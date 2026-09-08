Mourino «Inter»ga qarshi o‘yin uchun tarkibni e’lon qildi: kutilmagan o‘zgarishlar

·0·Sport
Mourino «Inter»ga qarshi o‘yin uchun tarkibni e’lon qildi: kutilmagan o‘zgarishlar

Yevropa Chempionlar ligasi yangi mavsumining dastlabki turidayoq futbol ixlosmandlarini haqiqiy klassik to‘qnashuv qarshi olmoqda. Madridning «Real» klubi bugun tunda guruh bosqichi 1-turi doirasida Italiyaning «Inter» jamoasiga qarshi maydonga chiqadi. Jamoa boshqaruviga qaytgan portugaliyalik mutaxassis Joze Mourino mazkur markaziy bellashuv uchun o‘zining kengaytirilgan rasmiy tarkibini ommaga taqdim etdi. Xo‘sh, tajribali murabbiy Milan grandiga qarshi qaysi futbolchilarga ishonch bildirdi va hujum chizig‘ida kimlar to‘p suradi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — «qirollik klubi»ning barcha chiziqlar bo‘yicha to‘liq qaydnomasi hamda uchrashuv boshlanish vaqtining barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.

Mourinoning qaytishi va Yevropa markazidagi prinsipial to‘qnashuv

Bugungi to‘qnashuv nafaqat ikki buyuk klub o‘rtasidagi bahs, balki murabbiylik taktikalari to‘qnashuvi hamdir:

  • Mourino va uning sobiq klubi: Joze Mourino o‘z vaqtida aynan «Inter» bilan trebl qayd etib, Chempionlar ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritgan edi. Bu gal esa u madridliklar ustozi sifatida o‘z tarixiga ega jamoaga qarshi saf tortadi;

  • Mavsumdagi ilk jiddiy sinov: «Qirollik klubi» uchun nufuzli yevrokubok musobaqasini o‘z uyida g‘alaba bilan boshlash guruhdagi yetakchilikni nazorat qilishda juda muhim sanaladi;

  • Muxlislar nigohida: Butun jahon futboli e’tibori tungi to‘qnashuvga qaratilgan bo‘lib, ikkala jamoa ham maydonga faqat g‘alaba maqsadida chiqadi.

«Bunday darajadagi uchrashuvlarda har bir xato qimmatga tushadi. Biz raqibni yaxshi bilamiz va maydonga faqat yuqori natija uchun tushamiz», — deyiladi klub murabbiylar shtabi bayonotida.

«Real Madrid»ning «Inter»ga qarshi kengaytirilgan qaydnomasi

Bosh murabbiy tomonidan muhim bahs uchun tanlab olingan futbolchilar ro‘yxati quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Darvozabonlar: Tibo Kurtua, Mestre, Xavi Navarro;

  • Himoya chizig‘i: Din Xyoysen, Trent Aleksander-Arnold, Ibraima Konate, Mark Kukurelya, Alvaro Karreras, Antonio Ryudiger, Denzel Dyumfris, Mario Rivas;

  • Yarim himoyachilar: Jud Bellingem, Federiko Valverde, Orelen Tchuameni, Tyago, Sestero;

  • Hujumchilar: Vinisius Junior, Endrik, Kilian Mbappe, Karlos Espi, Braim Dias, Yan Diomande.

Asosiy yechim va uchrashuv boshlanish vaqti

Ko‘pchilik futbol ishqibozlarini qiziqtirgan eng muhim jihat — ushbu shiddatli to‘qnashuvning aniq boshlanish muddatidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, Joze Mourino ixtiyorida Mbappe, Vinisius, Bellingem va yangilangan himoya chizig‘i kabi eng kuchli ijrochilar mavjud bo‘lib, muxlislar kutgan «Real Madrid» – «Inter» superbahsi bugun tungi soat 00:00 da start oladi.

Sizningcha, Joze Mourino boshchiligidagi yangilangan «Real Madrid» Milanning «Inter» jamoasini mag‘lub etib, turnirni ishonchli g‘alaba bilan boshlay oladimi? Bugungi uchrashuvda asosiy qahramon kim bo‘ladi deb o‘ylaysiz? O‘z taxmin va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda ushbu muhim futbol xabarini barcha muxlislarga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman: Ilyos Zeytullayev — «Kattaqo‘rg‘on» bosh murabbiyi!Rasman: Ilyos Zeytullayev — «Kattaqo‘rg‘on» bosh murabbiyi!Bugun, 17:03“Siti”ning "Portu"ga qarshi tarkibi e’lon qilindi: Husanov qaydnomada, kimlar safdan chiqdi?“Siti”ning "Portu"ga qarshi tarkibi e’lon qilindi: Husanov qaydnomada, kimlar safdan chiqdi?Bugun, 16:56Usmon Dembele "Oltin toʻp" haqida dadil fikr bildirdiUsmon Dembele "Oltin toʻp" haqida dadil fikr bildirdiBugun, 14:39Kilian Mbappe Fransiya terma jamoasining jahon chempionatidagi magʻlubiyatiga izoh berdiKilian Mbappe Fransiya terma jamoasining jahon chempionatidagi magʻlubiyatiga izoh berdiBugun, 14:18Qozog‘iston Osiyo o‘yinlari-2026 uchun boks bo‘yicha rasmiy tarkibini e’lon qildiQozog‘iston Osiyo o‘yinlari-2026 uchun boks bo‘yicha rasmiy tarkibini e’lon qildiBugun, 13:4619 yoshli Yamal farzand kutyaptimi?19 yoshli Yamal farzand kutyaptimi?Bugun, 13:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda