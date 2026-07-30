AQShda Hims & Hers kompaniyasi foydalanuvchilar tibbiy maʼlumotlarini sizdirganlikda ayblanmoqda

·24·Texno
AQShda Hims & Hers kompaniyasi foydalanuvchilar tibbiy maʼlumotlarini sizdirganlikda ayblanmoqda
Qisqacha

AQSh Federal savdo komissiyasi Hims & Hers telemeditsina platformasiga nisbatan sud daʼvosini kiritdi. Kompaniya isteʼmolchilarning shaxsiy tibbiy maʼlumotlarini Meta va Snap kabi texnologiya gigantlariga ruxsatsiz uzatganlikda hamda maxfiylik siyosati boʻyicha mijozlarni chalgʻitganlikda ayblanmoqda. Shuningdek, tartibga soluvchi organ mazkur kompaniyani aldovli toʻlov amaliyotlari va obunani bekor qilishni qiyinlashtiruvchi shartlarni joriy etganlikda ayblamoqda.

AQSh Federal savdo komissiyasi (FTC) yirik tibbiyot va telemeditsina platformasi boʻlgan Hims & Hers kompaniyasiga nisbatan sud daʼvosini kiritdi. Ushbu chora isteʼmolchilarning shaxsiy va konfidensial tibbiy maʼlumotlari Meta hamda Snap kabi yirik texnologiya gigantlariga ruxsatsiz uzatilgani, shuningdek, maxfiylik siyosati boʻyicha mijozlar chalgʻitilgani sababli koʻrilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, jamoatchilikka ochiq boʻlgan aksiyadorlik jamiyatiga aylangan Hims & Hers jinsiy salomatlik, ruhiy holat, vaznni boshqarish va boshqa nozik yoʻnalishlar boʻyicha retsept asosidagi dori vositalarini yetkazib beradi. Natijada platforma oʻz mijozlarining ulkan va juda nozik shaxsiy maʼlumotlar bazasini boshqarib keladi. Biroq kompaniya reklama beruvchilarning xatti-harakatlarini oʻrganish uchun oʻz veb-saytiga maxsus kodlar oʻrnatgani aniqlandi.

Maxfiy maʼlumotlarni uzatuvchi trekerlar

Kaliforniya federal sudiga kiritilgan rasmiy shikoyat arizasida taʼkidlanishicha, Hims & Hers oʻz sahifalariga Meta, Snap, Microsoft, Pinterest, Reddit va X kabi platformalar taqdim etgan pikselli trekerlarni joylashtirgan. Ushbu vositalar foydalanuvchilarning salomatligiga oid maʼlumotlarni yashirincha qamrab olib, tashqi kompaniyalarga uzatib kelgan. Bu holat esa kompaniyaning oʻz maxfiylik siyosatidagi qoidalarga butunlay zid keladi.

Shuningdek, FTC tekshiruvlari davomida kompaniya Meta vositalari yordamida foydalanuvchilarning saytdagi har bir harakati va bosishlarini kuzatib borgani aniqlangan. Bundan tashqari, tartibga soluvchi organ Hims & Hersʼni aldovli toʻlov amaliyotlari hamda mijozlarga obunani bekor qilishni qiyinlashtiruvchi shartlarni joriy etganlikda ayblamoqda.

Kompaniyaning rasmiy javobi va umumiy tendensiya

Hims & Hers rahbariyati eʼlon qilingan bayonotida FTC daʼvolarini toʻgʻridan-toʻgʻri rad etmadi. Kompaniya oʻzining maxfiylik siyosati foydalanuvchilarga maʼlumotlari qanday ishlatilishini tanlash imkonini berishini ochiq koʻrsatishini taʼkidlab, oʻz pozitsiyasida qatʼiy turishini va sud jarayonida himoyalanishini bildirdi.

Qayd etish joizki, soʻnggi yillarda AQSh regulyatorlari tibbiy va sogʻlomlashtirish startaplarining foydalanuvchilar shaxsiy maʼlumotlarini uchinchi tomonlarga uzatishiga qarshi keskin kurash olib bormoqda. FTC ilgari ham Cerebral, Monument, GoodRx hamda BetterHelp kabi platformalarga nisbatan shunga oʻxshash chora-tadbirlarni amalga oshirgan edi.

Mutaxassislarning fikricha, bunday pikselli trekerlardan notoʻgʻri foydalanish yoki ularni sozlashdagi xatoliklar minglab insonlarning maxfiy maʼlumotlari sizib chiqishiga sabab boʻlmoqda. Masalan, 2024-yilda TechCrunch nashri AQSh Pochta xizmati ham oʻz saytida shunday trekerlardan foydalangan holda foydalanuvchilarning uy manzillarini Meta va Snap kabi kompaniyalarga taqdim etib kelganini fosh qilgan edi.

Hims & HersFTCMetaTibbiy maʼlumotlarMaxfiylik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQShdagi infratuzilma loyihalari uchun sunʼiy intellekt yaratildiAQShdagi infratuzilma loyihalari uchun sunʼiy intellekt yaratildiBugun, 19:26SpaceX maxfiy sunʼiy yoʻldoshni orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqdiSpaceX maxfiy sunʼiy yoʻldoshni orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqdiBugun, 19:23Inforcer sunʼiy intellekt va xavfsizlik uchun 50 million dollar mablagʻ jalb qildiInforcer sunʼiy intellekt va xavfsizlik uchun 50 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 18:58Yerga eng yaqin qora tuynukni oʻrganish loyihasi taqdim etildiYerga eng yaqin qora tuynukni oʻrganish loyihasi taqdim etildiBugun, 18:58Amazon kompaniyasiga qarashli Zoox robotaksilari uchun pullik xizmatni boshlaydiAmazon kompaniyasiga qarashli Zoox robotaksilari uchun pullik xizmatni boshlaydiBugun, 18:27Spotify ilovasida yugurish ixlosmandlari uchun yangi rejim ishga tushdiSpotify ilovasida yugurish ixlosmandlari uchun yangi rejim ishga tushdiBugun, 18:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi