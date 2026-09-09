Apple kompaniyasi yang sohibi AirPods 5 quloqchinlarini taqdim etdi

·0·Texno
Apple kompaniyasi yang sohibi AirPods 5 quloqchinlarini taqdim etdi

Apple korporatsiyasi chorshanba kuni simsiz quloqchinlarining navbatdagi avlodi — AirPods 5 qurilmasini rasman namoyish etdi. Mazkur yangi gadjet ovoz sifatining yaxshilangani, faol shovqinni bekor qilish funksiyasining kuchaytirilgani hamda kengaytirilgan Siri va Apple Intelligence imkoniyatlari bilan bir qatorda bir qator muhim yangilanishlarni oʻz ichiga olgani bilan eʼtiborga molikdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, yangi modeldagi faol shovqinni bekor qilish tizimi avvalgi avlodga nisbatan tashqi fon shovqinini 50 foizgacha koʻproq kamaytirishga qodir. Apple vakillari ushbu koʻrsatkich bilan uni bozordagi eng ilgʻor yechimlardan biri sifatida baholamoqda. Taʼkidlanishicha, faol shovqinni bekor qilish funksiyasi endilikda butun AirPods qatori uchun standart xususiyatga aylandi.

Qulay boshqaruv va yangi texnologiyalar

AirPods 5 modellari avvallari faqat AirPods Pro quloqchinlarigagina xos boʻlgan korpusdagi ovozni boshqarish imkoniyati bilan boyitildi. Endilikda foydalanuvchilar iPhone qurilmasini qoʻlga olmasdan turib, quloqchin korpusini yuqoriga yoki pastga surish orqali tovush balandligini osongina oʻzgartira oladilar.

H2 chipi bilan jihozlangan boshqa modellarda boʻlgani kabi, AirPods 5 ham qoʻllarsiz ishlaydigan Siri va Apple Intelligence funksiyalarini taqdim etadi. Foydalanuvchilar savol berish, maʼlumot qidirish yoki yoʻnalishlarni olish jarayonlarida telefoniga tegmasdan Siri bilan muloqot qilishlari mumkin boʻladi.

Sunʼiy intellekt va ovozli rejimlar

ixbt.com va boshqa texnologik manbalar xabar qilishicha, iOS 27 bilan beta-versiyada taqdim etiladigan yangilangan Siri shaxsiy kontekstni yaxshiroq tushunishga moʻljallangan. U xabarlar, elektron pochta, suratlar va boshqa ilovalardagi maʼlumotlardan foydalangan holda yanada mos javoblarni taqdim etadi hamda turli vazifalarni bajarishda koʻmaklashadi.

Shuningdek, qurilmaning shaffoflik rejimi ham takomillashtirilib, foydalanuvchilarga atrofdagi ovozlarni tabiiyroq eshitish imkonini berdi. Moslashuvchan audio muhitga qarab shovqinni bekor qilish va shaffoflik rejimini avtomatik ravishda muvozanatlashtirsa, suhbatni aniqlash funksiyasi foydalanuvchi gapira boshlaganda media ovozini pasaytiradi.

Avtonomiya va narx siyosati

Quloqchinlarning akkumulyator quvvati ham sezilarli darajada yaxshilangan boʻlib, AirPods 5 faol shovqinni bekor qilish rejimi yoqilgan holda bir martalik quvvat bilan 5 soatgacha musiqa tinglash imkonini beradi. Quvvatlash gʻilofi bilan birgalikda bu koʻrsatkich 22 soatgacha tashkil etadi.

AirPods 5 quloqchinlarining boshlangʻich narxi 128 dollardan boshlanadi, simsiz quvvatlash gʻilofiga ega versiyasi esa 149 dollarni tashkil qiladi. Mazkur yangi mahsulot uchun dastlabki buyurtmalar eʼlon qilingan kundan boshlab qabul qilina boshladi, qurilmalarning savdosi esa sentabr oyidan boshlanishi kutilmoqda.

AppleAirPodsAirPods 5TexnologiyaGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple sunʼiy intellekt davrida iPhone suratlari haqiqiyligini isbotlovchi funksiyani taqdim etdiApple sunʼiy intellekt davrida iPhone suratlari haqiqiyligini isbotlovchi funksiyani taqdim etdiKecha, 23:59Apple oʻzining ilk buklanadigan smartfoni — iPhone Duo modelini taqdim etdiApple oʻzining ilk buklanadigan smartfoni — iPhone Duo modelini taqdim etdiKecha, 23:58Apple sogʻlikni baholovchi yangi Health ilovasini taqdim etdiApple sogʻlikni baholovchi yangi Health ilovasini taqdim etdiKecha, 23:22Apple kompaniyasi sunʼiy intellektga ega Apple Watch Series 12 va Watch Ultra 4 modellarini taqdim etdiApple kompaniyasi sunʼiy intellektga ega Apple Watch Series 12 va Watch Ultra 4 modellarini taqdim etdiKecha, 23:22iPhone 18 Pro va Pro Max rasman taqdim etildi: Yangi flagmanlar nimasi bilan hayratlantirdi?iPhone 18 Pro va Pro Max rasman taqdim etildi: Yangi flagmanlar nimasi bilan hayratlantirdi?Kecha, 23:06Apple kompaniyasi iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarini taqdim etdiApple kompaniyasi iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarini taqdim etdiKecha, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi