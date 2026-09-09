Apple kompaniyasi oʻzining ilk buklanuvchi smartfoni – iPhone Duoʼni taqdim etdi

·38·Texno
Apple kompaniyasi oʻzining ilk buklanuvchi smartfoni – iPhone Duoʼni taqdim etdi

Kupertinoda boʻlib oʻtgan maxsus taqdimotda Apple oʻz tarixidagi ilk buklanuvchi qurilmasi boʻlgan iPhone Duo smartfonini namoyish etdi. Bu qurilma kompaniyaning yangi bosh direktori Jon Ternus rahbarligida bozorga chiqarilgan ilk yirik mahsulot hisoblanadi va butun dunyo boʻylab texnologiya ixlosmandlarining katta qiziqishiga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, yangi gadjetni yaratishda iPad qurilmalarining koʻp funksiyaliligidan ilhomlanilgan. Taqdimot davomida foydalanuvchilar qurilmadan vertikal rejimda, toʻliq ochilgan holda qanday foydalanishlari mumkinligi amalda koʻrsatib berildi.

Kengaytirilgan ekran formati va raqobat muhiti

Bozordagi dastlabki buklanuvchi qurilmalar odatda tor va uzun vertikal plastinkalarni eslatar edi. Apple esa boshqacha yoʻldan borib, videolarni tomosha qilishda eng qulay proporsiyani taʼminlaydigan kengroq ekran formatini tanladi. Ushbu yechim qurilma toʻliq ochilgan holatda tasvirlar sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Shuni taʼkidlash kerakki, Samsung va Xiaomi kabi asosiy raqobatchilar bu kabi keng formatli buklanuvchi telefonlarni Appleʼdan oldinroq bozorga chiqargan edilar. Biroq ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Apple kompaniyasining bu qadami mazkur turdagi texnologiyalarga boʻlgan umumiy talabni yanada kuchaytirishi kutilmoqda.

Bozor istiqbollari va prognozlar

Counterpoint tahliliy firmasining maʼlumotlariga tayanib xabar berilishicha, hozirgi kunda buklanuvchi qurilmalar butun smartfon bozorining atigi 2 foizdan kam qismini tashkil qiladi. Shunga qaramay, iPhone Duo bozorda chinakam burilish yasashi mumkin.

Tahlilchilarning prognozlariga koʻra, yangi iPhone Duo jilmaygan muvaffaqiyatga erishib, yil oxirigacha buklanuvchi smartfonlar bozorining 25 foizgacha boʻlgan qismini egallashi kutilmoqda. Bu esa Apple kompaniyasining yangi segmentdagi mavqeyini darhol mustahkamlashiga zamin yaratadi.

AppleiPhone DuoBuklanuvchi smartfonJon TernusKupertino
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple sogʻlikni baholovchi yangi Health ilovasini taqdim etdiApple sogʻlikni baholovchi yangi Health ilovasini taqdim etdiKecha, 23:22Apple kompaniyasi sunʼiy intellektga ega Apple Watch Series 12 va Watch Ultra 4 modellarini taqdim etdiApple kompaniyasi sunʼiy intellektga ega Apple Watch Series 12 va Watch Ultra 4 modellarini taqdim etdiKecha, 23:22iPhone 18 Pro va Pro Max rasman taqdim etildi: Yangi flagmanlar nimasi bilan hayratlantirdi?iPhone 18 Pro va Pro Max rasman taqdim etildi: Yangi flagmanlar nimasi bilan hayratlantirdi?Kecha, 23:06Apple kompaniyasi iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarini taqdim etdiApple kompaniyasi iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarini taqdim etdiKecha, 22:56Jon Ternus sunʼiy intellekt davrida eng yaxshi qurilma iPhone ekanini aytdiJon Ternus sunʼiy intellekt davrida eng yaxshi qurilma iPhone ekanini aytdiKecha, 22:53Apple kompaniyasi yangi iPhone 18 Pro modellarini taqdim etdiApple kompaniyasi yangi iPhone 18 Pro modellarini taqdim etdiKecha, 22:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi