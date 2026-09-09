Apple kompaniyasi yang sohibi AirPods 5 quloqchinlarini taqdim etdi
Apple korporatsiyasi chorshanba kuni simsiz quloqchinlarining navbatdagi avlodi — AirPods 5 qurilmasini rasman namoyish etdi. Mazkur yangi gadjet ovoz sifatining yaxshilangani, faol shovqinni bekor qilish funksiyasining kuchaytirilgani hamda kengaytirilgan Siri va Apple Intelligence imkoniyatlari bilan bir qatorda bir qator muhim yangilanishlarni oʻz ichiga olgani bilan eʼtiborga molikdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, yangi modeldagi faol shovqinni bekor qilish tizimi avvalgi avlodga nisbatan tashqi fon shovqinini 50 foizgacha koʻproq kamaytirishga qodir. Apple vakillari ushbu koʻrsatkich bilan uni bozordagi eng ilgʻor yechimlardan biri sifatida baholamoqda. Taʼkidlanishicha, faol shovqinni bekor qilish funksiyasi endilikda butun AirPods qatori uchun standart xususiyatga aylandi.
Qulay boshqaruv va yangi texnologiyalarAirPods 5 modellari avvallari faqat AirPods Pro quloqchinlarigagina xos boʻlgan korpusdagi ovozni boshqarish imkoniyati bilan boyitildi. Endilikda foydalanuvchilar iPhone qurilmasini qoʻlga olmasdan turib, quloqchin korpusini yuqoriga yoki pastga surish orqali tovush balandligini osongina oʻzgartira oladilar.
H2 chipi bilan jihozlangan boshqa modellarda boʻlgani kabi, AirPods 5 ham qoʻllarsiz ishlaydigan Siri va Apple Intelligence funksiyalarini taqdim etadi. Foydalanuvchilar savol berish, maʼlumot qidirish yoki yoʻnalishlarni olish jarayonlarida telefoniga tegmasdan Siri bilan muloqot qilishlari mumkin boʻladi.
Sunʼiy intellekt va ovozli rejimlarixbt.com va boshqa texnologik manbalar xabar qilishicha, iOS 27 bilan beta-versiyada taqdim etiladigan yangilangan Siri shaxsiy kontekstni yaxshiroq tushunishga moʻljallangan. U xabarlar, elektron pochta, suratlar va boshqa ilovalardagi maʼlumotlardan foydalangan holda yanada mos javoblarni taqdim etadi hamda turli vazifalarni bajarishda koʻmaklashadi.
Shuningdek, qurilmaning shaffoflik rejimi ham takomillashtirilib, foydalanuvchilarga atrofdagi ovozlarni tabiiyroq eshitish imkonini berdi. Moslashuvchan audio muhitga qarab shovqinni bekor qilish va shaffoflik rejimini avtomatik ravishda muvozanatlashtirsa, suhbatni aniqlash funksiyasi foydalanuvchi gapira boshlaganda media ovozini pasaytiradi.
Avtonomiya va narx siyosatiQuloqchinlarning akkumulyator quvvati ham sezilarli darajada yaxshilangan boʻlib, AirPods 5 faol shovqinni bekor qilish rejimi yoqilgan holda bir martalik quvvat bilan 5 soatgacha musiqa tinglash imkonini beradi. Quvvatlash gʻilofi bilan birgalikda bu koʻrsatkich 22 soatgacha tashkil etadi.
AirPods 5 quloqchinlarining boshlangʻich narxi 128 dollardan boshlanadi, simsiz quvvatlash gʻilofiga ega versiyasi esa 149 dollarni tashkil qiladi. Mazkur yangi mahsulot uchun dastlabki buyurtmalar eʼlon qilingan kundan boshlab qabul qilina boshladi, qurilmalarning savdosi esa sentabr oyidan boshlanishi kutilmoqda.
…