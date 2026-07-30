Okta sunʼiy intellekt xavfsizligiga ixtisoslashgan Permisoʼni sotib oldi

·34·Texno
Okta sunʼiy intellekt xavfsizligiga ixtisoslashgan Permisoʼni sotib oldi
Qisqacha

Raqamli identifikatsiyani boshqarish sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri bo'lgan Okta sun'iy intellekt agentlari va avtomatlashtirilgan dasturlarni himoya qilishga qaratilgan Permiso Security startapini xarid qilish bo'yicha kelishuvga erishdi. TechCrunch nashri manbalariga ko'ra, qariyb 200 million dollarni tashkil etuvchi ushbu bitim asosan naqd pul shaklida amalga oshirilmoqda va uning 2027-moliya yilining uchinchi choragida yakunlanishi kutilmoqda.

Raqamli identifikatsiyani boshqarish sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Okta sunʼiy intellekt agentlari va avtomatlashtirilgan dasturlarni himoya qilishga qaratilgan Permiso Security startapini xarid qilish boʻyicha kelishuvga erishdi. Texnologiya bozorida mazkur qadam korxonalar oʻz faoliyatida avtonom dasturiy taʼminotlardan keng foydalanayotgan bir paytda mashina identifikatorlarini qoʻriqlashga boʻlgan talab keskin oshib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Garchi Okta kompaniyasi rasmiy ravishda bitim shartlarini oshkor etmagan boʻlsa-da, TechCrunch nashrining manbalarga tayanib xabar berishicha, mazkur xarid qiymati qariyb 200 million dollarni tashkil etadi va asosan naqd pul shaklida amalga oshirilmoqda. Okta vakillari ushbu raqamni rad etmagan, biroq moliyaviy tafsilotlarga aniqlik kiritishdan bosh tortgan. Kelishuv kompaniyaning 2027-moliya yilining uchinchi choragida yakunlanishi kutilmoqda.

Sunʼiy intellekt xavfsizligiga qaratilgan strategik qadam

Zamonaviy kiberxavfsizlik bozori foydalanuvchilarning tizimga kirishini tekshirishdan tashqari, tarmoqqa ruxsat olgan ilovalar va sunʼiy intellekt agentlarining harakatlarini doimiy ravishda kuzatib borish bosqichiga oʻtmoqda. Ushbu oʻzgarish korxonalar ish jarayoniga sunʼiy intellektni chuqurroq integratsiya qilgani sari mashina identifikatorlarini himoya qilish raqobatini kuchaytirmoqda.

2022-yilda oʻz faoliyatini boshlagan Permiso jamoasi foydalanuvchilar yoki ilovalar tarmoqqa kirish huquqini olgandan keyin bulutli muhitdagi shubhali faoliyatni aniqlashga yordam beruvchi dasturiy taʼminot ishlab chiqadi. Soʻnggi paytlarda startap oʻz platformasini sunʼiy intellekt agentlari hamda boshqa mashina identifikatorlarini monitoring qilish imkoniyatlari bilan kengaytirdi.

Mutaxassislar va texnologik imkoniyatlar

FireEye kompaniyasining sobiq rahbarlari Paul Nguyen va Jason Martin tomonidan asos solingan Permiso oʻgʻirlangan yoki buzilgan identifikatorlardan foydalangan holda bulut infratuzilmasi boʻylab harakatlanuvchi hujumlarni aniqlashga ixtisoslashgan. Aprel oyida startap sunʼiy intellekt agentlarining qobiliyatlarini xavfsiz muhitda tahlil qilib, ularni ishga tushirishdan oldin zararli harakatlarni aniqlaydigan SandyClaw platformasini taqdim etgan edi.

Okta bosh mahsulot direktori Ely Kahn taʼkidlaganidek, mazkur xarid kompaniyaning sunʼiy intellekt agentlari va inson ishtirokisiz boshqa identifikatorlarni himoya qilish borasidagi salohiyatini sezilarli darajada oshiradi. Permiso oʻz navbatida xavfsizlik va tahdidlarni tadqiq qilish boʻyicha kuchli jamoasini Okta tarkibiga olib kiradi.

Maʼlumot uchun, Permiso shu vaqtgacha jami 29 million dollar atrofida investitsiya jalb qilgan. 2024-yil aprel oyida Altimeter Capital boshchiligida oʻtkazilgan 18,5 million dollarlik A seriyali moliyalashtirish raundidan soʻng, Palo-Alto shahrida joylashgan ushbu startapning qiymati 80 million dollarga baholangan edi.

OktaPermisoKiberxavfsizlikSuniy intellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt sohasi yangi yakkashoxni kashf etdiSunʼiy intellekt sohasi yangi yakkashoxni kashf etdiBugun, 22:59Spotify foydalanuvchilarga treklarga shaxsiy xotiralar qoʻshish imkonini berdiSpotify foydalanuvchilarga treklarga shaxsiy xotiralar qoʻshish imkonini berdiBugun, 22:55SpaceX Florida shtatida Starship uchun tutqich mexanizmini ishga tushirdiSpaceX Florida shtatida Starship uchun tutqich mexanizmini ishga tushirdiBugun, 21:59Sunʼiy intellekt bozorida forward-deployed muhandislariga talab keskin oshmoqdaSunʼiy intellekt bozorida forward-deployed muhandislariga talab keskin oshmoqdaBugun, 21:55Termoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems 1 milliard dollar mablagʻ jalb qildiTermoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems 1 milliard dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 21:55Tesla oʻzining 10 millioninchi elektromobilini ishlab chiqardiTesla oʻzining 10 millioninchi elektromobilini ishlab chiqardiBugun, 21:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi