Rasman: «Chelsi» «Kristal Pelas» yulduzini rekord summaga sotib oldi!

·22·Sport
Rasman: «Chelsi» «Kristal Pelas» yulduzini rekord summaga sotib oldi!
Qisqacha

Londonning «Chelsi» klubi «Kristal Pelas» himoyachisi Maksans Lakruani 60,7 million yevro evaziga o‘z safiga qo‘shib oldi. 26 yoshli fransiyalik futbolchi «Volfsburg»dan 2024 yilning avgust oyida «Kristal Pelas»ga o‘tgan bo‘lib, u yerda 98 ta uchrashuvda maydonga tushib 3 ta sovrinni qo‘lga kiritgan. Shuningdek, himoyachi 2026 yil mart oyida Fransiya milliy jamoasiga chaqirilib, Jahon chempionatida 3 ta o‘yinda ishtirok etdi.

Londonning «Chelsi» klubi transfer bozorida navbatdagi yirik yurishni amalga oshirdi. Klub «Kristal Pelas»ning yetakchi himoyachisi Maksans Lakrua bilan shartnoma imzolaganini rasman e’lon qildi. Ushbu transfer Premer-ligada joriy yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylandi.

Zamin.uz «aristokratlar»ning yangi xaridi tafsilotlari va fransiyalik futbolchining Londonning boshqa bir klubidagi muvaffaqiyatli faoliyatiga nazar tashlaydi.

Transfer tafsilotlari: €60,7 millionlik kelishuv

Transfermarkt ma’lumotlariga ko‘ra, «Chelsi» 26 yoshli markaziy himoyachi uchun «Kristal Pelas»ga 60,7 million yevro to‘lagan. Ushbu mablag‘ Lakruani klub tarixidagi eng qimmat himoyachilardan biriga aylantiradi. Lakrua «Stemford Bridj»da mudofaa chizig‘ini mustahkamlashi va jamoaning asosiy figuralaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

«Kristal Pelas»dagi muvaffaqiyatli davr va sovrinlar

Maksans Lakrua 2024 yilning avgust oyida Germaniyaning «Volfsburg» klubidan «Kristal Pelas» safiga kelib qo‘shilgandi. Ikki mavsum davomida fransiyalik himoyachi «burgutlar»ning haqiqiy yetakchisiga aylandi. U jamoa safida barcha musobaqalarda jami 98 ta uchrashuvda maydonga tushib, 4 ta gol urishga muvaffaq bo‘ldi. E’tiborlisi, uning ishtirokidagi 31 ta o‘yinda «Kristal Pelas» darvozasi daxlsizligi saqlab qolingan.

Lakrua London klubi bilan birgalikda uchta muhim sovrinni qo‘lga kiritdi:

  • Angliya kubogi

  • Angliya Superkubogi (Community Shield)

  • UEFA Konferensiyalar ligasi bosh sovrini

O‘tgan mavsumda u nafaqat maydondagi o‘yini, balki sardorlik fazilatlari bilan ham ajralib turdi va jamoaning vitse-sardori sifatida faoliyat olib bordi.

Fransiya milliy jamoasi va Jahon chempionati

Lakruaning klub darajasidagi barqaror va mazmunli o‘yini Fransiya milliy jamoasi murabbiylar shtabi e’tiboridan chetda qolmadi. 2026 yil mart oyida u ilk bor mamlakat bosh jamoasiga chaqiruv oldi. Himoyachi AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilgan Jahon chempionatida ishtirok etib, musobaqada 3 ta uchrashuvda maydonga tushdi.

Maksans Lakruaning «Kristal Pelas»dagi statistikasi

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Kelgan vaqti

2024 yil avgust

Sobiq klubi

«Volfsburg» (Germaniya)

O‘yinlar soni

98

Gollar soni

4

«Quruq» o‘yinlar

31

Qo‘lga kiritilgan sovrinlar

Angliya kubogi, Angliya Superkubogi, UEFA Konferensiyalar ligasi

Milliy jamoadagi debyuti

2026 yil mart

JCHdagi o‘yinlar soni

3

Transfer summasi

€60,7 million

«Chelsi»ning Maksans Lakruani transfer qilishi Premer-ligada kuchlar nisbatini o‘zgartirishi mumkin bo‘lgan jiddiy qadamdir.

Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Lakrua «Chelsi» mudofaasini mustahkamlay oladimi? Uning transfer summasi o‘zini oqlaydimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

ChelseaCrystal PalaceMaxence LacroixFranceVfL Wolfsburg
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» Madridning daxlsiz to‘rtligi: Mourino loyihasining asosi kimlar?«Real» Madridning daxlsiz to‘rtligi: Mourino loyihasining asosi kimlar?Bugun, 19:48Anchelotti Neymarning JCH-2026dagi omadsiz ishtiroki sababini ochiqladiAnchelotti Neymarning JCH-2026dagi omadsiz ishtiroki sababini ochiqladiBugun, 19:37Rasman: «Manchester Siti» yulduzi Jon Stounz Milanda - barcha tafsilotlarRasman: «Manchester Siti» yulduzi Jon Stounz Milanda - barcha tafsilotlarBugun, 19:25«Real» o‘z iqtidorini «Fulhem»ga sotdi : aqlli strategik bandlar...«Real» o‘z iqtidorini «Fulhem»ga sotdi : aqlli strategik bandlar...Bugun, 19:12Shaun Wright-Phillips Strictly Come Dancing shousida qatnashadiShaun Wright-Phillips Strictly Come Dancing shousida qatnashadiBugun, 18:54Fulxem Real Madriddan 50 million yevroga ikki iqtidorli futbolchini sotib olmoqdaFulxem Real Madriddan 50 million yevroga ikki iqtidorli futbolchini sotib olmoqdaBugun, 18:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi