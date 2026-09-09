Apple sogʻlikni baholovchi yangi Health ilovasini taqdim etdi

·17·Texno
Apple sogʻlikni baholovchi yangi Health ilovasini taqdim etdi

Apple kompaniyasi yangi Apple Watch Series 12 hamda Ultra 4 qurilmalari taqdimoti doirasida oʻzining qayta ishlangan Apple Health ilovasini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangilangan dastur Apple Intelligence sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan foydalangan holda foydalanuvchilarning tibbiy maʼlumotlarini chuqur tahlil qilish va ularga munosib tavsiyalar berish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Dasturning asosiy yangiliklaridan biri — bu eng muhim maʼlumotlarning tezkor xulosasini jamlagan, shaxsiy koʻrsatmalar va baholashlarni oʻz ichiga oluvchi maxsus Insights (Tahlillar) boʻlimidir. Shuningdek, ilovada foydalanuvchining jismoniy tayyorgarlik darajasini koʻrsatuvchi tayyorgarlik bali va biologik koʻrsatkichlarni solishtiruvchi maxsus Health Age (Salomatlik yoshi) hisoblash funksiyasi paydo boʻldi.

Salomatlikni uzoq muddatli kuzatish va yangi funksiyalar

Salomatlik yoshi koʻrsatkichi organizmning umumiy holatini aniqlash uchun VO2 max (kislorodni maksimal isteʼmol qilish), uyqu sifati va qon tahlili kabi turli tibbiy metrikalarni foydalanuvchining haqiqiy yoshi bilan solishtiradi. Ushbu yondashuv inson oʻz organizmining biologik holatini toʻgʻri tushunishiga va oʻz vaqtida zarur choralar koʻrishiga yordam beradi.

Shu bilan birga, ilovaga uzoq umr koʻrishga qaratilgan maxsus boʻlim ham qoʻshildi. U Apple Watch va iPhone qurilmalari maʼlumotlari asosida uyqu, jismoniy faollik hamda yurak salomatligini baholaydi. Laboratoriya natijalarini ham mazkur tizimga kiritish mumkin boʻlib, kompaniya Quest kompaniyasi bilan hamkorlikda 119 dollarga 50 ta biomarkerdan iborat tahlillar panelini taklif etmoqda.

Sunʼiy intellekt yordamida shaxsiy maslahatlar

Apple Intelligence texnologiyasi yordamida ilova boshqa tibbiy maʼlumotlarni ham oʻzaro bogʻlab, foydalanuvchiga aniq tavsiyalar beradi. Masalan, tizim yurak-qon tomir tizimini yaxshilash uchun ertalabki yugurish mashgʻulotlariga qoʻshimcha intervallarni kiritishni tavsiya qilishi mumkin. Dastur fitness va yurak faoliyatini kuzatish sohasida yanada chuqurroq tahlillarni taqdim etadi.

Bundan tashqari, yangilangan Health ilovasi tananing harakatlanish qobiliyatini chuqur baholash imkonini beradi. Bu keksa yoshdagi kishilarga yoki jarohatdan keyin tiklanayotganlarga katta yordam beradi. Tahlil jarayonida murabbiy foydalanuvchiga maʼlum harakatlarni qanday bajarish kerakligini koʻrsatib beradi. Yangilangan Health ilovasi joriy yilning oxirigacha dastlab AQSh ingliz tilida foydalanishga topshiriladi.

AppleHealthApple IntelligenceSmartwatchTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi sunʼiy intellektga ega Apple Watch Series 12 va Watch Ultra 4 modellarini taqdim etdiApple kompaniyasi sunʼiy intellektga ega Apple Watch Series 12 va Watch Ultra 4 modellarini taqdim etdiKecha, 23:22iPhone 18 Pro va Pro Max rasman taqdim etildi: Yangi flagmanlar nimasi bilan hayratlantirdi?iPhone 18 Pro va Pro Max rasman taqdim etildi: Yangi flagmanlar nimasi bilan hayratlantirdi?Kecha, 23:06Apple kompaniyasi iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarini taqdim etdiApple kompaniyasi iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarini taqdim etdiKecha, 22:56Jon Ternus sunʼiy intellekt davrida eng yaxshi qurilma iPhone ekanini aytdiJon Ternus sunʼiy intellekt davrida eng yaxshi qurilma iPhone ekanini aytdiKecha, 22:53Apple kompaniyasi oʻzining ilk buklanuvchi smartfoni – iPhone Duoʼni taqdim etdiApple kompaniyasi oʻzining ilk buklanuvchi smartfoni – iPhone Duoʼni taqdim etdiKecha, 22:50Apple kompaniyasi yangi iPhone 18 Pro modellarini taqdim etdiApple kompaniyasi yangi iPhone 18 Pro modellarini taqdim etdiKecha, 22:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi