Apple kompaniyasi sunʼiy intellektga ega Apple Watch Series 12 va Watch Ultra 4 modellarini taqdim etdi

·35·Texno
Apple kompaniyasi sunʼiy intellektga ega Apple Watch Series 12 va Watch Ultra 4 modellarini taqdim etdi

Apple kompaniyasi Kupertinoda boʻlib oʻtgan anʼanaviy taqdimot marosimida oʻzining yangi avlod aqlli soatlari — Apple Watch Series 12 va Watch Ultra 4 qurilmalarini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur gadjetlar tashqi dizaynida tub oʻzgarishlarga uchramagan boʻlsa-da, sunʼiy intellekt imkoniyatlari bilan boyitilgan muhim dasturiy yangilanishlarni qabul qilib oldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Sunʼiy intellekt va audio imkoniyatlar

Yangi aqlli soatlar bozorda tobora ommalashib borayotgan sunʼiy intellektga asoslangan taqiluvchi qurilmalar safiga qoʻshildi. Qurilmalarga qoʻshilgan eng diqqatga sazovor funksiyalardan biri bu «Audio Intelligence» deb nomlanib, u foydalanuvchilarga kundalik suhbatlardagi muhim tafsilotlarni eslab qolish va kerak boʻlganda ularni qaytadan koʻrib chiqish imkonini beradi.

Soatlar taqdim etilgan «Live Rewind» xususiyati yordamida suhbatlarni 15 soniyagacha orqaga qaytaribeshish mumkin. Raqamli toj (Digital Crown) tugmasini ikki marta bosish orqali oxirgi 15 soniyadagi suhbat matnli parchaga aylantirilib koʻrsatiladi. Foydalanuvchilar Siri orqali ushbu transkripsiya mazmuni haqida savol berishlari yoki uni keyinroq koʻrib chiqish uchun yangi Siri ilovasiga saqlab qoʻyishlari mumkin.

Shuningdek, atrof-muhitdagi tovushlarni tinglash orqali ishlaydigan «Siri Recap» funksiyasi jamoatchilik yigʻilishlari yoki ota-onalar majlislaridagi asosiy xulosalarni qayd etib boradi. Ushbu funksiya yoqilgan vaqtda Apple Intelligence suhbat tugagach avtomatik tarzda sarlavha va asosiy fikrlarni shakllantiradi. Eshitish qobiliyati zaif insonlar uchun esa sirenalar, signalizatsiyalar, eshik qoʻngʻiroqlari va chaqaloq yigʻisi kabi tovushlarni aniqlovchi maxsus «Sound Recognition» tizimi joriy etildi. Apple taʼkidlashicha, ushbu audio funksiyalar hech qanday ovozli yozuvlarni yaratmaydi va saqlamaydi.

Salomatlikni kuzatishning yangi darajasi

Ikkala yangi aqlli soat modeli ham EKG oʻqish jarayonida teri bilan yaxshiroq aloqani taʼminlash uchun elektrod sirt maydoni kengaytirilgan takomillashtirilgan salomatlikni kuzatish tizimi bilan jihozlandi. Optik sezgirlikni yaxshilash maqsadida qayta ishlangan fotodiodlar yorugʻlikni yanada samaraliroq qamrab olish uchun halqa shaklida joylashtirilgan.

Yanada tejamkor yashil rangli LED chiroqlar harakat vaqtida ham kun davomida yurak urish tezligini aniq oʻlchash imkonini beradi. Yangi salomatlik tizimi doimiy ravishda yuqori chastotali yurak urish chastotasi maʼlumotlarini taqdim etadi. Endilikda yurak urishi koʻrsatkichlari har besh soniyada, kun davomida uzluksiz oʻlchanib boriladi, bu esa avvalgiga nisbatan 60 barobar koʻp demakdir.

Aqlli uzuklar tajribasidan kelib chiqqan holda, yangi soatlarga foydalanuvchining soʻnggi faolligi, hayotiy muhim koʻrsatkichlari va uyqu sifatini tahlil qilib beruvchi tayyorgarlik ballari (readiness scores) qoʻshildi. Shuningdek, VO2 max va uyqu maʼlumotlariga asoslanib, foydalanuvchining asosiy salomatlik koʻrsatkichlari uning haqiqiy yoshiga qanchalik mos kelishini koʻrsatib beruvchi «Health Age» funksiyasi ham taqdim etildi.

AppleAppleWatchTexnologiyalarSuniyIntellektSmartWatch
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple sunʼiy intellekt davrida iPhone suratlari haqiqiyligini isbotlovchi funksiyani taqdim etdiApple sunʼiy intellekt davrida iPhone suratlari haqiqiyligini isbotlovchi funksiyani taqdim etdiKecha, 23:59Apple oʻzining ilk buklanadigan smartfoni — iPhone Duo modelini taqdim etdiApple oʻzining ilk buklanadigan smartfoni — iPhone Duo modelini taqdim etdiKecha, 23:58Apple kompaniyasi yang sohibi AirPods 5 quloqchinlarini taqdim etdiApple kompaniyasi yang sohibi AirPods 5 quloqchinlarini taqdim etdiKecha, 23:50Apple sogʻlikni baholovchi yangi Health ilovasini taqdim etdiApple sogʻlikni baholovchi yangi Health ilovasini taqdim etdiKecha, 23:22iPhone 18 Pro va Pro Max rasman taqdim etildi: Yangi flagmanlar nimasi bilan hayratlantirdi?iPhone 18 Pro va Pro Max rasman taqdim etildi: Yangi flagmanlar nimasi bilan hayratlantirdi?Kecha, 23:06Apple kompaniyasi iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarini taqdim etdiApple kompaniyasi iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarini taqdim etdiKecha, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi