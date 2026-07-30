Polsha Yevropaning IRIS2 kosmik dasturiga qoʻshildi

·24·Texno
Polsha Yevropaning IRIS2 kosmik dasturiga qoʻshildi
Qisqacha

Polsha hukumati Yevropaning IRIS2 xavfsiz sunʼiy yoʻldosh aloqa tizimini yaratish va rivojlantirish jarayoniga rasman qoʻshildi. Varshavada Eutelsat kompaniyasi bilan imzolangan oʻzaro anglashuv memorandumi mazkur strategik hamkorlikning huquqiy asosi boʻlib xizmat qiladi. Tomonlar IRIS2 guruhining past orbitali segmentini yaratish, uni joylashtirish va keyinchalik rivojlantirish ustida birgalikda ish olib boradilar.

Polsha hukumati Yevropaning IRIS2 xavfsiz sunʼiy yoʻldosh aloqa tizimini yaratish va rivojlantirish jarayoniga rasman qoʻshildi. Varshavada Eutelsat kompaniyasi hamda Polsha oʻrtasida imzolangan oʻzaro anglashuv memorandumi ushbu strategik hamkorlikning huquqiy asosiga aylandi, deb xabar beradi ixbt.com. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur hujjat Yevropa komissiyasi va Polsha oʻrtasida ushbu dasturga kiritiladigan investitsiyalarni oshirish boʻyicha kelishuv bilan bir vaqtda imzolandi. Yangi kelishuvlar loyihani qoʻshimcha moliyalashtirishni sanoat va texnologik hamkorlik bilan uzviy bogʻlashga qaratilgan.

Sanoat va texnologik hamkorlik

Imzolangan bitimga muvofiq, tomonlar IRIS2 guruhining past orbitali segmentini yaratish, uni joylashtirish va keyinchalik rivojlantirish ustida birgalikda ish olib boradilar. Eutelsat kompaniyasi oʻz navbatida Polsha kosmik kompaniyalariga IRIS2 foydalanuvchi terminallarini sinovdan oʻtkazish hamda tekshirish uchun oʻz infratuzilmasidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi.

IRIS2 Yevropa Ittifoqining oʻzining xavfsiz sunʼiy yoʻldosh aloqa infratuzilmasini yaratish boʻyicha flagman dasturi hisoblanadi. Ushbu yirik tashabbus doirasida SpaceRISE konsorsiyumi tizimni yaratish va uning ishlashini taʼminlash uchun masʼul boʻlsa, Eutelsat uning past orbitali segmentini joylashtirish va ekspluatatsiya qilish ishlariga rahbarlik qilmoqda.

OneWeb tarmogʻi orqali tezkor aloqa

Yangi Yevropa tizimi toʻlaqonli ish boshqugacha boʻlgan davrda tomonlar tijorat bitimini tuzishni ham rejalashtirgan. Ushbu kelishuvga koʻra, Polshaga OneWeb sunʼiy yoʻldosh tarmogʻining 2 Gbit/s gacha boʻlgan zaxiralangan va ustuvor oʻtkazish qobiliyati taqdim etiladi.

Mazkur tijorat kelishuvini 2027-yilning iyun oyiga qadar yakunlash rejalashtirilgan. Hozirda amalda boʻlgan OneWeb past orbitali guruhidan foydalanish yangi Yevropa tizimi ishga tushгунiga qadar past kechikishga ega boʻlgan barqaror sunʼiy yoʻldosh aloqasini kafolatlash imkonini beradi.

PolshaEutelsatIRIS2OneWebKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Florida shtatida Starship uchun tutqich mexanizmini ishga tushirdiSpaceX Florida shtatida Starship uchun tutqich mexanizmini ishga tushirdiBugun, 21:59Sunʼiy intellekt bozorida forward-deployed muhandislariga talab keskin oshmoqdaSunʼiy intellekt bozorida forward-deployed muhandislariga talab keskin oshmoqdaBugun, 21:55Termoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems 1 milliard dollar mablagʻ jalb qildiTermoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems 1 milliard dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 21:55Tesla oʻzining 10 millioninchi elektromobilini ishlab chiqardiTesla oʻzining 10 millioninchi elektromobilini ishlab chiqardiBugun, 21:25Okta sunʼiy intellekt xavfsizligiga ixtisoslashgan Permisoʼni sotib oldiOkta sunʼiy intellekt xavfsizligiga ixtisoslashgan Permisoʼni sotib oldiBugun, 21:24Yurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladiYurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladiBugun, 20:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi