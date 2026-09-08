Samsung Galaxy A55 uchun Android 17 asosidagi One UI 9.0 ilk betasini chiqardi

·44·Texno
Samsung Galaxy A55 uchun Android 17 asosidagi One UI 9.0 ilk betasini chiqardi

Samsung kompaniyasi Galaxy A55 smartfonlari uchun Android 17 operatsion tizimiga asoslangan One UI 9.0 dasturiy taʼminotining ilk beta-versiyasini rasman eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu oʻrta narxlar segmentidagi ommabop qurilma uchun yangi grafik qobiqning ilk ommaviy sinovi hisoblanib, foydalanuvchilarga ilgʻor funksiyalarni sinab koʻrish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozircha dastlabki sinov bosqichi faqat Janubiy Koreya hududidagi foydalanuvchilar uchun ochilgan. Biroq, kompaniya rejasiga koʻra, yaqin kunlarda sinov dasturi geografiyasi sezilarli darajada kengaytirilib, boshqa davlatlarni ham qamrab olishi kutilmoqda.

Oʻtgan oydayoq Samsung tomonidan Galaxy A55 uchun One UI 9.0 beta-testlari tayyorlanayotgani haqida dastlabki belgilar paydo boʻlgandi. Joriy rasmiy ishga tushirish jarayoni esa ushbu xabarlarni toʻliq tasdiqladi va yangi proshivkaning amalda tatbiq etilishini boshlab berdi.

Yangi proshivka hajmi va xususiyatlari

Taqdim etilgan sinov yigʻmasi 2,13 gigabayt hajmni tashkil etib, unga A556SKSUAZZI1 raqamli proshivka indeksi berilgan. Yangilanish nafaqat tashqi interfeysda sezilarli oʻzgarishlarni, balki tizim ish faoliyatini yaxshilovchi yangi funksiyalarni ham oʻz ichiga oladi.

Mutaxassislarning fikricha, yaqin fursatlarda ushbu beta-versiya Yevropa mamlakatlari, Hindiston, Buyuk Britaniya va AQShdagi Galaxy A55 egalari uchun ham ochiqlanadi. Bu esa xalqaro foydalanuvchilarga yangi operatsion tizim imkoniyatlarini rasmiy relizgacha baholash imkonini taqdim etadi.

Sinovlarda qatnashish tartibi

Agar foydalanuvchilar tegishli hududda sinov dasturida ishtirok etishni istasa, ular Samsung Members ilovasi orqali maxsus roʻyxatdan oʻtishlari talab etiladi. Jarayon quyidagi bosqichlardan iborat:

  • Samsung Members ilovasiga kirib, Galaxy A55 uchun One UI 9.0 dasturi bannerini topish;
  • Qurilmani sinov dasturida roʻyxatdan oʻtkazish;
  • Smartfon sozlamalariga oʻtib, «Yangilash PO» boʻlimi orqali yangi versiyani tekshirish va yuklab olish.
Mazkur yangilanish Galaxy A55 smartfoni foydalanuvchilari uchun Samsung kompaniyasining Android 17 bazasidagi yangi avlod interfeysi bilan ilk rasmiy tanishuvi boʻlib xizmat qiladi.

SamsungOne UIGalaxy A55Android 17Texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mistral AI 3 milliard yevro investitsiya jalb qildiMistral AI 3 milliard yevro investitsiya jalb qildiBugun, 19:21Tecno Camon Slim 5G taqdim etildi: 6,39 mm qalinlik va 6000 mA·ch batareyaTecno Camon Slim 5G taqdim etildi: 6,39 mm qalinlik va 6000 mA·ch batareyaBugun, 18:56Sony kompaniyasi Xperia smartfonlari uchun Android 17 yangilanishini chiqardiSony kompaniyasi Xperia smartfonlari uchun Android 17 yangilanishini chiqardiBugun, 18:23HMD kompaniyasining yangi HMD Key 2 smartfoni rasmiy eʼlondan oldin oshkor boʻldiHMD kompaniyasining yangi HMD Key 2 smartfoni rasmiy eʼlondan oldin oshkor boʻldiBugun, 17:24Lexar eski kompyuterlar uchun yangi NF100 SSD xotirasini taqdim etdiLexar eski kompyuterlar uchun yangi NF100 SSD xotirasini taqdim etdiBugun, 16:54Huawei Mate 80 smartfonlari savdosi 9 milliondan oshdiHuawei Mate 80 smartfonlari savdosi 9 milliondan oshdiBugun, 16:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi