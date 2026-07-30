Aleksandro Balde: Real Madriddan qoʻrqmaymiz va taqdirimiz oʻz qoʻlimizda

·27·Sport
Aleksandro Balde: Real Madriddan qoʻrqmaymiz va taqdirimiz oʻz qoʻlimizda
Qisqacha

Barselona klubi himoyachisi Aleksandro Balde Madridning Real jamoasidan aslo hayiqmasliklarini va barcha sovrinlar uchun kurashishlarini ma'lum qildi. Sport nashriga bergan intervyusida u futbol 11 ga 11 formatida o'ynalishini va maydonda futbolchilarning nomlari ahamiyat kasb etmasligini ta'kidladi. Shuningdek, 22 yoshli futbolchi La Liga taqdiri to'g'ridan-to'g'ri jamoaning o'ziga bog'liq ekanligini bildirdi.

Ispaniyaning Barselona klubi himoyachisi Aleksandro Balde Madridning Real jamoasidan aslo hayiqmasliklarini va kelgusi mavsumda ham barcha sovrinlar uchun kurashishlarini maʼlum qildi. Sport nashriga bergan intervyusida futbolchi kataloniyaliklar oʻz oʻyiniga eʼtibor qaratishi lozimligini taʼkidlab oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sport nashri maʼlumotiga koʻra, yozgi transferlar va murabbiy Joze Mourinyo qaytganidan soʻng ham raqibga nisbatan xotirjam munosabatda boʻlayotgan Balde maydonda faqat jamoaning oʻz harakatlari muhimligini qayd etdi. Uning fikricha, futbol 11 ga 11 formatida oʻynaladi va maydonda futbolchilarning nomlari ahamiyat kasb etmaydi.

La Liga va chempionlik poygasi

Ispaniya chempionatidagi raqobat haqida gapirar ekan, 22 yoshli futbolchi mavsum uzun ekanligini va asosiy raqiblar bilan faqat ikki marta uchrashishlarini eslatib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, La Liga taqdiri toʻgʻridan-toʻgʻri jamoaning oʻziga bogʻliq boʻlib qolmoqda.

Balde oʻz oldiga qoʻygan shaxsiy maqsadlariga ham toʻxtalib oʻtdi. U yosh ekanligini, oʻsish va oʻrganish uchun imkoniyatlari koʻpligini, har yili oʻyinini yaxshilash uning asosiy maqsadi ekanligini bildirdi.

Hansi Flick qoʻl ostidagi muvaffaqiyatlar

Kataloniya klubi soʻnggi ikki mavsum davomida Hansi Flick boshchiligida ichki musobaqalarda deyarli barcha sovrinlarni qoʻlga kiritdi. Himoyachi bu yoʻldan adashmasdan, orzu qilishda davom etish va barcha turnirlarda gʻalaba uchun kurashish zarurligini taʼkidladi.

Chempionlar ligasi haqidagi savolga javob berar ekan, u bu musobaqa eng muhimi ekanligini va har bir kishi uni yutishni istashini tan oldi. Biroq, bu borada haddan tashqari qiziqib ketmasdan, qadam-baqadam oldinga siljish kerakligini qoʻshimcha qildi.

Futbolchi jamoa tarkibida qaytadigan 8 nafar jahon chempionlari ulkan ishonch olib kelishini va soʻnggi yillarda oʻz kuchini isbotlagan fantastik tarkib ularni kutib turganini qoʻshimcha qildi.

Alejandro BaldeBarcelonaReal MadridLa LigaChempionlar ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mayk Tayson sirni ochdi: Muhammad Ali emas, uning haqiqiy kumiri kim bo‘lgan?Mayk Tayson sirni ochdi: Muhammad Ali emas, uning haqiqiy kumiri kim bo‘lgan?Bugun, 21:00Frank Artiga Jahongir O‘rozovning «Rubin»ga transferi haqida gapirdiFrank Artiga Jahongir O‘rozovning «Rubin»ga transferi haqida gapirdiBugun, 20:39Real Madrid transferlarida yangi toʻsiq yuzaga keldiReal Madrid transferlarida yangi toʻsiq yuzaga keldiBugun, 19:51«Real» Madridning daxlsiz to‘rtligi: Mourino loyihasining asosi kimlar?«Real» Madridning daxlsiz to‘rtligi: Mourino loyihasining asosi kimlar?Bugun, 19:48Anchelotti Neymarning JCH-2026dagi omadsiz ishtiroki sababini ochiqladiAnchelotti Neymarning JCH-2026dagi omadsiz ishtiroki sababini ochiqladiBugun, 19:37Rasman: «Manchester Siti» yulduzi Jon Stounz Milanda - barcha tafsilotlarRasman: «Manchester Siti» yulduzi Jon Stounz Milanda - barcha tafsilotlarBugun, 19:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi