Apple oʻzining ilk buklanadigan smartfoni — iPhone Duo modelini taqdim etdi

·11·Texno
Apple oʻzining ilk buklanadigan smartfoni — iPhone Duo modelini taqdim etdi

Apple kompaniyasi oʻzining yangi qurilmalari qatorida texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotgan ilk buklanadigan smartfoni — iPhone Duo’ni rasman eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma brend tarixidagi ilk fold-formatdagi gadjet boʻlib, oʻzining ilgʻor texnik xususiyatlari hamda yupqa korpusi bilan bir qatorda flagmanlar orasida muhim burilish yasashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi smartfon oʻziga xos ikki xil ekran bilan jihozlangan boʻlib, uning tashqi qismidagi displey diagonali 5,4 dyuymni tashkil etadi. Ochilgan holatdagi ichki ekran esa 7,6 dyuymli ulkan maydonga ega boʻlib, u amaldagi iPhone 18 Pro Max ekranidan 50 foizga, iPhone 18 Pro displeyidan esa 80 foizga kattaroqdir. Ikkala ekran ham USB-C interfeysiga ega Apple Pencil qalamchalarini qoʻllab-quvvatlaydi.

Mustahkam korpus va xavfsizlik

Qurilmaning konstruksiyasida yuqori sifatli titan qotishmasidan keng foydalanilgan boʻlib, ekran hamda orqa qopqoq mustahkam Ceramic Shield oynasi bilan himoyalangan. Shuningdek, korpus IP65 darajasidagi suv va changdan himoyaga ega. Biometrik xavfsizlik uchun esa Touch ID datchigi qulay tarzda yon tugmachaga oʻrnatilgan.

Texnik jihatdan iPhone Duo eng soʻnggi Apple A20 Pro protsessori hamda qoʻshimcha Display Engine chipi asosida ishlaydi. Aloqa imkoniyatlari uchun Apple C2 modemi qoʻllanilgan boʻlib, apparat bir vaqtning oʻzida ikkita ilovani muammosiz yonma-yon ishga tushirish imkonini beradi.

Batareya va narx siyosati

Smartfon korpusining har bir yarmiga bittadan joylashtirilgan ikkita mustaqil batareya bilan taʼminlangan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, toʻliq quvvat bilan 21 soat tinimsiz videokuzatuvni taʼminlaydigan bu qurilma bir quvvatlanishda toʻliq bir sutka ishlay oladigan ilk Apple smartfonidir. Tezkor quvvatlash texnologiyasi esa atigi 20 daqiqada batareyani 50 foizgacha toʻldirish imkonini beradi.

Asosiy kamera moduli 48 megapikselli ikkita datchikni oʻz ichiga oladi: ulardan asosiysi keng burchakli obyektiv boʻlib, yaqinlashtirish (zum) vazifasini ham bajaradi, ikkinchisi esa oʻta keng burchakli obyektivdir. 256 GB ichki xotiraga ega boshlangʻich versiyadagi iPhone Duo narxi 2000 AQSh dollaridan boshlanadi.

Kompaniya maʼlumotiga koʻra, mazkur kutilgan qurilma uchun oldindan buyurtmalar joriy yilning 16-oktabridan boshlab qabul qilinadi. Ochiq savdolar esa bir hafta oʻtib, 23-oktabr sanasidan eʼtiboran start oladi.

AppleiPhone DuoSmartfonTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple sunʼiy intellekt davrida iPhone suratlari haqiqiyligini isbotlovchi funksiyani taqdim etdiApple sunʼiy intellekt davrida iPhone suratlari haqiqiyligini isbotlovchi funksiyani taqdim etdiKecha, 23:59Apple kompaniyasi yang sohibi AirPods 5 quloqchinlarini taqdim etdiApple kompaniyasi yang sohibi AirPods 5 quloqchinlarini taqdim etdiKecha, 23:50Apple sogʻlikni baholovchi yangi Health ilovasini taqdim etdiApple sogʻlikni baholovchi yangi Health ilovasini taqdim etdiKecha, 23:22Apple kompaniyasi sunʼiy intellektga ega Apple Watch Series 12 va Watch Ultra 4 modellarini taqdim etdiApple kompaniyasi sunʼiy intellektga ega Apple Watch Series 12 va Watch Ultra 4 modellarini taqdim etdiKecha, 23:22iPhone 18 Pro va Pro Max rasman taqdim etildi: Yangi flagmanlar nimasi bilan hayratlantirdi?iPhone 18 Pro va Pro Max rasman taqdim etildi: Yangi flagmanlar nimasi bilan hayratlantirdi?Kecha, 23:06Apple kompaniyasi iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarini taqdim etdiApple kompaniyasi iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarini taqdim etdiKecha, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi