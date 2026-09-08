Barcha talabalar diqqatiga: To‘lov shartnomasini onlayn olish tizimi ishga tushdi!

·2·Jamiyat
Barcha talabalar diqqatiga: To‘lov shartnomasini onlayn olish tizimi ishga tushdi!

O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalari talabalari, shu jumladan, yangi qabul qilingan 1-kurs yoshlari uchun to‘lov-shartnomalarini rasmiylashtirish jarayoni to‘liq raqamlashtirilgan holda davom etmoqda. Endilikda qog‘ozbozlik va oliygohlarga borib navbatda turish kabi ortiqcha ovoragarchiliklarga hojat qolmadi. Barcha bosqich talabalari maxsus elektron platforma orqali uydan chiqmasdan turib o‘z shartnomalarini olish imkoniyatiga ega. Xo‘sh, onlayn ariza qaysi tizim orqali yuboriladi, hujjat qanday ko‘rinishda tasdiqlanadi va to‘lovlarni qanday amalga oshirish kerak? Maqola oxirida esa asosiy intriga — smartfon orqali shartnomani bir zumda yuklab olish imkonini beruvchi mobil ilova va jarayonning barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.

Onlayn ariza topshirish tartibi va tizimning afzalliklari

Oliy ta’lim tizimida shartnoma olish jarayoni bir necha sodda qadamlar orqali amalga oshiriladi:

  • Maxsus elektron portal: Talabalar to‘lov shartnomasini olish uchun rasmiy kontrakt.edu.uz sayti orqali ro‘yxatdan o‘tib, tezkor onlayn ariza yuborishlari mumkin;

  • Qabul komissiyasi tasdig‘i: Yuborilgan barcha arizalar tegishli oliy ta’lim muassasasining qabul komissiyasi tomonidan ko‘rib chiqiladi va qisqa fursatda tasdiqlanadi;

  • Ishonchli QR-kod tizimi: Ariza ma’qullangach, tizim orqali rasmiy muhr talab qilmaydigan, yuridik kuchga ega QR-kodli to‘lov-shartnomasi shakllantiriladi;

  • To‘lovni o‘z vaqtida amalga oshirish: Talabalar tasdiqlangan elektron shartnomani qurilmasiga yuklab olib, belgilangan pul mablag‘larini o‘z vaqtida to‘lashlari zarur bo‘ladi.

«Ortiqcha ovoragarchilik va navbat kutishlarsiz kontrakt.edu.uz tizimidan ro‘yxatdan o‘tib, shartnoma uchun onlayn ariza yuborish imkoniyati yaratildi», — deyiladi rasmiy xabarda.

Asosiy yechim va smartfondan foydalanish imkoniyati

Ko‘pchilik talabalarni qiziqtirgan eng muhim masala — kompyuter bo‘lmagan sharoitda shartnomani qanday qilib tezkor rasmiylashtirish mumkinligidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, mazkur jarayonni yanada soddalashtirish maqsadida talabalar shartnoma uchun arizalarni nafaqat veb-sayt, balki maxsus ishlab chiqilgan «KONTRAKT EDU» mobil ilovasi orqali ham bir necha daqiqa ichida bevosita smartfonlaridan yuborishlari va tasdiqlangan hujjatni qo‘lga kiritishlari mumkin.

Sizningcha, oliygohlarda to‘lov-shartnomalarining onlayn shaklga o‘tkazilishi navbat kutish va qog‘ozbozlikni qanchalik kamaytirdi? Yangi o‘quv yilida ushbu qulaylik sizga yoki yaqinlaringizga asqatdimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim ko‘rsatmani kontraktda o‘qiyotgan barcha talaba do‘stlaringizga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qashqadaryoda yangi gaz-kondensat koni ochildiQashqadaryoda yangi gaz-kondensat koni ochildiBugun, 12:01MIB yordamida 2 yoshli qizaloq onasi bag‘riga qaytarildiMIB yordamida 2 yoshli qizaloq onasi bag‘riga qaytarildiBugun, 11:33Qidiruvdagi “Jentra” avtomashinasi topilib, jarima maydoniga joylashtirildiQidiruvdagi “Jentra” avtomashinasi topilib, jarima maydoniga joylashtirildiBugun, 11:31Toshkentda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq holat tekshirilmoqdaToshkentda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq holat tekshirilmoqdaBugun, 10:41"Taksichi"lar kasbini o‘zgartirmoqdami? Ularning soni deyarli 300 mingtaga kamaydi"Taksichi"lar kasbini o‘zgartirmoqdami? Ularning soni deyarli 300 mingtaga kamaydiBugun, 10:32Yoqilg‘i narxi oziq-ovqatni qimmatlashtirmoqda: Kuzda bizni nima kutyapti?Yoqilg‘i narxi oziq-ovqatni qimmatlashtirmoqda: Kuzda bizni nima kutyapti?Bugun, 10:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Bir savat uzum 5 million so‘mga sotildi
Bir savat uzum 5 million so‘mga sotildi