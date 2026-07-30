Termoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems 1 milliard dollar mablagʻ jalb qildi

·21·Texno
Termoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems 1 milliard dollar mablagʻ jalb qildi
Qisqacha

Termoyadroviy energetika sohasidagi Commonwealth Fusion Systems startapi payshanba kuni e'lon qilingan yangi investitsiya raundida 1 milliard dollar mablag' to'plashga muvofiq bo'ldi va buning natijasida uning umumiy jalb qilgan sarmoyasi miqdori 4 milliard dollarga yetdi. Ushbu moliyalashtirish bosqichida pensiya jamg'armalari, suveren jamg'armalar hamda yirik infratuzilma va sanoat korporativ hamkorlari ishtirok etdi, biroq kompaniya ularning aniq nomlarini oshkor qilmadi.

Termoyadroviy energetika sohasining yetakchi startaplaridan biri boʻlgan Commonwealth Fusion Systems (CFS) kompaniyasi oʻzining moliyaviy ustunligini yana-da mustahkamladi. TechCrunch nashri xabar berishicha, kompaniya payshanba kuni eʼlon qilingan yangi investitsiya raundida naqd 1 milliard dollar mablagʻ toʻplashga muvaffaq boshlagan. Mazkur moliyalashtirish bosqichida pensiya jamgʻarmalari, suveren jamgʻarmalar hamda yirik infratuzilma va sanoat korporativ hamkorlari kabi nufuzli institutsional investorlar ishtirok etgan, biroq kompaniya aniq ishtirokchilar nomini oshkor qilishdan bosh tortgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Shu tariqa, CFS kompaniyasining umumiy jalb qilgan sarmoyasi miqdori 4 milliard dollarga yetdi. Ushbu yirik mablagʻ startapning xarajatlari keskin oshib borayotgan bir paytda qoʻl kelmoqda. Ayni paytda kompaniya oʻzining Sparc nomli namoyish reaktorini qurish ishlarini jadal davom ettirmoqda va birinchi tijorat elektr stansiyasi hisoblangan Arc loyihasi dizaynini yakuniga yetkazmoqda. Yangi jalb qilingan investitsiyalar aynan termoyadroviy energiyani tijoratlashtirish jarayoniga yoʻnaltirilishi rejalashtirilgan.

Texnologik jarayon va kelajakdagi rejalar

CFS rahbari Bob Mumgaard kompaniya kelgusida ham qoʻshimcha sarmoyalar jalb qilishda davom etishiga ishora qildi. Garchi Sparc yoki Arc reaktorlarining aniq qiymati oshkor etilmagan boʻlsa-da, Virjiniya shtatining sobiq gubernatori Glenn Yankin 2024-yilda Arc loyihasini «koʻp milliard dollarlik termoyadroviy stansiya» deb atagan edi. Mazkur moliyalashtirish raundi kompaniya 2021-yilda qoʻlga kiritgan 1,8 milliard dollarlik rekordiidan keyingi eng yirik bosqich hisoblanadi. Eslatib oʻtamiz, oʻtgan yilning avgust oyida eʼlon qilingan oldingi moliyaviy raundda NVIDIA, Google, Khosla Ventures va Breakthrough Energy Ventures kabi gigantlar investor sifatida qatnashib, 863 million dollar qoʻshgan edi.

Kompaniya magnit cheklash usuli deb nomlanuvchi texnologiyani qoʻllamoqda. Bunda kuchli magnit maydonlari reaktor ichidagi plazmani ushlab turib, uni reaksiya hosil qilish uchun yetarlicha zich va issiq holatda saqlaydi. Atom yadrolari bir-biri bilan qoʻshilganda ulkan miqdordagi energiya ajralib chiqadi. CFS reaksiyadan ajralib chiqadigan issiqlikni bugʻ turbinasini harakatga keltirish uchun ishlatishni niyat qilgan.

Muhim marralar va kelishuvlar

Kompaniya oʻzining Sparc reaktori ustida sezilarli muvaffaqiyatlarga erishdi va u 2027-yilda ilmiy breyk-iven (scientific breyk-iven) darajasiga yetishini kutmoqda. Ilmiy breyk-iven — bu termoyadroviy reaksiya uni yoqish uchun reaktor sarflaydigan energiyadan koʻproq energiya ishlab chiqaradigan hal qiluvchi bosqichdir. Garchi bu umumiy tarmoqqa elektr energiyasini eksport qilish uchun yetarli boʻlmasa-da, bunday natija investorlarga kompaniya tanlagan yoʻlning toʻgʻriligini isbotlaydi. Hozirgi kunga qadar faqatgina Lourens Livermore milliy laboratoriyasining Milliy oʻt oldirish majmuasi shunday natijaga erishgan xolos.

Sparc reaktori ustidagi ishlar bilan bir qatorda, CFS Virjiniya shtatida qurilishi rejalashtirilgan tijorat miqyosidagi Arc stansiyasi loyihasini ham yakunlamoqda. Italiyaning Eni energetika kompaniyasi Arc stansiyasidan 1 milliard dollardan ortiq qiymatdagi elektr energiyasini sotib olishini eʼlon qilgan. Shuningdek, Google korporatsiyasi ham mazkur stansiya umumiy quvvatining yarmiga teng boʻlgan 200 megavatt elektr energiyasini xarid qilish majburiyatini olgan.

Termoyadroviy energiyaCommonwealth Fusion SystemsStartapInvestitsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Florida shtatida Starship uchun tutqich mexanizmini ishga tushirdiSpaceX Florida shtatida Starship uchun tutqich mexanizmini ishga tushirdiBugun, 21:59Sunʼiy intellekt bozorida forward-deployed muhandislariga talab keskin oshmoqdaSunʼiy intellekt bozorida forward-deployed muhandislariga talab keskin oshmoqdaBugun, 21:55Tesla oʻzining 10 millioninchi elektromobilini ishlab chiqardiTesla oʻzining 10 millioninchi elektromobilini ishlab chiqardiBugun, 21:25Okta sunʼiy intellekt xavfsizligiga ixtisoslashgan Permisoʼni sotib oldiOkta sunʼiy intellekt xavfsizligiga ixtisoslashgan Permisoʼni sotib oldiBugun, 21:24Polsha Yevropaning IRIS2 kosmik dasturiga qoʻshildiPolsha Yevropaning IRIS2 kosmik dasturiga qoʻshildiBugun, 21:21Yurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladiYurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladiBugun, 20:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi