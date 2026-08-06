Manchester Yunayted moliyaviy barqarorlik uchun yangi shartnoma bandini joriy qildi

·64·Sport
Manchester Yunayted moliyaviy barqarorlik uchun yangi shartnoma bandini joriy qildi
Qisqacha

Manchester Yunayted Chempionlar ligasiga chiqish uchun futbolchilarga avtomatik 25 foizlik maosh ustamasini bekor qilib, yangi shartnomalarda 60 foizlik ishtirok talabini joriy etdi. 2023-yil oxiridan boshlab amal qilayotgan qoidaga ko'ra, bonus faqat mavsumdagi rasmiy uchrashuvlarning kamida 60 foizida maydonga tushgan futbolchilarga beriladi.

Manchester Yunayted klubi so'nggi o'n yil davomida o'zini oqlamagan moliyaviy modelni o'zgartirish va maoshlar fondini jilovlash maqsadida shartnoma muzokaralariga muhim o'zgartirishlar kiritdi. The Telegraph nashri xabar qilishicha, «qizil iblislar» endilikda futbolchilarga Chempionlar ligasiga chiqqani uchun avtomatik tarzda ulkan miqdorda maosh oshishini kafolatlaydigan eski tizimdan voz kechmoqda. Ushbu yangi yondashuv klubga kelgusida ortiqcha xarajatlardan qochish va tarkibdagi moliyaviy muvozanatni tiklash imkonini beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma'lumotlarga ko'ra, Ineos rahbariyati 2023-yil oxiridan boshlab yangi transferlar va shartnomani uzaytiradigan o'yinchilar uchun tubdan farq qiluvchi qoidalarni joriy etgan. Avvallari Old Trafford rahbariyati mavsum yakunida nufuzli Yevropa turniriga yo'llanma olinganda, butun jamoa a'zolarining maoshini birdek 25 foizga oshirib berish amaliyotidan foydalangan. Oqibatda, zahirada o'tiradigan yoki asosiy tarkibda muntazam o'ynamaydigan futbolchilar ham hech qanday harakatsiz ulkan gonorarlarga ega bo'lib kelgan va ularni jamoadan sotib yuborish klub uchun og'ir vazifaga aylangandi.

Yangi shartnomaning asosiy shartlari

The Sun nashrining yozishicha, yangi siyosatga ko'ra, Chempionlar ligasiga chiqqani uchun beriladigan 25 foizli ustama endi hamma uchun kafolatlanmaydi. Buning o'rniga futbolchi mavsum davomida rasmiy uchrashuvlarning kamida 60 foizida maydonga tushib, yetarli daqiqa to'plashi shart. Faqatgina jamoa muvaffaqiyatiga o'zining sezilarli hissasini qo'shgan o'yinchigina moliyaviy mukofotga ega bo'ladi. Bu esa klub mablag'larining asossiz sovurilishining oldini oladi.

Ushbu o'zgarishlarning zarurati Markus Reshford vaziyatida yaqqol ko'zga tashlandi. Angliyalik hujumchi klubning eng ko'p maosh oluvchi o'yinchilaridan biri bo'lib qolmoqda, biroq uning amaldagi besh yillik shartnomasi 2023-yil iyulida, ya'ni yangi cheklovlar rasman kuchga kirishidan biroz oldin imzolangan edi. O'tgan mavsumni ijara asosida Barselona safida o'tkazganiga va Manchester Yunaytedning Chempionlar ligasiga qaytishiga hissa qo'shmaganiga qaramay, Reshford shartnomadagi eski band sababli yozda 4 million funt sterling miqdorida bonus olishi kutilmoqda. Aynan mana shunday holatlarning takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun ham 60 foizlik chegara o'rnatilgan.

Yangi tizimning ilk natijalari

GOAL.com xabar berishicha, yangi tizimning ijobiy ta'siri hozirning o'zida Joshua Zirkzee va Manuel Ugarte kabi futbolchilar misolida sezila boshlagan. Zirkzee o'tgan mavsumda talab etilgan o'yin vaqtini bajara olmagani bois uning maoshi o'zgarmasdan qoldi va bu klubning maoshlar budjetini boshqarishiga qo'l keldi. Manuel Ugarte ham yetarli daqiqa o'ynamagani sababli mazkur shartdan chetda qoldi. Uning moliyaviy yuki jiddiy tizzasidan olgan jarohati sababli biroz yumshatildi — Jahon chempionati saralashida jarohatlangani uchun FIFA uning haftasiga 120 000 funt sterlinglik maoshini qoplab bermoqda.

Manchester YunaytedMarcus RashfordJoshua ZirkzeeManuel UgarteAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)