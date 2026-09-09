Apple sunʼiy intellekt davrida iPhone suratlari haqiqiyligini isbotlovchi funksiyani taqdim etdi
Sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan yoki oʻzgartirilgan fotomateriallar koʻpayib borayotgan bir sharoitda, Apple kompaniyasi oʻz qurilmalarida olingan kadrlarga boʻlgan ishonchni oshirishga qaratilgan yangi qadamni tashladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kutilmagan "Surprise and Shine" tadbiri doirasida texnologiya giganti iPhone 18 Pro orqali olingan tasvirlarning haqiqiyligini kafolatlovchi Apple Reference Image funksiyasini eʼlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, ushbu yangi imkoniyat ayniqsa fotojurnalistlar va professional suratkashlar uchun ota-ona vazifasini oʻtaydi. Zamonaviy dunyoda haqiqiy kadrlarni soxtalaridan farqlash tobora qiyinlashib borayotgan bir paytda, mazkur texnologiya vizual kontentning ishonchliligini taʼminlashda muhim vositaga aylanishi kutilmoqda.
Imzolangan sensor maʼlumotlari va raqamli negativYangi funksiyaning ishlash mexanikasi fotosuratga olingan vaqtda asosiy kamera sensorining imzolangan maʼlumotlarni qayd etishiga asoslanadi. Keyinchalik Apple kompaniyasining Private Cloud Compute xizmati ushbu maʼlumotlarni Photos ilovasida koʻrish mumkin boʻlgan oʻzgartirib boʻlmaydigan tasvirga aylantiradi.
Apple ushbu yaratilgan maxsus tasvirni oʻziga xos "raqamli negativ" sifatida taʼriflamoqda. Uni suratning boshqa versiyalari bilan solishtirish orqali kadrga qandaydir oʻzgartirishlar kiritilgan yoki kiritilmaganini aniq aniqlash imkoniyati yaratiladi.
Dasturchilar uchun imkoniyatlar va kelajakdagi rejalarHozirgi bosqichda ushbu mos yozuvli tasvirlar faqatgina standart Photos ilovasining oʻzida koʻrsatiladi. Biroq Apple kelgusida dasturchilar mazkur funksiyani oʻzlarining uchinchi tomon ilovalariga integratsiya qilishlari uchun maxsus API interfeyslarini taqdim etishini maʼlum qildi.
Shuningdek, kompaniya taqdimot davomida sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan yoki tahrirlangan tasvirlarni aniqlashga yordam beruvchi SynthID standartini qoʻllab-quvvatlashini ham eʼlon qildi. Bu kabi choralar raqamli muhitda shaffoflikni taʼminlash va foydalanuvchilarning axborotga boʻlgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi.
…