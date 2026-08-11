Xitoy olimlari o‘zini tiklaydigan yangi mato yaratdi

·62·Texno
Xitoy olimlari o‘zini tiklaydigan yangi mato yaratdi
Qisqacha

Xitoyning Shenchjen ilg'or texnologiyalar instituti olimlari Cordyceps militaris qo'ziqorini mitseliyidan o'zini o'zi tozalaydigan, eskirgan sirtini yangilaydigan va yirtilgan joylarini qayta tiklaydigan mato yaratdi. Yirtilgan qismga kartoshka qaynatilgan maxsus ozuqaviy suv va tirik qo'ziqorin bo'lagi qo'yilganda, materialdagi “mudroq” tolalar faollashib, shikastlangan joyni chok yoki yelimsiz tiklaydi.

Xitoyning Shenchjen ilg‘or texnologiyalar instituti olimlari kiyim-kechak sanoatida kelajak texnologiyasi sifatida baholanayotgan yangi mato turini yaratdi. Cordyceps militaris qo‘ziqorini mitseliysi asosida tayyorlangan mazkur material o‘zini o‘zi tozalash, eskirgan sirtini yangilash va eng muhimi, yirtilgan joylarini qayta tiklash xususiyatiga ega.

Matoning yana bir g‘ayrioddiy jihati — u kiyim shakliga keltirilganidan keyin ham tiriklik xususiyatini saqlab qoladi.

Mato yirtilsa, qanday tiklanadi?

Yirtilgan yoki teshilgan joyga kartoshka qaynatilgan maxsus ozuqaviy suv surtilib, ustiga ozgina tirik qo‘ziqorin bo‘lagi qo‘yiladi. Shunda mato tarkibidagi “mudroq” tolalar faollashib, yana o‘sishni boshlaydi va shikastlangan joyni yelim yoki choklarsiz tabiiy ravishda tiklaydi.

Bundan tashqari, material suv o‘tkazmaydi. Shu sababli uning yuzasiga tushgan kirlar suv bilan osongina sirg‘alib tushadi va kiyim o‘zini ma’lum darajada tozalaydi.

Professor Ke Li boshchiligidagi tadqiqotchilar qo‘ziqorin tolalaridan matoning asosi sifatida foydalanmoqda. Unga boshqa xamirturush yoki zamburug‘larni qo‘shish orqali tabiiy rang berish yoki uni ultrabinafsha nurlardan himoya qilish mumkin.

Yangi matoning imkoniyatlari

Mato 45 daraja issiqda quritilganda “mudroq” holatga o‘tadi va ozuqaviy eritma berilmaguncha o‘smaydi. Shuningdek, undan tayyorlangan atigi to‘rtta ingichka tasma 1 kilogramm yukni ko‘tarishga bardosh beradi.

Glitserin bilan ishlov berilganda esa material oddiy kiyim kabi yumshoq va egiluvchan bo‘ladi. Uni kesish, tikish va buklash ham mumkin.

Yana bir muhim jihati — ekologik tozaligi. Material yerga ko‘milganda taxminan 41 kun ichida tuproqqa aralashib, parchalanib ketadi. Bu esa plastik va sintetik chiqindilarni kamaytirishga yordam berishi mumkin.

Hali sinovlar davom etmoqda

Shunga qaramay, ixtironing hali yechimini kutayotgan jihatlari bor. Olimlar matoni kir yuvish mashinasida sinab ko‘rmagan, uning havo o‘tkazishi va uzoq muddatga chidamliligi ham to‘liq o‘rganilmagan.

Qolaversa, hozircha yirtilgan joyni tiklash uchun maxsus eritmani insonning o‘zi qo‘lda surtishi kerak.

Olimlar Peyelshere kiyim brendi bilan hamkorlikda ushbu materialdan ilmiy-fantastik filmlardagi kiyimlarga o‘xshash ko‘ylak ham tayyorlab ko‘rgan.

Ekspertlarning fikricha, yangi matoni ommaviy ishlab chiqarishga hali vaqt bor. Ammo ushbu texnologiya kelajakda biologik xususiyatlarini turli vazifalarga moslashtirish mumkin bo‘lgan “jonli kiyimlar” davriga yo‘l ochishi ehtimoldan xoli emas.

Shenzhen Institute of Advanced TechnologyXitoyKe LiCordyceps militaris
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiSunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiBugun, 20:30FlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiFlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiBugun, 20:28Kyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiKyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiBugun, 20:28Nissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaNissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaBugun, 19:58Progress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiProgress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiBugun, 19:28Bumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBugun, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi