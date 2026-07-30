Aleksandro Balde: Real Madriddan qoʻrqmaymiz va taqdirimiz oʻz qoʻlimizda
Barselona klubi himoyachisi Aleksandro Balde Madridning Real jamoasidan aslo hayiqmasliklarini va barcha sovrinlar uchun kurashishlarini ma'lum qildi. Sport nashriga bergan intervyusida u futbol 11 ga 11 formatida o'ynalishini va maydonda futbolchilarning nomlari ahamiyat kasb etmasligini ta'kidladi. Shuningdek, 22 yoshli futbolchi La Liga taqdiri to'g'ridan-to'g'ri jamoaning o'ziga bog'liq ekanligini bildirdi.
Ispaniyaning Barselona klubi himoyachisi Aleksandro Balde Madridning Real jamoasidan aslo hayiqmasliklarini va kelgusi mavsumda ham barcha sovrinlar uchun kurashishlarini maʼlum qildi. Sport nashriga bergan intervyusida futbolchi kataloniyaliklar oʻz oʻyiniga eʼtibor qaratishi lozimligini taʼkidlab oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sport nashri maʼlumotiga koʻra, yozgi transferlar va murabbiy Joze Mourinyo qaytganidan soʻng ham raqibga nisbatan xotirjam munosabatda boʻlayotgan Balde maydonda faqat jamoaning oʻz harakatlari muhimligini qayd etdi. Uning fikricha, futbol 11 ga 11 formatida oʻynaladi va maydonda futbolchilarning nomlari ahamiyat kasb etmaydi.
La Liga va chempionlik poygasiIspaniya chempionatidagi raqobat haqida gapirar ekan, 22 yoshli futbolchi mavsum uzun ekanligini va asosiy raqiblar bilan faqat ikki marta uchrashishlarini eslatib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, La Liga taqdiri toʻgʻridan-toʻgʻri jamoaning oʻziga bogʻliq boʻlib qolmoqda.
Balde oʻz oldiga qoʻygan shaxsiy maqsadlariga ham toʻxtalib oʻtdi. U yosh ekanligini, oʻsish va oʻrganish uchun imkoniyatlari koʻpligini, har yili oʻyinini yaxshilash uning asosiy maqsadi ekanligini bildirdi.
Hansi Flick qoʻl ostidagi muvaffaqiyatlarKataloniya klubi soʻnggi ikki mavsum davomida Hansi Flick boshchiligida ichki musobaqalarda deyarli barcha sovrinlarni qoʻlga kiritdi. Himoyachi bu yoʻldan adashmasdan, orzu qilishda davom etish va barcha turnirlarda gʻalaba uchun kurashish zarurligini taʼkidladi.
Chempionlar ligasi haqidagi savolga javob berar ekan, u bu musobaqa eng muhimi ekanligini va har bir kishi uni yutishni istashini tan oldi. Biroq, bu borada haddan tashqari qiziqib ketmasdan, qadam-baqadam oldinga siljish kerakligini qoʻshimcha qildi.
Futbolchi jamoa tarkibida qaytadigan 8 nafar jahon chempionlari ulkan ishonch olib kelishini va soʻnggi yillarda oʻz kuchini isbotlagan fantastik tarkib ularni kutib turganini qoʻshimcha qildi.
…