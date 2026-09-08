9 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 17,12 so‘mga qimmatlab, 13 719,86 so‘m bo‘ldi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 9 sentyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 23,88 so‘mga qimmatlab, 11 813,21 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 17,12 so‘mga qimmatlab, 13 719,86 so‘m bo‘ldi.
• Funt sterling 46,49 so‘mga qimmatlab, 16 000,99 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,23 so‘mga qimmatlab, 136,71 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 3,66 so‘mga qimmatlab, 1 760,38 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,38 so‘mga qimmatlab, 76,57 so‘m bo‘ldi.
• Shveysariya franki 15,46 so‘mga arzonlab, 14 555,46 so‘mni tashkil etdi.
…