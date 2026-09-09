Apple kompaniyasi oʻzining ilk buklanuvchi smartfoni – iPhone Duoʼni taqdim etdi
Kupertinoda boʻlib oʻtgan maxsus taqdimotda Apple oʻz tarixidagi ilk buklanuvchi qurilmasi boʻlgan iPhone Duo smartfonini namoyish etdi. Bu qurilma kompaniyaning yangi bosh direktori Jon Ternus rahbarligida bozorga chiqarilgan ilk yirik mahsulot hisoblanadi va butun dunyo boʻylab texnologiya ixlosmandlarining katta qiziqishiga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, yangi gadjetni yaratishda iPad qurilmalarining koʻp funksiyaliligidan ilhomlanilgan. Taqdimot davomida foydalanuvchilar qurilmadan vertikal rejimda, toʻliq ochilgan holda qanday foydalanishlari mumkinligi amalda koʻrsatib berildi.
Kengaytirilgan ekran formati va raqobat muhitiBozordagi dastlabki buklanuvchi qurilmalar odatda tor va uzun vertikal plastinkalarni eslatar edi. Apple esa boshqacha yoʻldan borib, videolarni tomosha qilishda eng qulay proporsiyani taʼminlaydigan kengroq ekran formatini tanladi. Ushbu yechim qurilma toʻliq ochilgan holatda tasvirlar sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi.
Shuni taʼkidlash kerakki, Samsung va Xiaomi kabi asosiy raqobatchilar bu kabi keng formatli buklanuvchi telefonlarni Appleʼdan oldinroq bozorga chiqargan edilar. Biroq ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Apple kompaniyasining bu qadami mazkur turdagi texnologiyalarga boʻlgan umumiy talabni yanada kuchaytirishi kutilmoqda.
Bozor istiqbollari va prognozlarCounterpoint tahliliy firmasining maʼlumotlariga tayanib xabar berilishicha, hozirgi kunda buklanuvchi qurilmalar butun smartfon bozorining atigi 2 foizdan kam qismini tashkil qiladi. Shunga qaramay, iPhone Duo bozorda chinakam burilish yasashi mumkin.
Tahlilchilarning prognozlariga koʻra, yangi iPhone Duo jilmaygan muvaffaqiyatga erishib, yil oxirigacha buklanuvchi smartfonlar bozorining 25 foizgacha boʻlgan qismini egallashi kutilmoqda. Bu esa Apple kompaniyasining yangi segmentdagi mavqeyini darhol mustahkamlashiga zamin yaratadi.
…