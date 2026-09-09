Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar: yer auksioni va mahalla tizimi o‘zgaradi
Tadbirkorlar uchun yer olish, ko‘p qavatli uylarda savdo va servis faoliyatini yo‘lga qo‘yish hamda mahalladagi masalalarni hal etish tartibida muhim o‘zgarishlar taklif etilmoqda. Eng e’tiborli tashabbuslardan biri — ijtimoiy ahamiyatga ega tayyor loyiha bilan chiqqan tadbirkorlarga davlat yer uchastkalarini bor-yo‘g‘i 1 million so‘m boshlang‘ich narx bilan auksionga chiqarish imkoniyati.
Buning evaziga bog‘cha, maktab yoki texnikum tashkil etishni taklif qilayotgan tadbirkor ehtiyojmand oilalar farzandlarini bepul o‘qitish majburiyatini oladi.
Bir qarashda bu tadbirkor uchun yer, davlat uchun esa ijtimoiy loyiha. Ammo yangi yondashuvning asosiy maqsadi bundan ancha kengroq.
1. 1 million so‘mdan yer olish imkoniyati kimlarga beriladi?
Taklifga ko‘ra, tadbirkorlar bog‘cha, maktab yoki texnikum tashkil etish bo‘yicha tayyor loyiha bilan chiqishi mumkin.
Agar loyiha doirasida ehtiyojmand oilalar farzandlarini bepul o‘qitish nazarda tutilsa, davlat bunday tashabbusni qo‘llab-quvvatlashga tayyor.
Eng katta yangilik esa yer masalasiga taalluqli.
Ijtimoiy ahamiyatga ega tayyor loyiha bilan chiqqan tadbirkor uchun davlat yer uchastkasini 1 million so‘m boshlang‘ich narxda auksionga chiqarish taklif etilmoqda.
Bu mexanizm tadbirkorlik bilan ijtimoiy mas’uliyatni birlashtirishga qaratilgan.
2. Nega aynan bog‘cha, maktab va texnikum?
Ta’lim muassasalariga bo‘lgan ehtiyojni xususiy sektor imkoniyatlari bilan qoplash — davlat va tadbirkorlik hamkorligining muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lishi mumkin.
Bunda tadbirkor:
tayyor ta’lim loyihasini taqdim etadi;
tegishli obyektni tashkil etadi;
ehtiyojmand oilalar farzandlarini bepul o‘qitishni nazarda tutadi;
davlat esa yer masalasida imtiyozli mexanizmni qo‘llashi mumkin.
Natijada tadbirkorlik faoliyati bilan birga ijtimoiy vazifa ham hal etiladi.
3. Ko‘p qavatli uylarning birinchi qavatida biznes qilish osonlashishi mumkin
Yana bir muhim taklif ko‘p kvartirali uylarning birinchi qavatida joylashgan xonalardan foydalanish tartibiga tegishli.
Taklifga ko‘ra, bunday xonalarni alohida noturar joy toifasiga o‘tkazmasdan, ularni savdo va servis faoliyatiga moslashtirishga ruxsat berish mumkin.
Bu yerda yana bir muhim yengillik nazarda tutilmoqda: ayrim holatlarda rasmiy ruxsat olish o‘rniga xabardor qilishning o‘zi yetarli bo‘lishi mumkin.
Bu o‘zgarish amalga oshsa, tadbirkor uchun ma’muriy jarayonlar qisqarishi va xizmat ko‘rsatish sohasida yangi imkoniyatlar paydo bo‘lishi mumkin.
4. Birinchi qavatlarda qanday o‘zgarish bo‘lishi mumkin?
Ko‘p kvartirali uylarning birinchi qavati ko‘pincha savdo va xizmat ko‘rsatish obyektlari uchun qulay joy hisoblanadi.
Biroq bunday joydan tadbirkorlik maqsadida foydalanish jarayonida turli ma’muriy talablar yuzaga kelishi mumkin.
Yangi yondashuvning maqsadi — jarayonni soddalashtirish.
Potensial natijalar:
Yo‘nalish
Kutilayotgan o‘zgarish
Birinchi qavatdagi xonadon
Savdo va servisga moslashtirish imkoniyati
Noturar joyga o‘tkazish
Ayrim holatlarda talab qilinmasligi mumkin
Ma’muriy jarayon
Xabardor qilish mexanizmi qo‘llanishi mumkin
Tadbirkor uchun
Vaqt va byurokratik jarayonlarni qisqartirish imkoniyati
Albatta, bunday obyektlarda aholi xavfsizligi, sanitariya va boshqa belgilangan talablar saqlanishi masalasi ham muhim bo‘lib qoladi.
5. Mahalladagi «yettilik»ning ishlash tartibi ham o‘zgaradi
Yangiliklar faqat tadbirkorlikka taalluqli emas.
Mahallaga tegishli masalalarni muvofiqlashtirishda ham yangi yondashuv taklif etilmoqda.
Bundan buyon «yettilik»ni muvofiqlashtiruvchi rahbarlar tomonidan bir masala yuzasidan alohida-alohida yig‘ilishlar o‘tkazilishiga yo‘l qo‘yilmasligi nazarda tutilmoqda.
Barcha masalalar haftada bir marta bir joyda muhokama qilinishi kerak.
6. Barcha rahbarlar bir vaqtda yig‘iladi
Yangi tartibga ko‘ra, mahallaga tegishli masalalar:
haftada bir marta;
Bosh vazir o‘rinbari boshchiligida;
barcha mas’ul rahbarlar ishtirokida
muhokama qilinishi taklif etilmoqda.
Bunday yondashuvdan asosiy maqsad — bir masala bo‘yicha turli rahbarlar bilan alohida-alohida yig‘ilishlar o‘tkazish amaliyotini bartaraf etish.
Bir masala — bir muhokama — mas’ul rahbarlarning birgalikdagi qarori.
Bu esa mahalladagi muammolarni hal qilish jarayonini muvofiqlashtirish va mas’uliyatni aniqlashtirishga xizmat qilishi mumkin.
7. Uchta taklif ortida qanday maqsad bor?
Yangi tashabbuslarni birlashtirib qaralsa, ularning umumiy maqsadi ko‘rinadi.
Bir tomonda ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalarni amalga oshirmoqchi bo‘lgan tadbirkorlarga yer masalasida yengillik berish taklif qilinmoqda.
Ikkinchi tomonda kichik biznes uchun ko‘p qavatli uylarning birinchi qavatlaridan foydalanish tartibini soddalashtirish rejalashtirilmoqda.
Uchinchi yo‘nalishda esa mahalladagi masalalarni ko‘rib chiqish va mas’ullarning o‘zaro hamkorligini kuchaytirishga urg‘u berilmoqda.
Xulosa: tadbirkor ham yutadi, aholi ham
Agar takliflar amaliyotga joriy etilsa, ular bir vaqtning o‘zida tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash, ta’lim infratuzilmasini kengaytirish va mahalladagi boshqaruv jarayonlarini soddalashtirishga xizmat qilishi mumkin.
Ayniqsa, 1 million so‘m boshlang‘ich narxda auksionga chiqarilishi mumkin bo‘lgan yerlar masalasi katta qiziqish uyg‘otishi tabiiy. Biroq bu imkoniyat har qanday tadbirkor uchun emas, balki ijtimoiy majburiyatni o‘z zimmasiga oladigan tayyor loyihalar uchun nazarda tutilmoqda.
Eng asosiy savol esa endi amaliy bosqichda: bu takliflar qachon va qanday tartibda ishlay boshlaydi?
Ularning aholi va tadbirkorlar uchun haqiqiy samarasi esa qabul qilinadigan yakuniy qarorlar va belgilanadigan aniq mexanizmlarga bog‘liq bo‘ladi.
…