SpaceX Florida shtatida Starship uchun tutqich mexanizmini ishga tushirdi
SpaceX kompaniyasi Floridadagi tarixiy LC-39A majmuasida Starship kosmik kemasiga xizmat ko'rsatish minorasiga o'rnatilgan ulkan mexanik «chopsticks» moslamalarini ko'tarish ishlarini muvaffaqiyatli yakunladi. Mazkur konstruksiyalar kelgusida parvozdan so'ng qaytib kelayotgan Super Heavy tezlatkichini to'g'ridan-to'g'ri havoda tutib qolish uchun mo'ljallangan.
Florida shtatidagi tarixiy LC-39A стартовым комплексиda SpaceX kompaniyasi mutaxassislari Starship kosmik kemasiga xizmat koʻrsatish minorasiga oʻrnatilgan ulkan mexanik «choʻp» (chopsticks) moslamalarini koʻtarish ishlarini muvaffaqiyatli yakunladilar. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, eʼlon qilingan kadrlarda bir necha soat davomida massiv qisqichlarning toʻliq ishchi balandligigacha koʻtarilganini yaqqol koʻrish mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur konstruksiyalar kelgusida parvozdan soʻng qaytib kelayotgan Super Heavy tezlatkichini tutib qolish uchun moʻljallangan eng muhim elementlardan biri hisoblanadi. Starship koʻp martalik foydalanish tizimining ajralmas qismi boʻlgan bu texnologiyaga koʻra, kema ajralgach, tezlatkich uchish maydonchasiga qaytadi va minora uni toʻgʻridan-toʻgʻri havoda tutib oladi.
Yangi infratuzilma va sinovlarBunday uslub allaqachon Texasdagi Starbase kosmodromida muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazilgan edi. Endilikda esa shunday oʻxshash infratuzilma AQShning sharqiy qirgʻogʻida ham tayyorlanmoqda. Ilgari Apollo dasturi va kosmik shattllar missiyalari amalga oshirilgan LC-39A majmuasidagi faollik SpaceX kompaniyasining Floridadan Starship uchirishlariga jiddiy tayyorgarlik koʻrayotganidan dalolat beradi.
Dastlabki baholarga koʻra, agar kompaniya barcha zarur ruxsatlarni olib, infratuzilma sinovlarini oxiriga yetkazsa, ushbu maydonchada Super Heavy tezlatkichini tutib qolishga boʻlgan ilk urinishlar 2026-yilning oxiriga borib amalga oshirilishi mumkin. Aytish joizki, AQSh Fuqaro aviatsiyasi federal boshqarmasi (FAA) tijorat kosmik sanoati uchun raketa uchirish litsenziyalash jarayonlarini soddalashtiruvchi oʻzgarishlarni taklif etmoqda.
Elon Musk va kelgusi rejalarAvvalroq, Elon Musk 2026-yil 24-iyulda boʻlib oʻtgan Starship'ning 13-sinov parvozi natijalarini izohlagan edi. Uning soʻzlariga koʻra, yuqori bosqich Hind okeanida shunchalik aniq boshqariladigan suvga qoʻnishni amalga oshirganki, agar sinov paytida shunday vazifa qoʻyilganida, uni suvga qoʻndirish oʻrniga mexanik «qoʻllar» yordamida start minorasi orqali qabul qilib olish ham mumkin boʻlar edi.
Kosmik sanoat mutaxassislari ushbu texnologiyaning toʻlaqonli joriy etilishi raketa qismlarini qayta tiklash jarayonini sezilarli darajada tezlashtirishigaishonch bildirishmoqda. Bu esa oʻz navbatida keyingi avlod kosmik parvozlarining iqtisodiy samaradorligini keskin oshiradi va uzoq masofali missiyalar uchun yoʻl ochadi.
…