Termoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems 1 milliard dollar mablagʻ jalb qildi
Termoyadroviy energetika sohasidagi Commonwealth Fusion Systems startapi payshanba kuni e'lon qilingan yangi investitsiya raundida 1 milliard dollar mablag' to'plashga muvofiq bo'ldi va buning natijasida uning umumiy jalb qilgan sarmoyasi miqdori 4 milliard dollarga yetdi. Ushbu moliyalashtirish bosqichida pensiya jamg'armalari, suveren jamg'armalar hamda yirik infratuzilma va sanoat korporativ hamkorlari ishtirok etdi, biroq kompaniya ularning aniq nomlarini oshkor qilmadi.
Termoyadroviy energetika sohasining yetakchi startaplaridan biri boʻlgan Commonwealth Fusion Systems (CFS) kompaniyasi oʻzining moliyaviy ustunligini yana-da mustahkamladi. TechCrunch nashri xabar berishicha, kompaniya payshanba kuni eʼlon qilingan yangi investitsiya raundida naqd 1 milliard dollar mablagʻ toʻplashga muvaffaq boshlagan. Mazkur moliyalashtirish bosqichida pensiya jamgʻarmalari, suveren jamgʻarmalar hamda yirik infratuzilma va sanoat korporativ hamkorlari kabi nufuzli institutsional investorlar ishtirok etgan, biroq kompaniya aniq ishtirokchilar nomini oshkor qilishdan bosh tortgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Shu tariqa, CFS kompaniyasining umumiy jalb qilgan sarmoyasi miqdori 4 milliard dollarga yetdi. Ushbu yirik mablagʻ startapning xarajatlari keskin oshib borayotgan bir paytda qoʻl kelmoqda. Ayni paytda kompaniya oʻzining Sparc nomli namoyish reaktorini qurish ishlarini jadal davom ettirmoqda va birinchi tijorat elektr stansiyasi hisoblangan Arc loyihasi dizaynini yakuniga yetkazmoqda. Yangi jalb qilingan investitsiyalar aynan termoyadroviy energiyani tijoratlashtirish jarayoniga yoʻnaltirilishi rejalashtirilgan.
Texnologik jarayon va kelajakdagi rejalarCFS rahbari Bob Mumgaard kompaniya kelgusida ham qoʻshimcha sarmoyalar jalb qilishda davom etishiga ishora qildi. Garchi Sparc yoki Arc reaktorlarining aniq qiymati oshkor etilmagan boʻlsa-da, Virjiniya shtatining sobiq gubernatori Glenn Yankin 2024-yilda Arc loyihasini «koʻp milliard dollarlik termoyadroviy stansiya» deb atagan edi. Mazkur moliyalashtirish raundi kompaniya 2021-yilda qoʻlga kiritgan 1,8 milliard dollarlik rekordiidan keyingi eng yirik bosqich hisoblanadi. Eslatib oʻtamiz, oʻtgan yilning avgust oyida eʼlon qilingan oldingi moliyaviy raundda NVIDIA, Google, Khosla Ventures va Breakthrough Energy Ventures kabi gigantlar investor sifatida qatnashib, 863 million dollar qoʻshgan edi.
Kompaniya magnit cheklash usuli deb nomlanuvchi texnologiyani qoʻllamoqda. Bunda kuchli magnit maydonlari reaktor ichidagi plazmani ushlab turib, uni reaksiya hosil qilish uchun yetarlicha zich va issiq holatda saqlaydi. Atom yadrolari bir-biri bilan qoʻshilganda ulkan miqdordagi energiya ajralib chiqadi. CFS reaksiyadan ajralib chiqadigan issiqlikni bugʻ turbinasini harakatga keltirish uchun ishlatishni niyat qilgan.
Muhim marralar va kelishuvlarKompaniya oʻzining Sparc reaktori ustida sezilarli muvaffaqiyatlarga erishdi va u 2027-yilda ilmiy breyk-iven (scientific breyk-iven) darajasiga yetishini kutmoqda. Ilmiy breyk-iven — bu termoyadroviy reaksiya uni yoqish uchun reaktor sarflaydigan energiyadan koʻproq energiya ishlab chiqaradigan hal qiluvchi bosqichdir. Garchi bu umumiy tarmoqqa elektr energiyasini eksport qilish uchun yetarli boʻlmasa-da, bunday natija investorlarga kompaniya tanlagan yoʻlning toʻgʻriligini isbotlaydi. Hozirgi kunga qadar faqatgina Lourens Livermore milliy laboratoriyasining Milliy oʻt oldirish majmuasi shunday natijaga erishgan xolos.
Sparc reaktori ustidagi ishlar bilan bir qatorda, CFS Virjiniya shtatida qurilishi rejalashtirilgan tijorat miqyosidagi Arc stansiyasi loyihasini ham yakunlamoqda. Italiyaning Eni energetika kompaniyasi Arc stansiyasidan 1 milliard dollardan ortiq qiymatdagi elektr energiyasini sotib olishini eʼlon qilgan. Shuningdek, Google korporatsiyasi ham mazkur stansiya umumiy quvvatining yarmiga teng boʻlgan 200 megavatt elektr energiyasini xarid qilish majburiyatini olgan.
…