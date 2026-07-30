Polsha Yevropaning IRIS2 kosmik dasturiga qoʻshildi
Polsha hukumati Yevropaning IRIS2 xavfsiz sunʼiy yoʻldosh aloqa tizimini yaratish va rivojlantirish jarayoniga rasman qoʻshildi. Varshavada Eutelsat kompaniyasi bilan imzolangan oʻzaro anglashuv memorandumi mazkur strategik hamkorlikning huquqiy asosi boʻlib xizmat qiladi. Tomonlar IRIS2 guruhining past orbitali segmentini yaratish, uni joylashtirish va keyinchalik rivojlantirish ustida birgalikda ish olib boradilar.
Polsha hukumati Yevropaning IRIS2 xavfsiz sunʼiy yoʻldosh aloqa tizimini yaratish va rivojlantirish jarayoniga rasman qoʻshildi. Varshavada Eutelsat kompaniyasi hamda Polsha oʻrtasida imzolangan oʻzaro anglashuv memorandumi ushbu strategik hamkorlikning huquqiy asosiga aylandi, deb xabar beradi ixbt.com. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur hujjat Yevropa komissiyasi va Polsha oʻrtasida ushbu dasturga kiritiladigan investitsiyalarni oshirish boʻyicha kelishuv bilan bir vaqtda imzolandi. Yangi kelishuvlar loyihani qoʻshimcha moliyalashtirishni sanoat va texnologik hamkorlik bilan uzviy bogʻlashga qaratilgan.
Sanoat va texnologik hamkorlikImzolangan bitimga muvofiq, tomonlar IRIS2 guruhining past orbitali segmentini yaratish, uni joylashtirish va keyinchalik rivojlantirish ustida birgalikda ish olib boradilar. Eutelsat kompaniyasi oʻz navbatida Polsha kosmik kompaniyalariga IRIS2 foydalanuvchi terminallarini sinovdan oʻtkazish hamda tekshirish uchun oʻz infratuzilmasidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi.
IRIS2 Yevropa Ittifoqining oʻzining xavfsiz sunʼiy yoʻldosh aloqa infratuzilmasini yaratish boʻyicha flagman dasturi hisoblanadi. Ushbu yirik tashabbus doirasida SpaceRISE konsorsiyumi tizimni yaratish va uning ishlashini taʼminlash uchun masʼul boʻlsa, Eutelsat uning past orbitali segmentini joylashtirish va ekspluatatsiya qilish ishlariga rahbarlik qilmoqda.
OneWeb tarmogʻi orqali tezkor aloqaYangi Yevropa tizimi toʻlaqonli ish boshqugacha boʻlgan davrda tomonlar tijorat bitimini tuzishni ham rejalashtirgan. Ushbu kelishuvga koʻra, Polshaga OneWeb sunʼiy yoʻldosh tarmogʻining 2 Gbit/s gacha boʻlgan zaxiralangan va ustuvor oʻtkazish qobiliyati taqdim etiladi.
Mazkur tijorat kelishuvini 2027-yilning iyun oyiga qadar yakunlash rejalashtirilgan. Hozirda amalda boʻlgan OneWeb past orbitali guruhidan foydalanish yangi Yevropa tizimi ishga tushгунiga qadar past kechikishga ega boʻlgan barqaror sunʼiy yoʻldosh aloqasini kafolatlash imkonini beradi.
…