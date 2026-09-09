Apple sunʼiy intellekt davrida iPhone suratlari haqiqiyligini isbotlovchi funksiyani taqdim etdi

·0·Texno
Apple sunʼiy intellekt davrida iPhone suratlari haqiqiyligini isbotlovchi funksiyani taqdim etdi

Sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan yoki oʻzgartirilgan fotomateriallar koʻpayib borayotgan bir sharoitda, Apple kompaniyasi oʻz qurilmalarida olingan kadrlarga boʻlgan ishonchni oshirishga qaratilgan yangi qadamni tashladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kutilmagan "Surprise and Shine" tadbiri doirasida texnologiya giganti iPhone 18 Pro orqali olingan tasvirlarning haqiqiyligini kafolatlovchi Apple Reference Image funksiyasini eʼlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, ushbu yangi imkoniyat ayniqsa fotojurnalistlar va professional suratkashlar uchun ota-ona vazifasini oʻtaydi. Zamonaviy dunyoda haqiqiy kadrlarni soxtalaridan farqlash tobora qiyinlashib borayotgan bir paytda, mazkur texnologiya vizual kontentning ishonchliligini taʼminlashda muhim vositaga aylanishi kutilmoqda.

Imzolangan sensor maʼlumotlari va raqamli negativ

Yangi funksiyaning ishlash mexanikasi fotosuratga olingan vaqtda asosiy kamera sensorining imzolangan maʼlumotlarni qayd etishiga asoslanadi. Keyinchalik Apple kompaniyasining Private Cloud Compute xizmati ushbu maʼlumotlarni Photos ilovasida koʻrish mumkin boʻlgan oʻzgartirib boʻlmaydigan tasvirga aylantiradi.

Apple ushbu yaratilgan maxsus tasvirni oʻziga xos "raqamli negativ" sifatida taʼriflamoqda. Uni suratning boshqa versiyalari bilan solishtirish orqali kadrga qandaydir oʻzgartirishlar kiritilgan yoki kiritilmaganini aniq aniqlash imkoniyati yaratiladi.

Dasturchilar uchun imkoniyatlar va kelajakdagi rejalar

Hozirgi bosqichda ushbu mos yozuvli tasvirlar faqatgina standart Photos ilovasining oʻzida koʻrsatiladi. Biroq Apple kelgusida dasturchilar mazkur funksiyani oʻzlarining uchinchi tomon ilovalariga integratsiya qilishlari uchun maxsus API interfeyslarini taqdim etishini maʼlum qildi.

Shuningdek, kompaniya taqdimot davomida sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan yoki tahrirlangan tasvirlarni aniqlashga yordam beruvchi SynthID standartini qoʻllab-quvvatlashini ham eʼlon qildi. Bu kabi choralar raqamli muhitda shaffoflikni taʼminlash va foydalanuvchilarning axborotga boʻlgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi.

AppleiPhoneSunʼiy intellektTexnologiyaFotojurnalistika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple oʻzining ilk buklanadigan smartfoni — iPhone Duo modelini taqdim etdiApple oʻzining ilk buklanadigan smartfoni — iPhone Duo modelini taqdim etdiKecha, 23:58Apple kompaniyasi yang sohibi AirPods 5 quloqchinlarini taqdim etdiApple kompaniyasi yang sohibi AirPods 5 quloqchinlarini taqdim etdiKecha, 23:50Apple sogʻlikni baholovchi yangi Health ilovasini taqdim etdiApple sogʻlikni baholovchi yangi Health ilovasini taqdim etdiKecha, 23:22Apple kompaniyasi sunʼiy intellektga ega Apple Watch Series 12 va Watch Ultra 4 modellarini taqdim etdiApple kompaniyasi sunʼiy intellektga ega Apple Watch Series 12 va Watch Ultra 4 modellarini taqdim etdiKecha, 23:22iPhone 18 Pro va Pro Max rasman taqdim etildi: Yangi flagmanlar nimasi bilan hayratlantirdi?iPhone 18 Pro va Pro Max rasman taqdim etildi: Yangi flagmanlar nimasi bilan hayratlantirdi?Kecha, 23:06Apple kompaniyasi iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarini taqdim etdiApple kompaniyasi iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarini taqdim etdiKecha, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi