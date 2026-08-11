Delta samolyotida nomaʼlum shaxs soxta Wi-Fi tarmogʻini oʻrnatdi

·34·Texno
Delta samolyotida nomaʼlum shaxs soxta Wi-Fi tarmogʻini oʻrnatdi
Qisqacha

Las-Vegasdan Atlanta shahriga uchayotgan Delta samolyotida yo'lovchilardan biri havo kemasining haqiqiy tarmog'iga taqlid qiluvchi soxta Wi-Fi nuqtasini yaratdi. Hodisa ekipajni xavotirga solib, uchuvchilarni dispetcherlarga ikkita maxsus xabar yuborishga majbur qildi va rasmiy tekshiruv boshlandi.

Las-Vegasdan Atlanta shahriga parvoz qilayotgan Delta aviakompaniyasiga qarashli samolyotda yoʻlovchilardan biri havo kemasining asl simsiz tarmogʻiga taqlid qiluvchi soxta Wi-Fi nuqtasini yaratdi. Ushbu hodisa ekipajni xavotirga solib, uchuvchilarni vaziyat yuzasidan dispetcherlarga xabar berishga majbur qildi va hozirda mazkur holat yuzasidan rasmiy tekshiruv boshlandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashrining aviakompaniya vakili Morgan Durrantga tayanib xabar berishicha, parvoz xavfsizligi hech qachon xavf ostida boʻlmagan va samolyotning boshqaruv tizimlariga salbiy taʼsir koʻrsatilmagan. Shuningdek, havo kemasining haqiqiy tarmoq tizimi buzilmagani ham maʼlum qilindi.

Hodisa yuzasidan toʻliq maʼlumot toʻplash uchun aviakompaniya barcha faktlarni oʻrganib chiqmoqda. Delta vakilining soʻzlariga koʻra, mazkur holat sinchkovlik bilan tekshirilishini taʼminlash maqsadida federal huquq-tartibot idoralari va aviatsiya regulyatorlari bilan yaqindan hamkorlik qilinadi.

Tarmoqning oʻchirilishi va uchuvchilar xabari

Soxta tarmoq aniqlangach, ekipaj xavfsizlik chorasi sifatida samolyotdagi haqiqiy Wi-Fi tarmogʻini taxminan 30 daqiqaga oʻchirib qoʻyishga qaror qildi. Vaziyatning jiddiyligini tushungan uchuvchilar parvoz vaqtida havo harakatini boshqarish xizmatiga ikkita maxsus xabar yuborishgan.

Uchuvchilarning havo dispetcherlari bilan muloqotida nomaʼlum yoʻlovchi samolyotning qonuniy simsiz tarmogʻiga oʻxshatib yasalgan aldov Wi-Fi tarmogʻini yaratgani taʼkidlangan. Biroq ekipajda bu ishni amalga oshirgan shaxsning niyatlari yoki harakatlari haqida ortiqcha maʼlumot boʻlmagan.

Kiberxavfsizlik anjumanlari va texnologik xavflar

Uchuvchilarning taxminiga koʻra, mazkur reysda oʻtgan hafta Las-Vegas shahrida boʻlib oʻtgan kiberxavfsizlik anjumanlaridan qaytayotgan yoʻlovchilar ham boʻlgan. Hozircha huquq-tartibot idoralari ushbu shaxs aynan qanday maqsadni koʻzlagani va qanday qurilmalardan foydalanganini aniqlashtirmoqda.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Wi-Fi Pineapple kabi tijorat maqsadida erkin sotiladigan qurilmalar yordamida soxta yoki zararli tarmoqni oʻrnatish juda oson. Bunday uskunalar odatda professional xavfsizlik testerlari tomonidan kompaniyalar xavfsizligini tekshirish yoki xakerlik sirlarini oʻrganishni istagan havaskorlar uchun moʻljallangan boʻladi.

Atlanta politsiyasi departamenti bu boradagi barcha savollarni federal idoralarga yoʻnaltirdi. Federal aviatsiya maʼmuriyati (FAA) vakili Stiv Kulm agentlikka bu hodisa yuzasidan hozircha rasmiy hisobot kelib tushmaganini maʼlum qildi, Federal qidiruv byurosi (FQB) esa TechCrunch soʻroviga darhol javob bermadi.

DeltaWi-FiKiberxavfsizlikTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiFairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiBugun, 05:56Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiSteam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiBugun, 05:24OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiOpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiBugun, 04:59Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiMicrosoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiBugun, 04:28Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiMicrosoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiBugun, 03:57Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiGoogle Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiBugun, 03:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi