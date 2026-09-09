Xavyer Tebas Lionel Messining Ispaniya klubini sotib olishi haqida fikr bildirdi
Ispaniya La ligasi prezidenti Xavyer Tebas argentinalik yulduz Lionel Messining mamlakat ikkinchi divizioni vakili boʻlgan «Eldense» klubini sotib olishi mumkinligi haqidagi xabarlarga oʻmtiq munosabat bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, mazkur jarayon rasman tasdiqlanmagan boʻlsa-da, jahon futboli afsonasining Ispaniya futboliga sarmoya kiritishi mamlakat uchun katta sharafdir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Soʻnggi kunlarda ommaviy axborot vositalarida Inter Mayami hujumchisi oʻz biznes imperiyasini kengaytirish maqsadida Alikante provinsiyasining «Eldense» jamoasini qoʻlga kiritish boʻyicha dastlabki kelishuvga erishgani haqida xabarlar tarqaldi. Ushbu shov-shuvli yangilik tez fursatda futbol jamoatchiligi, jumladan La liga rahbariyatining ham eʼtiborini tortdi.
Mundo Deportivo nashrining xabar berishicha, Ispaniya chempionati rahbari chorshanba kuni Panini LaLiga EA Sports stikerlar albomi taqdimotida jurnalistlarning mazkur mavzuidagi savollariga javob berdi. Biroq, tashkilot rahbari bu borada hech qanday ichki maʼlumotga ega emasligini va gap-soʻzlarni matbuot orqali bilib olganini tan oldi.
Tebas vaziyatga aniqlik kiritdiXavyer Tebas oʻz bayonotida «Eldense» atrofidagi vaziyatdan faqat OAV orqali xabardor boʻlganini taʼkidladi. Liganing yuqori martabali mulozimi Lionel Messi klubni shaxsan oʻzi sotib olganmi yoki biron-bir sarmoyadorlar guruhi tarkibidami, bu haqda aniq maʼlumotga ega emasligini qoʻshimcha qildi.
Agar ushbu bitim haqiqatga aylansa, sakkiz karra Oltin toʻp sohibi Ispaniya ikkinchi divizionida raqobatlashuvchi jamoaning rivojlanish trayektoriyasini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin. Bu esa musobaqaning tijoriy jozibadorligi va muxlislar qiziqishini yanada oshirishi kutilmoqda.
Ronaldu tajribasi va Ispaniya futboli kelajagiLa liga prezidenti oʻz soʻzida Lionel Messining qadamini Krishtianu Ronaldu tajribasi bilan taqqosladi. Portugaliyalik yulduz avvalroq Ispaniyaning boshqa bir klubi — «Almeriya» aksiyalarining sezilarli qismiga egalik qilgani maʼlum boʻlgan edi.
Xavyer Tebasning fikricha, oxirgi yillarda jahon futbolining eng buyuk ikki namoyandasi oʻz jamgʻarmalarini Ispaniya futbolini qoʻllab-quvvatlash hamda uning oʻsishiga koʻmaklashish uchun sarflayotgani mamlakat sporti uchun katta faxr hisoblanadi.
…