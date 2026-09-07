Huawei Pura X View taqdim etildi: keng ekran va 7000 mA•soat batareya

·2·Texno
Huawei Pura X View taqdim etildi: keng ekran va 7000 mA•soat batareya

Huawei kompaniyasi texnologiya bozorida oʻziga xos inqilob qilib, dunyodagi ilk keng ekranli displeyga ega smartfon — Huawei Pura X View modelini rasman taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma nafaqat noodatiy shakl-shamoyili, balki oʻta yupqa korpusiga sigʻdirilgan ulkan akkumulyatori hamda ilgʻor texnik xususiyatlari bilan eʼtiborni tortmoqda. Yangi flagman foydalanuvchilarga kontentni koʻrish va kundalik vazifalarni bajarishda butunlay boshqacha tajriba taqdim etishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi smartfon 6,39 dyuymli, maydoni 114,27 kvadrat santimetr boʻlgan noyob keng ekranli panel bilan jihozlangan. Qizigʻi shundaki, ushbu ekran maydoni jihatidan hatto 6,9 dyuymli iPhone 17 Pro Max displeyidan ham kattaroqdir. Displey old panelning naqd 96,1 foizini egallaydi. Shunga qaramay, korpusning qalinligi atigi 6,68 millimetrni, ogʻirligi esa 201 grammni tashkil etadi.

Displey imkoniyatlari va unumdorlik

Huawei kompaniyasi rahbariyatining taʼkidlashicha, bunday keng formatli ekran koʻp qirrali boʻlib, foydalanishda katta qulayliklar yaratadi. Xususan, odatdagi anʼanaviy ekranli smartfonlar bilan taqqoslaganda, videolarni tomosha qilishda foydali maydon 16 foizga, vertikal rejimda veb-sahifalarni varaqlashda esa 21 foizga oshadi. Ishlab chiqaruvchi mazkur gadjetni elektron kitob, oʻyin qurilmasi, filmlar tomoshasi uchun vosita va samarali ishchi asbob sifatida pozitsiyalashtirmoqda.

Smartfon unumdorligi uchun Kirin 9030S protsessori hamda HarmonyOS 7 operatsion tizimi masʼul hisoblanadi. Huawei maʼlumotiga koʻra, yangi avlod protsessori oʻtmishdoshiga nisbatan umumiy unumdorlikning 28 foizga oshganini taʼminlaydi. Shuningdek, maxsus HyperSpace Memory texnologiyasi 12 gigabaytli tezkor xotiraga 16 gigabayt darajasida ishlash imkonini beradi. Qurilma ikkita jismoniy SIM-karta va ikkita eSIM standartini, shuningdek, matn hamda tasvirlarni yuborish imkoniyatiga ega BeiDou yoʻldosh aloqasini qoʻllab-quvvatlaydi.

Kamera salohiyati va narxi

Suratga olish imkoniyatlari borasida ham Huawei Pura X View oʻz sinfida yetakchilardan biri boʻlishga daʼvogarlik qilmoqda. Asosiy kamera optik stabilizatsiya tizimi (OIS) bilan jihozlangan 200 megapikselli sensorga ega. Unga OIS qoʻllab-quvvatlaydigan 50 megapikselli telefoto obyektiv va 8 megapikselli oʻta keng burchakli modul hamrohlik qiladi. Ushbu kombinatsiya istalgan yorugʻlik sharoitida yuqori sifatli suratlar va videolarni olishni kafolatlaydi.

Shuningdek, ixbt.com xabariga koʻra, muhandislar bunday yupqa korpus ichiga 7000 mA•soat sigʻimli batareyani joylashtirishga muvaffaq boʻlgan. Bu esa foydalanuvchilarga quvvat haqida qaygʻurmasdan uzoq vaqt davomida faol ishlash imkonini beradi. 12 gigabayt tezkor va 256 gigabayt doimiy xotiraga ega bazaviy versiyaning narxi 900 AQSh dollarini tashkil etadi. Smartfonning rasmiy savdolari joriy yilning 9-sentabridan boshlanishi rejalashtirilgan.

HuaweiPura X ViewSmartfonTexnologiyaKirin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor Watch 6 Pro aqlli soatlari sogʻliqni saqlashning yangi funksiyalariga ega boʻldiHonor Watch 6 Pro aqlli soatlari sogʻliqni saqlashning yangi funksiyalariga ega boʻldiBugun, 14:57Xiaomi kompaniyasi yangi Smart Switch 2 aqlli ornatgichini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Smart Switch 2 aqlli ornatgichini taqdim etdiBugun, 14:27Huawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdiHuawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdiBugun, 13:56Xiaomi 18 Pro taqdimoti yaqinlashmoqda: yangi Snapdragon va Lofic kamerasiXiaomi 18 Pro taqdimoti yaqinlashmoqda: yangi Snapdragon va Lofic kamerasiBugun, 13:21Isar Aerospace kosmik kompaniyasi sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqardiIsar Aerospace kosmik kompaniyasi sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqardiBugun, 12:55Betelgeyle yulduzida 7 yildan buyon yoʻqolmayotgan issiq dogʻ topildiBetelgeyle yulduzida 7 yildan buyon yoʻqolmayotgan issiq dogʻ topildiBugun, 12:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi