Apple kompaniyasi yangi iPhone 18 Pro modellarini taqdim etdi

·0·Texno
Apple kompaniyasi yangi iPhone 18 Pro modellarini taqdim etdi

Apple kompaniyasi anʼanaviy kuzgi «Surprise and Shine» taqdimotida oʻzining soʻnggi flagman smartfonlari — iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max qurilmalarini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi avlod flagmanlari avvalgi dizayn qiyofasini saqlab qolgan boʻlsa-da, asosiy eʼtibor ularning sezilarli darajada yangilangan kamera imkoniyatlari hamda texnik xususiyatlariga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kameradagi muhim oʻzgarishlar va dizayn

Yangi Pro seriyali smartfonlarning eng muhim jihati sifatida 48 megapikselli oʻzgaruvchan diafragmali kamera tizimi eʼtirof etilmoqda. Mazkur optik tizim oltita yupqa pichoqchadan iborat boʻlib, yorugʻlik kam boʻlgan sharoitlarda suratga olish sifatini va tezligini sezilarli darajada yaxshilashga xizmat qiladi.

Shuningdek, kompaniya tashqi koʻrinishda ham yangilikka qoʻl urib, oldingi avlod smartfonlaridagi toʻq sariq rang oʻrnini egallagan jozibali yangi burgundy (toʻq qizgʻish-iy Shubra) rangini taqdim etdi. Bu esa qurilmaga yanada premium koʻrinish bagʻishlaydi.

Unumdorlik va sovutish tizimi

Ikkala yangi smartfon ham Apple kompaniyasining eng soʻnggi va kuchli A20 Pro protsessori bazasida ishlaydi. Yuqori unumdorlik vaqtida qizib ketishning oldini olish maqsadida ishlab chiqaruvchilar tomonidan maxsus qayta ishlangan bugʻ kamerasi (vapor chamber) sovutish tizimi oʻrnatildi.

Batareya quvvati ham tubdan yaxshilanib, uning dizayni oʻzgardi. Apple taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, iPhone 18 Pro modeli 36 soatgacha, iPhone 18 Pro Max esa 45 soatgacha uzluksiz video ijro etish imkoniyatiga ega.

Sunʼiy intellekt va Siri imkoniyatlari

Tadbir davomida kompaniya ekrandagi kontekstli intellektni qoʻllab-quvvatlaydigan yangi Siri sunʼiy intellekt tizimini namoyish qildi. Mazkur funksiya joriy oyda iOS 27 yangilanishi doirasida dastlab ingliz tilida beta-versiyada ishga tushiriladi.

Oʻz navbatida, fransuz, yapon, koreys, portugal va ispan tillarini qoʻllab-quvvatlash imkoniyati joriy yilning oktyabr oyida qoʻshilishi rejalashtirilgan. Bu esa foydalanuvchilarga qurilma bilan oʻzaro muloqot qilishda yanada kengroq imkoniyatlar ochib beradi.

AppleiPhone 18 ProSmartfonTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy armiyasida robot-askarlar paydo bo‘lishi mumkin (video)Xitoy armiyasida robot-askarlar paydo bo‘lishi mumkin (video)Bugun, 22:03Xiaomi 18 Fold flagmani mustahkamligi boʻyicha oddiy smartfonlar bilan tenglashdiXiaomi 18 Fold flagmani mustahkamligi boʻyicha oddiy smartfonlar bilan tenglashdiBugun, 21:26NASA Oydagi baza uchun yangi texnologiyalar yaratish takliflarini qabul qilmoqdaNASA Oydagi baza uchun yangi texnologiyalar yaratish takliflarini qabul qilmoqdaBugun, 20:54LG kompaniyasi Smart TV televizorlari orqali kuzatuv olib borilishini rad etdiLG kompaniyasi Smart TV televizorlari orqali kuzatuv olib borilishini rad etdiBugun, 20:22Samsung TSMC kompaniyasiga qarshi chiqib, 2-nanometrli zavodini ishga tushirmoqdaSamsung TSMC kompaniyasiga qarshi chiqib, 2-nanometrli zavodini ishga tushirmoqdaBugun, 18:57Honor Magic9 Pro Max flagmani 8800 mA·ch batareya oladiHonor Magic9 Pro Max flagmani 8800 mA·ch batareya oladiBugun, 18:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi