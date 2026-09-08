Barcha talabalar diqqatiga: To‘lov shartnomasini onlayn olish tizimi ishga tushdi!
O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalari talabalari, shu jumladan, yangi qabul qilingan 1-kurs yoshlari uchun to‘lov-shartnomalarini rasmiylashtirish jarayoni to‘liq raqamlashtirilgan holda davom etmoqda. Endilikda qog‘ozbozlik va oliygohlarga borib navbatda turish kabi ortiqcha ovoragarchiliklarga hojat qolmadi. Barcha bosqich talabalari maxsus elektron platforma orqali uydan chiqmasdan turib o‘z shartnomalarini olish imkoniyatiga ega. Xo‘sh, onlayn ariza qaysi tizim orqali yuboriladi, hujjat qanday ko‘rinishda tasdiqlanadi va to‘lovlarni qanday amalga oshirish kerak? Maqola oxirida esa asosiy intriga — smartfon orqali shartnomani bir zumda yuklab olish imkonini beruvchi mobil ilova va jarayonning barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.
Onlayn ariza topshirish tartibi va tizimning afzalliklari
Oliy ta’lim tizimida shartnoma olish jarayoni bir necha sodda qadamlar orqali amalga oshiriladi:
Maxsus elektron portal: Talabalar to‘lov shartnomasini olish uchun rasmiy kontrakt.edu.uz sayti orqali ro‘yxatdan o‘tib, tezkor onlayn ariza yuborishlari mumkin;
Qabul komissiyasi tasdig‘i: Yuborilgan barcha arizalar tegishli oliy ta’lim muassasasining qabul komissiyasi tomonidan ko‘rib chiqiladi va qisqa fursatda tasdiqlanadi;
Ishonchli QR-kod tizimi: Ariza ma’qullangach, tizim orqali rasmiy muhr talab qilmaydigan, yuridik kuchga ega QR-kodli to‘lov-shartnomasi shakllantiriladi;
To‘lovni o‘z vaqtida amalga oshirish: Talabalar tasdiqlangan elektron shartnomani qurilmasiga yuklab olib, belgilangan pul mablag‘larini o‘z vaqtida to‘lashlari zarur bo‘ladi.
«Ortiqcha ovoragarchilik va navbat kutishlarsiz kontrakt.edu.uz tizimidan ro‘yxatdan o‘tib, shartnoma uchun onlayn ariza yuborish imkoniyati yaratildi», — deyiladi rasmiy xabarda.
Asosiy yechim va smartfondan foydalanish imkoniyati
Ko‘pchilik talabalarni qiziqtirgan eng muhim masala — kompyuter bo‘lmagan sharoitda shartnomani qanday qilib tezkor rasmiylashtirish mumkinligidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, mazkur jarayonni yanada soddalashtirish maqsadida talabalar shartnoma uchun arizalarni nafaqat veb-sayt, balki maxsus ishlab chiqilgan «KONTRAKT EDU» mobil ilovasi orqali ham bir necha daqiqa ichida bevosita smartfonlaridan yuborishlari va tasdiqlangan hujjatni qo‘lga kiritishlari mumkin.
Sizningcha, oliygohlarda to‘lov-shartnomalarining onlayn shaklga o‘tkazilishi navbat kutish va qog‘ozbozlikni qanchalik kamaytirdi? Yangi o‘quv yilida ushbu qulaylik sizga yoki yaqinlaringizga asqatdimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim ko‘rsatmani kontraktda o‘qiyotgan barcha talaba do‘stlaringizga ulashing!
…