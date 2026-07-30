AQShdagi infratuzilma loyihalari uchun sunʼiy intellekt yaratildi

·0·Texno
AQShdagi infratuzilma loyihalari uchun sunʼiy intellekt yaratildi

Sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etish koʻlami kengayib borayotgan bir paytda, maʼlumotlar markazlari va energetika infratuzilmasini barpo etish ishlari ham jadal tus olmoqda. Biroq, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilish va infratuzilma loyihalarining oʻzi ham sunʼiy intellekt yordamiga muhtoj boʻlmoqda. AQShdagi infratuzilma loyihalarining huquqiy muvofiqligini taʼminlashga ixtisoslashgan Dili nomli sunʼiy intellekt kompaniyasi Series A raundida 15 million dollar investitsiya jalb qilganini eʼlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur moliyalashtirish bosqichi avvalroq amalga oshirilgan 6,7 million dollarlik seed (boshlangʻich) raundi ortidan kelib chiqdi va buning natijasida kompaniyaning umumiy jalb etilgan kapitali 21,7 million dollarga yetdi. Series A raundiga Khosla Ventures boshchilik qildi, shuningdek, uning doirasida Allianz, Rebel Fund, Brick and Mortar Ventures vakili Darren Bechtel hamda Y Combinator rahbari Garri Tan kabi investorlar ishtirok etdi. Dili avvalroq Y Combinator’ning 2023-yil yozgi dasturi ishtirokchisi boʻlgan.

Murakkab qoidalar va sunʼiy intellekt yechimi

Bugungi kunda biznes uchun muvofiqlikni tekshirish boʻyicha sunʼiy intellekt xizmatlarini taklif etuvchi startaplar koʻp. Biroq Dili kompaniyasi ayniqsa federal moliyalashtirish oladigan qurilish loyihalarining murakkab qoidalar tizimiga eʼtibor qaratadi. Kompaniya asoschisi va bosh direktori Anand Chaturvedining taʼkidlashicha, ishchilarning ish haqi stavkalarini belolovchi Davis-Bacon qoidalari, shuningdek, toza energiya loyihalariga taalluqli PWA qoidalari va EPA talablari shular jumlasidandir.

Bunday oʻzaro bogʻlangan talablar majburiyatini bajarishda kichik xatolar ham millionlab dollarlik jarimalarga olib kelishi mumkin. Chaturvedining soʻzlariga koʻra, maʼlumotlarni faqat tanlab tekshirish oʻrniga, ular kelib tushishi bilanoq barcha maʼlumotlarni bir vaqtning oʻzida tekshirib borish juda muhimdir. Yuqori xatarlar tufayli ishonchlilik birinchi oʻrinda turadi va Dili arxitekturasi LLM modellari xatolarining yakuniy mahsulotga taʼsir qilishining oldini oladi.

Amaliyotdagi natijalar

Zamonaviy sunʼiy intellekt modellari faqatgina tuzilmagan hujjatlarni tartibli maʼlumotlarga aylantiruvchi maʼlumotlar qatlamida qoʻllaniladi. Shundan soʻng deterministik tizim maʼlumotlarni murakkab, biroq oʻzgarmas muvofiqlik qoidalariga muvofiq saralaydi. Natijada, avvallari bir kun vaqt oladigan vazifani endilikda bir necha daqiqada bajarish mumkin boʻlib, kompaniya ichki hujjatlari hamda pudratchilar maʼlumotlarini oʻz ichiga olgan qamrov taʼminlanadi.

Hozirgi kunda Dili dasturiy taʼminoti ishlab chiqarish korxonalaridan tortib maʼlumotlar markazlarigacha boʻlgan taxminan 700 ta loyihada amalda qoʻllanilmoqda. Chaturvedining maʼlum qilishicha, loyihalarning yarmiga yaqini mazkur dasturdan mustaqil vosita sifatida foydalanayotgan boʻlsa, qolgan yarmi muvofiqlik jarayonini toʻliq shartnoma asosida kompaniyaning oʻziga topshirgan. Garchi Dili har ikki model boʻlib ishlay olsa-da, kelgusida sanoat koʻproq dasturiy taʼminot modeliga oʻtishi kutilmoqda.

Suniy intellektInfratuzilmaInvestitsiyaDasturiy taminotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX maxfiy sunʼiy yoʻldoshni orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqdiSpaceX maxfiy sunʼiy yoʻldoshni orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqdiBugun, 19:23Inforcer sunʼiy intellekt va xavfsizlik uchun 50 million dollar mablagʻ jalb qildiInforcer sunʼiy intellekt va xavfsizlik uchun 50 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 18:58Yerga eng yaqin qora tuynukni oʻrganish loyihasi taqdim etildiYerga eng yaqin qora tuynukni oʻrganish loyihasi taqdim etildiBugun, 18:58AQShda Hims & Hers kompaniyasi foydalanuvchilar tibbiy maʼlumotlarini sizdirganlikda ayblanmoqdaAQShda Hims & Hers kompaniyasi foydalanuvchilar tibbiy maʼlumotlarini sizdirganlikda ayblanmoqdaBugun, 18:55Amazon kompaniyasiga qarashli Zoox robotaksilari uchun pullik xizmatni boshlaydiAmazon kompaniyasiga qarashli Zoox robotaksilari uchun pullik xizmatni boshlaydiBugun, 18:27Spotify ilovasida yugurish ixlosmandlari uchun yangi rejim ishga tushdiSpotify ilovasida yugurish ixlosmandlari uchun yangi rejim ishga tushdiBugun, 18:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi