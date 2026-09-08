Futbol tarixida misli ko‘rilmagan rekord: Yozgi transferlarda qancha mablag‘ sarflandi!

·62·Sport
Futbol tarixida misli ko‘rilmagan rekord: Yozgi transferlarda qancha mablag‘ sarflandi!

Jahon futboli bozorida moliyaviy portlash yuz berib, tarixiy ko‘rsatkichlar yangilandi. Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) rasmiy hisobotiga ko‘ra, yakunlangan yozgi transfer oynasi davrida klublar futbolchilarning xaridi uchun jami rekord darajada — 9,89 milliard dollar mablag‘ sarfladi. Shuningdek, yoz davomida amalga oshirilgan kelishuvlar soni ham jahon rekordini o‘rnatib, 12 500 taga yetdi. Xo‘sh, transferlar bozorida qaysi chempionat klublari eng ko‘p xarajat qildi va o‘yinchilar savdosidan qaysi davlat eng katta daromadni qo‘lga kiritdi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — eng ko‘p mablag‘ sarflagan hamda futbolchi sotuvidan rekord foyda ko‘rgan yetakchi davlatlar reytingining barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.

Jahon futbolidagi tarixiy faollik va Angliya klublarining gegemonligi

FIFA e’lon qilgan rasmiy raqamlar futbol bozoridagi moliyaviy aylanma yangi cho‘qqiga chiqqanini tasdiqlamoqda:

  • Tarixiy xarajatlar va bitimlar soni: Yozgi oyna davomida qayd etilgan 9,89 milliard dollarlik umumiy sarf-xarajat hamda 12 500 ta transferlik ko‘rsatkich jahon futboli tarixidagi eng yuqori faollik davrini qayd etdi;

  • Angliya klublarining mutlaq yetakchiligi: Transfer bozorining asosiy qismini Premer-liga jamoalari egalladi. Ular yangi futbolchilarni xarid qilish uchun yakka o‘zi jami 3,02 milliard dollar ajratib, raqiblaridan sezilarli darajada ilgarilab ketdi;

  • Global moliyaviy bosim: Yevropaning yetakchi chempionatlari o‘rtasida raqobat kuchayib, klublar o‘z tarkiblarini kuchaytirish uchun avval kuzatilmagan miqdordagi mablag‘larni yo‘naltirdi.

«2026 yilgi yozgi transfer oynasi ham umumiy xarajatlar, ham amalga oshirilgan kelishuvlar soni bo‘yicha jahon futboli tarixidagi eng faol davrlardan biriga aylandi», — deyiladi FIFA matbuot xizmati bayonotida.

Futbolchilar xaridiga eng ko‘p mablag‘ sarflagan top-5 davlat

Yangi futbolchilarni sotib olish bo‘yicha eng katta moliyaviy xarajatlarni amalga oshirgan mamlakatlar beshligi quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Angliya: 3,02 milliard dollar;

  • Italiya: 1,1 milliard dollar;

  • Ispaniya: 940 million dollar;

  • Germaniya: 904 million dollar;

  • Fransiya: 641 million dollar.

Asosiy yechim va futbolchilar sotuvidan eng katta daromad olgan mamlakatlar

Ko‘pchilik muxlislarni qiziqtirgan eng muhim savol — transfer oynasida faqat xarajat qilib qolmay, futbolchilar savdosidan qaysi davlat eng ko‘p sof foyda ko‘rganidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, futbolchilar sotuvidan eng katta daromad olish bo‘yicha Fransiya klublari tengsiz bo‘lib chiqdi va jami 1,7 milliard dollar ishlab oldi. Ushbu ko‘rsatkich bo‘yicha keyingi o‘rinlarni 1,43 milliard dollar bilan Angliya, 1,02 milliard dollar bilan Germaniya, 773 million dollar bilan Ispaniya hamda 642 million dollar bilan Portugaliya klublari band etdi.

Sizningcha, zamonaviy futbolda transfer narxlarining 10 milliard dollarga yaqinlashib borayotgani sportning rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadimi yoki moliyaviy adolatsizlikni kuchaytiradimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu qiziqarli futbol tahlilini do‘stlaringizga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamin Yamal Xavining Niderlandiya terma jamoasidagi ishiga munosabat bildirdiLamin Yamal Xavining Niderlandiya terma jamoasidagi ishiga munosabat bildirdiBugun, 19:19Mourino «Inter»ga qarshi o‘yin uchun tarkibni e’lon qildi: kutilmagan o‘zgarishlarMourino «Inter»ga qarshi o‘yin uchun tarkibni e’lon qildi: kutilmagan o‘zgarishlarBugun, 17:48Rasman: Ilyos Zeytullayev — «Kattaqo‘rg‘on» bosh murabbiyi!Rasman: Ilyos Zeytullayev — «Kattaqo‘rg‘on» bosh murabbiyi!Bugun, 17:03“Siti”ning "Portu"ga qarshi tarkibi e’lon qilindi: Husanov qaydnomada, kimlar safdan chiqdi?“Siti”ning "Portu"ga qarshi tarkibi e’lon qilindi: Husanov qaydnomada, kimlar safdan chiqdi?Bugun, 16:56Usmon Dembele "Oltin toʻp" haqida dadil fikr bildirdiUsmon Dembele "Oltin toʻp" haqida dadil fikr bildirdiBugun, 14:39Kilian Mbappe Fransiya terma jamoasining jahon chempionatidagi magʻlubiyatiga izoh berdiKilian Mbappe Fransiya terma jamoasining jahon chempionatidagi magʻlubiyatiga izoh berdiBugun, 14:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi