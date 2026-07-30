Rasman: «Chelsi» «Kristal Pelas» yulduzini rekord summaga sotib oldi!
Londonning «Chelsi» klubi «Kristal Pelas» himoyachisi Maksans Lakruani 60,7 million yevro evaziga o‘z safiga qo‘shib oldi. 26 yoshli fransiyalik futbolchi «Volfsburg»dan 2024 yilning avgust oyida «Kristal Pelas»ga o‘tgan bo‘lib, u yerda 98 ta uchrashuvda maydonga tushib 3 ta sovrinni qo‘lga kiritgan. Shuningdek, himoyachi 2026 yil mart oyida Fransiya milliy jamoasiga chaqirilib, Jahon chempionatida 3 ta o‘yinda ishtirok etdi.
Londonning «Chelsi» klubi transfer bozorida navbatdagi yirik yurishni amalga oshirdi. Klub «Kristal Pelas»ning yetakchi himoyachisi Maksans Lakrua bilan shartnoma imzolaganini rasman e’lon qildi. Ushbu transfer Premer-ligada joriy yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylandi.
Zamin.uz «aristokratlar»ning yangi xaridi tafsilotlari va fransiyalik futbolchining Londonning boshqa bir klubidagi muvaffaqiyatli faoliyatiga nazar tashlaydi.
Transfer tafsilotlari: €60,7 millionlik kelishuv
Transfermarkt ma’lumotlariga ko‘ra, «Chelsi» 26 yoshli markaziy himoyachi uchun «Kristal Pelas»ga 60,7 million yevro to‘lagan. Ushbu mablag‘ Lakruani klub tarixidagi eng qimmat himoyachilardan biriga aylantiradi. Lakrua «Stemford Bridj»da mudofaa chizig‘ini mustahkamlashi va jamoaning asosiy figuralaridan biriga aylanishi kutilmoqda.
«Kristal Pelas»dagi muvaffaqiyatli davr va sovrinlar
Maksans Lakrua 2024 yilning avgust oyida Germaniyaning «Volfsburg» klubidan «Kristal Pelas» safiga kelib qo‘shilgandi. Ikki mavsum davomida fransiyalik himoyachi «burgutlar»ning haqiqiy yetakchisiga aylandi. U jamoa safida barcha musobaqalarda jami 98 ta uchrashuvda maydonga tushib, 4 ta gol urishga muvaffaq bo‘ldi. E’tiborlisi, uning ishtirokidagi 31 ta o‘yinda «Kristal Pelas» darvozasi daxlsizligi saqlab qolingan.
Lakrua London klubi bilan birgalikda uchta muhim sovrinni qo‘lga kiritdi:
Angliya kubogi
Angliya Superkubogi (Community Shield)
UEFA Konferensiyalar ligasi bosh sovrini
O‘tgan mavsumda u nafaqat maydondagi o‘yini, balki sardorlik fazilatlari bilan ham ajralib turdi va jamoaning vitse-sardori sifatida faoliyat olib bordi.
Fransiya milliy jamoasi va Jahon chempionati
Lakruaning klub darajasidagi barqaror va mazmunli o‘yini Fransiya milliy jamoasi murabbiylar shtabi e’tiboridan chetda qolmadi. 2026 yil mart oyida u ilk bor mamlakat bosh jamoasiga chaqiruv oldi. Himoyachi AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilgan Jahon chempionatida ishtirok etib, musobaqada 3 ta uchrashuvda maydonga tushdi.
Maksans Lakruaning «Kristal Pelas»dagi statistikasi
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Kelgan vaqti
2024 yil avgust
Sobiq klubi
«Volfsburg» (Germaniya)
O‘yinlar soni
98
Gollar soni
4
«Quruq» o‘yinlar
31
Qo‘lga kiritilgan sovrinlar
Angliya kubogi, Angliya Superkubogi, UEFA Konferensiyalar ligasi
Milliy jamoadagi debyuti
2026 yil mart
JCHdagi o‘yinlar soni
3
Transfer summasi
€60,7 million
«Chelsi»ning Maksans Lakruani transfer qilishi Premer-ligada kuchlar nisbatini o‘zgartirishi mumkin bo‘lgan jiddiy qadamdir.
Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Lakrua «Chelsi» mudofaasini mustahkamlay oladimi? Uning transfer summasi o‘zini oqlaydimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…