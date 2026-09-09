Apple sogʻlikni baholovchi yangi Health ilovasini taqdim etdi
Apple kompaniyasi yangi Apple Watch Series 12 hamda Ultra 4 qurilmalari taqdimoti doirasida oʻzining qayta ishlangan Apple Health ilovasini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangilangan dastur Apple Intelligence sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan foydalangan holda foydalanuvchilarning tibbiy maʼlumotlarini chuqur tahlil qilish va ularga munosib tavsiyalar berish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Dasturning asosiy yangiliklaridan biri — bu eng muhim maʼlumotlarning tezkor xulosasini jamlagan, shaxsiy koʻrsatmalar va baholashlarni oʻz ichiga oluvchi maxsus Insights (Tahlillar) boʻlimidir. Shuningdek, ilovada foydalanuvchining jismoniy tayyorgarlik darajasini koʻrsatuvchi tayyorgarlik bali va biologik koʻrsatkichlarni solishtiruvchi maxsus Health Age (Salomatlik yoshi) hisoblash funksiyasi paydo boʻldi.
Salomatlikni uzoq muddatli kuzatish va yangi funksiyalarSalomatlik yoshi koʻrsatkichi organizmning umumiy holatini aniqlash uchun VO2 max (kislorodni maksimal isteʼmol qilish), uyqu sifati va qon tahlili kabi turli tibbiy metrikalarni foydalanuvchining haqiqiy yoshi bilan solishtiradi. Ushbu yondashuv inson oʻz organizmining biologik holatini toʻgʻri tushunishiga va oʻz vaqtida zarur choralar koʻrishiga yordam beradi.
Shu bilan birga, ilovaga uzoq umr koʻrishga qaratilgan maxsus boʻlim ham qoʻshildi. U Apple Watch va iPhone qurilmalari maʼlumotlari asosida uyqu, jismoniy faollik hamda yurak salomatligini baholaydi. Laboratoriya natijalarini ham mazkur tizimga kiritish mumkin boʻlib, kompaniya Quest kompaniyasi bilan hamkorlikda 119 dollarga 50 ta biomarkerdan iborat tahlillar panelini taklif etmoqda.
Sunʼiy intellekt yordamida shaxsiy maslahatlarApple Intelligence texnologiyasi yordamida ilova boshqa tibbiy maʼlumotlarni ham oʻzaro bogʻlab, foydalanuvchiga aniq tavsiyalar beradi. Masalan, tizim yurak-qon tomir tizimini yaxshilash uchun ertalabki yugurish mashgʻulotlariga qoʻshimcha intervallarni kiritishni tavsiya qilishi mumkin. Dastur fitness va yurak faoliyatini kuzatish sohasida yanada chuqurroq tahlillarni taqdim etadi.
Bundan tashqari, yangilangan Health ilovasi tananing harakatlanish qobiliyatini chuqur baholash imkonini beradi. Bu keksa yoshdagi kishilarga yoki jarohatdan keyin tiklanayotganlarga katta yordam beradi. Tahlil jarayonida murabbiy foydalanuvchiga maʼlum harakatlarni qanday bajarish kerakligini koʻrsatib beradi. Yangilangan Health ilovasi joriy yilning oxirigacha dastlab AQSh ingliz tilida foydalanishga topshiriladi.
…