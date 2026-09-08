9 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

·1·Iqtisodiyot
9 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 9 sentyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 23,88 so‘mga qimmatlab, 11 813,21 so‘mni tashkil etdi.

• Yevro 17,12 so‘mga qimmatlab, 13 719,86 so‘m bo‘ldi.
• Funt sterling 46,49 so‘mga qimmatlab, 16 000,99 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,23 so‘mga qimmatlab, 136,71 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 3,66 so‘mga qimmatlab, 1 760,38 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,38 so‘mga qimmatlab, 76,57 so‘m bo‘ldi.
• Shveysariya franki 15,46 so‘mga arzonlab, 14 555,46 so‘mni tashkil etdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda benzin nega qimmatlashmoqda: bozorda nima bo‘lyapti?O‘zbekistonda benzin nega qimmatlashmoqda: bozorda nima bo‘lyapti?Bugun, 11:009 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda9 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaBugun, 10:598 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi8 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 18:48O‘zbekistonda yoqilg‘i narxlari yana oshdiO‘zbekistonda yoqilg‘i narxlari yana oshdiKecha, 12:438 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda8 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaKecha, 11:04Auksion savdolarida sotilgan mol-mulklardan tushgan pul mablag‘lari davlat budjetiga yo‘naltiriladiAuksion savdolarida sotilgan mol-mulklardan tushgan pul mablag‘lari davlat budjetiga yo‘naltiriladi05.09, 18:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
7 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
7 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda