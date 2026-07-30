Sunʼiy intellekt bozorida forward-deployed muhandislariga talab keskin oshmoqda
Sun'iy intellekt sanoatida korxonalarga zamonaviy texnologiyalardan amaliy foyda olishda yordam beruvchi forward-deployed muhandislariga bo'lgan talab misli ko'rilmagan darajada o'sib bormoqda. Christian & Timbers ijrochi qidiruv firmasi ma'lumotiga ko'ra, AQShda korxonalarning sun'iy intellektga kiritgan investitsiyalaridan real daromad ko'rishini ta'minlay oladigan maxsus mutaxassislar atigi 2 000 nafarni tashkil etadi.
Sunʼiy intellekt sanoatida korxonalarga zamonaviy texnologiyalardan amaliy foyda olishda yordam beruvchi mutaxassislarga boʻlgan talab misli koʻrilmagan darajada oʻsib bormoqda. Christian & Timbers ijrochi qidiruv firmasi maʼlumotiga koʻra, AQShda korxonalarning sunʼiy intellektga kiritgan investitsiyalaridan real daromad koʻrishini taʼminlay oladigan maxsus koʻnikma, tajriba va amaliy sunʼiy intellekt tajribasiga ega mutaxassislar atigi 2 000 nafarni tashkil etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri bilan boʻlishilgan tadqiqotda mazkur mutaxassislar soni shunchaki boʻsh ish oʻrinlari emas, balki butun mamlakat boʻylab mavjud boʻlgan jami mutaxassislar ekanligi alohida taʼkidlangan. Korxonalar eng yaxshi modellardan foydalanishga intilish bosqichidan oʻtib, ularni oʻz ish jarayonlariga joriy qilish hamda moliyaviy koʻrsatkichlarni yaxshilash yoʻllarini izlayotgan bir paytda, forward-deployed muhandis (FDE) tushunchasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. FDE — bu mijoz tashkilotlar ichida dasturiy taʼminot yoki sunʼiy intellekt modellarini yaratish, tatbiq etish va ishga tushirish bilan shugʻullanuvchi mutaxassislardir.
Mutaxassislarga talab va bozor dinamikasiChristian & Timbers tadqiqoti joriy yil oxiriga kelib ushbu mutaxassislarga boʻlgan talab 2 100 foizga sakrashini bashorat qilmoqda. Mazkur tadqiqot 180 ta kompaniyadagi 250 dan ortiq C-darajali rahbarlar bilan intervyular, 80 ta Fortune 500 rahbariyati oʻrtasidagi soʻrovnomalar hamda yanvar va iyun oylari oraligʻida 300 dan ortiq FDE va amaliy sunʼiy intellekt muhandislari bilan oʻtkazilgan suhbatlarga asoslangan.
Yil boshida kompaniyalarning atigi 5–10 foizigina FDE mutaxassislarini yollashni rejalashtirgan boʻlib, ular asosan kichik sinov loyihalari uchun moʻljallangan edi. Biroq ikkinchi chorak yakuniga kelib bu koʻrsatkich 70 foizga sakradi. Eng yirik konsalting va xizmat koʻrsatish firmalari oʻzlarining FDE shtatlarini 10 barobarga oshirib, 20 dan 100 kishigacha boʻlgan toʻliq jamoalarni shakllantirish zarurati tugʻilganini bildirishmoqda.
Kadrlar tanqisligi va kelajakdagi muammolarChristian & Timbers asoschisi Jeff Christianning soʻzlariga koʻra, bu kabi jarayonlar u ilgari hech qachon koʻrmagan tezlikda sodir boʻlmoqda va korxonalar hatto yoz oʻrtalarida ham faol ravishda kadrlar yollamoqda. Agar tadqiqot maʼlumotlari toʻgʻri boʻlib chiqsa, bunday talab mavjud kadrlar taklifidan sezilarli darajada oshib ketadi. Hisobotda bugungi kunda AQSh bozorida taxminan 17 000 nafar FDE borligi aniqlangan, ularning salmoqli qismi esa yillar oldin ushbu konsepsiyaga asos solgan Palantir kompaniyasi tomonidan allaqachon ish bilan taʼminlangan.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bozordagi FDE'larning faqatgina kichik bir qismigina oʻn millionlab dollarlik real investitsiya daromadini (ROI) yetkazib berishga qodir. Bu daromad bozorni zabt etish tomonida daromadni tezlashtirish yoki minglab hujjatlarni qayta ishlash jarayonlarini avtomatlashtirish orqali namoyon boʻlishi mumkin. Antropic bilan ish boshlagan FDE xizmatlari firmasi rahbari Chris Taylor qayd etganidek, koʻplab muhandislar kompaniya ishchilariga Claude Code dasturini joriy qilishda yaxshi yordam berishi mumkin, ammo ularning juda oz qismigina flagman sunʼiy intellekt mahsulotini noldan qurishga qodir.
…