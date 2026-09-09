Jon Ternus sunʼiy intellekt davrida eng yaxshi qurilma iPhone ekanini aytdi

·43·Texno
Jon Ternus sunʼiy intellekt davrida eng yaxshi qurilma iPhone ekanini aytdi

Apple kompaniyasining yangi rahbari Jon Ternus "Surprise and Shine" tadbirining ochilish marosimida korporatsiyaning sunʼiy intellekt sohasidagi strategiyasini eʼlon qildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, u sunʼiy intellekt boʻyicha asosiy stavka yangi gadjetlarga emas, balki aynan iPhone smartfoniga tikilishini va kompaniya raqobatchilardan farqli oʻlaroq foydalanuvchilar maxfiyligiga ustuvor ahamiyat qaratishini maʼlum qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kupertinoda oʻtgan taqdimot davomida Jon Ternus rahbirlik lavozimini Tim Kukdan qabul qilib olganidan keyingi ilk yirik chiqishini amalga oshirdi. Hozirda Tim Kuk kompaniyaning ijrochi raisi lavozimida faoliyat yuritmoqda. Ternusning taʼkidlashicha, sunʼiy intellekt davrida alohida yangi turdagi qurilmalar yaratish shart emas, chunki bozorda mavjud eng mukammal intellektual shaxsiy markaz allaqachon mavjud.

Ideal sunʼiy intellekt qurilmasi qanday boʻlishi kerak?

Tadbir davomida yangi bosh direktori ideal sunʼiy intellekt gadjetiga qoʻyiladigan asosiy talablarni sanʼab oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, bunday qurilma foydalanuvchining shaxsiy kontekstini chuqur tushunishi, doimo egasining yonida boʻlishi hamda sunʼiy intellekt modellarini bevosita gadjetning oʻzida hamda bulutli texnologiyalar yordamida ishlatishga qodir kuchli protsessorga ega boʻlishi lozim.

Shuningdek, intellektual markaz rolini oʻtaydigan qurilma katta displey, yuqori sifatli kameralar va mikrofonga ega boʻlib, tashqi muhitni koʻra va eshita olishi shart. Bularning barchasi uzoq muddatli batareya quvvati bilan taʼminlanishi hamda murakkab oʻrganish jarayonlarisiz oson ishlatilishi kerakligi alohida taʼkidlandi.

Maxfiylik va raqobat ustunligi

Ternusning fikricha, mukammal qurilma boshqa gadjetlar, ilovalar va xizmatlar bilan mukammal integratsiya qilingan boʻlishi zarur. Aynan shu omillar iPhoneʼni sunʼiy intellekt uchun eng maqbul platformaga aylantiradi, chunki u foydalanuvchiga tanish va qulay muhitni taqdim etadi.

Maʼruzada maʼlumotlar xavfsizligi masalasiga ham alohida eʼtibor qaratildi. Jon Ternusning soʻzlariga koʻra, boshqa kompaniyalar foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlarini yigʻish va saqlash obyekti sifatida koʻradi, Apple esa bu yondashuvga qarshi chiqadi.

Apple Intelligence funksiyasi imkon qadar toʻgʻridan-toʻgʻri qurilmaning oʻzida ishlashi taʼminlangani kompaniyaning asosiy farqlovchi jihati sifatida koʻrsatildi. Yangi rahbarning taʼkidlashicha, foydalanuvchi maʼlumotlari oʻz nazoratidan chiqqan taqdirda har qanday ishonch oʻz qiymatini yoʻqotadi.

AppleiPhoneJohn TernusArtificial IntelligenceApple Intelligence
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple sogʻlikni baholovchi yangi Health ilovasini taqdim etdiApple sogʻlikni baholovchi yangi Health ilovasini taqdim etdiKecha, 23:22Apple kompaniyasi sunʼiy intellektga ega Apple Watch Series 12 va Watch Ultra 4 modellarini taqdim etdiApple kompaniyasi sunʼiy intellektga ega Apple Watch Series 12 va Watch Ultra 4 modellarini taqdim etdiKecha, 23:22iPhone 18 Pro va Pro Max rasman taqdim etildi: Yangi flagmanlar nimasi bilan hayratlantirdi?iPhone 18 Pro va Pro Max rasman taqdim etildi: Yangi flagmanlar nimasi bilan hayratlantirdi?Kecha, 23:06Apple kompaniyasi iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarini taqdim etdiApple kompaniyasi iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarini taqdim etdiKecha, 22:56Apple kompaniyasi oʻzining ilk buklanuvchi smartfoni – iPhone Duoʼni taqdim etdiApple kompaniyasi oʻzining ilk buklanuvchi smartfoni – iPhone Duoʼni taqdim etdiKecha, 22:50Apple kompaniyasi yangi iPhone 18 Pro modellarini taqdim etdiApple kompaniyasi yangi iPhone 18 Pro modellarini taqdim etdiKecha, 22:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi