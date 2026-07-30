AQShda Hims & Hers kompaniyasi foydalanuvchilar tibbiy maʼlumotlarini sizdirganlikda ayblanmoqda
AQSh Federal savdo komissiyasi Hims & Hers telemeditsina platformasiga nisbatan sud daʼvosini kiritdi. Kompaniya isteʼmolchilarning shaxsiy tibbiy maʼlumotlarini Meta va Snap kabi texnologiya gigantlariga ruxsatsiz uzatganlikda hamda maxfiylik siyosati boʻyicha mijozlarni chalgʻitganlikda ayblanmoqda. Shuningdek, tartibga soluvchi organ mazkur kompaniyani aldovli toʻlov amaliyotlari va obunani bekor qilishni qiyinlashtiruvchi shartlarni joriy etganlikda ayblamoqda.
AQSh Federal savdo komissiyasi (FTC) yirik tibbiyot va telemeditsina platformasi boʻlgan Hims & Hers kompaniyasiga nisbatan sud daʼvosini kiritdi. Ushbu chora isteʼmolchilarning shaxsiy va konfidensial tibbiy maʼlumotlari Meta hamda Snap kabi yirik texnologiya gigantlariga ruxsatsiz uzatilgani, shuningdek, maxfiylik siyosati boʻyicha mijozlar chalgʻitilgani sababli koʻrilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, jamoatchilikka ochiq boʻlgan aksiyadorlik jamiyatiga aylangan Hims & Hers jinsiy salomatlik, ruhiy holat, vaznni boshqarish va boshqa nozik yoʻnalishlar boʻyicha retsept asosidagi dori vositalarini yetkazib beradi. Natijada platforma oʻz mijozlarining ulkan va juda nozik shaxsiy maʼlumotlar bazasini boshqarib keladi. Biroq kompaniya reklama beruvchilarning xatti-harakatlarini oʻrganish uchun oʻz veb-saytiga maxsus kodlar oʻrnatgani aniqlandi.
Maxfiy maʼlumotlarni uzatuvchi trekerlarKaliforniya federal sudiga kiritilgan rasmiy shikoyat arizasida taʼkidlanishicha, Hims & Hers oʻz sahifalariga Meta, Snap, Microsoft, Pinterest, Reddit va X kabi platformalar taqdim etgan pikselli trekerlarni joylashtirgan. Ushbu vositalar foydalanuvchilarning salomatligiga oid maʼlumotlarni yashirincha qamrab olib, tashqi kompaniyalarga uzatib kelgan. Bu holat esa kompaniyaning oʻz maxfiylik siyosatidagi qoidalarga butunlay zid keladi.
Shuningdek, FTC tekshiruvlari davomida kompaniya Meta vositalari yordamida foydalanuvchilarning saytdagi har bir harakati va bosishlarini kuzatib borgani aniqlangan. Bundan tashqari, tartibga soluvchi organ Hims & Hersʼni aldovli toʻlov amaliyotlari hamda mijozlarga obunani bekor qilishni qiyinlashtiruvchi shartlarni joriy etganlikda ayblamoqda.
Kompaniyaning rasmiy javobi va umumiy tendensiyaHims & Hers rahbariyati eʼlon qilingan bayonotida FTC daʼvolarini toʻgʻridan-toʻgʻri rad etmadi. Kompaniya oʻzining maxfiylik siyosati foydalanuvchilarga maʼlumotlari qanday ishlatilishini tanlash imkonini berishini ochiq koʻrsatishini taʼkidlab, oʻz pozitsiyasida qatʼiy turishini va sud jarayonida himoyalanishini bildirdi.
Qayd etish joizki, soʻnggi yillarda AQSh regulyatorlari tibbiy va sogʻlomlashtirish startaplarining foydalanuvchilar shaxsiy maʼlumotlarini uchinchi tomonlarga uzatishiga qarshi keskin kurash olib bormoqda. FTC ilgari ham Cerebral, Monument, GoodRx hamda BetterHelp kabi platformalarga nisbatan shunga oʻxshash chora-tadbirlarni amalga oshirgan edi.
Mutaxassislarning fikricha, bunday pikselli trekerlardan notoʻgʻri foydalanish yoki ularni sozlashdagi xatoliklar minglab insonlarning maxfiy maʼlumotlari sizib chiqishiga sabab boʻlmoqda. Masalan, 2024-yilda TechCrunch nashri AQSh Pochta xizmati ham oʻz saytida shunday trekerlardan foydalangan holda foydalanuvchilarning uy manzillarini Meta va Snap kabi kompaniyalarga taqdim etib kelganini fosh qilgan edi.
…