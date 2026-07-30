Rasman: «Manchester Siti» yulduzi Jon Stounz Milanda - barcha tafsilotlar

·23·Sport
Rasman: «Manchester Siti» yulduzi Jon Stounz Milanda - barcha tafsilotlar
Qisqacha

Angliya milliy jamoasi va «Manchester Siti» himoyachisi Jon Stounz Italiyaning Milan shahriga yetib kelib, «Inter» safiga qo‘shilishga yaqin turibdi. Futbolchi va Milan klubi o‘rtasidagi mehnat shartnomasi 2028 yil iyun oyi oxirigacha amal qilishi hamda uning yillik sof maoshi 4 million yevro bo‘lishi ma'lum qilindi. O'tgan mavsumda jarohatlar va yuqori raqobat tufayli APLda atigi 9 ta uchrashuvda maydonga tushgan tajribali futbolchi yaqin soatlarda tibbiy ko‘rikdan o‘tadi.

Angliya milliy jamoasi va «Manchester Siti» klubining tajribali himoyachisi Jon Stounz faoliyatida keskin burilish yasash arafasida. Taniqli insayder va jurnalist Fabritsio Romanoning xabar berishicha, 32 yoshli futbolchi allaqachon Italiyaning Milan shahriga yetib kelgan va A Seriyaning amaldagi grandlaridan biri — «Inter» safiga qo‘shilishga yaqin turibdi.

2028 yilgacha shartnoma va millionlab maosh: «Neradzurri» yangi yetakchini kutmoqda

Ma’lumotlarga ko‘ra, Jon Stounz va Milan klubi o‘rtasidagi kelishuv to‘liq yakunlangan. Futbolchi yaqin soatlarda tibbiy ko‘rikdan o‘tadi va «Inter» bilan uzoq muddatli shartnoma imzolaydi.

  • Shartnoma muddati: Himoyachi va klub o‘rtasidagi mehnat shartnomasi 2028 yil iyun oyi oxirigacha amal qiladi.

  • Maosh miqdori: Italiyada Angliya terma jamoasi a’zosi «neradzurri» safida yiliga 4 million yevro sof maosh oladi.

Ushbu transfer «Inter» rahbariyatining himoya chizig‘ini tajribali va xalqaro maydonda o‘zini ko‘rsatgan o‘yinchi bilan mustahkamlash istagidan dalolat beradi.

«Manchester Siti»dagi so‘nggi mavsum: Jarohatlar va kam o‘yin amaliyoti

Jon Stounz Pep Gvardiola boshchiligidagi «Manchester Siti»ning ko‘plab yutuqlariga, jumladan, trebl va Chempionlar Ligasidagi g‘alabaga katta hissa qo‘shgan bo‘lsa-da, uning yakunlangan mavsumi unchalik sermahsul kechmadi.

APLning yakunlangan mavsumida tajribali himoyachi jarohatlar va yuqori raqobat tufayli atigi 9 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Ushbu o‘yinlarda u klubi safida biror marta ham gol yoki assist muallifi bo‘la olmadi. Biroq, Jonning maydondagi intizomi yuqori darajada qoldi — u mavsum davomida hech qanday sariq yoki qizil kartochka olmagan.

Milanga ko‘chib o‘tish Stounz uchun faoliyatini qayta tiklash va doimiy o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish uchun ajoyib imkoniyatdir. A Seriyaning taktik o‘yin uslubi uning kuchli tomonlarini, xususan, o‘yinni o‘qish va to‘p bilan ishlash mahoratini namoyish etish uchun ideal tarzda mos kelishi kutilmoqda.

Jon Stounz: Raqamlar va faktlar

Mezzon / Ma’lumot

Ko‘rsatkich (So‘nggi mavsum APL)

«Inter»dagi yangiliklar

Joriy klub

«Manchester Siti»

«Inter» (Transfer arafasida)

Maydonga tushdi

9 ta uchrashuv

-

Gollar / Assistlar

0 / 0

-

Kartochkalar

0

-

Yangi shartnoma

-

2028 yil iyun oxirigacha

Yillik maosh

-

€4 000 000

Ushbu qaynoq transfer va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Jon Stounz A Seriyada va «Inter» tizimida o‘z o‘rnini topa oladimi? Uning tajribasi Milan klubiga Yevropa maydonlarida qanday yordam beradi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid transferlarida yangi toʻsiq yuzaga keldiReal Madrid transferlarida yangi toʻsiq yuzaga keldiBugun, 19:51«Real» Madridning daxlsiz to‘rtligi: Mourino loyihasining asosi kimlar?«Real» Madridning daxlsiz to‘rtligi: Mourino loyihasining asosi kimlar?Bugun, 19:48Anchelotti Neymarning JCH-2026dagi omadsiz ishtiroki sababini ochiqladiAnchelotti Neymarning JCH-2026dagi omadsiz ishtiroki sababini ochiqladiBugun, 19:37Rasman: «Chelsi» «Kristal Pelas» yulduzini rekord summaga sotib oldi!Rasman: «Chelsi» «Kristal Pelas» yulduzini rekord summaga sotib oldi!Bugun, 19:16«Real» o‘z iqtidorini «Fulhem»ga sotdi : aqlli strategik bandlar...«Real» o‘z iqtidorini «Fulhem»ga sotdi : aqlli strategik bandlar...Bugun, 19:12Shaun Wright-Phillips Strictly Come Dancing shousida qatnashadiShaun Wright-Phillips Strictly Come Dancing shousida qatnashadiBugun, 18:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi