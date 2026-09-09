iPhone 18 Pro va Pro Max rasman taqdim etildi: Yangi flagmanlar nimasi bilan hayratlantirdi?
Apple o‘zining yangi flagman smartfonlari — iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarini rasman namoyish qildi. Yangi qurilmalarda kompaniya asosiy e’tiborni protsessor quvvati, sun’iy intellekt, kamera imkoniyatlari va avtonom ishlash vaqtiga qaratgan.
Ayniqsa, 2 nanometrli A20 Pro chipi, yangilangan sovutish tizimi, kuchaytirilgan Apple Intelligence imkoniyatlari va yangi Burgundy rangi yangi avlod iPhone'ning eng ko‘p muhokama qilinayotgan jihatlariga aylandi.
A20 Pro: Apple birinchi marta 2 nanometrli chipga o‘tdi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning asosiy yangiligi — A20 Pro protsessori.
Yangi chip 2 nanometrli texnologiya asosida ishlab chiqilgan bo‘lib, oldingi avlodga nisbatan yuqoriroq ishlash samaradorligi va energiya tejamkorligini ta’minlashga qaratilgan.
A20 Pro 6 yadroli CPU va 7 yadroli GPU bilan jihozlangan. Apple'ning ta’kidlashicha, grafik ishlash unumdorligi sezilarli darajada oshirilgan, shuningdek, Neural Engine imkoniyatlari ham kengaytirilgan.
Yangi chipning yana bir muhim jihati — uning takomillashtirilgan vapor chamber sovutish tizimi bilan ishlashi.
Bu ayniqsa uzoq vaqt davomida yuqori yuklamada ishlaydigan o‘yinlar, videomontaj va sun’iy intellekt funksiyalarida muhim ahamiyat kasb etadi.
Batareya bo‘yicha rekord
Apple yangi Pro modellarida avtonomlikni ham sezilarli darajada yaxshilagan.
Ayniqsa, iPhone 18 Pro Max 45 soatgacha video ijro etish imkoniyati bilan kompaniya smartfonlari orasidagi eng yuqori natijalardan birini ko‘rsatmoqda.
iPhone 18 Pro esa 36 soatgacha video ijro etishi mumkinligi aytilmoqda.
Shuningdek, tezkor quvvatlash tizimi orqali qurilmani 15 daqiqada 50 foizgacha quvvatlash imkoniyati mavjud.
Bu o‘zgarishlar katta ekran, yuqori unumdor protsessor va sun’iy intellekt funksiyalaridan faol foydalanadiganlar uchun ayniqsa muhim.
Apple sun’iy intellektga yanada katta urg‘u berdi
iPhone 18 Pro taqdimotida sun’iy intellekt ham markaziy o‘rinlardan birini egalladi.
Apple Intelligence asosida ishlaydigan yangilangan Siri foydalanuvchi buyruqlarini tushunish va turli vazifalarni bajarish bo‘yicha kengaytirilgan imkoniyatlarga ega bo‘ladi.
Apple bu funksiyalarning muhim qismi qurilmaning o‘zida ishlashiga urg‘u bermoqda. Bu esa shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish nuqtayi nazaridan kompaniya strategiyasining muhim qismi hisoblanadi.
Yangi iPhone'larda AI imkoniyatlarini kuchaytirish uchun Neural Engine ham sezilarli darajada takomillashtirilgan.
Kamerada ham jiddiy yangilik bor
iPhone 18 Pro kamera tizimidagi eng qiziqarli o‘zgarishlardan biri — o‘zgaruvchan diafragmaga ega asosiy kamera.
Bu smartfon kamerasiga yorug‘lik miqdorini yanada aniq boshqarish imkonini beradi. Natijada foydalanuvchi suratlarda ekspozitsiya va fon xiralashuvini nazorat qilishda ko‘proq imkoniyatga ega bo‘ladi.
Apple shuningdek, kameraning professional boshqaruv funksiyalarini ham kengaytirgan.
Dizayndagi eng katta syurpriz — Burgundy
Tashqi ko‘rinishdagi o‘zgarishlar inqilobiy darajada emas. Apple umumiy dizayn konsepsiyasini saqlab qolgan, ammo ayrim detallar yangilangan.
iPhone 18 Pro va Pro Max to‘rt xil rangda taqdim etilmoqda:
Deep Black;
Silver;
Glacier Blue;
Burgundy.
Ayniqsa, yangi Burgundy — to‘q qizil-binafsha tusdagi rang — seriyaning eng diqqatga sazovor variantlaridan biri bo‘ldi.
Shuningdek, qurilmaning orqa qismida alyuminiy korpus va Ceramic Shield shishasi ranglari o‘zaro yanada uyg‘unlashtirilgan.
Narx qancha?
Apple yangi Pro modellarining boshlang‘ich narxini ham e’lon qildi.
iPhone 18 Pro — $1 199 dan,
iPhone 18 Pro Max — $1 299 dan boshlanadi.
Oldindan buyurtmalar 12 sentyabrda boshlanadi, yangi smartfonlarning rasmiy savdosi esa 18 sentyabrdan yo‘lga qo‘yiladi.
iPhone 18 Pro‘dagi asosiy yangiliklar
Xususiyat
iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro Max
Protsessor
A20 Pro, 2 nm
A20 Pro, 2 nm
Video ijro
36 soatgacha
45 soatgacha
Tez quvvatlash
15 daqiqada 50% gacha
15 daqiqada 50% gacha
Ranglar
4 xil
4 xil
Boshlang‘ich narx
$1 199
$1 299
Savdo boshlanishi
18 sentyabr
18 sentyabr
Apple uchun yangi bosqich boshlanmoqda
iPhone 18 Pro va Pro Max taqdimoti Apple uchun oddiy yangi smartfonlar taqdimotidan ko‘ra muhimroq voqeaga aylandi.
Kompaniya bir vaqtning o‘zida 2 nanometrli protsessor, sun’iy intellekt, kuchli kamera va uzoq avtonomlik yo‘nalishlarini kuchaytirmoqda.
Shu sababli iPhone 18 Pro seriyasining asosiy savoli endi «yangi dizayn qanchalik o‘zgardi?» emas.
Asosiy savol — Apple yangi avlod chipi va AI imkoniyatlari orqali smartfondan foydalanish tajribasini qanchalik o‘zgartira oladi?
Buning javobi esa yangi iPhone'lar do‘konlarga chiqqach, ularning real ishlash natijalarida yanada aniq namoyon bo‘ladi.
…