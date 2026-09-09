Surayyo Qosimova: “19 yildan beri ijarada yashayman” (video)

·1·Jamiyat
Surayyo Qosimova: “19 yildan beri ijarada yashayman” (video)

Yaqinda xonanda Surayyo Qosimova videomurojaati orqali sog‘lig‘i sabab ijodida biroz tanaffus qilishi haqida ma’lum qilgani haqida xabar bergan edik. Dilmurod ismli bloger xonandaning holidan xabar olish uchun uning xonadoniga bordi.

Suhbat davomida bloger Surayyo Qosimovadan sog‘lig‘idagi muammo haqida so‘radi. Xonanda jinsiy tomondan o‘simta aniqlanganini ma’lum qildi.

Suhbatda uning oilaviy hayoti ham tilga olindi. Bloger xonandadan turmush o‘rtog‘i bor-yo‘qligini va hozir qayerdaligini so‘radi.

“Bor, lekin bizni tashlab ketdi. Narsalarini yig‘ishtirib, ketdi”, — dedi Surayyo Qosimova.

Bloger xonandadan tanishlari va yaqinlari haqida ham so‘radi. Bunga javoban san’atkor so‘nggi bir yarim yil ichida hayotida ko‘plab sinovlar bo‘lganini aytdi.

“Tanishlar, do‘stlar ko‘p edi. Mana shu bir yarim yil ichida boshimga juda ko‘p ishlar tushdi. Tashvishlar, ayriliqlarni ko‘rdim. O‘shanda hamma o‘zi bilan o‘zi ovora ekanini bildim. Ko‘p tanishlar eshigini yopishdi”, — dedi xonanda.

Surayyo Qosimova farzandlari hali yosh ekanini, ularni o‘qitib, oyoqqa turg‘izishi va kelgusida ham xalqqa xizmat qilishni davom ettirish niyatida ekanini ta’kidladi.

“Farzandlarim hali kichkina. Ularni o‘qitishim, oyoqqa qo‘yishim kerak. Xalqqa xizmat qilishim kerak. Mening rejalarim ko‘p. Men sahnaga ko‘z uchida qaramaganman. Men sahnani juda keng olganman. Men xalqqa xizmat qilishim kerak”, — dedi u.

Xonanda o‘z dardi bilan hech kimning rahmini keltirishni istamasligini ham ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, hayotidagi ko‘plab og‘ir kechinmalar va sinovlar ijodida ham aks etgan.

Suhbat davomida bloger xonandaning sog‘lig‘idan tashqari, uy-joy masalasiga ham e’tibor qaratdi. Ma’lum bo‘lishicha, Surayyo Qosimova uzoq yillardan beri ijarada yashab kelmoqda.

“Dilmurod, men ijarada turaman, o‘n to‘qqiz yildan beri”, — dedi xonanda.

Bloger uning gapini aniqlashtirib, “O‘n to‘qqiz yildan beri ijarada turasizmi?” deya so‘radi.

“Agar siz ijarada yashab ko‘rmagan bo‘lsangiz, baribir tushunmaysiz. Ijarada yashash qanchalik qiyinligini ijarada yashagan odam biladi”, — deya javob berdi Surayyo Qosimova.

Blogerning ushbu videomurojaatidan so‘ng ijtimoiy tarmoqlarda xonandaga dalda beruvchi izohlar ko‘paydi. Ko‘plab kuzatuvchilar Surayyo Qosimovaga tezroq sog‘ayib ketishini tilab, unga Allohdan shifo so‘rab, yaxshi tilaklarini yo‘lladi.

Surayyo Qosimovablogersog‘liq muammolixonandainternetsotsial mediaxalqqa xizmatsingari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarshida 19 yoshli yigit profilaktika inspektorlari tomonidan kaltaklangani aytilmoqda (video)Qarshida 19 yoshli yigit profilaktika inspektorlari tomonidan kaltaklangani aytilmoqda (video)Kecha, 22:37Baland musiqa sabab tez yordamni eshitmagan BYD haydovchisi jazolandiBaland musiqa sabab tez yordamni eshitmagan BYD haydovchisi jazolandiKecha, 22:05Bollivud yulduzi Shohruxxon O‘zbekistonga kelishi mumkin: takliflar ochiqlandiBollivud yulduzi Shohruxxon O‘zbekistonga kelishi mumkin: takliflar ochiqlandiKecha, 21:22Avtobusda bepul yurishga qarshi yangi tartib kuchga kirdi (video)Avtobusda bepul yurishga qarshi yangi tartib kuchga kirdi (video)Kecha, 19:35Qidiruvdagi “Volkswagen” avtomashinasi topilib, jarima maydoniga joylashtirildiQidiruvdagi “Volkswagen” avtomashinasi topilib, jarima maydoniga joylashtirildiKecha, 17:24110 million so‘m miqdoridagi aliment oldindan to‘lab berildi110 million so‘m miqdoridagi aliment oldindan to‘lab berildiKecha, 17:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari