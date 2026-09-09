Apple kompaniyasi sunʼiy intellektga ega Apple Watch Series 12 va Watch Ultra 4 modellarini taqdim etdi
Apple kompaniyasi Kupertinoda boʻlib oʻtgan anʼanaviy taqdimot marosimida oʻzining yangi avlod aqlli soatlari — Apple Watch Series 12 va Watch Ultra 4 qurilmalarini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur gadjetlar tashqi dizaynida tub oʻzgarishlarga uchramagan boʻlsa-da, sunʼiy intellekt imkoniyatlari bilan boyitilgan muhim dasturiy yangilanishlarni qabul qilib oldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Sunʼiy intellekt va audio imkoniyatlarYangi aqlli soatlar bozorda tobora ommalashib borayotgan sunʼiy intellektga asoslangan taqiluvchi qurilmalar safiga qoʻshildi. Qurilmalarga qoʻshilgan eng diqqatga sazovor funksiyalardan biri bu «Audio Intelligence» deb nomlanib, u foydalanuvchilarga kundalik suhbatlardagi muhim tafsilotlarni eslab qolish va kerak boʻlganda ularni qaytadan koʻrib chiqish imkonini beradi.
Soatlar taqdim etilgan «Live Rewind» xususiyati yordamida suhbatlarni 15 soniyagacha orqaga qaytaribeshish mumkin. Raqamli toj (Digital Crown) tugmasini ikki marta bosish orqali oxirgi 15 soniyadagi suhbat matnli parchaga aylantirilib koʻrsatiladi. Foydalanuvchilar Siri orqali ushbu transkripsiya mazmuni haqida savol berishlari yoki uni keyinroq koʻrib chiqish uchun yangi Siri ilovasiga saqlab qoʻyishlari mumkin.
Shuningdek, atrof-muhitdagi tovushlarni tinglash orqali ishlaydigan «Siri Recap» funksiyasi jamoatchilik yigʻilishlari yoki ota-onalar majlislaridagi asosiy xulosalarni qayd etib boradi. Ushbu funksiya yoqilgan vaqtda Apple Intelligence suhbat tugagach avtomatik tarzda sarlavha va asosiy fikrlarni shakllantiradi. Eshitish qobiliyati zaif insonlar uchun esa sirenalar, signalizatsiyalar, eshik qoʻngʻiroqlari va chaqaloq yigʻisi kabi tovushlarni aniqlovchi maxsus «Sound Recognition» tizimi joriy etildi. Apple taʼkidlashicha, ushbu audio funksiyalar hech qanday ovozli yozuvlarni yaratmaydi va saqlamaydi.
Salomatlikni kuzatishning yangi darajasiIkkala yangi aqlli soat modeli ham EKG oʻqish jarayonida teri bilan yaxshiroq aloqani taʼminlash uchun elektrod sirt maydoni kengaytirilgan takomillashtirilgan salomatlikni kuzatish tizimi bilan jihozlandi. Optik sezgirlikni yaxshilash maqsadida qayta ishlangan fotodiodlar yorugʻlikni yanada samaraliroq qamrab olish uchun halqa shaklida joylashtirilgan.
Yanada tejamkor yashil rangli LED chiroqlar harakat vaqtida ham kun davomida yurak urish tezligini aniq oʻlchash imkonini beradi. Yangi salomatlik tizimi doimiy ravishda yuqori chastotali yurak urish chastotasi maʼlumotlarini taqdim etadi. Endilikda yurak urishi koʻrsatkichlari har besh soniyada, kun davomida uzluksiz oʻlchanib boriladi, bu esa avvalgiga nisbatan 60 barobar koʻp demakdir.
Aqlli uzuklar tajribasidan kelib chiqqan holda, yangi soatlarga foydalanuvchining soʻnggi faolligi, hayotiy muhim koʻrsatkichlari va uyqu sifatini tahlil qilib beruvchi tayyorgarlik ballari (readiness scores) qoʻshildi. Shuningdek, VO2 max va uyqu maʼlumotlariga asoslanib, foydalanuvchining asosiy salomatlik koʻrsatkichlari uning haqiqiy yoshiga qanchalik mos kelishini koʻrsatib beruvchi «Health Age» funksiyasi ham taqdim etildi.
…