Apple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdi: Duo modeli sunʼiy intellekt yordamida yaratildi
Texnologiya olamida uzoq kutilgan yangilik yuz berdi: Apple kompaniyasi oʻzining ilk buklama telefonini namoyish etdi. Duo deb nomlangan ushbu yangi qurilma nafaqat smartfonlar bozoridagi yondashuvni oʻzgartirishi, balki buklama ekranli gadjetlarning eng ogʻriqli nuqtasi boʻlgan chidamlilik muammosiga yechim topishi bilan eʼtiborga molikdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma bunday turdagi gadjetlarga xos boʻlgan tez eskirish va mexanik nuqsonlar muammosini hal qilishga qaratilgan innovatsion himoya qatlamlari bilan jihozlangan. Maʼlumki, buklama telefonlar anʼanaviy smartfonlarga qaraganda ikki baravar koʻp yuklamaga uchraydi va koʻpincha tez ishdan chiqadi. Apple muhandislari bu safar butunlay yangi yondashuvni qoʻllashga qaror qilishdi.
Sunʼiy intellekt va ilgʻor texnologiyalarKompaniyaning bosh apparat taʼminoti direktori Johny Srouji Apple tomonidan oʻtkazilgan taqdimotda qurilmaning eng muhim qismi — uning ilmoqli mexanizmi sunʼiy intellekt va 3D-printer yordamida ishlab chiqilganini maʼlum qildi. Ishlab chiqarish jarayonida har bir alohida ilmoqni oʻzining eng mos korpusi bilan mukammal darajada moslashtirish uchun maxsus sunʼiy intellekt algoritmlaridan foydalanilgan.
Srouji soʻzlariga koʻra, ishlab chiqarish jarayonida konfokal lazer har bir alohida blokning topografiyasini bosqichma-bosqich skanerlaydi. Shundan soʻng, yuzadagi har qanday nomukammallikni bartaraf etish uchun maxsus fotopolimerning 25 tagacha mikro qatlami 3D-printerda chop etiladi. Bu esa detallarning mukammal tekisligi va mutlaq aniqligini taʼminlaydi.
Chidamlilik va ekran texnologiyalariDuo modelining chidamliligini oshirish uchun nafaqat mexanizm, balki ekran yuzasi ham alohida eʼtibor bilan ishlangan. Apple mutaxassislari qurilmaga yorugʻlik qaytishini sezilarli darajada kamaytiradigan maxsus nano-tekislik qoplamasini qoʻshishgan. Shuningdek, ekran mustahkamligini yanada oshirish maqsadida koʻp qatlamli laminatsiya strategiyasi joriy etilgan.
Bunday murakkab muhandislik yechimlari va ilgʻor texnologiyalarning qoʻllanishi Duo modelini bozordagi boshqa raqobatchilardan yaqqol ajratib turadi. Garchi Apple bu himoya choralari qurilmaning uzoq muddat davomida mukammal holatda saqlanishini taʼminlay oladimi yoki yoʻqmi, buni vaqt koʻrsatishini tan olsa-da, kompaniyaning innovatsiyalarga boʻlgan intilishi tahsinga loyiq.
…