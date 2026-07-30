Okta sunʼiy intellekt xavfsizligiga ixtisoslashgan Permisoʼni sotib oldi
Raqamli identifikatsiyani boshqarish sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri bo'lgan Okta sun'iy intellekt agentlari va avtomatlashtirilgan dasturlarni himoya qilishga qaratilgan Permiso Security startapini xarid qilish bo'yicha kelishuvga erishdi. TechCrunch nashri manbalariga ko'ra, qariyb 200 million dollarni tashkil etuvchi ushbu bitim asosan naqd pul shaklida amalga oshirilmoqda va uning 2027-moliya yilining uchinchi choragida yakunlanishi kutilmoqda.
Raqamli identifikatsiyani boshqarish sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Okta sunʼiy intellekt agentlari va avtomatlashtirilgan dasturlarni himoya qilishga qaratilgan Permiso Security startapini xarid qilish boʻyicha kelishuvga erishdi. Texnologiya bozorida mazkur qadam korxonalar oʻz faoliyatida avtonom dasturiy taʼminotlardan keng foydalanayotgan bir paytda mashina identifikatorlarini qoʻriqlashga boʻlgan talab keskin oshib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Garchi Okta kompaniyasi rasmiy ravishda bitim shartlarini oshkor etmagan boʻlsa-da, TechCrunch nashrining manbalarga tayanib xabar berishicha, mazkur xarid qiymati qariyb 200 million dollarni tashkil etadi va asosan naqd pul shaklida amalga oshirilmoqda. Okta vakillari ushbu raqamni rad etmagan, biroq moliyaviy tafsilotlarga aniqlik kiritishdan bosh tortgan. Kelishuv kompaniyaning 2027-moliya yilining uchinchi choragida yakunlanishi kutilmoqda.
Sunʼiy intellekt xavfsizligiga qaratilgan strategik qadamZamonaviy kiberxavfsizlik bozori foydalanuvchilarning tizimga kirishini tekshirishdan tashqari, tarmoqqa ruxsat olgan ilovalar va sunʼiy intellekt agentlarining harakatlarini doimiy ravishda kuzatib borish bosqichiga oʻtmoqda. Ushbu oʻzgarish korxonalar ish jarayoniga sunʼiy intellektni chuqurroq integratsiya qilgani sari mashina identifikatorlarini himoya qilish raqobatini kuchaytirmoqda.
2022-yilda oʻz faoliyatini boshlagan Permiso jamoasi foydalanuvchilar yoki ilovalar tarmoqqa kirish huquqini olgandan keyin bulutli muhitdagi shubhali faoliyatni aniqlashga yordam beruvchi dasturiy taʼminot ishlab chiqadi. Soʻnggi paytlarda startap oʻz platformasini sunʼiy intellekt agentlari hamda boshqa mashina identifikatorlarini monitoring qilish imkoniyatlari bilan kengaytirdi.
Mutaxassislar va texnologik imkoniyatlarFireEye kompaniyasining sobiq rahbarlari Paul Nguyen va Jason Martin tomonidan asos solingan Permiso oʻgʻirlangan yoki buzilgan identifikatorlardan foydalangan holda bulut infratuzilmasi boʻylab harakatlanuvchi hujumlarni aniqlashga ixtisoslashgan. Aprel oyida startap sunʼiy intellekt agentlarining qobiliyatlarini xavfsiz muhitda tahlil qilib, ularni ishga tushirishdan oldin zararli harakatlarni aniqlaydigan SandyClaw platformasini taqdim etgan edi.
Okta bosh mahsulot direktori Ely Kahn taʼkidlaganidek, mazkur xarid kompaniyaning sunʼiy intellekt agentlari va inson ishtirokisiz boshqa identifikatorlarni himoya qilish borasidagi salohiyatini sezilarli darajada oshiradi. Permiso oʻz navbatida xavfsizlik va tahdidlarni tadqiq qilish boʻyicha kuchli jamoasini Okta tarkibiga olib kiradi.
Maʼlumot uchun, Permiso shu vaqtgacha jami 29 million dollar atrofida investitsiya jalb qilgan. 2024-yil aprel oyida Altimeter Capital boshchiligida oʻtkazilgan 18,5 million dollarlik A seriyali moliyalashtirish raundidan soʻng, Palo-Alto shahrida joylashgan ushbu startapning qiymati 80 million dollarga baholangan edi.
…