Yerga eng yaqin qora tuynukni oʻrganish loyihasi taqdim etildi

·28·Texno
Yerga eng yaqin qora tuynukni oʻrganish loyihasi taqdim etildi
Qisqacha

Shandxangdagi Fudan universiteti olimi Kosimo Bambi Quyosh tizimidan 7 parsek masofadagi izolyatsiyalangan qora tuynukni oʻrganish boʻyicha insoniyat tarixidagi ilk yulduzlararo fazoviy missiya hisob-kitoblarini eʼlon qildi. Ekspeditsiyaning asosiy maqsadi hodisalar gizagiga yaqin masofada bevosita oʻlchovlar olib borish va Albert Enshteynning umumiy nisbiylik nazariyasini kuchli tortishish maydonlari sharoitida sinovdan oʻtkazishdir.

Shandxangdagi Fudan universiteti olimi Kosimo Bambi insoniyat tarixidagi ilk yulduzlararo fazoviy missiya boʻyicha hisob-kitoblarni eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Quyosh tizimidan atigi 7 parsek (taxminan 23 yorugʻlik yili) masofada eng yaqin izolyatsiyalangan qora tuynuk joylashgan boʻlishi mumkin. Agar bunday osmon jismini amalda aniqlashga erishilsa, uni bitta inson umri davomida oʻrganish imkoniyati tugʻiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ilmiy ekspeditsiyaning asosiy maqsadi — qora tuynukning hodisalar gizagiga yaqin masofada bevosita oʻlchovlar olib borish va Albert Enshteynning umumiy nisbiylik nazariyasini kuchli tortishish maydonlari sharoitida sinovdan oʻtkazishdir. Muallifning hisob-kitoblariga koʻra, mazkur parvoz zamonaviy rentgen observatoriyalari va gravitatsion toʻlqin detektorlaridan bir necha baravar aniqroq natija beradi.

Yulduzlararo parvozning texnik yechimlari

Hozirgi kunda mavjud boʻlgan anʼanaviy raketalar bunday masofani bosib oʻtishga yaroqsiz, chunki ular yulduzlarga yetib borishi uchun minglab yillar sarflagan boʻlardi. Buning oʻrniga ogʻirligi taxminan 1 gramm boʻlgan, metamaterialdan tayyorlangan dielektrik yorugʻlik elkaniga ega oʻta yengil nanozonddan foydalanish taklif etilmoqda. Quvvatli lazer qurilmasi mazkur apparatni atigi 17 daqiqada yorugʻlik tezligining uchdan bir qismigacha tezlashtirishi kerak.

Mutaxassislarning fikricha, asosiy texnik muammo apparatni manzil yaqinida toʻxtatish usulining yoʻqligidadir. Shuning uchun muqobil ssenariy sifatida orbitaga chiqish emas, balki qora tuynuk yonidan oʻta yuqori tezlikda uchib oʻtish hamda maksimal darajada ilmiy maʼlumotlarni yigʻib, ularni Yerga uzatish rejalashtirilmoqda. Butun jarayon, shu jumladan maʼlumotlarni uzatish 80–100 yilni tashkil qiladi.

Kelajak istiqbollari va xalqaro hamkorlik

  • Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, Somon Yoʻlida 100 milliondan 1 milliardgacha yulduz massali qora tuynuklar mavjud.
  • Ushbu obyektlarning taxminan 92 foizi izolyatsiyalangan boʻlib, ularni faqat mahalliy yulduzlararo bulutlardagi gazni yutish paytidagi nurlanishi orqali topish mumkin.
  • Olimlar bir nechta zondlarni ketma-ket uchratishni koʻrib chiqmoqda: birinchi guruh obyekt parametrlarini aniqlashtirsa, keyingisi gorizontga ancha yaqinroqdan oʻtadi.
Hozirgi kunda oʻnlab yillar davomida fazoda ishlay oladigan ixcham zondlar ham, kerakli quvvatga ega lazer tizimlari ham mavjud emas. Biroq muallifning fikrichacha, bunday texnologiyalar yaqin 20–30 yil ichida yaratilishi mumkin. Hozirning oʻzida ilmiy dastur va aloqa tizimlarini ishlab chiqish boʻyicha xalqaro ishchi guruhlar shakllantirilmoqda, dastlabki yirik uchrashuv esa 2027 yilning yoziga rejalashtirilgan.

Qora tuynukFazoAstronomiyaIlm-fanTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQShdagi infratuzilma loyihalari uchun sunʼiy intellekt yaratildiAQShdagi infratuzilma loyihalari uchun sunʼiy intellekt yaratildiBugun, 19:26SpaceX maxfiy sunʼiy yoʻldoshni orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqdiSpaceX maxfiy sunʼiy yoʻldoshni orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqdiBugun, 19:23Inforcer sunʼiy intellekt va xavfsizlik uchun 50 million dollar mablagʻ jalb qildiInforcer sunʼiy intellekt va xavfsizlik uchun 50 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 18:58AQShda Hims & Hers kompaniyasi foydalanuvchilar tibbiy maʼlumotlarini sizdirganlikda ayblanmoqdaAQShda Hims & Hers kompaniyasi foydalanuvchilar tibbiy maʼlumotlarini sizdirganlikda ayblanmoqdaBugun, 18:55Amazon kompaniyasiga qarashli Zoox robotaksilari uchun pullik xizmatni boshlaydiAmazon kompaniyasiga qarashli Zoox robotaksilari uchun pullik xizmatni boshlaydiBugun, 18:27Spotify ilovasida yugurish ixlosmandlari uchun yangi rejim ishga tushdiSpotify ilovasida yugurish ixlosmandlari uchun yangi rejim ishga tushdiBugun, 18:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi