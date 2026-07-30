Yurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladi

·1·Texno
Yurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladi

Shaharlarda shaxsiy harakatlanish vositalari, xususan, elektr samokatlarining ommalashuvi ulardan foydalanish madaniyatini oshirish va yoʻl harakati xavfsizligini taʼminlash masalasini kun tartibiga qoʻymoqda. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, mashhur kikshering xizmati «Yurent» foydalanuvchilar uchun joriy etilgan maxsus reyting tizimining dastlabki natijalarini sarhisob qildi. Unga koʻra, yoʻl harakati qoidalarini muntazam ravishda buzib kelgan 35 mingga yaqin foydalanuvchining tezligi cheklab qoʻyildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, mazkur koʻrsatkich platformaning umumiy auditoriyasining bir foizidan kamrogʻini tashkil etadi. Tizim qoidalariga binoan, har bir roʻyxatdan oʻtgan foydalanuvchiga dastlab 100 balldan iborat reyting beriladi. Agar haydovchi piyodalar oʻtish joylaridan oʻtayotganda samokatdan tushmasa yoki uni notoʻgʻri joyda qoldirsa, uning bahosi pasayib boradi.

Reyting tizimi qanday ishlaydi

Foydalanuvchi bali pasayishi bilan uning boshqaruvidagi samokatning maksimal tezligi ham avtomatik ravishda kamayadi. Ayrim hollarda tezlik cheklovi muayyan uchastka uchun belgilangan meʼyordan 20 foizgacha pasaytirilishi mumkin. Biroq bu choralargacha xizmat boshqa xavfsizlik mexanizmlarini ham saqlab qoladi. Jumladan, sekin harakatlanish zonalari, taqiqlangan hududlar, jarimalar va jiddiy qoidabuzarliklar uchun akkauntlarni blokirovka qilish amaliyoti oʻz kuchida qolmoqda.

Qoidabuzarliklarning asosiy qismi Telegram va Max messenjerlaridagi chat-botlar orqali kelib tushadigan murojaatlar asosida aniqlanadi. Mutaxassislar har bir xabarni sinchiklab tekshirib chiqadi va faqat tasdiqlangan dalillar mavjud boʻlgandagina foydalanuvchining reyting ballari kamaytiriladi. Statistikaga koʻra, kelib tushgan shikoyatlarning taxminan uchdan bir qismi reytingning pasayishiga olib kelgan.

Ijobiy oʻzgarishlar va xavfsizlik

Tizimning yana bir qulay jihati shundaki, agar foydalanuvchi kelgusida yoʻl harakati qoidalariga rioya qilsa va jarimalarga tortilmasa, uning reytingi bosqichma-bosqich tiklanadi. Shu bilan birga, samokatning maksimal tezligi ham avvalgi holatiga qaytariladi. Kompaniyaning ichki statistikasi koʻrsatishicha, tezlik cheklovlari joriy etilgandan soʻng qoidabuzarlik sodir etganlarning 96 foizi keyinchalik qoidalarni buzishni toʻxtatgan.

SamokatYurentKiksheringYoʻl harakati qoidalariTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta kompaniyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi ilovalar yaratishni tezlashtirmoqdaMeta kompaniyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi ilovalar yaratishni tezlashtirmoqdaBugun, 20:57Termoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems IPOga tayyorgarlik koʻrmoqdaTermoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems IPOga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 20:52Netflix The Walking Dead koinotini 500 million dollarga sotib oldiNetflix The Walking Dead koinotini 500 million dollarga sotib oldiBugun, 20:29Nscale sunʼiy intellekt infratuzilmasini kengaytirish uchun Anyscaleʼni sotib olmoqdaNscale sunʼiy intellekt infratuzilmasini kengaytirish uchun Anyscaleʼni sotib olmoqdaBugun, 20:26Yandex Market buyurtmalarini endi Pyatyorochka doʻkonlariga qaytarish mumkinYandex Market buyurtmalarini endi Pyatyorochka doʻkonlariga qaytarish mumkinBugun, 20:23Kosmosda sunʼiy intellekt uchun modulli maʼlumotlar markazlari yaratiladiKosmosda sunʼiy intellekt uchun modulli maʼlumotlar markazlari yaratiladiBugun, 19:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi