Apple kompaniyasi iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarini taqdim etdi
Apple korporatsiyasi oʻzining navbatdagi flagman qurilmalari — iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi avlod qurilmalari ilgʻor texnologik yechimlar, sunʼiy intellekt imkoniyatlari hamda sezilarli darajada yaxshilangan kamera tizimi bilan taʼminlangani bois texnologiya bozorida jiddiy qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Smartfonlarning tashqi koʻrinishidagi oʻzgarishlar qatoriga yangi toʻrt xil rangdagi palitra kiritildi. Ular orasida chuqur “Temnaya vishnya” (toʻq olcha) tusidagi asosiy rang ajralib turadi. Shuningdek, xaridorlarga kumushrang, qora va och moviy rangdagi modellar taklif etiladi, avvalgi avloddagi yorqin oʻrang rang esa yangi liniyadan chiqarib tashlandi. Bundan tashqari, Dynamic Island ixchamlashib, endilikda uchta ilovaga oid maʼlumotlarni bir vaqtning oʻzida koʻrsatish imkoniyatini taqdim etadi.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikFlagmanlar yanada ilgʻor 2 nanometrli texnologik jarayon asosida yaratilgan eng soʻnggi Apple A20 Pro protsessori bilan jihozlangan. Ushbu zamonaviy chip qurilmaning umumiy tezligi va energiya samaradorligini keskin oshirishi kutilmoqda. Batareya quvvati boʻyicha ham sezilarli siljishlar mavjud: simli quvvatlash yordamida atigi 15 daqiqada smartfonni 50 foizgacha toʻldirish mumkin, bu esa foydalanuvchilar uchun katta qulaylik yaratadi.
Akkumulyator barqarorligi borasida iPhone 18 Pro modeli iPhone 17 Pro Max bilan bir xil darajada ishlaydi. Maʼlumotlarga koʻra, Pro Max versiyasida uzluksiz video ijro etish vaqti 45 soatni tashkil qiladi. Umuman olganda, Apple kompaniyasi kichikroq modelda 24 soatgacha, kattasida esa 30 soatgacha avtonom ishlash muddatini vaʼda qilmoqda. Shuningdek, qurilmalarda samarali sovutish tizimi ham oʻrnatilgan.
Sunʼiy intellekt va yangi avlod kamerasiMazkur taqdimotda Apple eʼtiborni sunʼiy intellekt texnologiyalariga qaratdi. Yangilangan Siri ovozli yordamchisi tabiiyroq muloqot qilish va murakkab ketma-ket amallarni bajarish kabi kengaytirilgan AI imkoniyatlariga ega boʻldi. Mazkur yechim Apple kompaniyasining Google hamda OpenAI kabi asosiy raqobatchilariga qarshi kurashdagi muhim vositasiga aylanishi kutilmoqda. Biroq, afsuski, rus tili hozircha qoʻllab-quvvatlanmaydi.
Kamera imkoniyatlari ham butunlay yangi bosqichga koʻtarildi. Asosiy 48 megapikselli kamerada ilk bor oʻzgaruvchan diafragma paydo boʻldi. Bu foydalanuvchiga sensorga tushadigan yorugʻlik miqdorini hamda fonni qanchalik xiralashtirishni bevosita sozlash imkonini beradi. Bunday professional darajadagi boshqaruv oddiy smartfonlardan koʻra maxsus kameralarga yaqinroq turadi va olingan suratlarni keyinchalik ham turli parametrlar boʻyicha oʻzgartirish imkonini beradi.
Yangi avlod flagmanlarining boshlangʻich narxi mos ravishda 1200 va 1300 AQSh dollarini tashkil etadi. Xaridorlar, shuningdek, 2 TB hajmgacha boʻlgan ichki xotiraga ega versiyalarni ham tanlashlari mumkin.
…