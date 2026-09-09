Apple kompaniyasi yangi iPhone 18 Pro modellarini taqdim etdi
Apple kompaniyasi anʼanaviy kuzgi «Surprise and Shine» taqdimotida oʻzining soʻnggi flagman smartfonlari — iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max qurilmalarini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi avlod flagmanlari avvalgi dizayn qiyofasini saqlab qolgan boʻlsa-da, asosiy eʼtibor ularning sezilarli darajada yangilangan kamera imkoniyatlari hamda texnik xususiyatlariga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kameradagi muhim oʻzgarishlar va dizaynYangi Pro seriyali smartfonlarning eng muhim jihati sifatida 48 megapikselli oʻzgaruvchan diafragmali kamera tizimi eʼtirof etilmoqda. Mazkur optik tizim oltita yupqa pichoqchadan iborat boʻlib, yorugʻlik kam boʻlgan sharoitlarda suratga olish sifatini va tezligini sezilarli darajada yaxshilashga xizmat qiladi.
Shuningdek, kompaniya tashqi koʻrinishda ham yangilikka qoʻl urib, oldingi avlod smartfonlaridagi toʻq sariq rang oʻrnini egallagan jozibali yangi burgundy (toʻq qizgʻish-iy Shubra) rangini taqdim etdi. Bu esa qurilmaga yanada premium koʻrinish bagʻishlaydi.
Unumdorlik va sovutish tizimiIkkala yangi smartfon ham Apple kompaniyasining eng soʻnggi va kuchli A20 Pro protsessori bazasida ishlaydi. Yuqori unumdorlik vaqtida qizib ketishning oldini olish maqsadida ishlab chiqaruvchilar tomonidan maxsus qayta ishlangan bugʻ kamerasi (vapor chamber) sovutish tizimi oʻrnatildi.
Batareya quvvati ham tubdan yaxshilanib, uning dizayni oʻzgardi. Apple taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, iPhone 18 Pro modeli 36 soatgacha, iPhone 18 Pro Max esa 45 soatgacha uzluksiz video ijro etish imkoniyatiga ega.
Sunʼiy intellekt va Siri imkoniyatlariTadbir davomida kompaniya ekrandagi kontekstli intellektni qoʻllab-quvvatlaydigan yangi Siri sunʼiy intellekt tizimini namoyish qildi. Mazkur funksiya joriy oyda iOS 27 yangilanishi doirasida dastlab ingliz tilida beta-versiyada ishga tushiriladi.
Oʻz navbatida, fransuz, yapon, koreys, portugal va ispan tillarini qoʻllab-quvvatlash imkoniyati joriy yilning oktyabr oyida qoʻshilishi rejalashtirilgan. Bu esa foydalanuvchilarga qurilma bilan oʻzaro muloqot qilishda yanada kengroq imkoniyatlar ochib beradi.
…