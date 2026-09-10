Apple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdi: Duo modeli sunʼiy intellekt yordamida yaratildi

·34·Texno
Apple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdi: Duo modeli sunʼiy intellekt yordamida yaratildi

Texnologiya olamida uzoq kutilgan yangilik yuz berdi: Apple kompaniyasi oʻzining ilk buklama telefonini namoyish etdi. Duo deb nomlangan ushbu yangi qurilma nafaqat smartfonlar bozoridagi yondashuvni oʻzgartirishi, balki buklama ekranli gadjetlarning eng ogʻriqli nuqtasi boʻlgan chidamlilik muammosiga yechim topishi bilan eʼtiborga molikdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma bunday turdagi gadjetlarga xos boʻlgan tez eskirish va mexanik nuqsonlar muammosini hal qilishga qaratilgan innovatsion himoya qatlamlari bilan jihozlangan. Maʼlumki, buklama telefonlar anʼanaviy smartfonlarga qaraganda ikki baravar koʻp yuklamaga uchraydi va koʻpincha tez ishdan chiqadi. Apple muhandislari bu safar butunlay yangi yondashuvni qoʻllashga qaror qilishdi.

Sunʼiy intellekt va ilgʻor texnologiyalar

Kompaniyaning bosh apparat taʼminoti direktori Johny Srouji Apple tomonidan oʻtkazilgan taqdimotda qurilmaning eng muhim qismi — uning ilmoqli mexanizmi sunʼiy intellekt va 3D-printer yordamida ishlab chiqilganini maʼlum qildi. Ishlab chiqarish jarayonida har bir alohida ilmoqni oʻzining eng mos korpusi bilan mukammal darajada moslashtirish uchun maxsus sunʼiy intellekt algoritmlaridan foydalanilgan.

Srouji soʻzlariga koʻra, ishlab chiqarish jarayonida konfokal lazer har bir alohida blokning topografiyasini bosqichma-bosqich skanerlaydi. Shundan soʻng, yuzadagi har qanday nomukammallikni bartaraf etish uchun maxsus fotopolimerning 25 tagacha mikro qatlami 3D-printerda chop etiladi. Bu esa detallarning mukammal tekisligi va mutlaq aniqligini taʼminlaydi.

Chidamlilik va ekran texnologiyalari

Duo modelining chidamliligini oshirish uchun nafaqat mexanizm, balki ekran yuzasi ham alohida eʼtibor bilan ishlangan. Apple mutaxassislari qurilmaga yorugʻlik qaytishini sezilarli darajada kamaytiradigan maxsus nano-tekislik qoplamasini qoʻshishgan. Shuningdek, ekran mustahkamligini yanada oshirish maqsadida koʻp qatlamli laminatsiya strategiyasi joriy etilgan.

Bunday murakkab muhandislik yechimlari va ilgʻor texnologiyalarning qoʻllanishi Duo modelini bozordagi boshqa raqobatchilardan yaqqol ajratib turadi. Garchi Apple bu himoya choralari qurilmaning uzoq muddat davomida mukammal holatda saqlanishini taʼminlay oladimi yoki yoʻqmi, buni vaqt koʻrsatishini tan olsa-da, kompaniyaning innovatsiyalarga boʻlgan intilishi tahsinga loyiq.

AppleDuoBuklama telefonSunʼiy intellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi yangi modellar fonida eski iPhone narxlarini oshirdiApple kompaniyasi yangi modellar fonida eski iPhone narxlarini oshirdiBugun, 00:54Honor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildiHonor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildiBugun, 00:50Apple Watch yangi funksiyasi suhbatlarni tinglab, ularni xulosa qiladiApple Watch yangi funksiyasi suhbatlarni tinglab, ularni xulosa qiladiBugun, 00:28Apple kompaniyasi 2-nanometrli A20 Pro protsessorini namoyish etdiApple kompaniyasi 2-nanometrli A20 Pro protsessorini namoyish etdiBugun, 00:23Apple sunʼiy intellekt davrida iPhone suratlari haqiqiyligini isbotlovchi funksiyani taqdim etdiApple sunʼiy intellekt davrida iPhone suratlari haqiqiyligini isbotlovchi funksiyani taqdim etdiKecha, 23:59Apple oʻzining ilk buklanadigan smartfoni — iPhone Duo modelini taqdim etdiApple oʻzining ilk buklanadigan smartfoni — iPhone Duo modelini taqdim etdiKecha, 23:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi