Tesla oʻzining 10 millioninchi elektromobilini ishlab chiqardi
Elektromobillar bozori yetakchisi boʻlgan Tesla kompaniyasi oʻz tarixidagi muhim marraga yetib, 10 millioninchi mashinasini konveyerdan chiqardi va bu koʻrsatkich bir millioninchi avtomobil ishlab chiqarilganidan roppa-rosa olti yil oʻtib qayd etildi.
Elektromobillar bozorining yetakchisi boʻlgan Tesla kompaniyasi oʻz tarixidagi muhim marraga yetib, 10 millioninchi mashinasini konveyerdan chiqardi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, bu haqda kompaniya payshanba kuni ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida eʼlon qilgan va bu koʻrsatkich bir millioninchi avtomobil ishlab chiqarilganidan roppa-rosa olti yil oʻtib qayd etilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mazkur yubiley marra Elon Maskning aksiyadorlar tomonidan maʼqullangan va umumiy qiymati 1 trillion dollarni tashkil etuvchi ulkan mukofot paketini qoʻlga kiritish uchun qoʻyilgan toʻrtta asosiy «mahsulot maqsadi»dan birinchisini yarmiga yetkazganini anglatadi. Shartnomaga koʻra, 2035-yilga borib Mask kompaniya tomonidan ishlab chiqarilgan avtomobillar sonini 20 million taga yetkazishi, «Full Self-Driving» dasturiy taʼminotining faol obunachilari sonini 10 millionga chiqarishi, shuningdek, bir million robot va bir million robotaksini yoʻlga chiqarishi talab etiladi.
Ishlab chiqarish surʼatlari va oldindagi qiyinchiliklarModel 3 va Model Y elektromobillarining muvaffaqiyati tufayli bir necha yillik jadal oʻsish kuzatilganiga qaramay, Tesla hali bir kalendar yili davomida 2 million dona avtomobil sota olgani yoʻq. Agar kompaniya joriy surʼatni saqlab qolsa yoki sekinlashishda davom etsa, 20 millionlik marraga yetish uchun kamida 2030-yillarning boshlarigacha vaqt kerak boʻladi. Avvallari Elon Mask 2030-yilga borib Tesla yiliga 20 million dona mashina ishlab chiqarishini vaʼda qilgan, biroq savdolar sekinlashgani sababli bu rejadan voz kechgan edi.
Shunga qaramay, mazkur toʻrtta mahsulot maqsadi ichida aynan avtomobillar soni boʻyicha belgilangan marra kompaniya eng yaqin kelib qolgan koʻrsatkich boʻlib turibdi. Taqqoslash uchun, Xitoyning BYD kompaniyasi allaqachon 17 milliondan ortiq «yangi energiya vositalari»ni ishlab chiqarib sotgan boʻlib, ularning taxminan yarmini gibrid mashinalar tashkil qiladi.
Ichki bozordagi raqobat va moliyaviy vaziyatAQSH bozorida yirik avtoishlab chiqaruvchilar elektromobil ishlab chiqarishni biroz orqaga surgani va Rivian hamda Lucid Motors kabi startaplar oʻz koʻlamini kengaytirishda qiynalayotgani sababli Tesla uchun raqobat kamaygandek koʻrinishi mumkin. Biroq kompaniyaning oʻz uy bozorida ham muammolari yoʻq emas. Oxirgi maʼlumotlarga koʻra, ikkinchi chorakda AQSHdagi savdolar oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 13 foizga kamaygan va kompaniya xaridorlarni topish uchun Yaponiya, Avstraliya hamda Litva kabi yangi bozorlarga yuzlanishga majbur boʻlgan.
Bundan tashqari, Elon Musk mukofot paketining toʻliq qiymatiga ega chiqishi uchun kompaniya foydasini (tuzatilgan EBITDA) 2035-yilga borib 400 milliard dollarga yetkazishi lozim. Hozirgi vaqtda bu talab ancha murakkab vazifa boʻlib koʻrinmoqda, chunki kompaniyaning tuzatilgan EBITDA koʻrsatkichi 3,27 milliard dollar atrofida aylanmoqda. Narxlarning keskin tushirilishi, subsidiyalarning kamayishi hamda sunʼiy intellekt va robototexnika sohasidagi xarajatlarning keskin oshgani bu koʻrsatkichning qisqarishiga sabab boʻlmoqda.
…