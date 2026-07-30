SpaceX Florida shtatida Starship uchun tutqich mexanizmini ishga tushirdi

·26·Texno
SpaceX Florida shtatida Starship uchun tutqich mexanizmini ishga tushirdi
Qisqacha

SpaceX kompaniyasi Floridadagi tarixiy LC-39A majmuasida Starship kosmik kemasiga xizmat ko'rsatish minorasiga o'rnatilgan ulkan mexanik «chopsticks» moslamalarini ko'tarish ishlarini muvaffaqiyatli yakunladi. Mazkur konstruksiyalar kelgusida parvozdan so'ng qaytib kelayotgan Super Heavy tezlatkichini to'g'ridan-to'g'ri havoda tutib qolish uchun mo'ljallangan.

Florida shtatidagi tarixiy LC-39A стартовым комплексиda SpaceX kompaniyasi mutaxassislari Starship kosmik kemasiga xizmat koʻrsatish minorasiga oʻrnatilgan ulkan mexanik «choʻp» (chopsticks) moslamalarini koʻtarish ishlarini muvaffaqiyatli yakunladilar. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, eʼlon qilingan kadrlarda bir necha soat davomida massiv qisqichlarning toʻliq ishchi balandligigacha koʻtarilganini yaqqol koʻrish mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur konstruksiyalar kelgusida parvozdan soʻng qaytib kelayotgan Super Heavy tezlatkichini tutib qolish uchun moʻljallangan eng muhim elementlardan biri hisoblanadi. Starship koʻp martalik foydalanish tizimining ajralmas qismi boʻlgan bu texnologiyaga koʻra, kema ajralgach, tezlatkich uchish maydonchasiga qaytadi va minora uni toʻgʻridan-toʻgʻri havoda tutib oladi.

Yangi infratuzilma va sinovlar

Bunday uslub allaqachon Texasdagi Starbase kosmodromida muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazilgan edi. Endilikda esa shunday oʻxshash infratuzilma AQShning sharqiy qirgʻogʻida ham tayyorlanmoqda. Ilgari Apollo dasturi va kosmik shattllar missiyalari amalga oshirilgan LC-39A majmuasidagi faollik SpaceX kompaniyasining Floridadan Starship uchirishlariga jiddiy tayyorgarlik koʻrayotganidan dalolat beradi.

Dastlabki baholarga koʻra, agar kompaniya barcha zarur ruxsatlarni olib, infratuzilma sinovlarini oxiriga yetkazsa, ushbu maydonchada Super Heavy tezlatkichini tutib qolishga boʻlgan ilk urinishlar 2026-yilning oxiriga borib amalga oshirilishi mumkin. Aytish joizki, AQSh Fuqaro aviatsiyasi federal boshqarmasi (FAA) tijorat kosmik sanoati uchun raketa uchirish litsenziyalash jarayonlarini soddalashtiruvchi oʻzgarishlarni taklif etmoqda.

Elon Musk va kelgusi rejalar

Avvalroq, Elon Musk 2026-yil 24-iyulda boʻlib oʻtgan Starship'ning 13-sinov parvozi natijalarini izohlagan edi. Uning soʻzlariga koʻra, yuqori bosqich Hind okeanida shunchalik aniq boshqariladigan suvga qoʻnishni amalga oshirganki, agar sinov paytida shunday vazifa qoʻyilganida, uni suvga qoʻndirish oʻrniga mexanik «qoʻllar» yordamida start minorasi orqali qabul qilib olish ham mumkin boʻlar edi.

Kosmik sanoat mutaxassislari ushbu texnologiyaning toʻlaqonli joriy etilishi raketa qismlarini qayta tiklash jarayonini sezilarli darajada tezlashtirishigaishonch bildirishmoqda. Bu esa oʻz navbatida keyingi avlod kosmik parvozlarining iqtisodiy samaradorligini keskin oshiradi va uzoq masofali missiyalar uchun yoʻl ochadi.

SpaceXStarshipSuper HeavyIlon MuskLC-39A
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt bozorida forward-deployed muhandislariga talab keskin oshmoqdaSunʼiy intellekt bozorida forward-deployed muhandislariga talab keskin oshmoqdaBugun, 21:55Termoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems 1 milliard dollar mablagʻ jalb qildiTermoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems 1 milliard dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 21:55Tesla oʻzining 10 millioninchi elektromobilini ishlab chiqardiTesla oʻzining 10 millioninchi elektromobilini ishlab chiqardiBugun, 21:25Okta sunʼiy intellekt xavfsizligiga ixtisoslashgan Permisoʼni sotib oldiOkta sunʼiy intellekt xavfsizligiga ixtisoslashgan Permisoʼni sotib oldiBugun, 21:24Polsha Yevropaning IRIS2 kosmik dasturiga qoʻshildiPolsha Yevropaning IRIS2 kosmik dasturiga qoʻshildiBugun, 21:21Yurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladiYurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladiBugun, 20:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi