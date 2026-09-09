iPhone 18 Pro va Pro Max rasman taqdim etildi: Yangi flagmanlar nimasi bilan hayratlantirdi?

·64·Texno
iPhone 18 Pro va Pro Max rasman taqdim etildi: Yangi flagmanlar nimasi bilan hayratlantirdi?

Apple o‘zining yangi flagman smartfonlari — iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarini rasman namoyish qildi. Yangi qurilmalarda kompaniya asosiy e’tiborni protsessor quvvati, sun’iy intellekt, kamera imkoniyatlari va avtonom ishlash vaqtiga qaratgan.

Ayniqsa, 2 nanometrli A20 Pro chipi, yangilangan sovutish tizimi, kuchaytirilgan Apple Intelligence imkoniyatlari va yangi Burgundy rangi yangi avlod iPhone'ning eng ko‘p muhokama qilinayotgan jihatlariga aylandi.

A20 Pro: Apple birinchi marta 2 nanometrli chipga o‘tdi

iPhone 18 Pro va Pro Max'ning asosiy yangiligi — A20 Pro protsessori.

Yangi chip 2 nanometrli texnologiya asosida ishlab chiqilgan bo‘lib, oldingi avlodga nisbatan yuqoriroq ishlash samaradorligi va energiya tejamkorligini ta’minlashga qaratilgan.

A20 Pro 6 yadroli CPU va 7 yadroli GPU bilan jihozlangan. Apple'ning ta’kidlashicha, grafik ishlash unumdorligi sezilarli darajada oshirilgan, shuningdek, Neural Engine imkoniyatlari ham kengaytirilgan.

Yangi chipning yana bir muhim jihati — uning takomillashtirilgan vapor chamber sovutish tizimi bilan ishlashi.

Bu ayniqsa uzoq vaqt davomida yuqori yuklamada ishlaydigan o‘yinlar, videomontaj va sun’iy intellekt funksiyalarida muhim ahamiyat kasb etadi.

Batareya bo‘yicha rekord

Apple yangi Pro modellarida avtonomlikni ham sezilarli darajada yaxshilagan.

Ayniqsa, iPhone 18 Pro Max 45 soatgacha video ijro etish imkoniyati bilan kompaniya smartfonlari orasidagi eng yuqori natijalardan birini ko‘rsatmoqda.

iPhone 18 Pro esa 36 soatgacha video ijro etishi mumkinligi aytilmoqda.

Shuningdek, tezkor quvvatlash tizimi orqali qurilmani 15 daqiqada 50 foizgacha quvvatlash imkoniyati mavjud.

Bu o‘zgarishlar katta ekran, yuqori unumdor protsessor va sun’iy intellekt funksiyalaridan faol foydalanadiganlar uchun ayniqsa muhim.

Apple sun’iy intellektga yanada katta urg‘u berdi

iPhone 18 Pro taqdimotida sun’iy intellekt ham markaziy o‘rinlardan birini egalladi.

Apple Intelligence asosida ishlaydigan yangilangan Siri foydalanuvchi buyruqlarini tushunish va turli vazifalarni bajarish bo‘yicha kengaytirilgan imkoniyatlarga ega bo‘ladi.

Apple bu funksiyalarning muhim qismi qurilmaning o‘zida ishlashiga urg‘u bermoqda. Bu esa shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish nuqtayi nazaridan kompaniya strategiyasining muhim qismi hisoblanadi.

Yangi iPhone'larda AI imkoniyatlarini kuchaytirish uchun Neural Engine ham sezilarli darajada takomillashtirilgan.

Kamerada ham jiddiy yangilik bor

iPhone 18 Pro kamera tizimidagi eng qiziqarli o‘zgarishlardan biri — o‘zgaruvchan diafragmaga ega asosiy kamera.

Bu smartfon kamerasiga yorug‘lik miqdorini yanada aniq boshqarish imkonini beradi. Natijada foydalanuvchi suratlarda ekspozitsiya va fon xiralashuvini nazorat qilishda ko‘proq imkoniyatga ega bo‘ladi.

Apple shuningdek, kameraning professional boshqaruv funksiyalarini ham kengaytirgan.

Dizayndagi eng katta syurpriz — Burgundy

Tashqi ko‘rinishdagi o‘zgarishlar inqilobiy darajada emas. Apple umumiy dizayn konsepsiyasini saqlab qolgan, ammo ayrim detallar yangilangan.

iPhone 18 Pro va Pro Max to‘rt xil rangda taqdim etilmoqda:

  • Deep Black;

  • Silver;

  • Glacier Blue;

  • Burgundy.

Ayniqsa, yangi Burgundy — to‘q qizil-binafsha tusdagi rang — seriyaning eng diqqatga sazovor variantlaridan biri bo‘ldi.

Shuningdek, qurilmaning orqa qismida alyuminiy korpus va Ceramic Shield shishasi ranglari o‘zaro yanada uyg‘unlashtirilgan.

Narx qancha?

Apple yangi Pro modellarining boshlang‘ich narxini ham e’lon qildi.

iPhone 18 Pro — $1 199 dan,
iPhone 18 Pro Max — $1 299 dan boshlanadi.

Oldindan buyurtmalar 12 sentyabrda boshlanadi, yangi smartfonlarning rasmiy savdosi esa 18 sentyabrdan yo‘lga qo‘yiladi.

iPhone 18 Pro‘dagi asosiy yangiliklar

Xususiyat

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

Protsessor

A20 Pro, 2 nm

A20 Pro, 2 nm

Video ijro

36 soatgacha

45 soatgacha

Tez quvvatlash

15 daqiqada 50% gacha

15 daqiqada 50% gacha

Ranglar

4 xil

4 xil

Boshlang‘ich narx

$1 199

$1 299

Savdo boshlanishi

18 sentyabr

18 sentyabr

Apple uchun yangi bosqich boshlanmoqda

iPhone 18 Pro va Pro Max taqdimoti Apple uchun oddiy yangi smartfonlar taqdimotidan ko‘ra muhimroq voqeaga aylandi.

Kompaniya bir vaqtning o‘zida 2 nanometrli protsessor, sun’iy intellekt, kuchli kamera va uzoq avtonomlik yo‘nalishlarini kuchaytirmoqda.

Shu sababli iPhone 18 Pro seriyasining asosiy savoli endi «yangi dizayn qanchalik o‘zgardi?» emas.

Asosiy savol — Apple yangi avlod chipi va AI imkoniyatlari orqali smartfondan foydalanish tajribasini qanchalik o‘zgartira oladi?

Buning javobi esa yangi iPhone'lar do‘konlarga chiqqach, ularning real ishlash natijalarida yanada aniq namoyon bo‘ladi.

AppleiPhone 18 ProA20 Pro chip2 nanometrSun’iy intellektKameraBatareya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple sogʻlikni baholovchi yangi Health ilovasini taqdim etdiApple sogʻlikni baholovchi yangi Health ilovasini taqdim etdiKecha, 23:22Apple kompaniyasi sunʼiy intellektga ega Apple Watch Series 12 va Watch Ultra 4 modellarini taqdim etdiApple kompaniyasi sunʼiy intellektga ega Apple Watch Series 12 va Watch Ultra 4 modellarini taqdim etdiKecha, 23:22Apple kompaniyasi iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarini taqdim etdiApple kompaniyasi iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarini taqdim etdiKecha, 22:56Jon Ternus sunʼiy intellekt davrida eng yaxshi qurilma iPhone ekanini aytdiJon Ternus sunʼiy intellekt davrida eng yaxshi qurilma iPhone ekanini aytdiKecha, 22:53Apple kompaniyasi oʻzining ilk buklanuvchi smartfoni – iPhone Duoʼni taqdim etdiApple kompaniyasi oʻzining ilk buklanuvchi smartfoni – iPhone Duoʼni taqdim etdiKecha, 22:50Apple kompaniyasi yangi iPhone 18 Pro modellarini taqdim etdiApple kompaniyasi yangi iPhone 18 Pro modellarini taqdim etdiKecha, 22:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi