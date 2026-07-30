Tarixiy hujjat: O‘zbekiston va Qirg‘iziston pensiya ta’minotida inqilob qilmoqda!

·48·O‘zbekiston
Tarixiy hujjat: O‘zbekiston va Qirg‘iziston pensiya ta’minotida inqilob qilmoqda!
Qisqacha

2026 yil 30 iyul kuni Qirg‘izistonning Cho‘lpon-Ota shahrida O‘zbekiston va Qirg‘iziston o‘rtasida «Davlat ijtimoiy sug‘urtasi va pensiya ta’minoti to‘g‘risida»gi strategik bitim imzolandi. Mazkur hujjatga ko‘ra, proporsional tizim joriy etilib, har bir davlat fuqaroning aynan o‘z hududida orttirgan ish staji uchun pensiya tayinlaydi va to‘laydi.

Ikki qardosh davlat o‘rtasidagi hamkorlik tarixida yangi sahifa ochildi. 2026 yil 30 iyul kuni Qirg‘izistonning so‘lim Cho‘lpon-Ota shahrida bo‘lib o‘tgan oliy darajadagi uchrashuv doirasida O‘zbekiston va Qirg‘iziston o‘rtasida «Davlat ijtimoiy sug‘urtasi va pensiya ta’minoti to‘g‘risida»gi strategik ahamiyatga ega bo‘lgan bitim imzolandi.

Ushbu hujjat yillar davomida chegaraning ikki tomonida halol mehnat qilib, pensiya olishda muammolarga duch kelgan minglab fuqarolarning taqdirini ijobiy hal etadi. Zamin.uz yangi tizimning eng muhim jihatlarini tahlil qiladi.

Yangi davr: Muammolar barham topdi

Shu paytgacha ikki davlatda ish stajiga ega bo‘lgan fuqarolar pensiyaga chiqishda murakkab byurokratik to‘siqlar va adolatsizlikka duch kelishar edi. Bir davlatdagi mehnat ikkinchisida inobatga olinmasligi natijasida insonlar munosib qarilik nafaqasidan mahrum bo‘lishardi.

Imzolangan bitim mazkur muammolarni tubdan hal etishga va pensiya ta’minoti sohasidagi hamkorlikni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan. Endilikda adolat mezoni ustuvor bo‘ladi.

Bitimning oltin qoidalari: Fuqaro nimalarga ega bo‘ladi?

Hujjatda mehnat migrantlari va ikki davlat hududida faoliyat yuritgan shaxslar uchun o‘ta muhim yengilliklar nazarda tutilgan:

  • Proporsional tizim: «Adolatli staj» tamoyili joriy etiladi. Har bir davlat fuqaroning aynan o‘z hududida orttirgan ish (sug‘urta) staji uchun pensiya tayinlaydi va to‘laydi. Ya’ni, O‘zbekistondagi staj uchun O‘zbekiston, Qirg‘izistondagi staj uchun Qirg‘iziston mas’ul bo‘ladi.

  • Milliy hisob-kitob: Pensiya miqdori har bir davlatning milliy qonunchiligi asosida, o‘sha davlat hududida ishlagan staj, ish haqi va to‘langan sug‘urta badallaridan kelib chiqib, mustaqil hisoblanadi.

  • Pensiyaning «eksporti»: Agar pensioner bir davlatdan ikkinchisiga doimiy yashash uchun ko‘chib o‘tsa ham, unga tayinlangan pensiyani yangi yashash joyida olish imkoniyati to‘liq ta’minlanadi. Chegaralar to‘lovga to‘siq bo‘lmaydi.

  • Teng huquqlilik va keng ko‘lam: Ikki davlat fuqarolariga pensiya huquqlarini amalga oshirishda teng imkoniyatlar beriladi. Bitim nafaqat asosiy pensiyani, balki dafn etish nafaqasi, tibbiy-ijtimoiy ekspertiza, ma’lumotlarni himoya qilish va idoralararo tezkor axborot almashishni ham tartibga soladi.

Asosiy ma’lumotlar jadvali

Mezzon / Ma’lumot

Tafsilotlar

Hujjat nomi

Davlat ijtimoiy sug‘urtasi va pensiya ta’minoti to‘g‘risidagi bitim

Imzolangan sana va joy

2026 yil 30 iyul, Cho‘lpon-Ota (Qirg‘iziston)

Asosiy maqsad

Ikki davlatda ishlagan fuqarolarning pensiya huquqlarini himoya qilish

Pensiya tayinlash tamoyili

Proporsional (staj qaysi davlatda orttirilgan bo‘lsa, o‘sha davlat to‘laydi)

Pensiyani ko‘chirish (eksport)

Mavjud (ko‘chib o‘tganda ham pensiya saqlanib qoladi)

Qo‘shimcha kafolatlar

Dafn etish nafaqasi, teng huquqlar, axborot almashinuvi

Xulosa: Adolat va ijtimoiy himoya g‘alabasi

Ushbu tarixiy hujjat O‘zbekiston va Qirg‘izistonda halol mehnat qilgan minglab fuqarolarning nafaqat pensiya huquqlarini ta’minlaydi, balki ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish yo‘lidagi ulkan qadamdir.

Bitim ikki davlat pensiya tizimlari o‘rtasidagi majburiyatlarni adolatli taqsimlashga xizmat qiladi va qardosh xalqlarning bir-biriga bo‘lgan ishonchini yanada mustahkamlaydi.

Sizning yaqinlaringiz yoki o‘zingiz ikki davlatda ishlaganmisiz? Ushbu yangilik hayotingizga qanday ta’sir qiladi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim xabarni yaqinlaringizga ulashing!

O'zbekistonQirg'izistonCholpon-OtaZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda avtobus yo‘l haqini oshirish bo‘yicha yangi taklif bildirildiO‘zbekistonda avtobus yo‘l haqini oshirish bo‘yicha yangi taklif bildirildiBugun, 20:06Avgust oyi +43 daraja bilan boshlanadi: oxirida havo keskin o‘zgaradiAvgust oyi +43 daraja bilan boshlanadi: oxirida havo keskin o‘zgaradiBugun, 15:32Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan Cho‘lponotaga keldi: kun tartibida nima bor?Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan Cho‘lponotaga keldi: kun tartibida nima bor?Bugun, 14:56Prezident O‘zbekistonning «eng bebaho boyligi» va yangi tashabbuslari haqida gapirdiPrezident O‘zbekistonning «eng bebaho boyligi» va yangi tashabbuslari haqida gapirdiBugun, 13:15Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandiMaktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandiBugun, 01:12Shavkat Mirziyoyev Ostonadan qaytdi: tashrif nimasi bilan muhim?Shavkat Mirziyoyev Ostonadan qaytdi: tashrif nimasi bilan muhim?Kecha, 23:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi