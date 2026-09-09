Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar: yer auksioni va mahalla tizimi o‘zgaradi

·59·O‘zbekiston
Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar: yer auksioni va mahalla tizimi o‘zgaradi

Tadbirkorlar uchun yer olish, ko‘p qavatli uylarda savdo va servis faoliyatini yo‘lga qo‘yish hamda mahalladagi masalalarni hal etish tartibida muhim o‘zgarishlar taklif etilmoqda. Eng e’tiborli tashabbuslardan biri — ijtimoiy ahamiyatga ega tayyor loyiha bilan chiqqan tadbirkorlarga davlat yer uchastkalarini bor-yo‘g‘i 1 million so‘m boshlang‘ich narx bilan auksionga chiqarish imkoniyati.

Buning evaziga bog‘cha, maktab yoki texnikum tashkil etishni taklif qilayotgan tadbirkor ehtiyojmand oilalar farzandlarini bepul o‘qitish majburiyatini oladi.

Bir qarashda bu tadbirkor uchun yer, davlat uchun esa ijtimoiy loyiha. Ammo yangi yondashuvning asosiy maqsadi bundan ancha kengroq.

1. 1 million so‘mdan yer olish imkoniyati kimlarga beriladi?

Taklifga ko‘ra, tadbirkorlar bog‘cha, maktab yoki texnikum tashkil etish bo‘yicha tayyor loyiha bilan chiqishi mumkin.

Agar loyiha doirasida ehtiyojmand oilalar farzandlarini bepul o‘qitish nazarda tutilsa, davlat bunday tashabbusni qo‘llab-quvvatlashga tayyor.

Eng katta yangilik esa yer masalasiga taalluqli.

Ijtimoiy ahamiyatga ega tayyor loyiha bilan chiqqan tadbirkor uchun davlat yer uchastkasini 1 million so‘m boshlang‘ich narxda auksionga chiqarish taklif etilmoqda.

Bu mexanizm tadbirkorlik bilan ijtimoiy mas’uliyatni birlashtirishga qaratilgan.

2. Nega aynan bog‘cha, maktab va texnikum?

Ta’lim muassasalariga bo‘lgan ehtiyojni xususiy sektor imkoniyatlari bilan qoplash — davlat va tadbirkorlik hamkorligining muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lishi mumkin.

Bunda tadbirkor:

  • tayyor ta’lim loyihasini taqdim etadi;

  • tegishli obyektni tashkil etadi;

  • ehtiyojmand oilalar farzandlarini bepul o‘qitishni nazarda tutadi;

  • davlat esa yer masalasida imtiyozli mexanizmni qo‘llashi mumkin.

Natijada tadbirkorlik faoliyati bilan birga ijtimoiy vazifa ham hal etiladi.

3. Ko‘p qavatli uylarning birinchi qavatida biznes qilish osonlashishi mumkin

Yana bir muhim taklif ko‘p kvartirali uylarning birinchi qavatida joylashgan xonalardan foydalanish tartibiga tegishli.

Taklifga ko‘ra, bunday xonalarni alohida noturar joy toifasiga o‘tkazmasdan, ularni savdo va servis faoliyatiga moslashtirishga ruxsat berish mumkin.

Bu yerda yana bir muhim yengillik nazarda tutilmoqda: ayrim holatlarda rasmiy ruxsat olish o‘rniga xabardor qilishning o‘zi yetarli bo‘lishi mumkin.

Bu o‘zgarish amalga oshsa, tadbirkor uchun ma’muriy jarayonlar qisqarishi va xizmat ko‘rsatish sohasida yangi imkoniyatlar paydo bo‘lishi mumkin.

4. Birinchi qavatlarda qanday o‘zgarish bo‘lishi mumkin?

Ko‘p kvartirali uylarning birinchi qavati ko‘pincha savdo va xizmat ko‘rsatish obyektlari uchun qulay joy hisoblanadi.

Biroq bunday joydan tadbirkorlik maqsadida foydalanish jarayonida turli ma’muriy talablar yuzaga kelishi mumkin.

Yangi yondashuvning maqsadi — jarayonni soddalashtirish.

Potensial natijalar:

Yo‘nalish

Kutilayotgan o‘zgarish

Birinchi qavatdagi xonadon

Savdo va servisga moslashtirish imkoniyati

Noturar joyga o‘tkazish

Ayrim holatlarda talab qilinmasligi mumkin

Ma’muriy jarayon

Xabardor qilish mexanizmi qo‘llanishi mumkin

Tadbirkor uchun

Vaqt va byurokratik jarayonlarni qisqartirish imkoniyati

Albatta, bunday obyektlarda aholi xavfsizligi, sanitariya va boshqa belgilangan talablar saqlanishi masalasi ham muhim bo‘lib qoladi.

5. Mahalladagi «yettilik»ning ishlash tartibi ham o‘zgaradi

Yangiliklar faqat tadbirkorlikka taalluqli emas.

Mahallaga tegishli masalalarni muvofiqlashtirishda ham yangi yondashuv taklif etilmoqda.

Bundan buyon «yettilik»ni muvofiqlashtiruvchi rahbarlar tomonidan bir masala yuzasidan alohida-alohida yig‘ilishlar o‘tkazilishiga yo‘l qo‘yilmasligi nazarda tutilmoqda.

Barcha masalalar haftada bir marta bir joyda muhokama qilinishi kerak.

6. Barcha rahbarlar bir vaqtda yig‘iladi

Yangi tartibga ko‘ra, mahallaga tegishli masalalar:

  • haftada bir marta;

  • Bosh vazir o‘rinbari boshchiligida;

  • barcha mas’ul rahbarlar ishtirokida

muhokama qilinishi taklif etilmoqda.

Bunday yondashuvdan asosiy maqsad — bir masala bo‘yicha turli rahbarlar bilan alohida-alohida yig‘ilishlar o‘tkazish amaliyotini bartaraf etish.

Bir masala — bir muhokama — mas’ul rahbarlarning birgalikdagi qarori.

Bu esa mahalladagi muammolarni hal qilish jarayonini muvofiqlashtirish va mas’uliyatni aniqlashtirishga xizmat qilishi mumkin.

7. Uchta taklif ortida qanday maqsad bor?

Yangi tashabbuslarni birlashtirib qaralsa, ularning umumiy maqsadi ko‘rinadi.

Bir tomonda ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalarni amalga oshirmoqchi bo‘lgan tadbirkorlarga yer masalasida yengillik berish taklif qilinmoqda.

Ikkinchi tomonda kichik biznes uchun ko‘p qavatli uylarning birinchi qavatlaridan foydalanish tartibini soddalashtirish rejalashtirilmoqda.

Uchinchi yo‘nalishda esa mahalladagi masalalarni ko‘rib chiqish va mas’ullarning o‘zaro hamkorligini kuchaytirishga urg‘u berilmoqda.

Xulosa: tadbirkor ham yutadi, aholi ham

Agar takliflar amaliyotga joriy etilsa, ular bir vaqtning o‘zida tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash, ta’lim infratuzilmasini kengaytirish va mahalladagi boshqaruv jarayonlarini soddalashtirishga xizmat qilishi mumkin.

Ayniqsa, 1 million so‘m boshlang‘ich narxda auksionga chiqarilishi mumkin bo‘lgan yerlar masalasi katta qiziqish uyg‘otishi tabiiy. Biroq bu imkoniyat har qanday tadbirkor uchun emas, balki ijtimoiy majburiyatni o‘z zimmasiga oladigan tayyor loyihalar uchun nazarda tutilmoqda.

Eng asosiy savol esa endi amaliy bosqichda: bu takliflar qachon va qanday tartibda ishlay boshlaydi?

Ularning aholi va tadbirkorlar uchun haqiqiy samarasi esa qabul qilinadigan yakuniy qarorlar va belgilanadigan aniq mexanizmlarga bog‘liq bo‘ladi.

TadbirkorlikEr olishBepul ta’limKo‘p qavatli uylarIjtimoiy loyihalarMahalliy boshqaruvAuksion
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent maktablarida School Bus tizimi paydo bo‘lishi mumkinToshkent maktablarida School Bus tizimi paydo bo‘lishi mumkinKecha, 21:27Davlat mulki va yerlarini sotib olish shartlari yengillashtiriladiDavlat mulki va yerlarini sotib olish shartlari yengillashtiriladiKecha, 15:51Ertaga O‘zbekistonning ayrim hududlarida yomg‘ir yog‘ishi mumkinErtaga O‘zbekistonning ayrim hududlarida yomg‘ir yog‘ishi mumkinKecha, 14:45Toshkentda issiq suv vaqtincha o‘chiriladiToshkentda issiq suv vaqtincha o‘chiriladiKecha, 14:18Davlat muassasalari faoliyatiga keskin cheklov: Yangi muassasalar tashkil etish taqiqlanadiDavlat muassasalari faoliyatiga keskin cheklov: Yangi muassasalar tashkil etish taqiqlanadiKecha, 11:00Yer savdosida muhim o‘zgarish: 3 oy sotilmagan yerlar uchun «tayyor paket» tizimi joriy etildiYer savdosida muhim o‘zgarish: 3 oy sotilmagan yerlar uchun «tayyor paket» tizimi joriy etildiKecha, 10:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi