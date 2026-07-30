Tesla oʻzining 10 millioninchi elektromobilini ishlab chiqardi

·29·Texno
Tesla oʻzining 10 millioninchi elektromobilini ishlab chiqardi
Qisqacha

Elektromobillar bozori yetakchisi boʻlgan Tesla kompaniyasi oʻz tarixidagi muhim marraga yetib, 10 millioninchi mashinasini konveyerdan chiqardi va bu koʻrsatkich bir millioninchi avtomobil ishlab chiqarilganidan roppa-rosa olti yil oʻtib qayd etildi.

Elektromobillar bozorining yetakchisi boʻlgan Tesla kompaniyasi oʻz tarixidagi muhim marraga yetib, 10 millioninchi mashinasini konveyerdan chiqardi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, bu haqda kompaniya payshanba kuni ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida eʼlon qilgan va bu koʻrsatkich bir millioninchi avtomobil ishlab chiqarilganidan roppa-rosa olti yil oʻtib qayd etilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur yubiley marra Elon Maskning aksiyadorlar tomonidan maʼqullangan va umumiy qiymati 1 trillion dollarni tashkil etuvchi ulkan mukofot paketini qoʻlga kiritish uchun qoʻyilgan toʻrtta asosiy «mahsulot maqsadi»dan birinchisini yarmiga yetkazganini anglatadi. Shartnomaga koʻra, 2035-yilga borib Mask kompaniya tomonidan ishlab chiqarilgan avtomobillar sonini 20 million taga yetkazishi, «Full Self-Driving» dasturiy taʼminotining faol obunachilari sonini 10 millionga chiqarishi, shuningdek, bir million robot va bir million robotaksini yoʻlga chiqarishi talab etiladi.

Ishlab chiqarish surʼatlari va oldindagi qiyinchiliklar

Model 3 va Model Y elektromobillarining muvaffaqiyati tufayli bir necha yillik jadal oʻsish kuzatilganiga qaramay, Tesla hali bir kalendar yili davomida 2 million dona avtomobil sota olgani yoʻq. Agar kompaniya joriy surʼatni saqlab qolsa yoki sekinlashishda davom etsa, 20 millionlik marraga yetish uchun kamida 2030-yillarning boshlarigacha vaqt kerak boʻladi. Avvallari Elon Mask 2030-yilga borib Tesla yiliga 20 million dona mashina ishlab chiqarishini vaʼda qilgan, biroq savdolar sekinlashgani sababli bu rejadan voz kechgan edi.

Shunga qaramay, mazkur toʻrtta mahsulot maqsadi ichida aynan avtomobillar soni boʻyicha belgilangan marra kompaniya eng yaqin kelib qolgan koʻrsatkich boʻlib turibdi. Taqqoslash uchun, Xitoyning BYD kompaniyasi allaqachon 17 milliondan ortiq «yangi energiya vositalari»ni ishlab chiqarib sotgan boʻlib, ularning taxminan yarmini gibrid mashinalar tashkil qiladi.

Ichki bozordagi raqobat va moliyaviy vaziyat

AQSH bozorida yirik avtoishlab chiqaruvchilar elektromobil ishlab chiqarishni biroz orqaga surgani va Rivian hamda Lucid Motors kabi startaplar oʻz koʻlamini kengaytirishda qiynalayotgani sababli Tesla uchun raqobat kamaygandek koʻrinishi mumkin. Biroq kompaniyaning oʻz uy bozorida ham muammolari yoʻq emas. Oxirgi maʼlumotlarga koʻra, ikkinchi chorakda AQSHdagi savdolar oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 13 foizga kamaygan va kompaniya xaridorlarni topish uchun Yaponiya, Avstraliya hamda Litva kabi yangi bozorlarga yuzlanishga majbur boʻlgan.

Bundan tashqari, Elon Musk mukofot paketining toʻliq qiymatiga ega chiqishi uchun kompaniya foydasini (tuzatilgan EBITDA) 2035-yilga borib 400 milliard dollarga yetkazishi lozim. Hozirgi vaqtda bu talab ancha murakkab vazifa boʻlib koʻrinmoqda, chunki kompaniyaning tuzatilgan EBITDA koʻrsatkichi 3,27 milliard dollar atrofida aylanmoqda. Narxlarning keskin tushirilishi, subsidiyalarning kamayishi hamda sunʼiy intellekt va robototexnika sohasidagi xarajatlarning keskin oshgani bu koʻrsatkichning qisqarishiga sabab boʻlmoqda.

TeslaElon MuskElektromobilFSDAvtosanoat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Florida shtatida Starship uchun tutqich mexanizmini ishga tushirdiSpaceX Florida shtatida Starship uchun tutqich mexanizmini ishga tushirdiBugun, 21:59Sunʼiy intellekt bozorida forward-deployed muhandislariga talab keskin oshmoqdaSunʼiy intellekt bozorida forward-deployed muhandislariga talab keskin oshmoqdaBugun, 21:55Termoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems 1 milliard dollar mablagʻ jalb qildiTermoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems 1 milliard dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 21:55Okta sunʼiy intellekt xavfsizligiga ixtisoslashgan Permisoʼni sotib oldiOkta sunʼiy intellekt xavfsizligiga ixtisoslashgan Permisoʼni sotib oldiBugun, 21:24Polsha Yevropaning IRIS2 kosmik dasturiga qoʻshildiPolsha Yevropaning IRIS2 kosmik dasturiga qoʻshildiBugun, 21:21Yurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladiYurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladiBugun, 20:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi