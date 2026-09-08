HMD kompaniyasining yangi HMD Key 2 smartfoni rasmiy eʼlondan oldin oshkor boʻldi
HMD brendi oʻzining yangi budjet toifasidagi qurilmasi — HMD Key 2 smartfonini taqdim etishga hoygarik koʻrmoqda. Hali rasmiy namoyish etilmagan ushbu gadjet haqidagi barcha asosiy texnik tavsiflar va maʼlumotlar internet tarmogʻiga sizdirildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, boʻlajak yangi qurilma aslida avvalroq ishlab chiqilgan HMD Arc 2 modelining qayta brending qilingan versiyasi boʻladi va kundalik oddiy vazifalar uchun moʻljallangan arzon yechim sifatida bozorga chiqariladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Texnik imkoniyatlar va ekran xususiyatlariTarqalgan maʼlumotlarga koʻra, smartfon 6,52 dyuymli IPS LCD displey bilan jihozlanadi. Ekran HD+ sifat ruxsatini hamda standart 60 Hz yanglanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Xaridorlar tanlovi uchun korpus dizayni ikkita asosiy — qora va yashil ranglarda taqdim etilishi kutilmoqda. Tashqi koʻrinishi sodda va amaliy uslubda bajarilgan ushbu qurilma ilk bor eʼlon qilinayotgan boʻlsa-da, uning bazaviy imkoniyatlari arzon segment foydalanuvchilariga qaratilgan.
Qurilmaning apparat taʼminoti unumdorligi unchalik yuqori boʻlmagan Unisoc SC9863A protsessoriga tayanadi. Ishlash tezligini taʼminlash maqsadida smartfon 3 yoki 4 gigabaytli tezkor xotira (RAM) hamda 32 yoxud 64 gigabaytli doimiy ichki xotira modullari bilan taʼminlanadi. Shuningdek, tizim imkoniyatlarini kengaytirish uchun yana 4 gigabaytgacha boʻlgan virtual tezkor xotirani qoʻshish imkoniyati ham mavjudligi eʼlon qilingan.
Kamera, akkumulyator va dasturiy taʼminotFotov imkoniyatlari nuqtai nazaridan, HMD Key 2 asosiy paneli 13 megapikselli asosiy sensor hamda 0,3 megapikselli yordamchi qoʻshimcha modul bilan jihozlanadi. Old panelda esa selfi va videoqoʻngʻiroqlar uchun 5 megapikselli kamera joylashgan boʻlib, ular kundalik oddiy ehtiyojlarni qondirishga yetarli hisoblanadi.
Smartfonning eng kuchli jihatlaridan biri bu uning quvvat zaxirasi boʻlib, qurilma 5000 mA•ch sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlanadi. Biroq tannarxni past saqlab qolish maqsadida tezkor quvvat olish texnologiyasi bu yerda nazarda tutilmagan — quvvatlashning maksimal quvvati atigi 10 vattni tashkil qiladi. Dasturiy qismda esa resurslari cheklangan qurilmalar uchun maxsus moʻljallangan yengillashtirilgan Android 14 Go operatsion tizimi oʻrnatiladi.
Mazkur sizdirilgan maʼlumotlarning aniqligi insayдерlar, xususan, ilgari HMD Icon Flip 1 kabi eng soʻnggi smartfon va tugmali telefonlar haqida ham ishonchli xabarlarni bergan smashx_60 taxallusi ostidagi manba orqali tasdiqlangan. Hozircha ishlab chiqaruvchi kompaniya yangi modelning rasmiy taqdimot sanasi va narx siyosati haqida aniq maʼlumotlarni oshkor qilgani yoʻq.
…