveral burnida joylashgan Kosmik kuchlar bazasidan Falcon 9 raketasi Milliy harbiy-kosmik razvedka boshqarmasi (NRO) manfaatlari yoʻlida maxfiy NROL-95 missiyasini orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqdi. Mazkur muvaffaqiyatli start kompaniyaning aerokosmik sohadagi yetakchiligini yana bir bor tasdiqladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, parvoz SLC-40 majmuasidan amalga oshirilgan boʻlib, uning barcha asosiy bosqichlari reja asosida yakunlandi. Raketaning ilk bosqichi ajralib chiqqandan soʻng, uchirish joyi yaqinidagi LZ-2 qoʻnish maydonchasiga muvaffaqiyatli qaytib keldi. Qoʻnish jarayonida atrofdagi hududlarda oʻziga xos guvullash va tovush toʻlqini eshitilgan.

Takroriy foydalanish va raketa tarixi

Mazkur missiyada qoʻllanilgan B1096 raqamli birinchi bosqich uchun bu parvoz yettinchisi boʻldi. Taʼkidlash joizki, ushbu tezlatkich avval ham bir qator muhim loyihalarda, jumladan, Kuiper loyihasi, IMAP, Starlink 6-87, NROL-77, GPS III-9 hamda Xalqaro kosmik stansiyaga yuk olib boruvchi CRS-34 yuk kemasini uchirishda muvaffaqiyatli qoʻllanilgan edi.

Ushbu bosqichning navbatdagi marta muvaffaqiyatli qoʻndirilishi SpaceX kompaniyasiga uni yana-da qayta ishlash va kelgusidagi parvozlarga tayyorlash imkonini beradi. Kompaniya oʻzining koʻp martalik raketalari yordamida kosmosga chiqish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishga erishib kelmoqda.

Milliy xavfsizlik va sir saqlanayotgan yuk

Loyiha AQSh milliy xavfsizligi manfaatlarini koʻzlab amalga oshirilgani bois, foydali yuk va uning texnik xususiyatlari haqidagi maʼlumotlar sir saqlanmoqda. Ochiq manbalarga koʻra, missiya toʻgʻridan-toʻgʻri AQShning razvedka sunʼiy yoʻldoshlarini yaratish va ularning ekspluatatsiyasi uchun masʼul boʻlgan NRO buyurtmasi asosida bajarilgan.

Bunday maxfiy missiyalar AQSh mudofaa tizimi uchun muhim ahamiyat kasb etib, ularni kosmosga chiqarishda asosan sinovdan oʻtgan va ishonchli Falcon 9 raketalari tanlanmoqda. SpaceX va harbiy idoralar oʻrtasidagi hamkorlik kelgusida ham davom etishi kutilmoqda.

SpaceXFalcon 9NROL-95KosmosRaketa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQShdagi infratuzilma loyihalari uchun sunʼiy intellekt yaratildiAQShdagi infratuzilma loyihalari uchun sunʼiy intellekt yaratildiBugun, 19:26Inforcer sunʼiy intellekt va xavfsizlik uchun 50 million dollar mablagʻ jalb qildiInforcer sunʼiy intellekt va xavfsizlik uchun 50 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 18:58Yerga eng yaqin qora tuynukni oʻrganish loyihasi taqdim etildiYerga eng yaqin qora tuynukni oʻrganish loyihasi taqdim etildiBugun, 18:58AQShda Hims & Hers kompaniyasi foydalanuvchilar tibbiy maʼlumotlarini sizdirganlikda ayblanmoqdaAQShda Hims & Hers kompaniyasi foydalanuvchilar tibbiy maʼlumotlarini sizdirganlikda ayblanmoqdaBugun, 18:55Amazon kompaniyasiga qarashli Zoox robotaksilari uchun pullik xizmatni boshlaydiAmazon kompaniyasiga qarashli Zoox robotaksilari uchun pullik xizmatni boshlaydiBugun, 18:27Spotify ilovasida yugurish ixlosmandlari uchun yangi rejim ishga tushdiSpotify ilovasida yugurish ixlosmandlari uchun yangi rejim ishga tushdiBugun, 18:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi