Mourino «Inter»ga qarshi o‘yin uchun tarkibni e’lon qildi: kutilmagan o‘zgarishlar
Yevropa Chempionlar ligasi yangi mavsumining dastlabki turidayoq futbol ixlosmandlarini haqiqiy klassik to‘qnashuv qarshi olmoqda. Madridning «Real» klubi bugun tunda guruh bosqichi 1-turi doirasida Italiyaning «Inter» jamoasiga qarshi maydonga chiqadi. Jamoa boshqaruviga qaytgan portugaliyalik mutaxassis Joze Mourino mazkur markaziy bellashuv uchun o‘zining kengaytirilgan rasmiy tarkibini ommaga taqdim etdi. Xo‘sh, tajribali murabbiy Milan grandiga qarshi qaysi futbolchilarga ishonch bildirdi va hujum chizig‘ida kimlar to‘p suradi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — «qirollik klubi»ning barcha chiziqlar bo‘yicha to‘liq qaydnomasi hamda uchrashuv boshlanish vaqtining barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.
Mourinoning qaytishi va Yevropa markazidagi prinsipial to‘qnashuv
Bugungi to‘qnashuv nafaqat ikki buyuk klub o‘rtasidagi bahs, balki murabbiylik taktikalari to‘qnashuvi hamdir:
Mourino va uning sobiq klubi: Joze Mourino o‘z vaqtida aynan «Inter» bilan trebl qayd etib, Chempionlar ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritgan edi. Bu gal esa u madridliklar ustozi sifatida o‘z tarixiga ega jamoaga qarshi saf tortadi;
Mavsumdagi ilk jiddiy sinov: «Qirollik klubi» uchun nufuzli yevrokubok musobaqasini o‘z uyida g‘alaba bilan boshlash guruhdagi yetakchilikni nazorat qilishda juda muhim sanaladi;
Muxlislar nigohida: Butun jahon futboli e’tibori tungi to‘qnashuvga qaratilgan bo‘lib, ikkala jamoa ham maydonga faqat g‘alaba maqsadida chiqadi.
«Bunday darajadagi uchrashuvlarda har bir xato qimmatga tushadi. Biz raqibni yaxshi bilamiz va maydonga faqat yuqori natija uchun tushamiz», — deyiladi klub murabbiylar shtabi bayonotida.
«Real Madrid»ning «Inter»ga qarshi kengaytirilgan qaydnomasi
Bosh murabbiy tomonidan muhim bahs uchun tanlab olingan futbolchilar ro‘yxati quyidagicha ko‘rinish oldi:
Darvozabonlar: Tibo Kurtua, Mestre, Xavi Navarro;
Himoya chizig‘i: Din Xyoysen, Trent Aleksander-Arnold, Ibraima Konate, Mark Kukurelya, Alvaro Karreras, Antonio Ryudiger, Denzel Dyumfris, Mario Rivas;
Yarim himoyachilar: Jud Bellingem, Federiko Valverde, Orelen Tchuameni, Tyago, Sestero;
Hujumchilar: Vinisius Junior, Endrik, Kilian Mbappe, Karlos Espi, Braim Dias, Yan Diomande.
Asosiy yechim va uchrashuv boshlanish vaqti
Ko‘pchilik futbol ishqibozlarini qiziqtirgan eng muhim jihat — ushbu shiddatli to‘qnashuvning aniq boshlanish muddatidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, Joze Mourino ixtiyorida Mbappe, Vinisius, Bellingem va yangilangan himoya chizig‘i kabi eng kuchli ijrochilar mavjud bo‘lib, muxlislar kutgan «Real Madrid» – «Inter» superbahsi bugun tungi soat 00:00 da start oladi.
Sizningcha, Joze Mourino boshchiligidagi yangilangan «Real Madrid» Milanning «Inter» jamoasini mag‘lub etib, turnirni ishonchli g‘alaba bilan boshlay oladimi? Bugungi uchrashuvda asosiy qahramon kim bo‘ladi deb o‘ylaysiz? O‘z taxmin va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda ushbu muhim futbol xabarini barcha muxlislarga ulashing!
…