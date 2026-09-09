Lamine Yamal Chempionlar ligasida tarix yozdi va Barselona Feyenoordni tor-mor etdi

·0·Sport
Lamine Yamal Chempionlar ligasida tarix yozdi va Barselona Feyenoordni tor-mor etdi

Barselona jamoasi 2026-27 yilgi mavsumdagi Chempionlar ligasi kampaniyasini shiddatli boshlab, oʻz maydonida Niderlandiyaning Feyenoord klubini yirik 5:1 hisobida magʻlub etdi. Hansi Flick shogirdlari musobaqaning dastlabki turida raqibga deyarli imkon qoldirmasdan, guruh bosqichidagi muhim uch ochkoni qoʻlga kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv mezbonlar uchun juda omadli boshlandi. Uchrashuvning atigi uchinchi daqiqadayoq Rafinya hisobni ochgan boʻlsa, 22-daqiqada Karim Adeyemi farqni ikkitaga oshirib, jamoaga qulay ustunlik taqdim etdi. Kataloniyaliklar hujum chizigʻi uchrashuv davomida yuqori saviya va ajoyib oʻzaro tushunishni namoyish etdi.

Lamine Yamaldan navbatdagi tarixiy rekord

Goal.com xabar berishicha, uchrashuvdagi asosiy eʼtibor yosh yulduz Lamine Yamalga qaratildi. Ispaniyalik iqtidor egasi 77-daqiqada jarima zarbasidan unumli foydalanib, gol urdi va oʻzining individual oʻyinini ajoyib tarzda bezab qoʻydi.

Mazkur gol Yamalni Chempionlar ligasi tarixidagi La Liga klublari safida jarima zarbasidan gol urgan eng yosh futbolchiga aylantirdi. U 19 yoshu 58 kunlik holatida bu marraga erishib, avvalgi rekordchilar — Real Madrid vakili Arda Guler hamda Atletiko Madrid sobiq hujumchisi Serxio Agueroning natijalarini ortda qoldirdi.

Kilian Mbappening natijasi yangilandi

Shuningdek, ushbu gol Lamine Yamalning Chempionlar ligasidagi umumiy samarali harakatlari sonini 21 taga yetkazdi. Hozirda uning hisobida 11 ta gol va 10 ta golli uzatma mavjud.

Ushbu koʻrsatkich orqali Yamal oʻsmirlar yoshida Yevropaning nufuzli turnirida eng koʻp golli vaziyatda qatnashgan futbolchi sifatida mutlaq rekordchiga aylandi. U avvalgi rekordchi Kilian Mbappening 20 ta samarali harakatdan iborat natijasini yangiladi.

Yangi transferlarning ilk gollari

Barselona safidagi yirik gʻalabaga boshqa futbolchilar ham oʻz hissalarini qoʻshdi. Ikkinchi boʻlimda zaxiradan maydonga tushgan yozgi transfer Gabriel Jezus 85-daqiqada kataloniyaliklar safidagi oʻzining ilk golini nishonladi.

Shuningdek, uchrashuv davomida dubl qayd etgan Rafinya 57-daqiqada oʻzining ikkinchi golini urgan boʻlsa, mehmonlardan Sem Steyn 82-daqiqada tasalli golini kiritdi. Yakunda Hansi Flick shogirdlari Chempionlar ligasi yangi mavsumini ishonchli gʻalaba bilan boshladi.

BarselonaLamine YamalChempionlar ligasiFeyenoordKylian Mbappe
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Liverpul» – «Atletiko», «Napoli» – «Arsenal» bahslari asosiy tarkiblari e’lon qilindi«Liverpul» – «Atletiko», «Napoli» – «Arsenal» bahslari asosiy tarkiblari e’lon qilindiKecha, 23:25Xavyer Tebas Lionel Messining Ispaniya klubini sotib olishi haqida fikr bildirdiXavyer Tebas Lionel Messining Ispaniya klubini sotib olishi haqida fikr bildirdiKecha, 22:38Qarshida «ajdarlar» benefisi: «Nasaf» «Bunyodkor» darvozasiga 3 ta to‘p kiritdiQarshida «ajdarlar» benefisi: «Nasaf» «Bunyodkor» darvozasiga 3 ta to‘p kiritdiKecha, 22:11«Oltin to‘p» poygasida kutilmagan burilish: The Athletic talqini bo‘yicha reyting«Oltin to‘p» poygasida kutilmagan burilish: The Athletic talqini bo‘yicha reytingKecha, 21:49«Neftchi» «Surxon»ni mag‘lub etib, Superligada peshqadamlikni qaytarib oldi«Neftchi» «Surxon»ni mag‘lub etib, Superligada peshqadamlikni qaytarib oldiKecha, 21:29«U 1000 ta gol uradi!»: Karrager Holandning kechagi o‘yinidan so‘ng sensatsion bayonot berdi«U 1000 ta gol uradi!»: Karrager Holandning kechagi o‘yinidan so‘ng sensatsion bayonot berdiKecha, 21:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi