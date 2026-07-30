Sunʼiy intellekt bozorida forward-deployed muhandislariga talab keskin oshmoqda

·23·Texno
Sunʼiy intellekt bozorida forward-deployed muhandislariga talab keskin oshmoqda
Qisqacha

Sun'iy intellekt sanoatida korxonalarga zamonaviy texnologiyalardan amaliy foyda olishda yordam beruvchi forward-deployed muhandislariga bo'lgan talab misli ko'rilmagan darajada o'sib bormoqda. Christian & Timbers ijrochi qidiruv firmasi ma'lumotiga ko'ra, AQShda korxonalarning sun'iy intellektga kiritgan investitsiyalaridan real daromad ko'rishini ta'minlay oladigan maxsus mutaxassislar atigi 2 000 nafarni tashkil etadi.

Sunʼiy intellekt sanoatida korxonalarga zamonaviy texnologiyalardan amaliy foyda olishda yordam beruvchi mutaxassislarga boʻlgan talab misli koʻrilmagan darajada oʻsib bormoqda. Christian & Timbers ijrochi qidiruv firmasi maʼlumotiga koʻra, AQShda korxonalarning sunʼiy intellektga kiritgan investitsiyalaridan real daromad koʻrishini taʼminlay oladigan maxsus koʻnikma, tajriba va amaliy sunʼiy intellekt tajribasiga ega mutaxassislar atigi 2 000 nafarni tashkil etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri bilan boʻlishilgan tadqiqotda mazkur mutaxassislar soni shunchaki boʻsh ish oʻrinlari emas, balki butun mamlakat boʻylab mavjud boʻlgan jami mutaxassislar ekanligi alohida taʼkidlangan. Korxonalar eng yaxshi modellardan foydalanishga intilish bosqichidan oʻtib, ularni oʻz ish jarayonlariga joriy qilish hamda moliyaviy koʻrsatkichlarni yaxshilash yoʻllarini izlayotgan bir paytda, forward-deployed muhandis (FDE) tushunchasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. FDE — bu mijoz tashkilotlar ichida dasturiy taʼminot yoki sunʼiy intellekt modellarini yaratish, tatbiq etish va ishga tushirish bilan shugʻullanuvchi mutaxassislardir.

Mutaxassislarga talab va bozor dinamikasi

Christian & Timbers tadqiqoti joriy yil oxiriga kelib ushbu mutaxassislarga boʻlgan talab 2 100 foizga sakrashini bashorat qilmoqda. Mazkur tadqiqot 180 ta kompaniyadagi 250 dan ortiq C-darajali rahbarlar bilan intervyular, 80 ta Fortune 500 rahbariyati oʻrtasidagi soʻrovnomalar hamda yanvar va iyun oylari oraligʻida 300 dan ortiq FDE va amaliy sunʼiy intellekt muhandislari bilan oʻtkazilgan suhbatlarga asoslangan.

Yil boshida kompaniyalarning atigi 5–10 foizigina FDE mutaxassislarini yollashni rejalashtirgan boʻlib, ular asosan kichik sinov loyihalari uchun moʻljallangan edi. Biroq ikkinchi chorak yakuniga kelib bu koʻrsatkich 70 foizga sakradi. Eng yirik konsalting va xizmat koʻrsatish firmalari oʻzlarining FDE shtatlarini 10 barobarga oshirib, 20 dan 100 kishigacha boʻlgan toʻliq jamoalarni shakllantirish zarurati tugʻilganini bildirishmoqda.

Kadrlar tanqisligi va kelajakdagi muammolar

Christian & Timbers asoschisi Jeff Christianning soʻzlariga koʻra, bu kabi jarayonlar u ilgari hech qachon koʻrmagan tezlikda sodir boʻlmoqda va korxonalar hatto yoz oʻrtalarida ham faol ravishda kadrlar yollamoqda. Agar tadqiqot maʼlumotlari toʻgʻri boʻlib chiqsa, bunday talab mavjud kadrlar taklifidan sezilarli darajada oshib ketadi. Hisobotda bugungi kunda AQSh bozorida taxminan 17 000 nafar FDE borligi aniqlangan, ularning salmoqli qismi esa yillar oldin ushbu konsepsiyaga asos solgan Palantir kompaniyasi tomonidan allaqachon ish bilan taʼminlangan.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bozordagi FDE'larning faqatgina kichik bir qismigina oʻn millionlab dollarlik real investitsiya daromadini (ROI) yetkazib berishga qodir. Bu daromad bozorni zabt etish tomonida daromadni tezlashtirish yoki minglab hujjatlarni qayta ishlash jarayonlarini avtomatlashtirish orqali namoyon boʻlishi mumkin. Antropic bilan ish boshlagan FDE xizmatlari firmasi rahbari Chris Taylor qayd etganidek, koʻplab muhandislar kompaniya ishchilariga Claude Code dasturini joriy qilishda yaxshi yordam berishi mumkin, ammo ularning juda oz qismigina flagman sunʼiy intellekt mahsulotini noldan qurishga qodir.

Sunʼiy intellektMuhandislarTexnologiyaBiznesInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Florida shtatida Starship uchun tutqich mexanizmini ishga tushirdiSpaceX Florida shtatida Starship uchun tutqich mexanizmini ishga tushirdiBugun, 21:59Termoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems 1 milliard dollar mablagʻ jalb qildiTermoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems 1 milliard dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 21:55Tesla oʻzining 10 millioninchi elektromobilini ishlab chiqardiTesla oʻzining 10 millioninchi elektromobilini ishlab chiqardiBugun, 21:25Okta sunʼiy intellekt xavfsizligiga ixtisoslashgan Permisoʼni sotib oldiOkta sunʼiy intellekt xavfsizligiga ixtisoslashgan Permisoʼni sotib oldiBugun, 21:24Polsha Yevropaning IRIS2 kosmik dasturiga qoʻshildiPolsha Yevropaning IRIS2 kosmik dasturiga qoʻshildiBugun, 21:21Yurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladiYurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladiBugun, 20:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi