Apple oʻzining ilk buklanadigan smartfoni — iPhone Duo modelini taqdim etdi
Apple kompaniyasi oʻzining yangi qurilmalari qatorida texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotgan ilk buklanadigan smartfoni — iPhone Duo’ni rasman eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma brend tarixidagi ilk fold-formatdagi gadjet boʻlib, oʻzining ilgʻor texnik xususiyatlari hamda yupqa korpusi bilan bir qatorda flagmanlar orasida muhim burilish yasashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi smartfon oʻziga xos ikki xil ekran bilan jihozlangan boʻlib, uning tashqi qismidagi displey diagonali 5,4 dyuymni tashkil etadi. Ochilgan holatdagi ichki ekran esa 7,6 dyuymli ulkan maydonga ega boʻlib, u amaldagi iPhone 18 Pro Max ekranidan 50 foizga, iPhone 18 Pro displeyidan esa 80 foizga kattaroqdir. Ikkala ekran ham USB-C interfeysiga ega Apple Pencil qalamchalarini qoʻllab-quvvatlaydi.
Mustahkam korpus va xavfsizlikQurilmaning konstruksiyasida yuqori sifatli titan qotishmasidan keng foydalanilgan boʻlib, ekran hamda orqa qopqoq mustahkam Ceramic Shield oynasi bilan himoyalangan. Shuningdek, korpus IP65 darajasidagi suv va changdan himoyaga ega. Biometrik xavfsizlik uchun esa Touch ID datchigi qulay tarzda yon tugmachaga oʻrnatilgan.
Texnik jihatdan iPhone Duo eng soʻnggi Apple A20 Pro protsessori hamda qoʻshimcha Display Engine chipi asosida ishlaydi. Aloqa imkoniyatlari uchun Apple C2 modemi qoʻllanilgan boʻlib, apparat bir vaqtning oʻzida ikkita ilovani muammosiz yonma-yon ishga tushirish imkonini beradi.
Batareya va narx siyosatiSmartfon korpusining har bir yarmiga bittadan joylashtirilgan ikkita mustaqil batareya bilan taʼminlangan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, toʻliq quvvat bilan 21 soat tinimsiz videokuzatuvni taʼminlaydigan bu qurilma bir quvvatlanishda toʻliq bir sutka ishlay oladigan ilk Apple smartfonidir. Tezkor quvvatlash texnologiyasi esa atigi 20 daqiqada batareyani 50 foizgacha toʻldirish imkonini beradi.
Asosiy kamera moduli 48 megapikselli ikkita datchikni oʻz ichiga oladi: ulardan asosiysi keng burchakli obyektiv boʻlib, yaqinlashtirish (zum) vazifasini ham bajaradi, ikkinchisi esa oʻta keng burchakli obyektivdir. 256 GB ichki xotiraga ega boshlangʻich versiyadagi iPhone Duo narxi 2000 AQSh dollaridan boshlanadi.
Kompaniya maʼlumotiga koʻra, mazkur kutilgan qurilma uchun oldindan buyurtmalar joriy yilning 16-oktabridan boshlab qabul qilinadi. Ochiq savdolar esa bir hafta oʻtib, 23-oktabr sanasidan eʼtiboran start oladi.
…