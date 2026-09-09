Xavyer Tebas Lionel Messining Ispaniya klubini sotib olishi haqida fikr bildirdi

·56·Sport
Xavyer Tebas Lionel Messining Ispaniya klubini sotib olishi haqida fikr bildirdi

Ispaniya La ligasi prezidenti Xavyer Tebas argentinalik yulduz Lionel Messining mamlakat ikkinchi divizioni vakili boʻlgan «Eldense» klubini sotib olishi mumkinligi haqidagi xabarlarga oʻmtiq munosabat bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, mazkur jarayon rasman tasdiqlanmagan boʻlsa-da, jahon futboli afsonasining Ispaniya futboliga sarmoya kiritishi mamlakat uchun katta sharafdir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi kunlarda ommaviy axborot vositalarida Inter Mayami hujumchisi oʻz biznes imperiyasini kengaytirish maqsadida Alikante provinsiyasining «Eldense» jamoasini qoʻlga kiritish boʻyicha dastlabki kelishuvga erishgani haqida xabarlar tarqaldi. Ushbu shov-shuvli yangilik tez fursatda futbol jamoatchiligi, jumladan La liga rahbariyatining ham eʼtiborini tortdi.

Mundo Deportivo nashrining xabar berishicha, Ispaniya chempionati rahbari chorshanba kuni Panini LaLiga EA Sports stikerlar albomi taqdimotida jurnalistlarning mazkur mavzuidagi savollariga javob berdi. Biroq, tashkilot rahbari bu borada hech qanday ichki maʼlumotga ega emasligini va gap-soʻzlarni matbuot orqali bilib olganini tan oldi.

Tebas vaziyatga aniqlik kiritdi

Xavyer Tebas oʻz bayonotida «Eldense» atrofidagi vaziyatdan faqat OAV orqali xabardor boʻlganini taʼkidladi. Liganing yuqori martabali mulozimi Lionel Messi klubni shaxsan oʻzi sotib olganmi yoki biron-bir sarmoyadorlar guruhi tarkibidami, bu haqda aniq maʼlumotga ega emasligini qoʻshimcha qildi.

Agar ushbu bitim haqiqatga aylansa, sakkiz karra Oltin toʻp sohibi Ispaniya ikkinchi divizionida raqobatlashuvchi jamoaning rivojlanish trayektoriyasini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin. Bu esa musobaqaning tijoriy jozibadorligi va muxlislar qiziqishini yanada oshirishi kutilmoqda.

Ronaldu tajribasi va Ispaniya futboli kelajagi

La liga prezidenti oʻz soʻzida Lionel Messining qadamini Krishtianu Ronaldu tajribasi bilan taqqosladi. Portugaliyalik yulduz avvalroq Ispaniyaning boshqa bir klubi — «Almeriya» aksiyalarining sezilarli qismiga egalik qilgani maʼlum boʻlgan edi.

Xavyer Tebasning fikricha, oxirgi yillarda jahon futbolining eng buyuk ikki namoyandasi oʻz jamgʻarmalarini Ispaniya futbolini qoʻllab-quvvatlash hamda uning oʻsishiga koʻmaklashish uchun sarflayotgani mamlakat sporti uchun katta faxr hisoblanadi.

Lionel MessiXavyer TebasLa ligaEldenseKrishtianu Ronaldu
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal Chempionlar ligasida tarix yozdi va Barselona Feyenoordni tor-mor etdiLamine Yamal Chempionlar ligasida tarix yozdi va Barselona Feyenoordni tor-mor etdiKecha, 23:59«Liverpul» – «Atletiko», «Napoli» – «Arsenal» bahslari asosiy tarkiblari e’lon qilindi«Liverpul» – «Atletiko», «Napoli» – «Arsenal» bahslari asosiy tarkiblari e’lon qilindiKecha, 23:25Qarshida «ajdarlar» benefisi: «Nasaf» «Bunyodkor» darvozasiga 3 ta to‘p kiritdiQarshida «ajdarlar» benefisi: «Nasaf» «Bunyodkor» darvozasiga 3 ta to‘p kiritdiKecha, 22:11«Oltin to‘p» poygasida kutilmagan burilish: The Athletic talqini bo‘yicha reyting«Oltin to‘p» poygasida kutilmagan burilish: The Athletic talqini bo‘yicha reytingKecha, 21:49«Neftchi» «Surxon»ni mag‘lub etib, Superligada peshqadamlikni qaytarib oldi«Neftchi» «Surxon»ni mag‘lub etib, Superligada peshqadamlikni qaytarib oldiKecha, 21:29«U 1000 ta gol uradi!»: Karrager Holandning kechagi o‘yinidan so‘ng sensatsion bayonot berdi«U 1000 ta gol uradi!»: Karrager Holandning kechagi o‘yinidan so‘ng sensatsion bayonot berdiKecha, 21:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi