Delta samolyotida nomaʼlum shaxs soxta Wi-Fi tarmogʻini oʻrnatdi
Las-Vegasdan Atlanta shahriga uchayotgan Delta samolyotida yo'lovchilardan biri havo kemasining haqiqiy tarmog'iga taqlid qiluvchi soxta Wi-Fi nuqtasini yaratdi. Hodisa ekipajni xavotirga solib, uchuvchilarni dispetcherlarga ikkita maxsus xabar yuborishga majbur qildi va rasmiy tekshiruv boshlandi.
Las-Vegasdan Atlanta shahriga parvoz qilayotgan Delta aviakompaniyasiga qarashli samolyotda yoʻlovchilardan biri havo kemasining asl simsiz tarmogʻiga taqlid qiluvchi soxta Wi-Fi nuqtasini yaratdi. Ushbu hodisa ekipajni xavotirga solib, uchuvchilarni vaziyat yuzasidan dispetcherlarga xabar berishga majbur qildi va hozirda mazkur holat yuzasidan rasmiy tekshiruv boshlandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashrining aviakompaniya vakili Morgan Durrantga tayanib xabar berishicha, parvoz xavfsizligi hech qachon xavf ostida boʻlmagan va samolyotning boshqaruv tizimlariga salbiy taʼsir koʻrsatilmagan. Shuningdek, havo kemasining haqiqiy tarmoq tizimi buzilmagani ham maʼlum qilindi.
Hodisa yuzasidan toʻliq maʼlumot toʻplash uchun aviakompaniya barcha faktlarni oʻrganib chiqmoqda. Delta vakilining soʻzlariga koʻra, mazkur holat sinchkovlik bilan tekshirilishini taʼminlash maqsadida federal huquq-tartibot idoralari va aviatsiya regulyatorlari bilan yaqindan hamkorlik qilinadi.
Tarmoqning oʻchirilishi va uchuvchilar xabariSoxta tarmoq aniqlangach, ekipaj xavfsizlik chorasi sifatida samolyotdagi haqiqiy Wi-Fi tarmogʻini taxminan 30 daqiqaga oʻchirib qoʻyishga qaror qildi. Vaziyatning jiddiyligini tushungan uchuvchilar parvoz vaqtida havo harakatini boshqarish xizmatiga ikkita maxsus xabar yuborishgan.
Uchuvchilarning havo dispetcherlari bilan muloqotida nomaʼlum yoʻlovchi samolyotning qonuniy simsiz tarmogʻiga oʻxshatib yasalgan aldov Wi-Fi tarmogʻini yaratgani taʼkidlangan. Biroq ekipajda bu ishni amalga oshirgan shaxsning niyatlari yoki harakatlari haqida ortiqcha maʼlumot boʻlmagan.
Kiberxavfsizlik anjumanlari va texnologik xavflarUchuvchilarning taxminiga koʻra, mazkur reysda oʻtgan hafta Las-Vegas shahrida boʻlib oʻtgan kiberxavfsizlik anjumanlaridan qaytayotgan yoʻlovchilar ham boʻlgan. Hozircha huquq-tartibot idoralari ushbu shaxs aynan qanday maqsadni koʻzlagani va qanday qurilmalardan foydalanganini aniqlashtirmoqda.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Wi-Fi Pineapple kabi tijorat maqsadida erkin sotiladigan qurilmalar yordamida soxta yoki zararli tarmoqni oʻrnatish juda oson. Bunday uskunalar odatda professional xavfsizlik testerlari tomonidan kompaniyalar xavfsizligini tekshirish yoki xakerlik sirlarini oʻrganishni istagan havaskorlar uchun moʻljallangan boʻladi.
Atlanta politsiyasi departamenti bu boradagi barcha savollarni federal idoralarga yoʻnaltirdi. Federal aviatsiya maʼmuriyati (FAA) vakili Stiv Kulm agentlikka bu hodisa yuzasidan hozircha rasmiy hisobot kelib tushmaganini maʼlum qildi, Federal qidiruv byurosi (FQB) esa TechCrunch soʻroviga darhol javob bermadi.
…