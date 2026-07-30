Rasman: «Manchester Siti» yulduzi Jon Stounz Milanda - barcha tafsilotlar
Angliya milliy jamoasi va «Manchester Siti» himoyachisi Jon Stounz Italiyaning Milan shahriga yetib kelib, «Inter» safiga qo‘shilishga yaqin turibdi. Futbolchi va Milan klubi o‘rtasidagi mehnat shartnomasi 2028 yil iyun oyi oxirigacha amal qilishi hamda uning yillik sof maoshi 4 million yevro bo‘lishi ma'lum qilindi. O'tgan mavsumda jarohatlar va yuqori raqobat tufayli APLda atigi 9 ta uchrashuvda maydonga tushgan tajribali futbolchi yaqin soatlarda tibbiy ko‘rikdan o‘tadi.
Angliya milliy jamoasi va «Manchester Siti» klubining tajribali himoyachisi Jon Stounz faoliyatida keskin burilish yasash arafasida. Taniqli insayder va jurnalist Fabritsio Romanoning xabar berishicha, 32 yoshli futbolchi allaqachon Italiyaning Milan shahriga yetib kelgan va A Seriyaning amaldagi grandlaridan biri — «Inter» safiga qo‘shilishga yaqin turibdi.
2028 yilgacha shartnoma va millionlab maosh: «Neradzurri» yangi yetakchini kutmoqda
Ma’lumotlarga ko‘ra, Jon Stounz va Milan klubi o‘rtasidagi kelishuv to‘liq yakunlangan. Futbolchi yaqin soatlarda tibbiy ko‘rikdan o‘tadi va «Inter» bilan uzoq muddatli shartnoma imzolaydi.
Shartnoma muddati: Himoyachi va klub o‘rtasidagi mehnat shartnomasi 2028 yil iyun oyi oxirigacha amal qiladi.
Maosh miqdori: Italiyada Angliya terma jamoasi a’zosi «neradzurri» safida yiliga 4 million yevro sof maosh oladi.
Ushbu transfer «Inter» rahbariyatining himoya chizig‘ini tajribali va xalqaro maydonda o‘zini ko‘rsatgan o‘yinchi bilan mustahkamlash istagidan dalolat beradi.
«Manchester Siti»dagi so‘nggi mavsum: Jarohatlar va kam o‘yin amaliyoti
Jon Stounz Pep Gvardiola boshchiligidagi «Manchester Siti»ning ko‘plab yutuqlariga, jumladan, trebl va Chempionlar Ligasidagi g‘alabaga katta hissa qo‘shgan bo‘lsa-da, uning yakunlangan mavsumi unchalik sermahsul kechmadi.
APLning yakunlangan mavsumida tajribali himoyachi jarohatlar va yuqori raqobat tufayli atigi 9 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Ushbu o‘yinlarda u klubi safida biror marta ham gol yoki assist muallifi bo‘la olmadi. Biroq, Jonning maydondagi intizomi yuqori darajada qoldi — u mavsum davomida hech qanday sariq yoki qizil kartochka olmagan.
Milanga ko‘chib o‘tish Stounz uchun faoliyatini qayta tiklash va doimiy o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish uchun ajoyib imkoniyatdir. A Seriyaning taktik o‘yin uslubi uning kuchli tomonlarini, xususan, o‘yinni o‘qish va to‘p bilan ishlash mahoratini namoyish etish uchun ideal tarzda mos kelishi kutilmoqda.
Jon Stounz: Raqamlar va faktlar
Mezzon / Ma’lumot
Ko‘rsatkich (So‘nggi mavsum APL)
«Inter»dagi yangiliklar
Joriy klub
«Manchester Siti»
«Inter» (Transfer arafasida)
Maydonga tushdi
9 ta uchrashuv
-
Gollar / Assistlar
0 / 0
-
Kartochkalar
0
-
Yangi shartnoma
-
2028 yil iyun oxirigacha
Yillik maosh
-
€4 000 000
Ushbu qaynoq transfer va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Jon Stounz A Seriyada va «Inter» tizimida o‘z o‘rnini topa oladimi? Uning tajribasi Milan klubiga Yevropa maydonlarida qanday yordam beradi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…