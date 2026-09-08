HMD kompaniyasining yangi HMD Key 2 smartfoni rasmiy eʼlondan oldin oshkor boʻldi

·22·Texno
HMD kompaniyasining yangi HMD Key 2 smartfoni rasmiy eʼlondan oldin oshkor boʻldi

HMD brendi oʻzining yangi budjet toifasidagi qurilmasi — HMD Key 2 smartfonini taqdim etishga hoygarik koʻrmoqda. Hali rasmiy namoyish etilmagan ushbu gadjet haqidagi barcha asosiy texnik tavsiflar va maʼlumotlar internet tarmogʻiga sizdirildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, boʻlajak yangi qurilma aslida avvalroq ishlab chiqilgan HMD Arc 2 modelining qayta brending qilingan versiyasi boʻladi va kundalik oddiy vazifalar uchun moʻljallangan arzon yechim sifatida bozorga chiqariladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Texnik imkoniyatlar va ekran xususiyatlari

Tarqalgan maʼlumotlarga koʻra, smartfon 6,52 dyuymli IPS LCD displey bilan jihozlanadi. Ekran HD+ sifat ruxsatini hamda standart 60 Hz yanglanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Xaridorlar tanlovi uchun korpus dizayni ikkita asosiy — qora va yashil ranglarda taqdim etilishi kutilmoqda. Tashqi koʻrinishi sodda va amaliy uslubda bajarilgan ushbu qurilma ilk bor eʼlon qilinayotgan boʻlsa-da, uning bazaviy imkoniyatlari arzon segment foydalanuvchilariga qaratilgan.

Qurilmaning apparat taʼminoti unumdorligi unchalik yuqori boʻlmagan Unisoc SC9863A protsessoriga tayanadi. Ishlash tezligini taʼminlash maqsadida smartfon 3 yoki 4 gigabaytli tezkor xotira (RAM) hamda 32 yoxud 64 gigabaytli doimiy ichki xotira modullari bilan taʼminlanadi. Shuningdek, tizim imkoniyatlarini kengaytirish uchun yana 4 gigabaytgacha boʻlgan virtual tezkor xotirani qoʻshish imkoniyati ham mavjudligi eʼlon qilingan.

Kamera, akkumulyator va dasturiy taʼminot

Fotov imkoniyatlari nuqtai nazaridan, HMD Key 2 asosiy paneli 13 megapikselli asosiy sensor hamda 0,3 megapikselli yordamchi qoʻshimcha modul bilan jihozlanadi. Old panelda esa selfi va videoqoʻngʻiroqlar uchun 5 megapikselli kamera joylashgan boʻlib, ular kundalik oddiy ehtiyojlarni qondirishga yetarli hisoblanadi.

Smartfonning eng kuchli jihatlaridan biri bu uning quvvat zaxirasi boʻlib, qurilma 5000 mA•ch sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlanadi. Biroq tannarxni past saqlab qolish maqsadida tezkor quvvat olish texnologiyasi bu yerda nazarda tutilmagan — quvvatlashning maksimal quvvati atigi 10 vattni tashkil qiladi. Dasturiy qismda esa resurslari cheklangan qurilmalar uchun maxsus moʻljallangan yengillashtirilgan Android 14 Go operatsion tizimi oʻrnatiladi.

Mazkur sizdirilgan maʼlumotlarning aniqligi insayдерlar, xususan, ilgari HMD Icon Flip 1 kabi eng soʻnggi smartfon va tugmali telefonlar haqida ham ishonchli xabarlarni bergan smashx_60 taxallusi ostidagi manba orqali tasdiqlangan. Hozircha ishlab chiqaruvchi kompaniya yangi modelning rasmiy taqdimot sanasi va narx siyosati haqida aniq maʼlumotlarni oshkor qilgani yoʻq.

HMDSmartfonTexnologiyalarAndroidGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lexar eski kompyuterlar uchun yangi NF100 SSD xotirasini taqdim etdiLexar eski kompyuterlar uchun yangi NF100 SSD xotirasini taqdim etdiBugun, 16:54Huawei Mate 80 smartfonlari savdosi 9 milliondan oshdiHuawei Mate 80 smartfonlari savdosi 9 milliondan oshdiBugun, 16:28Austrian Airlines samolyotlarida Starlink interneti ishga tushirildiAustrian Airlines samolyotlarida Starlink interneti ishga tushirildiBugun, 15:57Xiaomi oʻta jim va tejamkor gaz suv isitgichini taqdim etdiXiaomi oʻta jim va tejamkor gaz suv isitgichini taqdim etdiBugun, 15:28HMD Global B2B sektori uchun yangi HMD Salo 5G smartfonini taqdim etdiHMD Global B2B sektori uchun yangi HMD Salo 5G smartfonini taqdim etdiBugun, 14:57Samsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi oʻziga xoslik sababini tushuntirdiSamsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi oʻziga xoslik sababini tushuntirdiBugun, 14:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi