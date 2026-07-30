Yurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladi
Shaharlarda shaxsiy harakatlanish vositalari, xususan, elektr samokatlarining ommalashuvi ulardan foydalanish madaniyatini oshirish va yoʻl harakati xavfsizligini taʼminlash masalasini kun tartibiga qoʻymoqda. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, mashhur kikshering xizmati «Yurent» foydalanuvchilar uchun joriy etilgan maxsus reyting tizimining dastlabki natijalarini sarhisob qildi. Unga koʻra, yoʻl harakati qoidalarini muntazam ravishda buzib kelgan 35 mingga yaqin foydalanuvchining tezligi cheklab qoʻyildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, mazkur koʻrsatkich platformaning umumiy auditoriyasining bir foizidan kamrogʻini tashkil etadi. Tizim qoidalariga binoan, har bir roʻyxatdan oʻtgan foydalanuvchiga dastlab 100 balldan iborat reyting beriladi. Agar haydovchi piyodalar oʻtish joylaridan oʻtayotganda samokatdan tushmasa yoki uni notoʻgʻri joyda qoldirsa, uning bahosi pasayib boradi.
Reyting tizimi qanday ishlaydiFoydalanuvchi bali pasayishi bilan uning boshqaruvidagi samokatning maksimal tezligi ham avtomatik ravishda kamayadi. Ayrim hollarda tezlik cheklovi muayyan uchastka uchun belgilangan meʼyordan 20 foizgacha pasaytirilishi mumkin. Biroq bu choralargacha xizmat boshqa xavfsizlik mexanizmlarini ham saqlab qoladi. Jumladan, sekin harakatlanish zonalari, taqiqlangan hududlar, jarimalar va jiddiy qoidabuzarliklar uchun akkauntlarni blokirovka qilish amaliyoti oʻz kuchida qolmoqda.
Qoidabuzarliklarning asosiy qismi Telegram va Max messenjerlaridagi chat-botlar orqali kelib tushadigan murojaatlar asosida aniqlanadi. Mutaxassislar har bir xabarni sinchiklab tekshirib chiqadi va faqat tasdiqlangan dalillar mavjud boʻlgandagina foydalanuvchining reyting ballari kamaytiriladi. Statistikaga koʻra, kelib tushgan shikoyatlarning taxminan uchdan bir qismi reytingning pasayishiga olib kelgan.
…