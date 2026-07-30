AQShdagi infratuzilma loyihalari uchun sunʼiy intellekt yaratildi
Sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etish koʻlami kengayib borayotgan bir paytda, maʼlumotlar markazlari va energetika infratuzilmasini barpo etish ishlari ham jadal tus olmoqda. Biroq, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilish va infratuzilma loyihalarining oʻzi ham sunʼiy intellekt yordamiga muhtoj boʻlmoqda. AQShdagi infratuzilma loyihalarining huquqiy muvofiqligini taʼminlashga ixtisoslashgan Dili nomli sunʼiy intellekt kompaniyasi Series A raundida 15 million dollar investitsiya jalb qilganini eʼlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mazkur moliyalashtirish bosqichi avvalroq amalga oshirilgan 6,7 million dollarlik seed (boshlangʻich) raundi ortidan kelib chiqdi va buning natijasida kompaniyaning umumiy jalb etilgan kapitali 21,7 million dollarga yetdi. Series A raundiga Khosla Ventures boshchilik qildi, shuningdek, uning doirasida Allianz, Rebel Fund, Brick and Mortar Ventures vakili Darren Bechtel hamda Y Combinator rahbari Garri Tan kabi investorlar ishtirok etdi. Dili avvalroq Y Combinator’ning 2023-yil yozgi dasturi ishtirokchisi boʻlgan.
Murakkab qoidalar va sunʼiy intellekt yechimiBugungi kunda biznes uchun muvofiqlikni tekshirish boʻyicha sunʼiy intellekt xizmatlarini taklif etuvchi startaplar koʻp. Biroq Dili kompaniyasi ayniqsa federal moliyalashtirish oladigan qurilish loyihalarining murakkab qoidalar tizimiga eʼtibor qaratadi. Kompaniya asoschisi va bosh direktori Anand Chaturvedining taʼkidlashicha, ishchilarning ish haqi stavkalarini belolovchi Davis-Bacon qoidalari, shuningdek, toza energiya loyihalariga taalluqli PWA qoidalari va EPA talablari shular jumlasidandir.
Bunday oʻzaro bogʻlangan talablar majburiyatini bajarishda kichik xatolar ham millionlab dollarlik jarimalarga olib kelishi mumkin. Chaturvedining soʻzlariga koʻra, maʼlumotlarni faqat tanlab tekshirish oʻrniga, ular kelib tushishi bilanoq barcha maʼlumotlarni bir vaqtning oʻzida tekshirib borish juda muhimdir. Yuqori xatarlar tufayli ishonchlilik birinchi oʻrinda turadi va Dili arxitekturasi LLM modellari xatolarining yakuniy mahsulotga taʼsir qilishining oldini oladi.
Amaliyotdagi natijalarZamonaviy sunʼiy intellekt modellari faqatgina tuzilmagan hujjatlarni tartibli maʼlumotlarga aylantiruvchi maʼlumotlar qatlamida qoʻllaniladi. Shundan soʻng deterministik tizim maʼlumotlarni murakkab, biroq oʻzgarmas muvofiqlik qoidalariga muvofiq saralaydi. Natijada, avvallari bir kun vaqt oladigan vazifani endilikda bir necha daqiqada bajarish mumkin boʻlib, kompaniya ichki hujjatlari hamda pudratchilar maʼlumotlarini oʻz ichiga olgan qamrov taʼminlanadi.
Hozirgi kunda Dili dasturiy taʼminoti ishlab chiqarish korxonalaridan tortib maʼlumotlar markazlarigacha boʻlgan taxminan 700 ta loyihada amalda qoʻllanilmoqda. Chaturvedining maʼlum qilishicha, loyihalarning yarmiga yaqini mazkur dasturdan mustaqil vosita sifatida foydalanayotgan boʻlsa, qolgan yarmi muvofiqlik jarayonini toʻliq shartnoma asosida kompaniyaning oʻziga topshirgan. Garchi Dili har ikki model boʻlib ishlay olsa-da, kelgusida sanoat koʻproq dasturiy taʼminot modeliga oʻtishi kutilmoqda.
…