Tarixiy hujjat: O‘zbekiston va Qirg‘iziston pensiya ta’minotida inqilob qilmoqda!
2026 yil 30 iyul kuni Qirg‘izistonning Cho‘lpon-Ota shahrida O‘zbekiston va Qirg‘iziston o‘rtasida «Davlat ijtimoiy sug‘urtasi va pensiya ta’minoti to‘g‘risida»gi strategik bitim imzolandi. Mazkur hujjatga ko‘ra, proporsional tizim joriy etilib, har bir davlat fuqaroning aynan o‘z hududida orttirgan ish staji uchun pensiya tayinlaydi va to‘laydi.
Ikki qardosh davlat o‘rtasidagi hamkorlik tarixida yangi sahifa ochildi. 2026 yil 30 iyul kuni Qirg‘izistonning so‘lim Cho‘lpon-Ota shahrida bo‘lib o‘tgan oliy darajadagi uchrashuv doirasida O‘zbekiston va Qirg‘iziston o‘rtasida «Davlat ijtimoiy sug‘urtasi va pensiya ta’minoti to‘g‘risida»gi strategik ahamiyatga ega bo‘lgan bitim imzolandi.
Ushbu hujjat yillar davomida chegaraning ikki tomonida halol mehnat qilib, pensiya olishda muammolarga duch kelgan minglab fuqarolarning taqdirini ijobiy hal etadi. Zamin.uz yangi tizimning eng muhim jihatlarini tahlil qiladi.
Yangi davr: Muammolar barham topdi
Shu paytgacha ikki davlatda ish stajiga ega bo‘lgan fuqarolar pensiyaga chiqishda murakkab byurokratik to‘siqlar va adolatsizlikka duch kelishar edi. Bir davlatdagi mehnat ikkinchisida inobatga olinmasligi natijasida insonlar munosib qarilik nafaqasidan mahrum bo‘lishardi.
Imzolangan bitim mazkur muammolarni tubdan hal etishga va pensiya ta’minoti sohasidagi hamkorlikni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan. Endilikda adolat mezoni ustuvor bo‘ladi.
Bitimning oltin qoidalari: Fuqaro nimalarga ega bo‘ladi?
Hujjatda mehnat migrantlari va ikki davlat hududida faoliyat yuritgan shaxslar uchun o‘ta muhim yengilliklar nazarda tutilgan:
Proporsional tizim: «Adolatli staj» tamoyili joriy etiladi. Har bir davlat fuqaroning aynan o‘z hududida orttirgan ish (sug‘urta) staji uchun pensiya tayinlaydi va to‘laydi. Ya’ni, O‘zbekistondagi staj uchun O‘zbekiston, Qirg‘izistondagi staj uchun Qirg‘iziston mas’ul bo‘ladi.
Milliy hisob-kitob: Pensiya miqdori har bir davlatning milliy qonunchiligi asosida, o‘sha davlat hududida ishlagan staj, ish haqi va to‘langan sug‘urta badallaridan kelib chiqib, mustaqil hisoblanadi.
Pensiyaning «eksporti»: Agar pensioner bir davlatdan ikkinchisiga doimiy yashash uchun ko‘chib o‘tsa ham, unga tayinlangan pensiyani yangi yashash joyida olish imkoniyati to‘liq ta’minlanadi. Chegaralar to‘lovga to‘siq bo‘lmaydi.
Teng huquqlilik va keng ko‘lam: Ikki davlat fuqarolariga pensiya huquqlarini amalga oshirishda teng imkoniyatlar beriladi. Bitim nafaqat asosiy pensiyani, balki dafn etish nafaqasi, tibbiy-ijtimoiy ekspertiza, ma’lumotlarni himoya qilish va idoralararo tezkor axborot almashishni ham tartibga soladi.
Asosiy ma’lumotlar jadvali
Mezzon / Ma’lumot
Tafsilotlar
Hujjat nomi
Davlat ijtimoiy sug‘urtasi va pensiya ta’minoti to‘g‘risidagi bitim
Imzolangan sana va joy
2026 yil 30 iyul, Cho‘lpon-Ota (Qirg‘iziston)
Asosiy maqsad
Ikki davlatda ishlagan fuqarolarning pensiya huquqlarini himoya qilish
Pensiya tayinlash tamoyili
Proporsional (staj qaysi davlatda orttirilgan bo‘lsa, o‘sha davlat to‘laydi)
Pensiyani ko‘chirish (eksport)
Mavjud (ko‘chib o‘tganda ham pensiya saqlanib qoladi)
Qo‘shimcha kafolatlar
Dafn etish nafaqasi, teng huquqlar, axborot almashinuvi
Xulosa: Adolat va ijtimoiy himoya g‘alabasi
Ushbu tarixiy hujjat O‘zbekiston va Qirg‘izistonda halol mehnat qilgan minglab fuqarolarning nafaqat pensiya huquqlarini ta’minlaydi, balki ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish yo‘lidagi ulkan qadamdir.
Bitim ikki davlat pensiya tizimlari o‘rtasidagi majburiyatlarni adolatli taqsimlashga xizmat qiladi va qardosh xalqlarning bir-biriga bo‘lgan ishonchini yanada mustahkamlaydi.
Sizning yaqinlaringiz yoki o‘zingiz ikki davlatda ishlaganmisiz? Ushbu yangilik hayotingizga qanday ta’sir qiladi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim xabarni yaqinlaringizga ulashing!
…