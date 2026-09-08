Futbol tarixida misli ko‘rilmagan rekord: Yozgi transferlarda qancha mablag‘ sarflandi!
Jahon futboli bozorida moliyaviy portlash yuz berib, tarixiy ko‘rsatkichlar yangilandi. Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) rasmiy hisobotiga ko‘ra, yakunlangan yozgi transfer oynasi davrida klublar futbolchilarning xaridi uchun jami rekord darajada — 9,89 milliard dollar mablag‘ sarfladi. Shuningdek, yoz davomida amalga oshirilgan kelishuvlar soni ham jahon rekordini o‘rnatib, 12 500 taga yetdi. Xo‘sh, transferlar bozorida qaysi chempionat klublari eng ko‘p xarajat qildi va o‘yinchilar savdosidan qaysi davlat eng katta daromadni qo‘lga kiritdi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — eng ko‘p mablag‘ sarflagan hamda futbolchi sotuvidan rekord foyda ko‘rgan yetakchi davlatlar reytingining barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.
Jahon futbolidagi tarixiy faollik va Angliya klublarining gegemonligi
FIFA e’lon qilgan rasmiy raqamlar futbol bozoridagi moliyaviy aylanma yangi cho‘qqiga chiqqanini tasdiqlamoqda:
Tarixiy xarajatlar va bitimlar soni: Yozgi oyna davomida qayd etilgan 9,89 milliard dollarlik umumiy sarf-xarajat hamda 12 500 ta transferlik ko‘rsatkich jahon futboli tarixidagi eng yuqori faollik davrini qayd etdi;
Angliya klublarining mutlaq yetakchiligi: Transfer bozorining asosiy qismini Premer-liga jamoalari egalladi. Ular yangi futbolchilarni xarid qilish uchun yakka o‘zi jami 3,02 milliard dollar ajratib, raqiblaridan sezilarli darajada ilgarilab ketdi;
Global moliyaviy bosim: Yevropaning yetakchi chempionatlari o‘rtasida raqobat kuchayib, klublar o‘z tarkiblarini kuchaytirish uchun avval kuzatilmagan miqdordagi mablag‘larni yo‘naltirdi.
«2026 yilgi yozgi transfer oynasi ham umumiy xarajatlar, ham amalga oshirilgan kelishuvlar soni bo‘yicha jahon futboli tarixidagi eng faol davrlardan biriga aylandi», — deyiladi FIFA matbuot xizmati bayonotida.
Futbolchilar xaridiga eng ko‘p mablag‘ sarflagan top-5 davlat
Yangi futbolchilarni sotib olish bo‘yicha eng katta moliyaviy xarajatlarni amalga oshirgan mamlakatlar beshligi quyidagicha ko‘rinish oldi:
Angliya: 3,02 milliard dollar;
Italiya: 1,1 milliard dollar;
Ispaniya: 940 million dollar;
Germaniya: 904 million dollar;
Fransiya: 641 million dollar.
Asosiy yechim va futbolchilar sotuvidan eng katta daromad olgan mamlakatlar
Ko‘pchilik muxlislarni qiziqtirgan eng muhim savol — transfer oynasida faqat xarajat qilib qolmay, futbolchilar savdosidan qaysi davlat eng ko‘p sof foyda ko‘rganidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, futbolchilar sotuvidan eng katta daromad olish bo‘yicha Fransiya klublari tengsiz bo‘lib chiqdi va jami 1,7 milliard dollar ishlab oldi. Ushbu ko‘rsatkich bo‘yicha keyingi o‘rinlarni 1,43 milliard dollar bilan Angliya, 1,02 milliard dollar bilan Germaniya, 773 million dollar bilan Ispaniya hamda 642 million dollar bilan Portugaliya klublari band etdi.
Sizningcha, zamonaviy futbolda transfer narxlarining 10 milliard dollarga yaqinlashib borayotgani sportning rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadimi yoki moliyaviy adolatsizlikni kuchaytiradimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu qiziqarli futbol tahlilini do‘stlaringizga ulashing!
…