Xushxabar: Fuqarolarning majburiy ro‘yxatdan o‘tish muddati uzaytirildi
O‘zbekiston va Qirg‘iziston prezidentlari Shavkat Mirziyoyev hamda Sadir Japarov o‘rtasidagi uchrashuv doirasida fuqarolarning o‘zaro safarlari davomida majburiy ro‘yxatdan o‘tish muddati ilgari belgilangan 5 kundan 15 kunga uzaytirildi. Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarovning ta’kidlashicha, ikki davlat o‘rtasidagi chegara masalalari to‘liq hal qilinib, o‘tkazish punktlari soni 15tadan 30taga oshirildi.
O‘zbekiston va Qirg‘iziston o‘rtasidagi do‘stlik va yaxshi qo‘shnichilik munosabatlari yangi bosqichga ko‘tarilmoqda. Ikki davlat rahbarlarining oliy darajadagi uchrashuvi doirasida oddiy fuqarolar uchun katta yengillik yaratuvchi tarixiy hujjat imzolandi. Endiligda, o‘zaro safarlar davomida majburiy ro‘yxatdan o‘tish muddati sezilarli darajada uzaytirildi.
Zamin.uz ushbu muhim yangilik tafsilotlari va ikki davlat o‘rtasidagi hamkorlikning boshqa istiqbollari haqida xabar beradi.
1. «5 kun emas, 15 kun»: Ro‘yxatdan o‘tish majburiyatidan ozod qilish
Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov O‘zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan bo‘lib o‘tgan samarali muzokaralar yakunlari bo‘yicha o‘tkazilgan matbuot anjumanida eng kutilgan yangilikni e’lon qildi. Unga ko‘ra, ikki davlat fuqarolarining mamlakatda bo‘lib turish muddati yengillashtirildi.
Muhim jihati shundaki, imzolangan Protokol fuqarolarni davlat chegarasini kesib o‘tgan vaqtdan boshlab 15 sutka davomida qabul qiluvchi mamlakatning vakolatli organlarida (ichki ishlar bo‘limlari, pasport stollari) vaqtinchalik yoki doimiy ro‘yxatdan o‘tish majburiyatidan ozod qiladi. Ilgari bu muddat atigi 5 kunni tashkil etar edi.
Bu o‘zgarish minglab sayyohlar, tadbirkorlar va qarindoshlarini yo‘qlab boruvchi fuqarolar uchun byurokratik to‘siqlarni kamaytiradi, vaqt va mablag‘ni tejaydi.
2. Chegaralar to‘liq hal qilindi va o‘tkazish punktlari soni ikki barobarga oshdi
Matbuot anjumanida Sadir Japarov chegaraoldi hamkorligi masalalariga alohida e’tibor qaratilganini ta’kidladi.
“Chegara masalalarini to‘liq hal qildik. Davlat chegarasi to‘g‘risidagi shartnoma, O‘tkazish punktlari va fuqarolarning o‘zaro safarlari to‘g‘risidagi protokollar imzolandi. Eng muhimi, o‘tkazish punktlari sonini 15tadan 30taga oshirdik”, — dedi Qirg‘iziston prezidenti.
Chegara punktlarining ikki barobarga ko‘payishi transport oqimining tezlashishiga, savdo aylanmasining o‘sishiga va ikki xalq o‘rtasidagi bordi-keldining yanada faollashishiga xizmat qiladi.
3. Yangi tartib qachon kuchga kiradi va Andijondagi yangilik
Ko‘pchilikni qiziqtirgan savol: yangi tartib qachondan amal qila boshlaydi? Ta’kidlash joizki, Protokol imzolangani bilan, u darhol kuchga kirmaydi. Yangi qoidalar tomonlar ichki davlat tartib-taomillarini (paralament tomonidan ratifikatsiya qilish yoki hukumat qarori) to‘liq bajarganidan keyingina rasman kuchga kiradi. Ungacha amaldagi 5 kunlik tartib saqlanib qoladi.
Bundan tashqari, Prezident Japarov do‘stlik aloqalarini yanada mustahkamlash maqsadida Andijonda Qirg‘iz Respublikasining bosh konsulxonasi ochilishini ma’lum qildi. Bu vodiy viloyatlari aholisi va tadbirkorlari uchun konsullik xizmatlaridan foydalanishni osonlashtiradi.
Asosiy ma’lumotlar jadvali
Mezzon / Ma’lumot
Tafsilotlar
Kelishuv mavzusi
Fuqarolarning o‘zaro safarlarini yengillashtirish
Eski ro‘yxatdan o‘tish muddati
5 kun
Yangi ro‘yxatdan o‘tish muddati
15 kun (ro‘yxatdan o‘tmasdan bo‘lish)
Chegara o‘tkazish punktlari
15tadan 30taga oshirildi
Andijondagi yangilik
Qirg‘iziston Bosh konsulxonasi ochilishi
Kuchga kirish vaqti
Ichki tartib-taomillar yakunlangandan so‘ng
O‘zbekiston va Qirg‘iziston o‘rtasidagi chegaralarning yanada ochilishi va ro‘yxatdan o‘tish muddatining uzaytirilishi — bu millionlab insonlar hayotini yengillashtiradigan tarixiy voqeadir.
Ushbu qaynoq va do‘stlik ruhidagi maqolani darhol do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va Qirg‘izistonga safar qilishni rejalashtirgan guruhlarga yuboring!
Sizningcha, bu o‘zgarishlar ikki davlat o‘rtasidagi turizm va savdo-sotiqqa qanday ta’sir qiladi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…