Lamine Yamal Chempionlar ligasida tarix yozdi va Barselona Feyenoordni tor-mor etdi
Barselona jamoasi 2026-27 yilgi mavsumdagi Chempionlar ligasi kampaniyasini shiddatli boshlab, oʻz maydonida Niderlandiyaning Feyenoord klubini yirik 5:1 hisobida magʻlub etdi. Hansi Flick shogirdlari musobaqaning dastlabki turida raqibga deyarli imkon qoldirmasdan, guruh bosqichidagi muhim uch ochkoni qoʻlga kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv mezbonlar uchun juda omadli boshlandi. Uchrashuvning atigi uchinchi daqiqadayoq Rafinya hisobni ochgan boʻlsa, 22-daqiqada Karim Adeyemi farqni ikkitaga oshirib, jamoaga qulay ustunlik taqdim etdi. Kataloniyaliklar hujum chizigʻi uchrashuv davomida yuqori saviya va ajoyib oʻzaro tushunishni namoyish etdi.
Lamine Yamaldan navbatdagi tarixiy rekordGoal.com xabar berishicha, uchrashuvdagi asosiy eʼtibor yosh yulduz Lamine Yamalga qaratildi. Ispaniyalik iqtidor egasi 77-daqiqada jarima zarbasidan unumli foydalanib, gol urdi va oʻzining individual oʻyinini ajoyib tarzda bezab qoʻydi.
Mazkur gol Yamalni Chempionlar ligasi tarixidagi La Liga klublari safida jarima zarbasidan gol urgan eng yosh futbolchiga aylantirdi. U 19 yoshu 58 kunlik holatida bu marraga erishib, avvalgi rekordchilar — Real Madrid vakili Arda Guler hamda Atletiko Madrid sobiq hujumchisi Serxio Agueroning natijalarini ortda qoldirdi.
Kilian Mbappening natijasi yangilandiShuningdek, ushbu gol Lamine Yamalning Chempionlar ligasidagi umumiy samarali harakatlari sonini 21 taga yetkazdi. Hozirda uning hisobida 11 ta gol va 10 ta golli uzatma mavjud.
Ushbu koʻrsatkich orqali Yamal oʻsmirlar yoshida Yevropaning nufuzli turnirida eng koʻp golli vaziyatda qatnashgan futbolchi sifatida mutlaq rekordchiga aylandi. U avvalgi rekordchi Kilian Mbappening 20 ta samarali harakatdan iborat natijasini yangiladi.
Yangi transferlarning ilk gollariBarselona safidagi yirik gʻalabaga boshqa futbolchilar ham oʻz hissalarini qoʻshdi. Ikkinchi boʻlimda zaxiradan maydonga tushgan yozgi transfer Gabriel Jezus 85-daqiqada kataloniyaliklar safidagi oʻzining ilk golini nishonladi.
Shuningdek, uchrashuv davomida dubl qayd etgan Rafinya 57-daqiqada oʻzining ikkinchi golini urgan boʻlsa, mehmonlardan Sem Steyn 82-daqiqada tasalli golini kiritdi. Yakunda Hansi Flick shogirdlari Chempionlar ligasi yangi mavsumini ishonchli gʻalaba bilan boshladi.
…