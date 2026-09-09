Apple kompaniyasi iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarini taqdim etdi

·56·Texno
Apple kompaniyasi iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarini taqdim etdi

Apple korporatsiyasi oʻzining navbatdagi flagman qurilmalari — iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi avlod qurilmalari ilgʻor texnologik yechimlar, sunʼiy intellekt imkoniyatlari hamda sezilarli darajada yaxshilangan kamera tizimi bilan taʼminlangani bois texnologiya bozorida jiddiy qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfonlarning tashqi koʻrinishidagi oʻzgarishlar qatoriga yangi toʻrt xil rangdagi palitra kiritildi. Ular orasida chuqur “Temnaya vishnya” (toʻq olcha) tusidagi asosiy rang ajralib turadi. Shuningdek, xaridorlarga kumushrang, qora va och moviy rangdagi modellar taklif etiladi, avvalgi avloddagi yorqin oʻrang rang esa yangi liniyadan chiqarib tashlandi. Bundan tashqari, Dynamic Island ixchamlashib, endilikda uchta ilovaga oid maʼlumotlarni bir vaqtning oʻzida koʻrsatish imkoniyatini taqdim etadi.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Flagmanlar yanada ilgʻor 2 nanometrli texnologik jarayon asosida yaratilgan eng soʻnggi Apple A20 Pro protsessori bilan jihozlangan. Ushbu zamonaviy chip qurilmaning umumiy tezligi va energiya samaradorligini keskin oshirishi kutilmoqda. Batareya quvvati boʻyicha ham sezilarli siljishlar mavjud: simli quvvatlash yordamida atigi 15 daqiqada smartfonni 50 foizgacha toʻldirish mumkin, bu esa foydalanuvchilar uchun katta qulaylik yaratadi.

Akkumulyator barqarorligi borasida iPhone 18 Pro modeli iPhone 17 Pro Max bilan bir xil darajada ishlaydi. Maʼlumotlarga koʻra, Pro Max versiyasida uzluksiz video ijro etish vaqti 45 soatni tashkil qiladi. Umuman olganda, Apple kompaniyasi kichikroq modelda 24 soatgacha, kattasida esa 30 soatgacha avtonom ishlash muddatini vaʼda qilmoqda. Shuningdek, qurilmalarda samarali sovutish tizimi ham oʻrnatilgan.

Sunʼiy intellekt va yangi avlod kamerasi

Mazkur taqdimotda Apple eʼtiborni sunʼiy intellekt texnologiyalariga qaratdi. Yangilangan Siri ovozli yordamchisi tabiiyroq muloqot qilish va murakkab ketma-ket amallarni bajarish kabi kengaytirilgan AI imkoniyatlariga ega boʻldi. Mazkur yechim Apple kompaniyasining Google hamda OpenAI kabi asosiy raqobatchilariga qarshi kurashdagi muhim vositasiga aylanishi kutilmoqda. Biroq, afsuski, rus tili hozircha qoʻllab-quvvatlanmaydi.

Kamera imkoniyatlari ham butunlay yangi bosqichga koʻtarildi. Asosiy 48 megapikselli kamerada ilk bor oʻzgaruvchan diafragma paydo boʻldi. Bu foydalanuvchiga sensorga tushadigan yorugʻlik miqdorini hamda fonni qanchalik xiralashtirishni bevosita sozlash imkonini beradi. Bunday professional darajadagi boshqaruv oddiy smartfonlardan koʻra maxsus kameralarga yaqinroq turadi va olingan suratlarni keyinchalik ham turli parametrlar boʻyicha oʻzgartirish imkonini beradi.

Yangi avlod flagmanlarining boshlangʻich narxi mos ravishda 1200 va 1300 AQSh dollarini tashkil etadi. Xaridorlar, shuningdek, 2 TB hajmgacha boʻlgan ichki xotiraga ega versiyalarni ham tanlashlari mumkin.

AppleIPhone 18 ProTexnologiyaSmartfonSunʼiy intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple sunʼiy intellekt davrida iPhone suratlari haqiqiyligini isbotlovchi funksiyani taqdim etdiApple sunʼiy intellekt davrida iPhone suratlari haqiqiyligini isbotlovchi funksiyani taqdim etdiKecha, 23:59Apple oʻzining ilk buklanadigan smartfoni — iPhone Duo modelini taqdim etdiApple oʻzining ilk buklanadigan smartfoni — iPhone Duo modelini taqdim etdiKecha, 23:58Apple kompaniyasi yang sohibi AirPods 5 quloqchinlarini taqdim etdiApple kompaniyasi yang sohibi AirPods 5 quloqchinlarini taqdim etdiKecha, 23:50Apple sogʻlikni baholovchi yangi Health ilovasini taqdim etdiApple sogʻlikni baholovchi yangi Health ilovasini taqdim etdiKecha, 23:22Apple kompaniyasi sunʼiy intellektga ega Apple Watch Series 12 va Watch Ultra 4 modellarini taqdim etdiApple kompaniyasi sunʼiy intellektga ega Apple Watch Series 12 va Watch Ultra 4 modellarini taqdim etdiKecha, 23:22iPhone 18 Pro va Pro Max rasman taqdim etildi: Yangi flagmanlar nimasi bilan hayratlantirdi?iPhone 18 Pro va Pro Max rasman taqdim etildi: Yangi flagmanlar nimasi bilan hayratlantirdi?Kecha, 23:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi