Xushxabar: Fuqarolarning majburiy ro‘yxatdan o‘tish muddati uzaytirildi

·30·Jamiyat
Xushxabar: Fuqarolarning majburiy ro‘yxatdan o‘tish muddati uzaytirildi
Qisqacha

O‘zbekiston va Qirg‘iziston prezidentlari Shavkat Mirziyoyev hamda Sadir Japarov o‘rtasidagi uchrashuv doirasida fuqarolarning o‘zaro safarlari davomida majburiy ro‘yxatdan o‘tish muddati ilgari belgilangan 5 kundan 15 kunga uzaytirildi. Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarovning ta’kidlashicha, ikki davlat o‘rtasidagi chegara masalalari to‘liq hal qilinib, o‘tkazish punktlari soni 15tadan 30taga oshirildi.

O‘zbekiston va Qirg‘iziston o‘rtasidagi do‘stlik va yaxshi qo‘shnichilik munosabatlari yangi bosqichga ko‘tarilmoqda. Ikki davlat rahbarlarining oliy darajadagi uchrashuvi doirasida oddiy fuqarolar uchun katta yengillik yaratuvchi tarixiy hujjat imzolandi. Endiligda, o‘zaro safarlar davomida majburiy ro‘yxatdan o‘tish muddati sezilarli darajada uzaytirildi.

Zamin.uz ushbu muhim yangilik tafsilotlari va ikki davlat o‘rtasidagi hamkorlikning boshqa istiqbollari haqida xabar beradi.

1. «5 kun emas, 15 kun»: Ro‘yxatdan o‘tish majburiyatidan ozod qilish

Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov O‘zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan bo‘lib o‘tgan samarali muzokaralar yakunlari bo‘yicha o‘tkazilgan matbuot anjumanida eng kutilgan yangilikni e’lon qildi. Unga ko‘ra, ikki davlat fuqarolarining mamlakatda bo‘lib turish muddati yengillashtirildi.

Muhim jihati shundaki, imzolangan Protokol fuqarolarni davlat chegarasini kesib o‘tgan vaqtdan boshlab 15 sutka davomida qabul qiluvchi mamlakatning vakolatli organlarida (ichki ishlar bo‘limlari, pasport stollari) vaqtinchalik yoki doimiy ro‘yxatdan o‘tish majburiyatidan ozod qiladi. Ilgari bu muddat atigi 5 kunni tashkil etar edi.

Bu o‘zgarish minglab sayyohlar, tadbirkorlar va qarindoshlarini yo‘qlab boruvchi fuqarolar uchun byurokratik to‘siqlarni kamaytiradi, vaqt va mablag‘ni tejaydi.

2. Chegaralar to‘liq hal qilindi va o‘tkazish punktlari soni ikki barobarga oshdi

Matbuot anjumanida Sadir Japarov chegaraoldi hamkorligi masalalariga alohida e’tibor qaratilganini ta’kidladi.

“Chegara masalalarini to‘liq hal qildik. Davlat chegarasi to‘g‘risidagi shartnoma, O‘tkazish punktlari va fuqarolarning o‘zaro safarlari to‘g‘risidagi protokollar imzolandi. Eng muhimi, o‘tkazish punktlari sonini 15tadan 30taga oshirdik”, — dedi Qirg‘iziston prezidenti.

Chegara punktlarining ikki barobarga ko‘payishi transport oqimining tezlashishiga, savdo aylanmasining o‘sishiga va ikki xalq o‘rtasidagi bordi-keldining yanada faollashishiga xizmat qiladi.

3. Yangi tartib qachon kuchga kiradi va Andijondagi yangilik

Ko‘pchilikni qiziqtirgan savol: yangi tartib qachondan amal qila boshlaydi? Ta’kidlash joizki, Protokol imzolangani bilan, u darhol kuchga kirmaydi. Yangi qoidalar tomonlar ichki davlat tartib-taomillarini (paralament tomonidan ratifikatsiya qilish yoki hukumat qarori) to‘liq bajarganidan keyingina rasman kuchga kiradi. Ungacha amaldagi 5 kunlik tartib saqlanib qoladi.

Bundan tashqari, Prezident Japarov do‘stlik aloqalarini yanada mustahkamlash maqsadida Andijonda Qirg‘iz Respublikasining bosh konsulxonasi ochilishini ma’lum qildi. Bu vodiy viloyatlari aholisi va tadbirkorlari uchun konsullik xizmatlaridan foydalanishni osonlashtiradi.

Asosiy ma’lumotlar jadvali

Mezzon / Ma’lumot

Tafsilotlar

Kelishuv mavzusi

Fuqarolarning o‘zaro safarlarini yengillashtirish

Eski ro‘yxatdan o‘tish muddati

5 kun

Yangi ro‘yxatdan o‘tish muddati

15 kun (ro‘yxatdan o‘tmasdan bo‘lish)

Chegara o‘tkazish punktlari

15tadan 30taga oshirildi

Andijondagi yangilik

Qirg‘iziston Bosh konsulxonasi ochilishi

Kuchga kirish vaqti

Ichki tartib-taomillar yakunlangandan so‘ng

O‘zbekiston va Qirg‘iziston o‘rtasidagi chegaralarning yanada ochilishi va ro‘yxatdan o‘tish muddatining uzaytirilishi — bu millionlab insonlar hayotini yengillashtiradigan tarixiy voqeadir.

Ushbu qaynoq va do‘stlik ruhidagi maqolani darhol do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va Qirg‘izistonga safar qilishni rejalashtirgan guruhlarga yuboring!

Sizningcha, bu o‘zgarishlar ikki davlat o‘rtasidagi turizm va savdo-sotiqqa qanday ta’sir qiladi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

O'zbekistonQirg'izistonShavkat MirziyoyevSadyr JaparovZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

« Bo‘lajak xotinimni urish uchun mashq qilyapman»: sportchiga yirik jarima solindi« Bo‘lajak xotinimni urish uchun mashq qilyapman»: sportchiga yirik jarima solindiBugun, 21:21Jomboyda kelinning ayovsiz kaltaklanishi bo‘yicha rasmiylar bayonot berdiJomboyda kelinning ayovsiz kaltaklanishi bo‘yicha rasmiylar bayonot berdiBugun, 21:18Andijondagi xususiy bog‘chada bolalarni haqorat qilgan tarbiyachi ishdan bo‘shatildi (video)Andijondagi xususiy bog‘chada bolalarni haqorat qilgan tarbiyachi ishdan bo‘shatildi (video)Bugun, 17:45Ushbu o‘qituvchilarga xushxabar: B+ sertifikati uchun 15% ustama to‘lanadiUshbu o‘qituvchilarga xushxabar: B+ sertifikati uchun 15% ustama to‘lanadiBugun, 15:45Blogerga sovg‘a qilingan 5 ming dollarlik guldan yasalgan ot shov-shuvga aylandi (video)Blogerga sovg‘a qilingan 5 ming dollarlik guldan yasalgan ot shov-shuvga aylandi (video)Bugun, 13:53Nogironlik nafaqasi pora evaziga: Samarqand va Bog‘otda shifokorlar qo‘lga olindiNogironlik nafaqasi pora evaziga: Samarqand va Bog‘otda shifokorlar qo‘lga olindiBugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi