Samsung Galaxy A55 uchun Android 17 asosidagi One UI 9.0 ilk betasini chiqardi
Samsung kompaniyasi Galaxy A55 smartfonlari uchun Android 17 operatsion tizimiga asoslangan One UI 9.0 dasturiy taʼminotining ilk beta-versiyasini rasman eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu oʻrta narxlar segmentidagi ommabop qurilma uchun yangi grafik qobiqning ilk ommaviy sinovi hisoblanib, foydalanuvchilarga ilgʻor funksiyalarni sinab koʻrish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozircha dastlabki sinov bosqichi faqat Janubiy Koreya hududidagi foydalanuvchilar uchun ochilgan. Biroq, kompaniya rejasiga koʻra, yaqin kunlarda sinov dasturi geografiyasi sezilarli darajada kengaytirilib, boshqa davlatlarni ham qamrab olishi kutilmoqda.
Oʻtgan oydayoq Samsung tomonidan Galaxy A55 uchun One UI 9.0 beta-testlari tayyorlanayotgani haqida dastlabki belgilar paydo boʻlgandi. Joriy rasmiy ishga tushirish jarayoni esa ushbu xabarlarni toʻliq tasdiqladi va yangi proshivkaning amalda tatbiq etilishini boshlab berdi.
Yangi proshivka hajmi va xususiyatlariTaqdim etilgan sinov yigʻmasi 2,13 gigabayt hajmni tashkil etib, unga A556SKSUAZZI1 raqamli proshivka indeksi berilgan. Yangilanish nafaqat tashqi interfeysda sezilarli oʻzgarishlarni, balki tizim ish faoliyatini yaxshilovchi yangi funksiyalarni ham oʻz ichiga oladi.
Mutaxassislarning fikricha, yaqin fursatlarda ushbu beta-versiya Yevropa mamlakatlari, Hindiston, Buyuk Britaniya va AQShdagi Galaxy A55 egalari uchun ham ochiqlanadi. Bu esa xalqaro foydalanuvchilarga yangi operatsion tizim imkoniyatlarini rasmiy relizgacha baholash imkonini taqdim etadi.
Sinovlarda qatnashish tartibiAgar foydalanuvchilar tegishli hududda sinov dasturida ishtirok etishni istasa, ular Samsung Members ilovasi orqali maxsus roʻyxatdan oʻtishlari talab etiladi. Jarayon quyidagi bosqichlardan iborat:
- Samsung Members ilovasiga kirib, Galaxy A55 uchun One UI 9.0 dasturi bannerini topish;
- Qurilmani sinov dasturida roʻyxatdan oʻtkazish;
- Smartfon sozlamalariga oʻtib, «Yangilash PO» boʻlimi orqali yangi versiyani tekshirish va yuklab olish.
…